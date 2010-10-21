[Индекс номера 193 (19.12.2019)]



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Чем украсить торжество

Чтобы избежать в Новый год всякого рода неприятностей, следует основательно к нему подготовиться. Краевые эксперты рассказали, как правильно украшать ёлку, выбирать детские подарки и пиротехнику.

Наряжаем ёлку Главный атрибут Нового года — конечно же, ёлка. Именно это дерево, украшенное игрушками, яркими огоньками гирлянд и серебристым дождиком, создаёт праздничную атмосферу. Норильчане в основном устанавливают искусственные ёлки. Их выбор требует пристального внимания, отмечают в МЧС и рекомендуют отдать предпочтение моделям с противопожарной пропиткой. Соответствующая информация указывается на упаковке. Эксперты отмечают, что правила установки ёлки не меняются в зависимости от материала. Не рекомендуется ставить её у выхода из помещения, иначе в случае воспламенения новогоднее дерево превратится в непреодолимую преграду. Также не место зелёной красавице рядом с батареей и обогревательными приборами, и никаких рядом горящих свечей и бенгальских огней. Перед тем как подсветить ёлку, убедитесь, что провода на гирляндах в порядке и все лампочки на месте и горят. Если что–то вызывает сомнения — от такого украшения лучше отказаться: пусть огней на ёлке станет меньше, зато будет безопаснее. Эксперты рекомендуют выбирать гирлянду, длина которой в три раза больше высоты ёлки. Напряжение каждой лампочки не должно превышать 26 Вольт, а мощность самой гирлянды - 65 Ватт, в противном случае она будет нагреваться, а это может привести к возгоранию. Длина провода для подключения к сети должна быть не меньше 1,5 м. И в одну розетку включайте не больше трёх украшений, рекомендуют в МЧС. Разноцветные яркие ёлочные игрушки могут содержать свинец, ртуть и другие ядовитые вещества. На упаковке должна содержаться информация о составе краски. Проверьте качество красителя сами, протерев украшение салфеткой. Если на ней остался след — игрушку покупать не стоит. Блёстки не должны осыпаться даже после интенсивной тряски. Учтите, что эти крупинки могут вызвать аллергию при попадании в дыхательные пути. Качественные стеклянные шары покрываются слоем серебрения изнутри, а не снаружи. Также обращайте внимание на информацию о фирме–производителе и маркировку изделия. Что под ёлочкой? Прилавки магазинов ломятся от сладких наборов популярных и малоизвестных компаний. Главное правило при выборе — купить угощения без аллергии «в подарок». Роспотребнадзор рекомендует приобретать сладости в магазинах, супермаркетах и на официальных рынках. Присмотритесь к внешнему виду упаковки — на ней не должно быть вмятин и царапин. Предпочтение отдавайте кондитерским изделиям без пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел или с минимальным их количеством. Делайте выбор в пользу шоколадных конфет — в них есть калий, кальций, магний, фосфор, антиоксиданты и витамины, необходимые детскому организму. В состав вкусного подарка ни в коем случае не должны входить кремовые кондитерские изделия, йогурты, творожные сырки, молочные продукты. Также запрещено использовать в составе натуральный кофе, карамель, в том числе леденцовую, арахис и жевательные резинки. Для маленьких детей обёрточная бумага для подарка и конфет должна быть мягкой, чтобы ребёнок не получил травмы. Сомневаетесь в качестве готового подарка — соберите сами, следуя рекомендациям специалистов. Как правило, к сладостям добавляют ещё и игрушку. Она должна быть завёрнута в отдельную упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами. Не забывайте о возрастных ограничениях и технике безопасности. В игрушках для детей до трёх лет не должно быть натуральных меха и кожи — это достаточно сильные аллергены. Под запретом и мелкие детали. Обязательно: отдельная маркировка, текст на русском языке в легко читаемой форме. Должны быть указаны: наименование игрушки; страна, где она изготовлена; наименование и местонахождение изготовителя, импортёра; информация для связи с Роспотребнадзором; возрастные ограничения, способы ухода за игрушкой, дата её изготовления; срок службы или срок годности и условия хранения. Гори, гори ясно! К Новому году многие покупают всевозможные ракеты, салюты, римские свечи или петарды. Но пиротехника может быть опасной. К её выбору нужно подойти ответственно, а использовать очень осторожно. Покупайте новогодние фейерверки только в специализированных магазинах. Продавец обязан показать документы, подтверждающие происхождение и сертификат соответствия с печатью заявителя и классом изделия. Если четвёртый или выше, то такая пиротехника не может находиться в свободной розничной продаже, и доступна она только профессионалам. Перед покупкой коробку с пиротехникой нужно слегка потрясти на расстоянии вытянутой руки: если из неё высыпается пиротехнический состав — значит, упаковка повреждена. Коробка должна быть без повреждений и проколов. Эксперты также обращают внимание на то, что интервал между выстрелами может быть достаточно большим, но если зарядов в фейерверке немного, то в итоге вы заплатите за время работы салюта, которое наполовину состоит из пауз. Поэтому при сравнении схожих между собой батарей лучше выбрать ту, где интервал короче, поясняют в Роскачестве. На упаковке должны быть: описание пиротехнического эффекта, информация о мерах предосторожности, причём на русском языке. Внимательно слушайте продавца–консультанта. Когда выбираете пиротехническое изделие, вам должны объяснить, как оно работает, как установить его перед зрителями и какие правила безопасности соблюдать. У каждого изделия они свои. Например, у батарей салютов и римских свечей радиус безопасной зоны — 30 метров, а у петард — пять. Ракеты и римские свечи всегда ставят на снег вертикально, без наклонов. Не стоит использовать их в ветреную погоду. Стабилизатор может развернуть, и полетит она куда угодно — например, на чужой балкон. Для квартиры подходят бенгальские огни, свечи для тортов и хлопушки без пороха. Остальное — только на открытом воздухе. Безопасного Нового года!

