[Индекс номера 194 (20.12.2019)]



Будьте здоровы

Не дай себе замёрзнуть

Ежегодно с ноября по март в отделение № 13 Норильской межрайонной больницы № 1 попадают от 30 до 50 норильчан с глубокими обморожениями. Сегодня в стационаре шесть таких больных. Заведующий отделением септической хирургии Роман Батуринец рассказал, что приводит к осложнениям и как этого избежать.

Роман Батуринец • В отделении септической хирургии № 13 лечат норильчан с ожогами и обморожениями, абсцессами, перитонитами, пролежнями, послеоперационными и другими осложнениями. • Помимо заведующего сложнейшие операции, в том числе ампутации и пластические пациентам с термическими травмами, проводят хирурги отделения Виктория Овчинникова, Евгения Дубинина и Светлана Соловьёва. • Всего в подчинении Романа Батуринца 45 женщин. Отделение он возглавляет с 2012 года. В больнице работает 20 лет. Очередная сложная операция – В Новогодье у вас работы больше? – Наплыв больных с обморожениями обычно не связан с праздниками. Как правило, количество таких пациентов в отделении зависит от погоды, причём роль играет не только температура воздуха, но и скорость ветра, влажность. Например, мы лечили мужчину, который обморозился в... августе. Он пострадал при плюсовой температуре, попав под сырой пронизывающий ветер. Стоит отметить, что не все обмороженные лечатся у нас, иногда достаточно обращения в травмпункт. В больнице же находятся те, у кого есть риск развития некроза тканей. – Кто рискует получить глубокие обморожения? – Во–первых, люди, у которых снижена чувствительность. Можно не заметить переохлаждения, имея сердечно–сосудистые патологии, системные заболевания и сахарный диабет. Мнимый эффект тепла присутствует у человека в подпитии — алкоголь расширяет периферические сосуды, теплоотдача усиливается, человек замерзает быстрее, но не чувствует этого. Во–вторых, в группе риска — беспечные норильчане, те, кто одевается не по погоде. Немало таких среди автомобилистов. Ну что мешает возить в багажнике тёплые одежду и обувь на случай, если машина вдруг встанет, что зимой не редкость. Сегодня, например, в отделении два автолюбителя с обмороженными ногами. Периодически у нас оказываются представительницы прекрасного пола, щеголяющие зимой в капроновых колготках. Тундровики, кстати, получают серьёзные обморожения реже, чем обычные горожане. Знают, как правильно одеваться, и те, кто работает на улице. С ними если трагедии и случаются, то из–за неудачного стечения обстоятельств. Евгения Дубинина: «Прогноз хороший» – Как избежать беды? – Ни в коем случае нельзя пытаться согреться алкоголем — он лишь притупляет чувствительность. Единственный правильный способ отогреться — двигаться. Чтобы не замёрзнуть, обувь и одежда должны быть свободными, из натуральных материалов, которые впитывают пот. Плотные обувь и синтетика нарушают терморегуляцию. Не стоит зимой носить тяжёлые сумки в руках — сосуды передавятся, и кровоснабжение нарушится, лучше за покупками ходить с рюкзаком. Если человек всё же замёрз, и какая–то часть тела потеряла чувствительность, которая даже в тёплом помещении не возвращается, стоит обратиться в травмпункт. Самолечение недопустимо, нередко именно оно и приводит к тяжёлым последствиям. Нельзя обмороженное место тереть, разминать, натирать снегом, жиром, кремом, лить на него горячую воду, потому что и так уже повреждённые сосуды травмируются ещё больше. Светлана Соловьёва. И бумажной работы хватает – Как часто приходится прибегать к оперативному вмешательству? – 60–70% пациентов с глубокими обморожениями нуждаются в операции. Иногда достаточно удалить омертвевшие ткани, а потом сделать аутодермопластику — то есть пересадить кожу с других частей тела. Но, бывает, единственный выход — ампутация. Например, год назад молодому человеку, уснувшему в снегу в состоянии наркотического опьянения и обратившемуся за медицинской помощью слишком поздно, пришлось отнять стопы и кисти рук... А после выписки он оказался в стационарном отделении Комплексного центра социального обслуживания населения. – Среди ваших пациентов много социально не устроенных людей? – Сегодня нет такого наплыва, как раньше, когда наркоманов и других асоциальных личностей находили в подъездах, коллекторах и на улице в жутком состоянии и привозили к нам чуть ли не ежедневно. Сейчас наша головная боль — немощные старики, которые не нужны своим родственникам. В наше отделение они попадают, как правило, с осложнениями из–за плохого ухода дома. И родные, кстати, вполне благополучные люди, не хотят забирать их к себе, а прилагают все усилия, чтобы устроить в КЦСОН. Кстати, и с этим учреждением, и с реабилитационным центром «Лествица» мы тесно сотрудничаем — нередко наши пациенты после лечения отправляются к ним. Работа в хирургическом отделении требует и душевных сил, и физических – Работа с такими больными требует особых сил, не каждый справится... – Все мои девочки — большие молодцы. Могу положиться на каждую — от санитарки до врача. Мы — одна команда и отлично понимаем друг друга. Если говорить о женщинах–хирургах, то они в септической хирургии — большая редкость. Разными путями мои коллеги пришли в это отделение, но каждая — на своём месте. Например, Виктория Овчинникова — кандидат медицинских наук, раньше в Красноярске специализировалась на лечении заболеваний стоп у больных сахарным диабетом. И её опыт врача–подолога необходим в первую очередь именно нашим пациентам. Светлана Соловьёва поначалу работала в приёмном покое, а здесь периодически помогала, втянувшись, перешла к нам окончательно. Евгения Дубинина как раз ведёт пациентов с обморожениями и прекрасно с этим справляется. Отмечу: работая в нашем отделении, важно быть не только отличным хирургом, но и психологом. Нужно уметь найти подход к социально сложным пациентам, сострадать им, но при этом не дать сесть на голову. Также очень важно поддержать тех, кто лишился конечности, помочь им адаптироваться. Некоторых пациентов мы ведём месяцами. И слышим от них в основном слова благодарности.

