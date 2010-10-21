[Индекс номера 193 (19.12.2019)]



Вопрос недели

Как вы готовитесь к Новому году?

Этот выпуск постоянной рубрики «Вопрос недели» подготовили участники совместного проф- ориентационного проекта школы № 28 и «Заполярной Правды». Ученики 7«Б» класса хотели попасть на экскурсию в редакцию, но «Заполярка» предложила им испытать себя в качестве фотокорреспондентов и журналистов, так сказать, погрузиться в профессию с головой. Ребята прошли все этапы подготовки газетного материала: опрашивали горожан, записывали ответы, фотографировали, участвовали в процессе вёрстки, наблюдали в типографии за печатью выпуска... Перед вами результат их труда. Авторы полосы — Алёна Кучер, Мила Кожевникова, Ирина Соболева, Варвара Гамзикова, Амелия Галиахметова.



Светлана, творческая мама и бабушка: – Бегаю по магазинам за подарками: Новый год наступит — и оглянуться не успеешь. Уже купила презент племяннице, маленькому внучку делаю своими руками игрушку, другим родным и близким вяжу симпатичные вещички. Праздничное меню уже проработали. Сейчас такой, скажем, оживлённый период. Крутимся, ищем, находим. Хлопотно, конечно, но оно того стоит, особенно момент, когда отдаёшь подарок и видишь восторг на лице дорогого тебе человека.

Ирина, мама двоих ребятишек: – Конец года у нас связан с двумя важными событиями: днём рождения младшего сына и самим Новым годом. Сейчас наша семья коллективно занимается составлением новогоднего меню, думаем, в каких магазинах и в каких количествах будем покупать продукты. А ещё я для себя записываю желания каждого. Хочется угадать с подарком и порадовать любимых. В конце года вообще дел невпроворот и надо всё успеть: привести квартиру в порядок, украсить её, сделать необходимые платежи... Всего и не упомнишь!

Максим и Лера, молодые влюблённые: – К Новому году пока не готовимся, дел очень много. Мы считаем, что времени ещё достаточно. Надо будет поставить ёлочку, припрятать купленные для родных подарки, составить список продуктов — но их мы будем покупать в последнюю очередь. Сейчас хотелось бы понять, чего желаем мы сами. Вся прелесть праздника в его спонтанности и непредсказуемости. Именно в такие моменты появляется ощущение волшебства.

Катя, любит шопинг: – Новый год я всегда встречаю со своей семьёй, и мы к нему готовимся вместе. Сначала закупаем продукты, а потом делаем множество разных угощений, например, жареную картошку и селёдку под шубой, а ещё оливье и холодец, которые каждый год появляются на нашем праздничном столе. Во время подготовки к празднику обращаем внимание на цены, прикидываем, на чём можно сэкономить. Ну, и никак нельзя без шопинга, так что к празднику я подобрала себе красивый свитер.

