[Индекс номера 193 (19.12.2019)]



Прямая линия

И это здорово

В редакции «Заполярной Правды» прошла очередная прямая линия, участниками которой стали главврач подстанции скорой помощи Владимир Мороз и главврач горбольницы № 1 Константин Горбель.

Владимир Мороз и Константин Горбель – Недавно были озвучены данные по обеспеченности врачебными кадрами в городе. А хватает ли вспомогательного персонала и водителей скорой помощи? В. М.: У нас есть вспомогательные службы по транспортировке больных, передаче анализов, белья и прочего в медучреждения. Одна из последних инициатив минздрава — вывод этих услуг на аутсорсинг ради удешевления работы всей службы. Но, на мой взгляд, в таком случае медучреждения не смогут выполнять свои функциональные обязанности по оказанию медпомощи гражданам. В нашем регионе несколько лет назад пришли к выводу, что на Севере нельзя вводить такие изменения, хотя попытки были. В итоге сегодня мы взяли тайм–аут и пока людей на эту работу не принимаем: ведь если изменения всё же будут, то не придётся увольнять или переводить сотрудников. Пока у нас достаточно как водителей медслужбы, так и водителей скорой помощи. – Какая ситуация с врачебными кадрами в больнице? К. Г.: С кадрами везде тяжеловато, у нас пока ситуация неплохая, но тревожно за отдельные направления, где работают один–два специалиста. Например, в больнице единственный эндокринолог. Сейчас ждём приезда ещё одного специалиста из другого региона. Не хватает также детских реаниматологов в перинатальном центре. Сейчас в детской реанимации работают три врача, а там дежурство круглосуточное. Я понимаю, как это трудно. Реаниматологов вообще недостаточно, а этот участок самый ответственный. Надеюсь, станет легче с приездом молодого реаниматолога, специалиста второго этапа выхаживания недоношенных детей, которого мы пригласили с материка. Здесь нам, конечно, помогла программа приглашения специалистов. В целом укомплектованность врачебными кадрами ниже 60%. 100% не было никогда, врачи всегда работали больше чем на одну ставку, но в советские годы кадровый показатель составлял 70–80%, а порой 90%. И это оптимально, лечебный процесс не страдал. – Раз мы заговорили о перинатальном центре, каковы итоги его работы? К. Г.: Хорошо он отработал. За год здесь родились 2 100 детишек. Мы умеем выхаживать недоношенных детей с экстремально низкой массой тела. Хочу особо отметить важность приближённости центра к больнице: ведь нередко требуется помощь других специалистов, не только акушеров–гинекологов. Это разгрузило и скорую помощь, ведь раньше ей приходилось привозить к нам больных на консультацию, а потом доставлять обратно в роддом. Я регулярно мониторю соцсети, и до сих пор там встречаются жалобы от пациенток центра. Но обживание нового здания всегда предполагает некую притирку. Мы постепенно устраняем строительные недоделки, это задачи техцентра, который имеется в структуре больницы. Важно, что в целом медучреждение работает нормально. Проблемы решаются. – Расскажите, какие конкретно виды помощи будут оказываться в ремонтируемом сегодня операционном блоке больницы? К. Г.: Поделюсь приятной новостью: буквально на днях к нам пришло новое оборудование — ангиограф, рентген–аппарат для оценки состояния сосудов. У нас раньше такой был, предыдущего поколения, а несколько лет назад сломался, и его списали. В этом году нас включили в федеральный проект по борьбе с сердечно–сосудистыми заболеваниями, и теперь мы оборудуем операционную, где и установим новый аппарат. С его помощью мы сможем делать коронарографию и стентирование. Ещё пять лет назад я не мог и мечтать, что мы сможем оказывать такую помощь в нашей больнице! Уже сейчас на обучении в Москве находятся два наших молодых хирурга, которые после отправятся в краевую клиническую больницу на стажировку