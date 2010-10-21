[Индекс номера 193 (19.12.2019)]

 Чем занята власть 
Руководство к действию

Бюджет Норильска на ближайшие три года принят.
В проекте бюджета учтены все 18 муниципальных программ
Главный финансовый документ территории депутатский корпус рассмотрел в ходе 17–й сессии городского Совета сразу в трёх чтениях. Работа над проектом бюджета велась на протяжении полугода. Он был одобрен на публичных слушаниях и на заседаниях профильных депутатских комиссий, получил положительное заключение контрольно–счётной палаты Норильска.
Впервые за долгое время наш город заканчивает финансовый год с профицитом бюджета. Это позволяет прогнозировать покрытие 1,1 млрд рублей дефицита бюджета 2020 года. Ещё 450 млн рублей недостающих средств в случае необходимости планируют привлечь в качестве коммерческого кредита.
В проекте бюджета нашли отражение все 18 муниципальных программ с общим объёмом финансирования 18,6 млрд рублей. Из них 12,1 млрд будет направлено на развитие социальной сферы и поддержку населения, ещё 6,5 млрд рублей пойдут на поддержание городской инфраструктуры и отдельных отраслей экономики.
47 процентов запланированных средств будет направлено на развитие муниципального образования. Несмотря на переход соцучреждений в краевое подчинение, дополнительные меры субсидирования граждан за счёт местной казны сохраняются в полном объёме. Комментируя принятие бюджета Норильска на трёхлетний период, спикер городского Совета Александр Пестряков подчеркнул:
— Одно из самых важных, на мой взгляд, изменений — увеличение размера подъёмных для приглашённых врачей до 500 тысяч рублей. Параллельно мы продолжаем работу с краевыми властями по созданию региональной программы «Заполярный доктор».

12,1 млрд рублей будет направлено на развитие социальной сферы и поддержку населения.
В следующем году в бюджете города предусмотрено увеличение объёма финансирования по программе городского благоустройства. В её рамках порядка 110 млн рублей планируется направить на содержание объектов благоустройства в зимний и летний период. Это, в том числе, подразумевает обустройство новых детских игровых площадок, ликвидацию несанкционированных свалок, организацию новых мест отдыха для горожан.
Как и на все последующие годы, в проект бюджета на 2020 год заложены значительные объёмы средств на производство капитальных ремонтов. В 2020–м это порядка 2,8 млрд рублей, или 14% всех расходов бюджета.
В планах — завершить реконструкцию детского сада на ул. Московской, 18, разработать проектно–сметную документацию по объектам гимназии № 4, Музея Норильска и другим. Что касается жилищного строительства, будут проведены исследовательские работы для определения возможности возведения трёх малоэтажных жилых домов на существующих ростверках. Ремонты фасадов и входных групп, кровель и внутренних помещений, замена оконных блоков будут выполняться на 60 объектах социальной инфраструктуры. Увеличены финансовые отчисления и объёмы работ по асфальтировке территорий учреждений образования.
22 объекта будут приведены в соответствие с требованиями пожарной безопасности.
В области ЖКХ запланирован ремонт фасадов 20 жилых домов и замена кровли на 14 зданиях. За счёт всех источников бюджета следующего года планируется отремонтировать 245 пустующих муниципальных квартир, в том числе предназначенных для переселения из аварийного жилья и обеспечения квартирами детей–сирот.
Общий объём дорожного фонда в 2020 году составит 1,6 млрд рублей. Средства пойдут на ремонт дорог, реконструкцию двух аварийных мостов и объездной автодороги, организацию парковки у перинатального центра.

Надежда Петрова
Фото Владимира МАКУШКИНА
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Чем занята власть 
Бюджет Норильска на ближайшие три года принят.

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