Лаура, школьница: – У меня небольшая семья, но дружная. Главное блюдо на нашем новогоднем столе — манты, и сейчас мама закупает продукты для приготовления этого и других праздничных блюд. У нас есть семейная традиция — подарки мы делаем сами. Мне кажется, что так наши родные чувствуют теплоту нашей семьи. В детстве я очень верила в Деда Мороза, сейчас, когда стала постарше, уже нет, но всё же хочется думать, что чудеса случаются и однажды новогодний волшебник положит мне под ёлочку айфон. Говорит эксперт Ирина Чичерина, руководитель управления потребительского рынка и услуг – Я люблю дарить родным редкие интересные подарки, которые в Норильске не купить, и их приходится заказывать по интернету. Такой же подход и у моих знакомых. Кстати, в последнее время люди стали больше интересоваться сладкими подарками, но не конфетами от ведущих кондитерских фабрик, а авторскими изделиями. Норильчане часто покупают выпечку, которую делают в небольших кондитерских, или пряники от мастериц. Каждое такое кондитерское изделие — штучное, очень красивое и вкусное, а главное — при изготовлении таких сладостей учитываются пожелания заказчика. И всё это упаковывается в красивые коробочки и выглядит весьма стильно. У меня есть ощущение, что возвращается традиция украшения сластями ёлок, и это здорово. Ещё я заметила, что норильчане в целом не испытывают трудностей с убранством новогоднего стола. Меню продумывается заранее, а продукты покупаются прямо перед праздником. Так делает большинство. Сейчас в наших магазинах можно приобрести все, чего душа ни пожелает, на любой вкус и кошелёк. Решающее значение имеет величина семейного бюджета. Если говорить о ценах, то из года в год стоимость тех или иных продуктов питания в декабре в сравнении с ноябрём увеличивается в среднем на 5–7%. Это закономерное подорожание, оно происходит из года в год. Так, мясо подорожало примерно на 3–5%. На 5,5% дороже стала рыба. 5% прибавило в стоимости яйцо. Цена на овощи и фрукты осталась без изменений, так же как на молочную продукцию. Молоко, кефир, сыр и сливочное масло стоят столько же, сколько в ноябре, а сметана даже стала дешевле. Традиционно в декабре примерно на 15–20% дорожает алкоголь. В последнюю неделю перед Новым годом цены на спиртное подскакивают во всех торговых точках без исключения. Напомню: для того чтобы случайно не приобрести фальсифицированный алкоголь, покупать его нужно только в магазинах, имеющих лицензию Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Многие начинают покупать продукты заранее не из–за опасения, что цены на них могут подрасти, а потому, что, если покупать их понемногу, нет ощущения, что ты потратил большую сумму на еду. Тем более что сильно сэкономить всё равно не получится. Скорее в этой ситуации нужно говорить о грамотном планировании семейного бюджета. Другая причина в том, что, покупая заранее, человек несёт или везёт домой продукты небольшими пакетами, а не тащит из магазина неподъёмные баулы. Очень важная рекомендация не только на Новый год, но и для повседневной жизни — на забывать смотреть на срок годности продуктов. Это должно стать привычкой. Взял товар в руки — проверил. Также не стоит спешить: нужно внимательно выбирать продукты, которые потом окажутся на вашем столе.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Норильска www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Бегаю по магазинам за подарками: Новый год наступит — и оглянуться не успеешь.Уже купила презент племяннице, маленькому внучку делаю своими руками игрушку, другим родным и близким вяжу симпатичные вещички. Праздничное меню уже проработали. Сейчас такой, скажем, оживлённый период. Крутимся, ищем, находим. Хлопотно, конечно, но оно того стоит, особенно момент, когда отдаёшь подарок и видишь восторг на лице дорогого тебе человека.– Конец года у нас связан с двумя важными событиями: днём рождения младшего сына и самим Новым годом. Сейчас наша семья коллективно занимается составлением новогоднего меню, думаем, в каких магазинах и в каких количествах будем покупать продукты. А ещё я для себя записываю желания каждого. Хочется угадать с подарком и порадовать любимых. В конце года вообще дел невпроворот и надо всё успеть: привести квартиру в порядок, украсить её, сделать необходимые платежи... Всего и не упомнишь!– К Новому году пока не готовимся, дел очень много. Мы считаем, что времени ещё достаточно. Надо будет поставить ёлочку, припрятать купленные для родных подарки, составить список продуктов — но их мы будем покупать в последнюю очередь. Сейчас хотелось бы понять, чего желаем мы сами. Вся прелесть праздника в его спонтанности и непредсказуемости. Именно в такие моменты появляется ощущение волшебства.– Новый год я всегда встречаю со своей семьёй, и мы к нему готовимся вместе. Сначала закупаем продукты, а потом делаем множество разных угощений, например, жареную картошку и селёдку под шубой, а ещё оливье и холодец, которые каждый год появляются на нашем праздничном столе. Во время подготовки к празднику обращаем внимание на цены, прикидываем, на чём можно сэкономить. Ну, и никак нельзя без шопинга, так что к празднику я подобрала себе красивый свитер.– У меня небольшая семья, но дружная. Главное блюдо на нашем новогоднем столе — манты, и сейчас мама закупает продукты для приготовления этого и других праздничных блюд. У нас есть семейная традиция — подарки мы делаем сами. Мне кажется, что так наши родные чувствуют теплоту нашей семьи. В детстве я очень верила в Деда Мороза, сейчас, когда стала постарше, уже нет, но всё же хочется думать, что чудеса случаются и однажды новогодний волшебник положит мне под ёлочку айфон.

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