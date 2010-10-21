[Индекс номера 193 (19.12.2019)]



Время местное

Сплавленный с Севером

В проект «Время местное» мы приглашаем горожан, чьи истории неразрывно связаны с Норильском. Наш сегодняшний гость — Леонид Котов, отдавший более 25 лет литейному цеху ЦАТК.

Быстро строится Талнах. 1980–е годы — Я родился, вырос и окончил школу в посёлке Троицкое Алтайского края. Супруга Ольга родилась там же. В 1982 году мы поженились и решили удрать подальше от родителей: отправились на Крайний Север к Олиному брату. Юра приехал в Норильск в начале 1970–х после армии по комсомольской путёвке, он и оформил нам приглашение. Сначала мы, как и все, собирались остаться на три года, и из вещей, как сейчас помню, был один чемоданчик с нехитрым скарбом. Первое время было очень хорошо. Приехали летом, и Юрка взял нас в оборот! Мы то сплавлялись по Норилке, то рыбачили, то ночевали в тундре без палаток... Романтика. Леонид с супругой Ольгой на сборе брусники. 1983 год Отдел кадров отправил меня в центральную автотранспортную контору комбината (1). Я устроился плавильщиком литейного участка в цех изготовления запчастей, где и провёл счастливейшие 28 лет своей жизни. Это был потрясающий коллектив! Грамотный, профессиональный, сплочённый. В цехе было место и для творчества, и для юмора. Как сейчас помню, дали мне фигурный болт закалить. Я его сначала в масло на 850 градусов, потом на 600 градусов в печь — снять напряжение металла и придать прочность. Достал я его, положил на бетонный пол, чтобы остыл, а сам пошёл другую работу делать. Мимо пробегал другой водитель, глянул — хороший болт лежит, решил его махом в карман сунуть, пока никто не видит. Ну, штаны на нём и загорелись... Вой, крик, ржач! Игорь и Саша на копии БелАЗа. 7 ноября 1987 года Я и для души успевал работать. Сейчас уже и не вспомню, сколько отлил фигурных подсвечников... Всё друзьям и начальникам раздарил, ничего не осталось. Дома только табуретки с моими «авторскими» ножками и столик журнальный. И коллективным творчеством занимались. Например, в 1987 году для демонстрации на 7 ноября ЦАТК изготовил две самоходные копии БелАЗов в масштабе 1:4 (2). Всё проработали, даже протекторы на колёсах от уазика специально ножиком прорезали, чтобы были похожи. Красота! Одна проблема, кабина водителя тоже оказалась уменьшенной в четыре раза, и мы по всей конторе искали самого миниатюрного водителя, способного туда залезть. С отцом на ул. Космонавтов. Начало 1990–х годов Пожить мы успели практически во всех районах НПР. Первое время жили у Юры. Когда родился старший сын Игорь, нам дали гостинку в Кайеркане. Оттуда Ольгу увозили в роддом за вторым сыном Сашкой. Помню, разыгралась страшная пурга. Уж не знаю почему, но после «Надежды» нас пересаживали в другую машину скорой помощи. Пока переходили, у меня шапку ветром снесло! Жене рожать, а я бегу по тундре, пытаюсь норковую ушанку спасти... Пока в Кайеркане жили, очень любили ходить в кинотеатр «Юбилейный» (3), что был как раз напротив нашей гостинки на ул. Шахтёрской, 33. Причём ходили по очереди, детей–то не с кем было оставить. Сыновья в д/с № 69 «Журавушка». 1987 год Потом мы переехали в Норильск, в гостинку на ул. Московской. Если считать в квадратных метрах, то было, конечно, тесновато. Зато мы ни в чём не нуждались, никогда. Тогда можно было покупать товары в магазине по справке предприятия, сейчас бы это назвали беспроцентной рассрочкой. Берешь всё что нужно, а контора сама с твоей зарплаты нужную сумму удерживает. В 1986 году мы переехали в Талнах, в двушку на ул. Космонавтов, 8: после гостинки она показалась нам царскими хоромами. Только со временем и там нам стало тесно — ждали появления третьего сына, Вадима. В 1991–м я получил документы на четырёхкомнатную во втором корпусе на ул. Федоровского, 8. Приходим