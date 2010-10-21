[Индекс номера 194 (20.12.2019)]



Технопарк

От теории к практике

На площадке никелевого завода запустили новый учебно–тренировочный полигон для отработки практических навыков эксплуатации такелажного оборудования и оснастки.

Сложность оборудования требует при обучении не только теории, но и практики Уроки производства Комплекс задумывался для визуализации правил работы с такелажем, съёмными грузозахватными приспособлениями, отводными блоками, блочными системами «Полиспаст» и электрическими лебёдками. Необходимость такого полигона связана со сложностью этих механизмов и оборудования, и обучение там не ограничивается теорией и требует практической подготовки. Иными словами, работник предприятия должен увидеть производственный процесс ещё на стадии подготовки и выполнить некоторые операции на тренировочном оборудовании. Например, сейчас на полигоне имитируется монтаж моделей сегментов аптейка (это элемент плавильной печи для отвода газов) ПВП № 1 плавцеха НМЗ. По словам ремонтников, аптейк — одна из самых сложных частей печи, риски в работе с которой для монтажных звеньев высоки. Капитальный ремонт этого плавильного агрегата на НМЗ «Норильскникельремонт» проводил в 2016 году и однозначно будет производить ещё не один раз, в связи с чем некоторые наиболее сложные моменты монтажа отрабатываются здесь, на учебной площадке. Тут установлены те же грузоподъёмные приспособления, оснастка, ручные монтажно–тяговые механизмы и даже болтовые соединения, крепёж и схема подгонки, только в уменьшенном виде. Программа предусматривает помимо обучения монтажным навыкам подготовку слесарному делу с подбором инструмента и приспособлений на случай, если возникнет необходимость изменять конструкции на месте. По словам начальника Центра управления изменениями в области промышленной безопасности и охраны труда Александра Сумарокова, владеть слесарным инструментом необходимо, чтобы в случае отклонения конструкции от стандарта можно было подогнать её по ходу монтажа. По словам инженеров, в практике такое уже было, когда поступила некачественно изготовленная деталь от недобросовестных поставщиков. Специалисты говорят, что полигон размещён на непростой площадке: никелевый завод не работает уже четыре года, безопасному демонтажу оборудования людей здесь необходимо учить. По словам начальника Центра охраны труда и промышленной безопасности № 1 Алексея Катаева, ремонтникам по специфике своей работы обычно приходится трудиться на действующем производстве, а не в условиях остановленного завода, где есть свои сложности и риски при выполнении демонтажа. Так и возникла идея организовать на этой площадке обучение безопасной работе. Со временем здесь начали применять обучающие программы и по другим направлениям. Знай и умей Учебная площадка на никелевом заводе создавалась ремонтниками в 2016 году специально для обучения работников «Норильскникельремонта» безопасным методам выполнения работ при демонтаже технологического оборудования. Сегодня здесь обучают персонал практически всех подразделений «ННР»: специалистов и рабочих «Норильскэнергоремонта», «Норильскавтоматики», «Норильсктрансремонта», «Норильскремонта», ремонтно–строительного треста, «Норильскшахтсервиса», специализированного шахторемонтного управления — обучение вышло далеко за рамки площадки никелевого завода. Сейчас тут проходит повторный инструктаж по охране труда на первый квартал 2020 года, здесь же будет проходить проверка знаний. На семинарах будут обсуждаться все риски в связи с технологическими изменениями. Проведут теоретические занятия и занятия по практическому применению этих знаний и нормативов. Далее на имеющихся на площадке учебных полигонах инженеры будут доводить тонкости безопасного производства до рабочих. — После инструктажа по охране труда будет проводиться повторная проверка знаний людей, задействованных на демонтаже оборудования никелевого завода, — рассказывает начальник цеха обеспечения жизнедеятельности никелевого завода Игорь Колин. — Это непрекращающийся процесс по разным видам аттестации. Есть рабочие, которым теория даётся легче, чем практика. Поэтому визуализация — предметное закрепление услышанного на занятиях — в данном случае очень важна. На учебной площадке завода есть специально оборудованный класс для проведения вводных и первичных инструктажей, переаттестации и повышения квалификации персонала. Здесь же проводятся экзамены и проверка