[Индекс номера 194 (20.12.2019)]



Общество

22 декабря — День энергетика

Первая электрическая лампочка в Норильске зажглась в феврале 1932 года. Тогда ток дал первый локомобиль мощностью всего в 35 лошадиных сил, с величайшим трудом доставленный из Дудинки.

Да будет свет! Следующим источником энергии в 1936 году стала временная электростанция — ВЭС–1 — мощностью 250 кВт, где работали пять локомобилей с тракторными приводами. Её электричества, конечно, тоже не хватало, и в следующем, 1937 году началось строительство ВЭС–2, где уже разместили первую настоящую турбину. Но свет в посёлке всё равно оставался редким явлением, и тогда же было принято решение о строительстве полноценной ТЭЦ. В 1939 году в Ленинграде разработали её технический проект, а на выбранной для строительства Песцовой сопке начались земляные работы. Норильская ТЭЦ–1 родилась 13 декабря 1942 года: в этот день была сдана первая очередь строительства — запущены первые котёл и турбина. Тогда теплоэлектроцентраль называлась просто ТЭЦ, порядковый номер в названии возник позже, когда появились её «младшие сёстры» — талнахская ТЭЦ–2 и кайерканская ТЭЦ–3. Первая турбина в 1942 году дала Норильску всего 25 тысяч кВт.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Следующим источником энергии в 1936 году стала временная электростанция — ВЭС–1 — мощностью 250 кВт, где работали пять локомобилей с тракторными приводами. Её электричества, конечно, тоже не хватало, и в следующем, 1937 году началось строительство ВЭС–2, где уже разместили первую настоящую турбину.Но свет в посёлке всё равно оставался редким явлением, и тогда же было принято решение о строительстве полноценной ТЭЦ. В 1939 году в Ленинграде разработали её технический проект, а на выбранной для строительства Песцовой сопке начались земляные работы.Норильская ТЭЦ–1 родилась 13 декабря 1942 года: в этот день была сдана первая очередь строительства — запущены первые котёл и турбина. Тогда теплоэлектроцентраль называлась просто ТЭЦ, порядковый номер в названии возник позже, когда появились её «младшие сёстры» — талнахская ТЭЦ–2 и кайерканская ТЭЦ–3. Первая турбина в 1942 году дала Норильску всего 25 тысяч кВт.

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