мы с Ольгой посмотреть новую квартиру, а дома ещё нет, одни сваи стоят. Он рос буквально у нас на глазах, круглосуточно, в три смены (4). Приходили на смотрины в январе, а в конце апреля уже вещи перетаскивали. Вот так мы и приехали в Норильск на три года, а остались на всю жизнь. Всё потому, что почувствовали вкус благополучной норильской жизни. Благодаря Юрке, который работал на «Факеле», у нас всегда в доме икра была, рыба в сугробе на балконе хранилась. Каждый год летали на родину, на Алтай. Причём что туда я летел, гружёный как верблюд, что обратно. Родителям вёз целый рюкзак продуктов: сгущёнку, масло, чай. В то время на материке уже было невозможно ничего достать. Ещё через шею болталась сумка с колбасами. А по бокам — по паре оленьих рогов в подарок родственникам! Вход в сталелитейный цех ЦАТКа. 1980–е годы Сейчас я на пенсии, подрабатываю таксистом: в основном по утрам и вечерам детей и внуков развожу по работам–школам–садикам. Ольга ещё работает в садике кастеляншей. Она у меня швея–закройщица, первое время трудилась в ателье «Силуэт» на Ленинском пр., 22. Потом перешла в сад, чтобы можно было туда мальчишек устроить. Сейчас мы ждём сертификат по программе переселения: будем летом у себя всех собирать. В деталях 1...Отдел кадров отправил меня в центральную автотранспортную контору комбината... Прообраз ЦАТКа — Норильская транспортная контора, была создана ещё в 1937 году. Она осуществляла все перевозки в Норильске — и пассажирские, и технологические, занималась ремонтом и содержанием дорог. Поначалу в её состав входила даже конная база, а ещё гараж, авиапорт и служба погрузо–разгрузочных работ. В последующие 20 лет от ЦАТК «отпочковались» несколько самостоятельных автохозяйств: строительное, пассажирское, жилищно–коммунальное. Центральная автотранспортная контора стала заниматься (и занимается до сих пор) основными грузоперевозками комбината, снегоуборкой, содержанием дорог и мостов. 2...В 1987 году на 7 ноября ЦАТК изготовил две самоходные копии БелАЗов... 7 ноября и 1 мая были главными праздниками в СССР. В эти дни по всей стране проходили народные демонстрации, и Норильск не был исключением. Норильчане шли на демонстрации организованно, разбиваясь в колонны по предприятиям. Каждое из них старалось поярче проявить себя и украсить технику платформами и транспарантами. Геологи шли на вездеходах, госпромхоз сооружал чум из шкур, горняки везли экскаваторы. Лучше всех, конечно, всегда были подготовлены транспортники. Умельцы ЦАТКа сделали для демонстраций действующие модели БелАЗа, и «ленинского» броневичка. Один карликовый самосвал до сих пор стоит на постаменте возле гаража на улице Октябрьской. 3...Пока в Кайеркане жили, очень любили ходить в кинотеатр «Юбилейный»... Торжественное открытие кинотеатра в Кайеркане было приурочено к 50–летию Норильского комбината — отсюда и название. Оно состоялось 23 июня 1985 года, что было отражено на памятной табличке на здании «Юбилейного». С первого дня работы кинотеатр стал любимым местом отдыха кайерканцев. В день открытия там показывали фильм «Аплодисменты, аплодисменты!» с Людмилой Гурченко в главной роли. Весной 1996–го кинотеатр взял на себя функции закрывшегося Дома культуры и был переименован в КДЦ «Гармония». В апреле 2001 года началась реконструкция, длившаяся шесть лет — кинозал был закрыт. В 2005–м учреждению снова вернули имя «Юбилейный», и в следующем году оно снова приняло зрителей. 4...Сам дом рос буквально у нас на глазах, круглосуточно, в три смены... Для норильской стройиндустрии самыми урожайными были именно 1980–е годы. В это десятилетие одновременно возводились дома в Норильске, Талнахе, Кайеркане, Оганере... Больше всего зданий возвели в 1984 году — 52, немного отстал 1989 год — 49 домов. Например, первый корпус дома № 8 на ул. Федоровского построили всего за полгода — с декабря 1988–го по май 1989 года.