под присмотром опытных врачей, а затем приступят к работе в Оганере. Ребята — норильчане, и я с ними связываю очень большие надежды. А мы тем временем получим разрешительные документы на оборудование, лицензию на этот вид деятельности. Плюс у нас есть договорённость с минздравом о том, что краевая клиническая больница поможет нам внедрить эту технологию на территории: оттуда к нам будут командированы опытные специалисты, которым предстоит курировать процесс. Работать они будут вахтовым методом. На первом этапе мы будем заниматься болезнями сердца, а в дальнейшем — и другими сосудистыми заболеваниями, в том числе теми, которые приводят к инсультам. Это очень большой шаг вперёд. И в будущем норильчанам, страдающим сердечно– сосудистыми заболеваниями, не придётся ехать в край на операцию, всю необходимую помощь им будут оказывать здесь. Это облегчение и для самих пациентов, ведь многие боялись перелёта, плюс необходимы средства на дорогу, требуется послеоперационный уход, а у многих в Красноярске нет родных. Это и снижение нагрузки на бюджет, поскольку иногда в самых тяжёлых случаях привлекается санавиция, один вызов которой стоит порядка полутора миллионов рублей. Минздрав определил для нас потребность в операциях на сердце и сосудах в объёме 200 коронарографий и 100 стентирований. На первом этапе мы будем делать жизнеспасающие, срочные операции. Когда встанем на ноги — плановые. Так что пока норильчане будут летать в край, там они получат более широкое обследование после оказанной тут срочной помощи. Но, повторюсь, это временно. Кроме того, в рамках борьбы с онкологическими заболеваниями в горбольнице в будущем году появятся новые магнитно–резонансный томограф, маммографы, аппараты УЗИ, эндоскопическое и другое оборудование. В тему В перинатальном центре выхаживают недоношенных младенцев с экстремально низкой массой тела «Отличия центра от роддома очевидны, — отметил Константин Горбель. — Это широкопрофильная клиника, которая занимается в том числе ведением беременных женщин высокой группы риска и новорождённых с любой патологией. Здесь также есть отделение, где решают проблемы бесплодия и невынашивания с помощью эндоскопического оборудования». Пополнение парка норильской скорой помощи «Что касается нашего технического пополнения, то минздрав края не обижает. После универсиады мы получили две машины, а с 2014 года полностью обновили весь парк скорой. На будущий год мы сделали заявку на три новых автомобиля, потому что срок работы этих машин в условиях Крайнего Севера — 5–6 лет», — поделился Владимир Мороз. Он также отметил важность приобретения специального реанимобиля для скорой на базе КамАЗа. Его начали использовать уже буквально через две недели после доставки. «Спасибо Заполярному филиалу «Норникеля» и администрации города за эту машину. Такой автомобиль был нам очень нужен, он позволяет перевозить тяжелобольных пациентов при закрытии дороги в районы. Чаще с этим сталкиваются кайерканцы», — рассказал главврач скорой. Кроме того, на кайерканской подстанции скорой помощи оборудовали родильный блок, где есть кресло для приёма родов, дыхательный и аппарат наркоза, а также аппарат для согревания малыша. По соглашению между главврачами МСЧ–3 Кайеркана, горбольницы № 1 и подстанции скорой помощи туда могут быть вызваны в экстренных случаях врачи любого из медучреждений. Пациент может быть спокоен: средний медперсонал выполняет все назначения врачей Один из поступивших на прямую линию вопросов касался внутренней работы горбольницы. Читательница интересовалась, почему врачи приходят в палату без истории болезни. Константин Горбель пояснил, что все назначения врачей обязательно вносятся в карты больных, и средний медперсонал их неукоснительно выполняет, поэтому брать с собой историю болезни докторам не требуется.

