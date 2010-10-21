[Индекс номера 194 (20.12.2019)]

 Образование 
Теперь и китайский

На краевом родительском собрании рассказали о предстоящих экзаменах.
Министр образования Красноярского края Светлана Маковская провела краевое родительское собрание, посвящённое итоговой государственной аттестации в текущем учебном году.
Основные вопросы родителей касались выбора предметов, госэкзаменов в девятых классах, процедуры сдачи работ. Также они интересовались, как узнать, в каком пункте проведения экзамена будут сдавать ЕГЭ и влияет ли экзаменационная оценка на отметку в аттестате, сообщили в министерстве образования края.
— Изменений в контрольно–измерительных материалах ЕГЭ в 2020 году нет. По большинству предметов уточняется формулировка заданий и совершенствуется система оценивания. Введены дополнительные инструкции–напоминания для участников ЕГЭ. Предусмотрена возможность выбора ЕГЭ по китайскому языку, — сообщила Светлана Маковская.
Министр отметила, что в этом году выпускникам девятых классов, как и в 2019–м, нужно сдать четыре экзамена: два обязательных (по русскому языку и математике) и два учебных предмета на выбор.
У девятиклассников проверят не только знания, но и умение их применять. В экзамен по химии введена практическая часть (эксперимент). По информатике расширена часть, выполняемая на компьютере. С демонстрационными вариантами 2020 года, как по ОГЭ для девятых классов, так и по ЕГЭ, уже можно ознакомиться на сайте Федерального института педагогических измерений.
Напомним, что в этом учебном году ЕГЭ пройдёт в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Досрочный период начнётся 20 марта и завершится 13 апреля. Основной стартует 25 мая и завершается 29 июня. Дополнительный, сентябрьский, период пройдёт с 7 по 24 сентября 2020 года. Для получения аттестата достаточно сдать экзамены по русскому языку и математике. При получении неудовлетворительного результата на экзамене по одному из этих предметов экзамен можно пересдать в резервные дни и сентябрьский период.
ОГЭ для выпускников девятых классов также пройдёт в три этапа: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 22 мая по 30 июня) и дополнительный (с 7 по 21 сентября). Заявления на участие в ГИА–11 принимаются до 1 февраля 2020 года, на участие в ГИА–9 — до 1 марта 2020 года.
Для выпускников девятых классов 12 февраля пройдёт итоговое собеседование по русскому языку. Это не экзамен, а допуск к нему. В собеседовании предусмотрено четыре задания. Первое — чтение вслух небольшого текста (около 180 слов). Материалы посвящены выдающимся россиянам, знакомым ребятам по урокам истории, обществознания, литературы, биологии. Второе задание — пересказ текста. Третье — монолог, и четвертое — диалог. Максимальный балл за собеседование — 19. Для зачёта достаточно получить 10 баллов. У тех, кто не сдаст с первого раза, будет ещё две попытки — 11 марта и 18 мая.

Изменений в контрольно–измерительных материалах ЕГЭ в 2020 году нет. По большинству предметов уточняется формулировка заданий и совершенствуется система оценивания.

Николай Кондрашов
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