[Индекс номера 194 (20.12.2019)]

 Конкурсы 
Любимое будущее

Норильск — для детей. Так есть и так будет. Ради этого в нашем городе работают сотни людей.
Второй год подряд перед Новым годом норильчане получают заслуженный подарок — победу в конкурсе городов России в номинации «Города с населением более 100 тысяч человек». Его проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году конкурс прошёл под слоганом «Города для детей». В нём участвовало более 360 населённых пунктов из 72 субъектов Рф, что практически вдвое больше, чем в 2018 году. Помимо Норильска в нашей номинации были заявлены ещё 40 городов.
Наш город представил на конкурс более 200 мероприятий, адресованных детям и семьям. Общегородской план событий готовили специалисты Центра семьи «Норильский». Воплощали его в жизнь сотрудники 33 учреждений и организаций. Вчера их руководителям вручили дипломы главы города и копии конкурсного победного диплома.
— Меня переполняет чувство гордости за Норильск, в котором так много делается для того, чтобы нашим детям жилось комфортно и интересно. Понимаю, что нам ещё есть над чем работать, и мы прикладываем максимум усилий, чтобы каждый ребёнок нашёл себе занятие по душе, — отметила заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева. — Я уверена, мы не остановимся на достигнутом. Поздравляю и благодарю все коллективы за отличную работу, каждого, кто помог достичь победы.
В канун своего 66–го дня рождения «Заполярной Правде» вдвойне приятно сообщить о новом успехе города! Свою лепту в победу внесла и наш редактор Ксения Пирогова. С единомышленниками из семейного клуба «Малышандия» она провела для кайерканской детворы и их родителей несколько праздников, которые вошли в общегородской план мероприятий, заявленных на конкурс «Города для детей». Редакция газеты поздравляет всех причастных к новой победе Норильска! Пусть наши дети будут счастливы в нём и любимы, а когда подрастут, непременно ответят городу тем же.

Оксана Кириллова
Фото Владимира Макушкина
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Норильск — для детей. Так есть и так будет. Ради этого в нашем городе работают сотни людей.

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