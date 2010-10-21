[Индекс номера 193 (19.12.2019)]

 Ситуация 
Деликатный опрос

Судьбу старого норильского кладбища обсудили на очередном заседании местной Общественной палаты. Власти хотят услышать мнение норильчан о том, как правильней поступить с погостом на улице Нансена.
Попытки навести порядок на заброшенном кладбище уже предпринимались. Почти 15 лет инициативная группа норильчан, куда входит и спецкор «Заполярной Правды» Ирина Даниленко, ухаживает за могилами известных жителей города и периодически проводит субботники. Первый прошёл летом 2005–го, на призыв откликнулись неравнодушные горожане. За четыре часа работы они собрали пять КамАЗов мусора. Подобная же акция повторилась год спустя: добровольцы прибрали могилки и покрасили общую оградку. С тех пор группа старожилов ухаживает за захоронениями, которые приходят в плачевное состояние: мемориалом выдающегося норильского металлурга, бывшего главного инженера НГМК, лауреата Сталинской премии инженер–майора Владимира Терпогосова и его отца — ветерана Великой Отечественной войны Вагана Терпогосова.
«За это время, — пишет в открытом письме, адресованном управлению жилищно–коммунального хозяйства администрации города, инициативная группа норильчан, — как могли, обиходили захоронение матери главного архитектора Норильска Веры Непокойчицкой, убитого бандитами художника Заполярного театра драмы Георгия Бакланова, с родственниками которого мы поддерживаем связь. Навещаем могилы отца норильского кобальта Константина Бродницкого, первооткрывателя Талнахского месторождения Георгия Маслова. Собираем мусор в центральной части погоста. Конечно, наших скромных сил явно недостаточно».
– Поиск выхода из этой ситуации — вопрос не одного дня, даже, может, не одного года, но что–то делать всё равно надо, — сказал на заседании член Общественной палаты протоиерей Владимир Иванов. — Привести в порядок все могилки невозможно. Много неизвестных захоронений, памятники и кресты разрушены. Есть мемориалы в хорошем состоянии, но их мало.
Председатель Общественной палаты Наталья Солодовник дополнила:
– Опыт других городов показывает, что один из способов решения проблемы — отдать кладбище, где уже не ведутся захоронения, под рекультивацию. Но он не единственный. И я думаю, будет правильно, если жители Норильска предложат свои варианты, чтобы можно было выбрать наиболее приемлемый из них. Мнение горожан в таком деликатном вопросе очень важно.
На заседании также прозвучала идея сделать на месте кладбища парк, посвящённый памяти героев норильского строительства, построить общий мемориал и храм–часовню, где норильчане могли бы помолиться за своих родных. Какое решение будет принято в итоге — покажет сбор мнений, который должен завершиться к концу мая следующего года. Сейчас Общественная палата создала рабочую группу, начинается поиск волонтёров, которые займутся переписью фамилий и поиском родственников усопших, похороненных на старом кладбище.

Галина Навроцкая
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