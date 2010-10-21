[Индекс номера 193 (19.12.2019)]



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Лучшую защиту даст сильнейший

Начало нового года — лучшее время для выбора страховой компании.

Многие аспекты жизни для нас очень важны — это карьера, успех, деньги, отношения и так далее. Но, согласитесь, всё это теряет смысл, если у человека нет самого главного — здоровья. Чтобы его поправить, нам приходится обращаться в медицинские организации. Нередко происходит так, что при получении медицинской помощи можно столкнуться с незаконными действиями. Это и вымогание денег за услуги, которые должны оказывать бесплатно, и длительное ожидание диагностики, и неверно поставленный диагноз, и несвоевременно оказанная помощь и т. д. Во всех подобных случаях защитником интересов застрахованного выступает страховая компания, в которой вы получили полис ОМС. Среди множества страховых медицинских организаций сложно выбрать одну, которой можно безоговорочно доверять. Где оформить медицинский полис? Ответ очевиден: лучшую защиту сможет дать сильнейший. На какие аспекты следует обратить внимание при выборе страховой медицинской организации: • Опыт. Многолетняя работа на рынке ОМС; • Лидерство. Большой охват уже застрахованных граждан, доверивших своё здоровье; • Масштаб. Присутствие компании на территории многих регионов России, большое количество офисов; • Профессионализм. Большой штат высококвалифицированных специалистов по защите прав застрахованных, а также врачей–экспертов, которые проводят экспертизы качества оказанной медицинской помощи; • Поддержка. Юристы компании оказывают содействие в оформлении претензий и исковых заявлений, принимают участие в судебных разбирательствах; • Доступность. Наличие горячей линии компании, которая действует круглосуточно, обеспечивая постоянную помощь в решении возникающих вопросов. – Хотим вам пожелать сделать правильный выбор, — комментирует директор Красноярского филиала ООО ВТБ МС А. Ю. Орлова. — Чтобы быть спокойным за своё здоровье, отдавайте предпочтение крупной федеральной компании с проверенной репутацией, способной позаботиться о вашем медицинском обслуживании должным образом. Ведь мы никогда не знаем, в какой момент нам понадобится медицинская помощь, а в этой ситуации главное — быть уверенным в том, что мы её действительно получим. В офисах ООО ВТБ МС вы можете оформить полис ОМС, действующий на всей территории России, получить консультацию о системе ОМС и получить поддержку страховых представителей при организации и оказании медицинской помощи. Адреса пунктов выдачи полисов на территории Красноярского края: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 6а, пом. 9. г. Красноярск, ул. Мира, 33. г. Красноярск, ул. Юности, 35. г. Красноярск, ул. Курчатова, 17, стр. 5, 2–й этаж. г. Красноярск, ул. Урванцева, 30а. г. Ачинск, ул. Кирова, 81. г. Бородино, ул. Маяковского, 29, оф. 2. г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 2, каб. 7. г. Дудинка, ул. Островского, 11, оф. 4. г. Енисейск, ул. Ленина, 89. г. Железногорск, ул. Октябрьская, 26. г. Зеленогорск, ул. Энергетиков, 3. п. Краснотуранск, ул. Ленина, 32. с. Казачинское, ул. Советская, 109. с. Курагино, ул. Партизанская, 45. г. Лесосибирск, ул. 5 м–он, 26. г. Минусинск, ул. Октябрьская, 52. г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 1Б. г. Норильск, ул. Талнахская, 57а. р–н Кайеркан, ул. Надеждинская, 13, каб. 105. р–н Талнах, ул. Федоровского, 13. с. Пировское, ул. Ленина, 24Б. г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 6. пгт Северо–Енисейск, ул. Советская, 2. Горячая линия ООО ВТБ МС: 8(800)100–80–05. Сайт: www.vtbms.ru. Многие аспекты жизни для нас очень важны — это карьера, успех, деньги, отношения и так далее. Но, согласитесь, всё это теряет смысл, если у человека нет самого главного — здоровья. Чтобы его поправить, нам приходится обращаться в медицинские организации. Нередко происходит так, что при получении медицинской помощи можно столкнуться с незаконными действиями. Это и вымогание денег за услуги, которые должны оказывать бесплатно, и длительное ожидание диагностики, и неверно поставленный диагноз, и несвоевременно оказанная помощь и т. д. Во всех подобных случаях защитником интересов застрахованного выступает страховая компания, в которой вы получили полис ОМС. Среди множества страховых медицинских организаций сложно выбрать одну, которой можно безоговорочно доверять. Где оформить медицинский полис? Ответ очевиден: лучшую защиту сможет дать сильнейший.На какие аспекты следует обратить внимание при выборе страховой медицинской организации:Многолетняя работа на рынке ОМС;Большой охват уже застрахованных граждан, доверивших своё здоровье;Присутствие компании на территории многих регионов России, большое количество офисов;Большой штат высококвалифицированных специалистов по защите прав застрахованных, а также врачей–экспертов, которые проводят экспертизы качества оказанной медицинской помощи;Юристы компании оказывают содействие в оформлении претензий и исковых заявлений, принимают участие в судебных разбирательствах;Наличие горячей линии компании, которая действует круглосуточно, обеспечивая постоянную помощь в решении возникающих вопросов.– Хотим вам пожелать сделать правильный выбор, —. — Чтобы быть спокойным за своё здоровье, отдавайте предпочтение крупной федеральной компании с проверенной репутацией, способной позаботиться о вашем медицинском обслуживании должным образом. Ведь мы никогда не знаем, в какой момент нам понадобится медицинская помощь, а в этой ситуации главное — быть уверенным в том, что мы её действительно получим.В офисах ООО ВТБ МС вы можете оформить полис ОМС, действующий на всей территории России, получить консультацию о системе ОМС и получить поддержку страховых представителей при организации и оказании медицинской помощи.

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