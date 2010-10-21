[Индекс номера 191 (17.12.2019)]



Право руля

Сбавь скорость!

Госавтоинспекция, учащиеся гимназии № 1 и журналисты «Заполярки» провели совместную акцию «Безопасный пешеходный переход». Участники проекта «Право руля» напомнили водителям о необходимости снижать скорость автомобиля перед пешеходными переходами и пропускать горожан.

Михаил Назаров помогает юному инспектору общаться с водителем Школьники подготовились к акции основательно. Ответственный за ПДД в школе педагог Наталья Строганова надела на них жилеты со световозвращающими элементами и рассказала о без-опасном поведении на улице. Старшему инспектору по пропаганде Норильского отдела ГИБДД Михаилу Назарову оставалось лишь объяснить ребятам, как они будут взаимодействовать, а затем шумная компания отправилась на улицу Талнахскую. Школьники уделили внимание и пешеходам Рейд проходил в условиях плохой видимости: полярная ночь, снегопад, гололёд. Полицейская машина остановилась между перекрёстком улиц Талнахская — Павлова и ближайшим пешеходным переходом. Победители конкурса рисунков Юлия Зозуля, Милена Шатохина и Артур Жигалкин, а также группа поддержки (Рада Носкова, Ульяна Умникова, Елена Танаева и Алёна Шестак) распределили между собой листовки. Поддерживая друг друга весёлой речёвкой о правилах дорожного движения, ребята по знаку инспектора подходили к машинам и рассказывали водителям о цели рейда, а затем вручали им на память яркие флаеры. Не остались в стороне и пешеходы, особенно те, кто был с детьми. Листовки с рисунками привлекали внимание и не оставляли никого равнодушными, люди интересовались, где можно приобрести световозвращатели. Акция прошла на ура! – Проезжая пешеходные переходы, водитель должен соблюдать повышенную осторожность и быть готовым остановить автомобиль в любой момент, ведь люди, особенно дети, могут выскочить на дорогу неожиданно. Не стоит забывать о бдительности и двигаясь мимо остановок общественного транспорта, — Михаил Назаров помогал школьникам проводить беседу. Юных инспекторов движения удивило поведение водителей. Ребята недоумевали, как можно сознательно нарушать правила дорожного движения, да ещё зная об опасностях, подстерегающих на дороге. Поэтому, когда Михаил Назаров делал очередному водителю, не пристёгнутому ремнём безопасности, замечание, школьники объясняли, что это средство спасает человеческие жизни в более чем 90 случаях из 100. Впрочем, не все автомобилисты показывали плохой пример детворе, и большинство всё же ехали с допустимой скоростью и были пристёгнуты.

Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Школьники подготовились к акции основательно. Ответственный за ПДД в школе педагог Наталья Строганова надела на них жилеты со световозвращающими элементами и рассказала о без-опасном поведении на улице. Старшему инспектору по пропаганде Норильского отдела ГИБДД Михаилу Назарову оставалось лишь объяснить ребятам, как они будут взаимодействовать, а затем шумная компания отправилась на улицу Талнахскую.Рейд проходил в условиях плохой видимости: полярная ночь, снегопад, гололёд. Полицейская машина остановилась между перекрёстком улиц Талнахская — Павлова и ближайшим пешеходным переходом. Победители конкурса рисунков Юлия Зозуля, Милена Шатохина и Артур Жигалкин, а также группа поддержки (Рада Носкова, Ульяна Умникова, Елена Танаева и Алёна Шестак) распределили между собой листовки. Поддерживая друг друга весёлой речёвкой о правилах дорожного движения, ребята по знаку инспектора подходили к машинам и рассказывали водителям о цели рейда, а затем вручали им на память яркие флаеры. Не остались в стороне и пешеходы, особенно те, кто был с детьми. Листовки с рисунками привлекали внимание и не оставляли никого равнодушными, люди интересовались, где можно приобрести световозвращатели.– Проезжая пешеходные переходы, водитель должен соблюдать повышенную осторожность и быть готовым остановить автомобиль в любой момент, ведь люди, особенно дети, могут выскочить на дорогу неожиданно. Не стоит забывать о бдительности и двигаясь мимо остановок общественного транспорта, — Михаил Назаров помогал школьникам проводить беседу.Юных инспекторов движения удивило поведение водителей. Ребята недоумевали, как можно сознательно нарушать правила дорожного движения, да ещё зная об опасностях, подстерегающих на дороге. Поэтому, когда Михаил Назаров делал очередному водителю, не пристёгнутому ремнём безопасности, замечание, школьники объясняли, что это средство спасает человеческие жизни в более чем 90 случаях из 100. Впрочем, не все автомобилисты показывали плохой пример детворе, и большинство всё же ехали с допустимой скоростью и были пристёгнуты.

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