[Индекс номера 194 (20.12.2019)]



Перспективы

Дорогу сейчас покажу

Как будет развиваться НГИИ, рассказали на последней в этом году сессии городского Совета.

Работа над созданием программы развития Норильского государственного индустриального института, так называемой дорожной карты, велась практически три года при участии Агентства развития Норильска, администрации города и ЗФ «Норникеля». Для этого были привлечены специалисты Высшей школы экономики, а также более 20 внешних экспертов из России и зарубежья. Работники института собрали и обработали данные многочисленных опросов из разнообразных фокус–групп студентов, выпускников и школьников, в которых респонденты указывали на проблемные места вуза и высказывали свои пожелания. В результате удалось сформировать четыре основных направления развития, в которых вуз особенно остро нуждается: развитие цифровых технологий, «обучение через всю жизнь», обострение конкуренции за таланты и ресурсы и персонализация образования. Для достижения поставленных целей в институте начинают работу четыре новые образовательные программы. В первую очередь это факультет информационных технологий. Грамотные IT–специалисты нужны не только на горно–металлургическом производстве — в современных условиях их участие необходимо в проектах любых масштабов и специфики. Второй программой стал арктический мерзлотный исследовательский центр. На территорию уже доставлена одна из трёх геокриологических исследовательских лабораторий. Следующим масштабным направлением станет здоровьесбережение и экология Арктики. Комплексное изучение функционирования человека в экстремальных климатических условиях планируется преобразовать в экопросветительские и экотуристические медиапроекты для школьников, студентов и их преподавателей. Последним, но немаловажным нововведением вуза станет полигон по роботизации горных выработок. По задумке авторов, этот проект в будущем воплотит в жизнь идею «абсолютно безопасного рудника», в котором будет исключён человеческий труд. Устные договорённости о финансировании проекта уже достигнуты. Стоимость реализации оценивается почти в 106 миллионов рублей. Программа рассчитана на пять лет и стартует уже в следующем году.

Основные направления развития НГИи: развитие цифровых технологий, «обучение через всю жизнь», обострение конкуренции за таланты и ресурсы и персонализация образования.

Надежда Петрова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Работа над созданием программы развития Норильского государственного индустриального института, так называемой дорожной карты, велась практически три года при участии Агентства развития Норильска, администрации города и ЗФ «Норникеля». Для этого были привлечены специалисты Высшей школы экономики, а также более 20 внешних экспертов из России и зарубежья. Работники института собрали и обработали данные многочисленных опросов из разнообразных фокус–групп студентов, выпускников и школьников, в которых респонденты указывали на проблемные места вуза и высказывали свои пожелания. В результате удалось сформировать четыре основных направления развития, в которых вуз особенно остро нуждается: развитие цифровых технологий, «обучение через всю жизнь», обострение конкуренции за таланты и ресурсы и персонализация образования.Для достижения поставленных целей в институте начинают работу четыре новые образовательные программы. В первую очередь это факультет информационных технологий. Грамотные IT–специалисты нужны не только на горно–металлургическом производстве — в современных условиях их участие необходимо в проектах любых масштабов и специфики. Второй программой стал арктический мерзлотный исследовательский центр. На территорию уже доставлена одна из трёх геокриологических исследовательских лабораторий. Следующим масштабным направлением станет здоровьесбережение и экология Арктики. Комплексное изучение функционирования человека в экстремальных климатических условиях планируется преобразовать в экопросветительские и экотуристические медиапроекты для школьников, студентов и их преподавателей. Последним, но немаловажным нововведением вуза станет полигон по роботизации горных выработок. По задумке авторов, этот проект в будущем воплотит в жизнь идею «абсолютно безопасного рудника», в котором будет исключён человеческий труд.Устные договорённости о финансировании проекта уже достигнуты. Стоимость реализации оценивается почти в 106 миллионов рублей. Программа рассчитана на пять лет и стартует уже в следующем году.

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