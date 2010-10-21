[Индекс номера 194 (20.12.2019)]

 Лидер 
В паре с бригадиром

Про бригаду Константина Кицана ходят легенды не только на медном заводе, где он работает, но и по Заполярному филиалу. Редко где найдёшь столь крепкий и слаженный коллектив.
Коллеги по цеху электролиза меди медного завода говорят: если новенький попал к Кицану, он из бригады не уйдёт. Наверное, в отношении к людям и есть секрет сплочённости коллектива электролизников.
Константин Кицан в своей бригаде — самый старший и самый опытный. Вот–вот исполнится 33 года, как он пришёл на завод. В Норильск приехал по вызову в 1986 году. Хотел устроиться по специальности — токарем, однако ему сказали, что в пока вакансий нет, но если он не боится физических нагрузок, его с охотой возьмут электролизником. Кицан не боялся, и уже с нового, 1987 года начал работать.
Физический труд Константину не в тягость: он со школы интенсивно занимался спортом, а в армии служил в спортивной роте, защищая честь Балтийского флота. Основательность и дисциплинированность уже через три года вывели рядового рабочего в звеньевые, а затем и в бригадиры. Рабочие таких руководителей до сих пор называют «генеральными бригадирами», и они имеют право выходить только в дневную смену.
Бригада работает круглосуточно в пять смен, по 8–9 человек в каждой. На электролизных ваннах трудятся мужчины, на кранах — женщины. В бригаде Кицана семь человек со стажем работы порядка 25 лет. Труд нелёгкий, много приходится делать вручную. Держать себя в форме многим помогает спорт, и сам бригадир по–прежнему занимается лёгкой атлетикой. Он – бессменный участник корпоративных спортивных мероприятий и заводской команды. Не одна победа на спартакиадах компании принадлежит Кицану и его коллегам. Бригадир на производстве на особом положении: у него непререкаемый авторитет, большой опыт, он сам формирует коллектив, отстаивает его права. Легко находит общий язык с людьми, требователен, но всегда внимателен к коллегам.
– Почти все прошли через мои руки, как малые дети, – рассказывает Кицан. — Молодёжь я сразу ставлю с собой в пару. Не просто учу их тонкостям нашего ремесла, но и присматриваюсь к новичкам. Заинтересованного в работе человека выдаёт любопытство. Иные здесь не имеют шансов.
Сам Кицан считает, что их сплочённый коллектив — один из лучших в компании.
В тему
Общими усилиями
При поддержке Национальной ассоциации международной информационной безопасности (НАМИБ) в Москве состоялась IV Международная конференция «Киберстабильность: подходы, перспективы, вызовы».
Организаторами мероприятия выступили Международный исследовательский консорциум информационной безопасности (МИКИБ) и журнал «Международная жизнь» МИД России.
Открывая конференцию, председатель Наблюдательного совета НАМИБ — заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов отметил, что развитие информационно–коммуникационных технологий, направленных на повышение качества жизни, сопровождается ростом новых вызовов, связанных с противоправной деятельностью в киберпространстве.
«Трансграничный характер таких угроз предопределяет потребность в консолидации международных усилий не только на государственном уровне, но и в рамках тесного взаимодействия учёных и экспертов, представителей бизнеса и гражданского общества», — подчеркнул он.
Ключевая тема конференции — обсуждение информационной безопасности в качестве фактора глобальной стабильности. По словам члена президиума НАМИБ — старшего вице–президента компании «Норникель» по развитию государственно–частного партнёрства Владислава Гасумянова, вопросы правового регулирования сетевого пространства затрагивают все субъекты и категории пользователей Всемирной сети — государство, бизнес, общество. «Мы все заинтересованы в формировании открытой, стабильной и мирной информационно–коммуникационной среды. Но в условиях «Индустрии 4.0», где цифровизация определяет дальнейшее развитие целых отраслей и государств, уже невозможно жёстко разграничить ответственность между корпоративным и общественным сегментами национальной информационной инфраструктуры в целом. А, значит, требуется особый подход, основанный на принципах государственно–частного партнёрства и, что особенно важно, добровольном принятии этики ответственного поведения в киберсреде как в международных отношениях, так и в рамках рыночной конкуренции», — считает Гасумянов.
В ходе конференции также обсуждались такие темы, как цифровой суверенитет, организационно–правовое регулирование информационной среды, межгосударственное взаимодействие в ходе реагирования на компьютерные инциденты.
Указанные вопросы будут учтены в ходе подготовки нового проекта «Основ государственной политики РФ в области международной информационной безопасности» и проекта конвенции ООН «Об обеспечении международной информационной безопасности».
Впереди всех
«Норникель» возглавил список устойчивого развития компаний, ведущих свою деятельность на территории Арктической зоны России.
Статистику составил портал GoArctic.ru в рамках проекта «Полярный индекс». Этот список отражает динамику продвижения компаний в экономических, экологических и социальных аспектах развития без присвоения новых числовых значений. Количественный подсчёт рейтинга проводится раз в год.
«Норникель» традиционно показывает высокие результаты по созданию комфортных условий труда на производстве. В ноябре он занял первое место в рейтинге «50 лучших работодателей» по версии финансово–экономического журнала Forbes Russia. При его составлении учитывались экологический и социальный факторы.
Компания продолжает работать в сфере сокращения выбросов в атмосферу и уменьшения экологической нагрузки на Арктический регион.
В ходе презентации стратегии «Экологичный рост» в Лондоне на традиционном Дне инвестора руководство «Норникеля» заявило о намерениях сократить выбросы вредных веществ в атмосферу над Кольским полуостровом в семь раз к 2021 году, а над Норильском — в 20 раз к 2030 году. Добиться таких показателей позволит модернизация предприятий, закрытие двух устаревших и самых вредных цехов в посёлке Никель и городе Мончегорске.
Кроме «Норникеля» в список успешных арктических компаний вошли «Роснефть», «Росатом», Мурманский морской торговый порт, «Совкомфлот», «Ямал СПГ».