Надежда Петрова, Светлана Гунина Фото из архива семьи Котовых www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Я родился, вырос и окончил школу в посёлке Троицкое Алтайского края. Супруга Ольга родилась там же. В 1982 году мы поженились и решили удрать подальше от родителей: отправились на Крайний Север к Олиному брату. Юра приехал в Норильск в начале 1970–х после армии по комсомольской путёвке, он и оформил нам приглашение. Сначала мы, как и все, собирались остаться на три года, и из вещей, как сейчас помню, был один чемоданчик с нехитрым скарбом. Первое время было очень хорошо. Приехали летом, и Юрка взял нас в оборот! Мы то сплавлялись по Норилке, то рыбачили, то ночевали в тундре без палаток... Романтика.Отдел кадров отправил меня в центральную автотранспортную контору комбината. Я устроился плавильщиком литейного участка в цех изготовления запчастей, где и провёл счастливейшие 28 лет своей жизни. Это был потрясающий коллектив! Грамотный, профессиональный, сплочённый. В цехе было место и для творчества, и для юмора. Как сейчас помню, дали мне фигурный болт закалить. Я его сначала в масло на 850 градусов, потом на 600 градусов в печь — снять напряжение металла и придать прочность. Достал я его, положил на бетонный пол, чтобы остыл, а сам пошёл другую работу делать. Мимо пробегал другой водитель, глянул — хороший болт лежит, решил его махом в карман сунуть, пока никто не видит. Ну, штаны на нём и загорелись... Вой, крик, ржач!Я и для души успевал работать. Сейчас уже и не вспомню, сколько отлил фигурных подсвечников... Всё друзьям и начальникам раздарил, ничего не осталось. Дома только табуретки с моими «авторскими» ножками и столик журнальный. И коллективным творчеством занимались. Например, в 1987 году для демонстрации на 7 ноября ЦАТК изготовил две самоходные копии БелАЗов в масштабе 1:4. Всё проработали, даже протекторы на колёсах от уазика специально ножиком прорезали, чтобы были похожи. Красота! Одна проблема, кабина водителя тоже оказалась уменьшенной в четыре раза, и мы по всей конторе искали самого миниатюрного водителя, способного туда залезть.Пожить мы успели практически во всех районах НПР. Первое время жили у Юры. Когда родился старший сын Игорь, нам дали гостинку в Кайеркане. Оттуда Ольгу увозили в роддом за вторым сыном Сашкой. Помню, разыгралась страшная пурга. Уж не знаю почему, но после «Надежды» нас пересаживали в другую машину скорой помощи. Пока переходили, у меня шапку ветром снесло! Жене рожать, а я бегу по тундре, пытаюсь норковую ушанку спасти... Пока в Кайеркане жили, очень любили ходить в кинотеатр «Юбилейный», что был как раз напротив нашей гостинки на ул. Шахтёрской, 33. Причём ходили по очереди, детей–то не с кем было оставить.Потом мы переехали в Норильск, в гостинку на ул. Московской. Если считать в квадратных метрах, то было, конечно, тесновато. Зато мы ни в чём не нуждались, никогда. Тогда можно было покупать товары в магазине по справке предприятия, сейчас бы это назвали беспроцентной рассрочкой. Берешь всё что нужно, а контора сама с твоей зарплаты нужную сумму удерживает.В 1986 году мы переехали в Талнах, в двушку на ул. Космонавтов, 8: после гостинки она показалась нам царскими хоромами. Только со временем и там нам стало тесно — ждали появления третьего сына, Вадима. В 1991–м я получил документы на четырёхкомнатную во втором корпусе на ул. Федоровского, 8. Приходим мы с Ольгой посмотреть новую квартиру, а дома ещё нет, одни сваи стоят. Он рос буквально у нас на глазах, круглосуточно, в три смены. Приходили на смотрины в январе, а в конце апреля уже вещи перетаскивали.Вот так мы и приехали в Норильск на три года, а остались на всю жизнь. Всё потому, что почувствовали вкус благополучной норильской жизни. Благодаря Юрке, который работал на «Факеле», у нас всегда в доме икра была, рыба в сугробе на балконе хранилась. Каждый год летали на родину, на Алтай. Причём что туда я летел, гружёный как верблюд, что обратно. Родителям вёз целый рюкзак продуктов: сгущёнку, масло, чай. В то время на материке уже было невозможно ничего достать. Ещё через шею болталась сумка с колбасами. А по бокам — по паре оленьих рогов в подарок родственникам!Сейчас я на пенсии, подрабатываю таксистом: в основном по утрам и вечерам детей и внуков развожу по работам–школам–садикам. Ольга ещё работает в садике кастеляншей. Она у меня швея–закройщица, первое время трудилась в ателье «Силуэт» на Ленинском пр., 22. Потом перешла в сад, чтобы можно было туда мальчишек устроить. Сейчас мы ждём сертификат по программе переселения: будем летом у себя всех собирать.

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