Галина Навроцкая www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Главный атрибут Нового года — конечно же, ёлка. Именно это дерево, украшенное игрушками, яркими огоньками гирлянд и серебристым дождиком, создаёт праздничную атмосферу. Норильчане в основном устанавливают искусственные ёлки. Их выбор требует пристального внимания, отмечают в МЧС и рекомендуют отдать предпочтение моделям с противопожарной пропиткой. Соответствующая информация указывается на упаковке. Эксперты отмечают, что правила установки ёлки не меняются в зависимости от материала. Не рекомендуется ставить её у выхода из помещения, иначе в случае воспламенения новогоднее дерево превратится в непреодолимую преграду. Также не место зелёной красавице рядом с батареей и обогревательными приборами, и никаких рядом горящих свечей и бенгальских огней.Перед тем как подсветить ёлку, убедитесь, что провода на гирляндах в порядке и все лампочки на месте и горят. Если что–то вызывает сомнения — от такого украшения лучше отказаться: пусть огней на ёлке станет меньше, зато будет безопаснее. Эксперты рекомендуют выбирать гирлянду, длина которой в три раза больше высоты ёлки. Напряжение каждой лампочки не должно превышать 26 Вольт, а мощность самой гирлянды - 65 Ватт, в противном случае она будет нагреваться, а это может привести к возгоранию. Длина провода для подключения к сети должна быть не меньше 1,5 м. И в одну розетку включайте не больше трёх украшений, рекомендуют в МЧС.Разноцветные яркие ёлочные игрушки могут содержать свинец, ртуть и другие ядовитые вещества. На упаковке должна содержаться информация о составе краски. Проверьте качество красителя сами, протерев украшение салфеткой. Если на ней остался след — игрушку покупать не стоит. Блёстки не должны осыпаться даже после интенсивной тряски. Учтите, что эти крупинки могут вызвать аллергию при попадании в дыхательные пути. Качественные стеклянные шары покрываются слоем серебрения изнутри, а не снаружи. Также обращайте внимание на информацию о фирме–производителе и маркировку изделия.Прилавки магазинов ломятся от сладких наборов популярных и малоизвестных компаний. Главное правило при выборе — купить угощения без аллергии «в подарок». Роспотребнадзор рекомендует приобретать сладости в магазинах, супермаркетах и на официальных рынках. Присмотритесь к внешнему виду упаковки — на ней не должно быть вмятин и царапин. Предпочтение отдавайте кондитерским изделиям без пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел или с минимальным их количеством. Делайте выбор в пользу шоколадных конфет — в них есть калий, кальций, магний, фосфор, антиоксиданты и витамины, необходимые детскому организму. В состав вкусного подарка ни в коем случае не должны входить кремовые кондитерские изделия, йогурты, творожные сырки, молочные продукты. Также запрещено использовать в составе натуральный кофе, карамель, в том числе леденцовую, арахис и жевательные резинки. Для маленьких детей обёрточная бумага для подарка и конфет должна быть мягкой, чтобы ребёнок не получил травмы. Сомневаетесь в качестве готового подарка — соберите сами, следуя рекомендациям специалистов.Как правило, к сладостям добавляют ещё и игрушку. Она должна быть завёрнута в отдельную упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами. Не забывайте о возрастных ограничениях и технике безопасности. В игрушках для детей до трёх лет не должно быть натуральных меха и кожи — это достаточно сильные аллергены. Под запретом и мелкие детали. Обязательно: отдельная маркировка, текст на русском языке в легко читаемой форме. Должны быть указаны: наименование игрушки; страна, где она изготовлена; наименование и местонахождение изготовителя, импортёра; информация для связи с Роспотребнадзором; возрастные ограничения, способы ухода за игрушкой, дата её изготовления; срок службы или срок годности и условия хранения.К Новому году многие покупают всевозможные ракеты, салюты, римские свечи или петарды. Но пиротехника может быть опасной. К её выбору нужно подойти ответственно, а использовать очень осторожно. Покупайте новогодние фейерверки только в специализированных магазинах. Продавец обязан показать документы, подтверждающие происхождение и сертификат соответствия с печатью заявителя и классом изделия. Если четвёртый или выше, то такая пиротехника не может находиться в свободной розничной продаже, и доступна она только профессионалам.Перед покупкой коробку с пиротехникой нужно слегка потрясти на расстоянии вытянутой руки: если из неё высыпается пиротехнический состав — значит, упаковка повреждена. Коробка должна быть без повреждений и проколов. Эксперты также обращают внимание на то, что интервал между выстрелами может быть достаточно большим, но если зарядов в фейерверке немного, то в итоге вы заплатите за время работы салюта, которое наполовину состоит из пауз. Поэтому при сравнении схожих между собой батарей лучше выбрать ту, где интервал короче, поясняют в Роскачестве. На упаковке должны быть: описание пиротехнического эффекта, информация о мерах предосторожности, причём на русском языке. Внимательно слушайте продавца–консультанта. Когда выбираете пиротехническое изделие, вам должны объяснить, как оно работает, как установить его перед зрителями и какие правила безопасности соблюдать. У каждого изделия они свои. Например, у батарей салютов и римских свечей радиус безопасной зоны — 30 метров, а у петард — пять. Ракеты и римские свечи всегда ставят на снег вертикально, без наклонов. Не стоит использовать их в ветреную погоду. Стабилизатор может развернуть, и полетит она куда угодно — например, на чужой балкон. Для квартиры подходят бенгальские огни, свечи для тортов и хлопушки без пороха. Остальное — только на открытом воздухе.Безопасного Нового года!

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