Надежда Сидор Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Наплыв больных с обморожениями обычно не связан с праздниками. Как правило, количество таких пациентов в отделении зависит от погоды, причём роль играет не только температура воздуха, но и скорость ветра, влажность. Например, мы лечили мужчину, который обморозился в... августе. Он пострадал при плюсовой температуре, попав под сырой пронизывающий ветер. Стоит отметить, что не все обмороженные лечатся у нас, иногда достаточно обращения в травмпункт. В больнице же находятся те, у кого есть риск развития некроза тканей.– Во–первых, люди, у которых снижена чувствительность. Можно не заметить переохлаждения, имея сердечно–сосудистые патологии, системные заболевания и сахарный диабет. Мнимый эффект тепла присутствует у человека в подпитии — алкоголь расширяет периферические сосуды, теплоотдача усиливается, человек замерзает быстрее, но не чувствует этого. Во–вторых, в группе риска — беспечные норильчане, те, кто одевается не по погоде. Немало таких среди автомобилистов. Ну что мешает возить в багажнике тёплые одежду и обувь на случай, если машина вдруг встанет, что зимой не редкость. Сегодня, например, в отделении два автолюбителя с обмороженными ногами. Периодически у нас оказываются представительницы прекрасного пола, щеголяющие зимой в капроновых колготках. Тундровики, кстати, получают серьёзные обморожения реже, чем обычные горожане. Знают, как правильно одеваться, и те, кто работает на улице. С ними если трагедии и случаются, то из–за неудачного стечения обстоятельств.– Ни в коем случае нельзя пытаться согреться алкоголем — он лишь притупляет чувствительность. Единственный правильный способ отогреться — двигаться. Чтобы не замёрзнуть, обувь и одежда должны быть свободными, из натуральных материалов, которые впитывают пот. Плотные обувь и синтетика нарушают терморегуляцию. Не стоит зимой носить тяжёлые сумки в руках — сосуды передавятся, и кровоснабжение нарушится, лучше за покупками ходить с рюкзаком.Если человек всё же замёрз, и какая–то часть тела потеряла чувствительность, которая даже в тёплом помещении не возвращается, стоит обратиться в травмпункт. Самолечение недопустимо, нередко именно оно и приводит к тяжёлым последствиям. Нельзя обмороженное место тереть, разминать, натирать снегом, жиром, кремом, лить на него горячую воду, потому что и так уже повреждённые сосуды травмируются ещё больше.– 60–70% пациентов с глубокими обморожениями нуждаются в операции. Иногда достаточно удалить омертвевшие ткани, а потом сделать аутодермопластику — то есть пересадить кожу с других частей тела. Но, бывает, единственный выход — ампутация. Например, год назад молодому человеку, уснувшему в снегу в состоянии наркотического опьянения и обратившемуся за медицинской помощью слишком поздно, пришлось отнять стопы и кисти рук... А после выписки он оказался в стационарном отделении Комплексного центра социального обслуживания населения.– Сегодня нет такого наплыва, как раньше, когда наркоманов и других асоциальных личностей находили в подъездах, коллекторах и на улице в жутком состоянии и привозили к нам чуть ли не ежедневно. Сейчас наша головная боль — немощные старики, которые не нужны своим родственникам. В наше отделение они попадают, как правило, с осложнениями из–за плохого ухода дома. И родные, кстати, вполне благополучные люди, не хотят забирать их к себе, а прилагают все усилия, чтобы устроить в КЦСОН. Кстати, и с этим учреждением, и с реабилитационным центром «Лествица» мы тесно сотрудничаем — нередко наши пациенты после лечения отправляются к ним.– Все мои девочки — большие молодцы. Могу положиться на каждую — от санитарки до врача. Мы — одна команда и отлично понимаем друг друга. Если говорить о женщинах–хирургах, то они в септической хирургии — большая редкость. Разными путями мои коллеги пришли в это отделение, но каждая — на своём месте.Например, Виктория Овчинникова — кандидат медицинских наук, раньше в Красноярске специализировалась на лечении заболеваний стоп у больных сахарным диабетом. И её опыт врача–подолога необходим в первую очередь именно нашим пациентам. Светлана Соловьёва поначалу работала в приёмном покое, а здесь периодически помогала, втянувшись, перешла к нам окончательно. Евгения Дубинина как раз ведёт пациентов с обморожениями и прекрасно с этим справляется.Отмечу: работая в нашем отделении, важно быть не только отличным хирургом, но и психологом. Нужно уметь найти подход к социально сложным пациентам, сострадать им, но при этом не дать сесть на голову. Также очень важно поддержать тех, кто лишился конечности, помочь им адаптироваться. Некоторых пациентов мы ведём месяцами. И слышим от них в основном слова благодарности.

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