Татьяна Зачупейко Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда : У нас есть вспомогательные службы по транспортировке больных, передаче анализов, белья и прочего в медучреждения. Одна из последних инициатив минздрава — вывод этих услуг на аутсорсинг ради удешевления работы всей службы. Но, на мой взгляд, в таком случае медучреждения не смогут выполнять свои функциональные обязанности по оказанию медпомощи гражданам. В нашем регионе несколько лет назад пришли к выводу, что на Севере нельзя вводить такие изменения, хотя попытки были. В итоге сегодня мы взяли тайм–аут и пока людей на эту работу не принимаем: ведь если изменения всё же будут, то не придётся увольнять или переводить сотрудников. Пока у нас достаточно как водителей медслужбы, так и водителей скорой помощи.: С кадрами везде тяжеловато, у нас пока ситуация неплохая, но тревожно за отдельные направления, где работают один–два специалиста. Например, в больнице единственный эндокринолог. Сейчас ждём приезда ещё одного специалиста из другого региона. Не хватает также детских реаниматологов в перинатальном центре. Сейчас в детской реанимации работают три врача, а там дежурство круглосуточное. Я понимаю, как это трудно. Реаниматологов вообще недостаточно, а этот участок самый ответственный. Надеюсь, станет легче с приездом молодого реаниматолога, специалиста второго этапа выхаживания недоношенных детей, которого мы пригласили с материка. Здесь нам, конечно, помогла программа приглашения специалистов.В целом укомплектованность врачебными кадрами ниже 60%. 100% не было никогда, врачи всегда работали больше чем на одну ставку, но в советские годы кадровый показатель составлял 70–80%, а порой 90%. И это оптимально, лечебный процесс не страдал.: Хорошо он отработал. За год здесь родились 2 100 детишек. Мы умеем выхаживать недоношенных детей с экстремально низкой массой тела. Хочу особо отметить важность приближённости центра к больнице: ведь нередко требуется помощь других специалистов, не только акушеров–гинекологов. Это разгрузило и скорую помощь, ведь раньше ей приходилось привозить к нам больных на консультацию, а потом доставлять обратно в роддом.Я регулярно мониторю соцсети, и до сих пор там встречаются жалобы от пациенток центра. Но обживание нового здания всегда предполагает некую притирку. Мы постепенно устраняем строительные недоделки, это задачи техцентра, который имеется в структуре больницы. Важно, что в целом медучреждение работает нормально. Проблемы решаются.: Поделюсь приятной новостью: буквально на днях к нам пришло новое оборудование — ангиограф, рентген–аппарат для оценки состояния сосудов. У нас раньше такой был, предыдущего поколения, а несколько лет назад сломался, и его списали. В этом году нас включили в федеральный проект по борьбе с сердечно–сосудистыми заболеваниями, и теперь мы оборудуем операционную, где и установим новый аппарат. С его помощью мы сможем делать коронарографию и стентирование. Ещё пять лет назад я не мог и мечтать, что мы сможем оказывать такую помощь в нашей больнице! Уже сейчас на обучении в Москве находятся два наших молодых хирурга, которые после отправятся в краевую клиническую больницу на стажировку под присмотром опытных врачей, а затем приступят к работе в Оганере. Ребята — норильчане, и я с ними связываю очень большие надежды. А мы тем временем получим разрешительные документы на оборудование, лицензию на этот вид деятельности. Плюс у нас есть договорённость с минздравом о том, что краевая клиническая больница поможет нам внедрить эту технологию на территории: оттуда к нам будут командированы опытные специалисты, которым предстоит курировать процесс. Работать они будут вахтовым методом.На первом этапе мы будем заниматься болезнями сердца, а в дальнейшем — и другими сосудистыми заболеваниями, в том числе теми, которые приводят к инсультам. Это очень большой шаг вперёд. И в будущем норильчанам, страдающим сердечно– сосудистыми заболеваниями, не придётся ехать в край на операцию, всю необходимую помощь им будут оказывать здесь. Это облегчение и для самих пациентов, ведь многие боялись перелёта, плюс необходимы средства на дорогу, требуется послеоперационный уход, а у многих в Красноярске нет родных. Это и снижение нагрузки на бюджет, поскольку иногда в самых тяжёлых случаях привлекается санавиция, один вызов которой стоит порядка полутора миллионов рублей.Минздрав определил для нас потребность в операциях на сердце и сосудах в объёме 200 коронарографий и 100 стентирований. На первом этапе мы будем делать жизнеспасающие, срочные операции. Когда встанем на ноги — плановые. Так что пока норильчане будут летать в край, там они получат более широкое обследование после оказанной тут срочной помощи. Но, повторюсь, это временно.Кроме того, в рамках борьбы с онкологическими заболеваниями в горбольнице в будущем году появятся новые магнитно–резонансный томограф, маммографы, аппараты УЗИ, эндоскопическое и другое оборудование.

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