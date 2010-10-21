[Индекс номера 194 (20.12.2019)]



Лидер

В паре с бригадиром

Про бригаду Константина Кицана ходят легенды не только на медном заводе, где он работает, но и по Заполярному филиалу. Редко где найдёшь столь крепкий и слаженный коллектив.

Коллеги по цеху электролиза меди медного завода говорят: если новенький попал к Кицану, он из бригады не уйдёт. Наверное, в отношении к людям и есть секрет сплочённости коллектива электролизников. Константин Кицан в своей бригаде — самый старший и самый опытный. Вот–вот исполнится 33 года, как он пришёл на завод. В Норильск приехал по вызову в 1986 году. Хотел устроиться по специальности — токарем, однако ему сказали, что в пока вакансий нет, но если он не боится физических нагрузок, его с охотой возьмут электролизником. Кицан не боялся, и уже с нового, 1987 года начал работать. Физический труд Константину не в тягость: он со школы интенсивно занимался спортом, а в армии служил в спортивной роте, защищая честь Балтийского флота. Основательность и дисциплинированность уже через три года вывели рядового рабочего в звеньевые, а затем и в бригадиры. Рабочие таких руководителей до сих пор называют «генеральными бригадирами», и они имеют право выходить только в дневную смену. Бригада работает круглосуточно в пять смен, по 8–9 человек в каждой. На электролизных ваннах трудятся мужчины, на кранах — женщины. В бригаде Кицана семь человек со стажем работы порядка 25 лет. Труд нелёгкий, много приходится делать вручную. Держать себя в форме многим помогает спорт, и сам бригадир по–прежнему занимается лёгкой атлетикой. Он – бессменный участник корпоративных спортивных мероприятий и заводской команды. Не одна победа на спартакиадах компании принадлежит Кицану и его коллегам. Бригадир на производстве на особом положении: у него непререкаемый авторитет, большой опыт, он сам формирует коллектив, отстаивает его права. Легко находит общий язык с людьми, требователен, но всегда внимателен к коллегам. – Почти все прошли через мои руки, как малые дети, – рассказывает Кицан. — Молодёжь я сразу ставлю с собой в пару. Не просто учу их тонкостям нашего ремесла, но и присматриваюсь к новичкам. Заинтересованного в работе человека выдаёт любопытство. Иные здесь не имеют шансов. Сам Кицан считает, что их сплочённый коллектив — один из лучших в компании. В тему Общими усилиями При поддержке Национальной ассоциации международной информационной безопасности (НАМИБ) в Москве состоялась IV Международная конференция «Киберстабильность: подходы, перспективы, вызовы». Организаторами мероприятия выступили Международный исследовательский консорциум информационной безопасности (МИКИБ) и журнал «Международная жизнь» МИД России. Открывая конференцию, председатель Наблюдательного совета НАМИБ — заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов отметил, что развитие информационно–коммуникационных технологий, направленных на повышение качества жизни, сопровождается ростом новых вызовов, связанных с противоправной деятельностью в киберпространстве. «Трансграничный характер таких угроз предопределяет потребность в консолидации международных усилий не только на государственном уровне, но и в рамках тесного взаимодействия учёных и экспертов, представителей бизнеса и гражданского общества», — подчеркнул он. Ключевая тема конференции — обсуждение информационной безопасности в качестве фактора глобальной стабильности. По словам члена президиума НАМИБ — старшего вице–президента компании «Норникель» по развитию государственно–частного партнёрства Владислава Гасумянова, вопросы правового регулирования сетевого пространства затрагивают все субъекты и категории пользователей Всемирной сети — государство, бизнес, общество. «Мы все заинтересованы в формировании открытой, стабильной и мирной информационно–коммуникационной среды. Но в условиях «Индустрии 4.0», где цифровизация определяет дальнейшее развитие целых отраслей и государств, уже невозможно жёстко разграничить ответственность между корпоративным и общественным сегментами национальной информационной инфраструктуры в целом. А, значит, требуется особый подход, основанный на принципах государственно–частного партнёрства и, что особенно важно, добровольном принятии этики ответственного поведения в киберсреде как в международных отношениях, так и в рамках рыночной конкуренции», — считает Гасумянов. В ходе конференции также обсуждались такие темы, как цифровой суверенитет, организационно–правовое регулирование информационной среды, межгосударственное взаимодействие в ходе реагирования на компьютерные инциденты. Указанные вопросы будут учтены в ходе подготовки нового проекта «Основ государственной политики РФ в области международной информационной безопасности» и проекта конвенции ООН «Об обеспечении международной информационной безопасности». Впереди всех «Норникель» возглавил список устойчивого развития компаний, ведущих свою деятельность на территории Арктической зоны России. Статистику составил портал GoArctic.ru в рамках проекта «Полярный индекс». Этот список отражает динамику продвижения компаний в экономических, экологических и социальных аспектах развития без присвоения новых числовых значений. Количественный подсчёт рейтинга проводится раз в год. «Норникель» традиционно показывает высокие результаты по созданию комфортных условий труда на производстве. В ноябре он занял первое место в рейтинге «50 лучших работодателей» по версии финансово–экономического журнала Forbes Russia. При его составлении учитывались экологический и социальный факторы. Компания продолжает работать в сфере сокращения выбросов в атмосферу и уменьшения экологической нагрузки на Арктический регион. В ходе презентации стратегии «Экологичный рост» в Лондоне на традиционном Дне инвестора руководство «Норникеля» заявило о намерениях сократить выбросы вредных веществ в атмосферу над Кольским полуостровом в семь раз к 2021 году, а над Норильском — в 20 раз к 2030 году. Добиться таких показателей позволит модернизация предприятий, закрытие двух устаревших и самых вредных цехов в посёлке Никель и городе Мончегорске. Кроме «Норникеля» в список успешных арктических компаний вошли «Роснефть», «Росатом», Мурманский морской торговый порт, «Совкомфлот», «Ямал СПГ».

