[Индекс номера 193 (19.12.2019)]

 ЖКХ 
Двери нараспашку

На следующей неделе «Жилкомсервис» приступает к демонтажу незаконно установленных тамбурных дверей.
Работу по выявлению непроектных отсекающих дверей управляющая компания «ЖКС» проводит с января этого года. Параллельно собственников жилья предупреждали о необходимости их убрать.
– Если жильцы до сих пор не обеспечили доступ к общедомовому имуществу, мы вынуждены это сделать своими силами, — пояснил генеральный директор «Жилкомсервиса» Виктор Калинин. — Потому что ресурсоснабжающие организации, работающие сегодня с собственниками по прямым договорам, не могут снять показания счётчиков из–за тамбурных дверей и с требованием навести порядок обращаются к нам. Больше всего нареканий вызывают дома 112–й серии, расположенные в Оганере. И начать работу мы планируем именно с этого района.
Гендиректор «ЖКС» отметил: если жильцы передадут представителю управляющей компании ключи от тамбурной двери, за которой находится электрический щиток, то они смогут отсрочить демонтаж.
– Перед нами не стоит задача всё разломать, — подчеркнул Калинин. — Наша цель — получить доступ к общедомовому имуществу. Поэтому мы предлагаем жильцам сотрудничать. Те же, кто на контакт не пойдёт, должны быть готовы, что к ним придёт слесарь и срежет дверь.
Есть и ещё одна проблема: аналогичные предписания управляющим компаниям выдаёт служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. Пока в «ЖКС» направлен один такой документ и касается он дома № 27 на ул. Талнахской — Стройнадзор провёл здесь внеплановую выездную проверку по государственному лицензионному контролю и выявил отсечение лестничных клеток возле 29 квартир. Допустив незаконную установку дверей, «Жилкомсервис» тем самым нарушил действующее жилищное законодательство и должен теперь принять меры по устранению недостатков. Поэтому в данном случае компании не остаётся ничего другого, как начать демонтаж.
Как объяснил Калинин, в службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края с жалобами на незаконно возведённые тамбуры обращаются жильцы, которые не могут между собой договориться.
Отметим, что тамбур можно узаконить. Но надо получить на это разрешение от жильцов всего дома, а не только своего подъезда. Для проведения голосования должно быть инициировано собрание жильцов, определена повестка дня, собраны подписные листы. С порядком можно ознакомиться в управляющей компании. Если все собственники дали добро, нужно согласовать перепланировку площадки в органах местного самоуправления. Кстати, сегодня таким способом пытаются и тамбуры сохранить, и закон не нарушить жильцы лишь одного дома на территории «ЖКС».

Надежда Сидор
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