знаний по управлению подъёмными механизмами с пола, работе на высоте, транспортировке газовых баллонов, электробезопасности и пожарной безопасности. До конца 2020 года запланирован монтаж силовой ячейки для обучения безопасным методам работы с электрооборудованием. Всё, что используется на реальном производстве, представлено на стендах именно для того, чтобы увидеть, пощупать, примерить и, главное, научиться правильно эксплуатировать. Внедрение новых производственных стандартов потребовало изменений в работе и переподготовке персонала. При больших объёмах нормативной документации визуализация процессов и требований идёт только на пользу обучающимся. «Норильскникельремонт» — одно из крупнейших ремонтно–монтажных предприятий России. Сегодня его численность — почти 15 тысяч человек, они проводят техобслуживание и ремонты горно–шахтного, механотехнологического и энергооборудования. В Норильске подразделения «ННР» были в числе первых, где принцип обучения с визуализацией был с успехом внедрён на практике. В тему Макрозадачи в микроисполнении Делиться лучшими наработками и совместно решать поставленные задачи — с такой инициативой выступили специалисты пусконаладочного управления треста «Норильскэнергоремонт». Начать обмен опытом было решено с коллегами — наладчиками из треста «Норильскшахтсервис». Хотя специализация у них различается: одни работают с горным оборудованием, другие — с металлургическим и обогатительным, у них наверняка найдутся точки соприкосновения. Среди ста инженеров–наладчиков пусконаладочного управления есть вентиляционщики, теплоэнергетики, газовики, электрики, механики, а также специалисты по пожарно–охранной сигнализации. Их электротехническая лаборатория для испытания оборудования и замеров по электробезопасности считается одной из лучших в Норильске. Сложно представить себе объёмы выполняемых работ. Например, электрики управления «вдыхают жизнь» в оборудование — от распределительной подстанции до каждой лампочки в цехе, от стадии проектирования до реализации. Но, несмотря на производственную загруженность, в пусконаладочном управлении «НЭР» необходимость обмена опытом осознают и стараются уделять время для профессионального роста своего персонала. Первая встреча с коллегами состоялась на базе центра инженерного сопровождения участка наладочных работ треста «Норильскшахтсервис», который открыли в начале 2019 года. В рамках политики «Норникеля» по модернизации основных технологических мощностей, на производстве всё чаще используются контроллеры или частотные приводы. Такое оборудование требует к себе особого внимания и знаний персонала, тем более что организовать тренировки на действующей системе невозможно. Чтобы избежать ошибок, создаются линейки стендов для обучения и подготовки молодого поколения инженеров–наладчиков. Связывая теорию и практику, учебный класс объединён в единую сеть со стендовым оборудованием. Это позволяет практиковаться в создании мини–алгоритмов работы систем управления, после чего испытать их на деле. Первый опыт обмена наработками показался плодотворным представителям обоих структурных подразделений. В ближайшее время специалисты «Норильскэнергоремонта» ждут представителей «Норильскшахтсервиса» с ответным визитом. Профи энергетики В преддверии Дня энергетика в ремонтно–монтажном специализированном тресте «Норильскэнергоремонт» чествовали лучших профессионалов. Традиционно накануне профессионального праздника «Норильскэнергоремонт» — одно из семи структурных подразделений «Норильскникельремонта» — награждает передовиков. Львиная доля ремонтов всего энергетического оборудования ЗФ «Норникеля» выполняется работниками этого подразделения. В тресте трудятся 1656 специалистов: самому молодому 19 лет, самому старшему — 71 год. Почётные грамоты от управляющего «Норильскэнергоремонта» получили 10 человек, благодарственные письма — 15. Энергетиков награждали за профессионализм и качественную работу. Во внимание принималось и отсутствие дисциплинарных нарушений. – В преддверии праздника Дня энергетика хочу выразить всем сотрудникам «Норильскэнергоремонта» благодарность за профессиональный подход к выполнению поставленных задач, целеустремлённость, трудолюбие и мужество, которые вы неустанно демонстрируете. Примите поздравления с нашим профессиональным праздником и искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, стабильности, счастья и всех благ! — поздравил коллектив управляющий ремонтно–монтажного специализированного треста «Норильскэнергоремонт» Данил Леонтьев.