Денис Кожевников Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Коллеги по цеху электролиза меди медного завода говорят: если новенький попал к Кицану, он из бригады не уйдёт. Наверное, в отношении к людям и есть секрет сплочённости коллектива электролизников.Константин Кицан в своей бригаде — самый старший и самый опытный. Вот–вот исполнится 33 года, как он пришёл на завод. В Норильск приехал по вызову в 1986 году. Хотел устроиться по специальности — токарем, однако ему сказали, что в пока вакансий нет, но если он не боится физических нагрузок, его с охотой возьмут электролизником. Кицан не боялся, и уже с нового, 1987 года начал работать.Физический труд Константину не в тягость: он со школы интенсивно занимался спортом, а в армии служил в спортивной роте, защищая честь Балтийского флота. Основательность и дисциплинированность уже через три года вывели рядового рабочего в звеньевые, а затем и в бригадиры. Рабочие таких руководителей до сих пор называют «генеральными бригадирами», и они имеют право выходить только в дневную смену.Бригада работает круглосуточно в пять смен, по 8–9 человек в каждой. На электролизных ваннах трудятся мужчины, на кранах — женщины. В бригаде Кицана семь человек со стажем работы порядка 25 лет. Труд нелёгкий, много приходится делать вручную. Держать себя в форме многим помогает спорт, и сам бригадир по–прежнему занимается лёгкой атлетикой. Он – бессменный участник корпоративных спортивных мероприятий и заводской команды. Не одна победа на спартакиадах компании принадлежит Кицану и его коллегам. Бригадир на производстве на особом положении: у него непререкаемый авторитет, большой опыт, он сам формирует коллектив, отстаивает его права. Легко находит общий язык с людьми, требователен, но всегда внимателен к коллегам.– Почти все прошли через мои руки, как малые дети, – рассказывает Кицан. — Молодёжь я сразу ставлю с собой в пару. Не просто учу их тонкостям нашего ремесла, но и присматриваюсь к новичкам. Заинтересованного в работе человека выдаёт любопытство. Иные здесь не имеют шансов.Сам Кицан считает, что их сплочённый коллектив — один из лучших в компании.

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