Денис Кожевников
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
Конкурсы 
Норильск — для детей. Так есть и так будет. Ради этого в нашем городе работают сотни людей.

Перспективы 
Как будет развиваться НГИИ, рассказали на последней в этом году сессии городского Совета.

Образование 
На краевом родительском собрании рассказали о предстоящих экзаменах.

Общество 
Первая электрическая лампочка в Норильске зажглась в феврале 1932 года. Тогда ток дал первый локомобиль мощностью всего в 35 лошадиных сил, с величайшим трудом доставленный из Дудинки.

Лидер 
Про бригаду Константина Кицана ходят легенды не только на медном заводе, где он работает, но и по Заполярному филиалу. Редко где найдёшь столь крепкий и слаженный коллектив.

Профи 
Начальник электролизного участка № 2 медного завода Андрей Рендов — руководитель одного из самых крупных переделов медного завода — цеха электролиза меди. А привело его в профессию школьное увлечение химией.

Технопарк 
На площадке никелевого завода запустили новый учебно–тренировочный полигон для отработки практических навыков эксплуатации такелажного оборудования и оснастки.

Будьте здоровы 
Ежегодно с ноября по март в отделение № 13 Норильской межрайонной больницы № 1 попадают от 30 до 50 норильчан с глубокими обморожениями. Сегодня в стационаре шесть таких больных. Заведующий отделением септической хирургии Роман Батуринец рассказал, что приводит к осложнениям и как этого избежать.

Новости:
 20 декабря 2019 
18:12 22 декабря пройдёт VII турнир по карате памяти Ильшата Аюпова.
18:10 Сегодня зрителей принял обновлённый зал КДЦ им. В. Высоцкого.
18:06 Президент отметил важность общественного контроля за мусорной отраслью в России.
18:03 В Москве наградили победителей выставки-конкурса «Волшебная сила голубого потока», в которой приняли участие и юные норильские художники.
16:58 Путин заявил, что детскую медицину в России нужно выводить на более высокий уровень.
16:50 Красноярский край стал лидером по росту рынка новых машин.
16:45 Стало известно о графике работы городских поликлиник в новогодние праздники.
16:09 Дмитрий Пристансков: «Норникель» вносит свой вклад в комплексный инвестиционный план «Енисейская Сибирь».
16:08 Победители инновационного форума разработают цифровую платформу о возможностях туркластера «Арктический».
16:07 Строительство красноярского метро могут начать уже в 2020 году.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Шеф-редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх