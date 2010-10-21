[Индекс номера 194 (20.12.2019)]



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Ценности молодых

Начальник электролизного участка № 2 медного завода Андрей Рендов — руководитель одного из самых крупных переделов медного завода — цеха электролиза меди. А привело его в профессию школьное увлечение химией.

Андрей Рендов Ещё на последнем курсе Норильского индустриального института Андрей устроился работать в компанию, в горно—металлургический опытно—исследовательский центр. Изначально главным для него было заниматься тем, что связано с химией. Практику он проходил на НМЗ, исследуя гидрометаллургию как наиболее перспективное, «чистое» направление, потом пришёл на медный завод. В ЦЭМе Рендов уже 13 лет. Начинал электролизником, исполнял обязанности мастера, затем перевели на должность мастера, сейчас — начальник участка. Его обязанность — проектировать и контролировать процесс. Много приходится работать с документацией, в том числе технической, и всё приходится осваивать самому. До умения управлять процессами дистанционно прошёл не один год, зато теперь нет необходимости бегать на место по каждому вопросу, чтобы посмотреть лично и принять решение, достаточно узнать о проблеме от подчинённых и дать соответствующие распоряжения. Постепенно Рендова стали задействовать на других участках производства. По словам Рендова, учиться приходится постоянно. Настало такое время, когда молодые кадры растут быстро. Сейчас, имея знания, здоровые амбиции, интерес и, главное, желание, достичь можно очень многого. Так было и с нашим героем. Он, независимо от занимаемой должности, никогда не отказывался ни от какой работы, трудился с максимальной самоотдачей, брал на себя дополнительные обязательства, принимал самое активное участие в жизни завода. Более того, когда в компании была принята Белая книга, в которой изложены корпоративные ценности, и стартовала программа инициатив, Андрей принял в этом проекте самое деятельное участие. Наш герой не собирается останавливаться на достигнутом и намерен уже в ближайшее время подняться на следующую ступень карьерной лестницы.

Денис Кожевников Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Ещё на последнем курсе Норильского индустриального института Андрей устроился работать в компанию, в горно—металлургический опытно—исследовательский центр. Изначально главным для него было заниматься тем, что связано с химией. Практику он проходил на НМЗ, исследуя гидрометаллургию как наиболее перспективное, «чистое» направление, потом пришёл на медный завод.В ЦЭМе Рендов уже 13 лет. Начинал электролизником, исполнял обязанности мастера, затем перевели на должность мастера, сейчас — начальник участка. Его обязанность — проектировать и контролировать процесс. Много приходится работать с документацией, в том числе технической, и всё приходится осваивать самому.До умения управлять процессами дистанционно прошёл не один год, зато теперь нет необходимости бегать на место по каждому вопросу, чтобы посмотреть лично и принять решение, достаточно узнать о проблеме от подчинённых и дать соответствующие распоряжения. Постепенно Рендова стали задействовать на других участках производства.По словам Рендова, учиться приходится постоянно. Настало такое время, когда молодые кадры растут быстро. Сейчас, имея знания, здоровые амбиции, интерес и, главное, желание, достичь можно очень многого.Так было и с нашим героем. Он, независимо от занимаемой должности, никогда не отказывался ни от какой работы, трудился с максимальной самоотдачей, брал на себя дополнительные обязательства, принимал самое активное участие в жизни завода. Более того, когда в компании была принята Белая книга, в которой изложены корпоративные ценности, и стартовала программа инициатив, Андрей принял в этом проекте самое деятельное участие.Наш герой не собирается останавливаться на достигнутом и намерен уже в ближайшее время подняться на следующую ступень карьерной лестницы.

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