Денис Кожевников Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Комплекс задумывался для визуализации правил работы с такелажем, съёмными грузозахватными приспособлениями, отводными блоками, блочными системами «Полиспаст» и электрическими лебёдками. Необходимость такого полигона связана со сложностью этих механизмов и оборудования, и обучение там не ограничивается теорией и требует практической подготовки. Иными словами, работник предприятия должен увидеть производственный процесс ещё на стадии подготовки и выполнить некоторые операции на тренировочном оборудовании.Например, сейчас на полигоне имитируется монтаж моделей сегментов аптейка (это элемент плавильной печи для отвода газов) ПВП № 1 плавцеха НМЗ. По словам ремонтников, аптейк — одна из самых сложных частей печи, риски в работе с которой для монтажных звеньев высоки.Капитальный ремонт этого плавильного агрегата на НМЗ «Норильскникельремонт» проводил в 2016 году и однозначно будет производить ещё не один раз, в связи с чем некоторые наиболее сложные моменты монтажа отрабатываются здесь, на учебной площадке. Тут установлены те же грузоподъёмные приспособления, оснастка, ручные монтажно–тяговые механизмы и даже болтовые соединения, крепёж и схема подгонки, только в уменьшенном виде. Программа предусматривает помимо обучения монтажным навыкам подготовку слесарному делу с подбором инструмента и приспособлений на случай, если возникнет необходимость изменять конструкции на месте.По словам начальника Центра управления изменениями в области промышленной безопасности и охраны труда Александра Сумарокова, владеть слесарным инструментом необходимо, чтобы в случае отклонения конструкции от стандарта можно было подогнать её по ходу монтажа. По словам инженеров, в практике такое уже было, когда поступила некачественно изготовленная деталь от недобросовестных поставщиков.Специалисты говорят, что полигон размещён на непростой площадке: никелевый завод не работает уже четыре года, безопасному демонтажу оборудования людей здесь необходимо учить. По словам начальника Центра охраны труда и промышленной безопасности № 1 Алексея Катаева, ремонтникам по специфике своей работы обычно приходится трудиться на действующем производстве, а не в условиях остановленного завода, где есть свои сложности и риски при выполнении демонтажа. Так и возникла идея организовать на этой площадке обучение безопасной работе. Со временем здесь начали применять обучающие программы и по другим направлениям.Учебная площадка на никелевом заводе создавалась ремонтниками в 2016 году специально для обучения работников «Норильскникельремонта» безопасным методам выполнения работ при демонтаже технологического оборудования. Сегодня здесь обучают персонал практически всех подразделений «ННР»: специалистов и рабочих «Норильскэнергоремонта», «Норильскавтоматики», «Норильсктрансремонта», «Норильскремонта», ремонтно–строительного треста, «Норильскшахтсервиса», специализированного шахторемонтного управления — обучение вышло далеко за рамки площадки никелевого завода.Сейчас тут проходит повторный инструктаж по охране труда на первый квартал 2020 года, здесь же будет проходить проверка знаний. На семинарах будут обсуждаться все риски в связи с технологическими изменениями. Проведут теоретические занятия и занятия по практическому применению этих знаний и нормативов. Далее на имеющихся на площадке учебных полигонах инженеры будут доводить тонкости безопасного производства до рабочих.— После инструктажа по охране труда будет проводиться повторная проверка знаний людей, задействованных на демонтаже оборудования никелевого завода, — рассказывает начальник цеха обеспечения жизнедеятельности никелевого завода Игорь Колин. — Это непрекращающийся процесс по разным видам аттестации. Есть рабочие, которым теория даётся легче, чем практика. Поэтому визуализация — предметное закрепление услышанного на занятиях — в данном случае очень важна.На учебной площадке завода есть специально оборудованный класс для проведения вводных и первичных инструктажей, переаттестации и повышения квалификации персонала. Здесь же проводятся экзамены и проверка знаний по управлению подъёмными механизмами с пола, работе на высоте, транспортировке газовых баллонов, электробезопасности и пожарной безопасности. До конца 2020 года запланирован монтаж силовой ячейки для обучения безопасным методам работы с электрооборудованием.Всё, что используется на реальном производстве, представлено на стендах именно для того, чтобы увидеть, пощупать, примерить и, главное, научиться правильно эксплуатировать. Внедрение новых производственных стандартов потребовало изменений в работе и переподготовке персонала. При больших объёмах нормативной документации визуализация процессов и требований идёт только на пользу обучающимся.«Норильскникельремонт» — одно из крупнейших ремонтно–монтажных предприятий России. Сегодня его численность — почти 15 тысяч человек, они проводят техобслуживание и ремонты горно–шахтного, механотехнологического и энергооборудования. В Норильске подразделения «ННР» были в числе первых, где принцип обучения с визуализацией был с успехом внедрён на практике.

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