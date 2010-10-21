[Индекс номера 195 (24.12.2019)]



От первого лица

Слово президента

Ежегодная пресс–конференция президента России Владимира Путина, состоявшаяся 19 декабря, стала одной из самых длительных в истории: за 4 часа 18 минут он ответил на 71 вопрос. «Заполярная Правда» приводит самые интересные из его высказываний.

«Самое важное – это повышение производительности труда» Главным результатом, который был достигнут в период его руководства страной, президент РФ назвал стабильность: – У нас наступила внутренняя стабильность, есть уверенность в том, что страна будет развиваться стабильным путём и дальше. Вот это, наверное, самое главное. Экономика кардинально поменялась. Сейчас у России один из самых низких в мире показателей по внешней задолженности государства, инфляция в 1990–х годах была 200–300%, а сейчас 3,25%. При этом Путин подчеркнул, что в экономике ещё осталось много нерешённых проблем. – Самое важное сейчас — это повышение производительности труда, и на этой базе увеличение темпов экономического роста. Но всё–таки ситуацию не сравнить с тем, что было раньше, — отметил президент. Одной из масштабных тем, затронутых на пресс–конференции, стало здравоохранение. Владимир Путин оценил развитие этой области как удовлетворительное, однако отметил, что здесь есть возможности для дальнейшего роста и проблемы, требующие решения. По его мнению, следует избавиться от несправедливой дифференциации зарплат главврачей и рядовых врачей, ввести единый подход по стране по базовой ставке постоянного оклада и стимулирующим выплатам. Нельзя также снижать надбавки для медиков за работу в праздничные и ночные часы, подчеркнул глава государства. Президент также напомнил, что на медицину дополнительно выделены средства в размере 550 млрд рублей, помимо тех, что предусмотрены в нацпроекте «Здравоохранение». Деньги в основном пойдут на приведение в порядок основных фондов, приобретение техники и транспорта. Предполагается привести в нормативное состояние или построить 10 тысяч учреждений, приобрести 37 тысяч транспортных средств и до 10 тысяч единиц оборудования, пояснил Путин. На пресс–конференцию были заявлены 1895 журналистов О лекарствах Продолжая тему медицины, Владимир Путин высказался за регистрацию импортных лекарств от редких заболеваний. Людей, страдающими редкими — орфанными — заболеваниями, нельзя оставлять без лекарств, необходимые им импортные медикаменты нужно регистрировать, считает он. Президент отметил, что эти лекарства самые дорогие и требуют высокой степени дотации. Одновременно он указал на достаточно высокое качество российских препаратов и необходимость поддерживать отечественное производство. Однако к этим вопросам нужно подходить тонко, добавил глава государства. – Люди привыкают к определённым препаратам, в том числе иностранного производства, надо иметь это в виду и дать возможность людям пользоваться этими лекарствами. У Минздрава есть здесь определённые предложения, и я думаю, что в ближайшее время они будут реализованы, — заявил Владимир Путин. О пенсиях Владимир Путин заверил журналистов об отсутствии у российских властей планов по запуску новой пенсионной реформы. Все решения в этом плане приняты и закреплены законом, и ничего нового не обсуждают ни в правительстве, ни в Кремле, сказал он. По словам президента, предложения Минфина в этой сфере касаются только накопительной части пенсии. Они относятся к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями, и речь идёт об их защите. Напомним, что в начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе — «О гарантированном пенсионном продукте» (ГПП). Документ подготовили взамен разработанной в 2016 году концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая так и не нашла поддержки в правительстве из–за разногласий финансового и социального блока Кабинета министров по ключевому вопросу — автоматической подписке граждан. Новая система, как предполагается, будет строиться на ранее представленной концепции, однако будет полностью добровольной. О перелётах Один из заданных на пресс–конференции вопросов касался авиаперевозок. Журналист с Камчатки сообщила, что жителей полуострова беспокоит то, что плоские тарифы на авиабилеты могут отменить, и из–за дороговизны перелётов регион окажется отрезанным от Большой земли. В ответ Владимир Путин пообещал, что в отношении авиасообщения «Аэрофлота» с Дальним Востоком изменений не произойдёт, а сама программа будет расширена на другие регионы. «Аэрофлот» ввёл плоские тарифы в 2015 году, в 2018 году в программу вошла его дочерняя структура «Россия». Сейчас такие тарифы действуют для рейсов из Москвы во Владивосток, Южно–Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск–Камчатский, Магадан, Симферополь и Калининград. Сейчас цена билета в города Дальнего Востока и обратно у «Аэрофлота» составляет 25 000 рублей, у «России» — 22 000 рублей, в 2020 году они будут проиндексированы до 26 100 рублей и 22 950 рублей соответственно. Убытки от этих перевозок покрываются за счёт более доходных маршрутов «Аэрофлота». Тем не менее в августе генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев сказал, что перевозчик должен постепенно уходить от плоских тарифов, поскольку эта программа в целом является нерыночной. Об интернете Россия не собирается закрывать интернет, подтвердил глава государства. Закон о «суверенном интернете» направлен на функционирование Рунета, если страну попробуют отключить от глобальной сети, пояснил он и добавил, что понятия «свободный интернет» и «суверенный интернет» не противоречат друг другу. Напомним, что Закон об устойчивом Рунете вступил в силу 1 ноября 2019 года. Документ был подписан Владимиром Путиным в мае. Закон предусматривает создание в РФ независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. О праздниках В разговоре с журналистами Владимир Путин сказал, что считает логичной идею объявить 31 декабря выходным днём, однако сомневается, что это надо сделать уже в этом году. Подобные инициативы работодателей президент только приветствует. Однако, по его словам, не следует при этом забирать рабочие дни в мае у огородников и садоводов. Официально канун Нового года не является выходным днём в РФ, однако Владимир Путин предложил региональным властям самим решить этот вопрос. Ряд регионов уже последовал его совету, в частности, Татарстан, Бурятия и Магаданская область, Карелия и другие субъекты РФ.

4 часа 40 минут длилась пресс-конференция президента в 2008 году. Это рекорд по времени его общения с журналистами в таком формате. Владимир Путин ответил тогда более чем на 100 вопросов.

Подготовил Николай Кондрашов Фото dw.com и с сайта iz.ru www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Главным результатом, который был достигнут в период его руководства страной, президент РФ назвал стабильность:– У нас наступила внутренняя стабильность, есть уверенность в том, что страна будет развиваться стабильным путём и дальше. Вот это, наверное, самое главное. Экономика кардинально поменялась.Сейчас у России один из самых низких в мире показателей по внешней задолженности государства, инфляция в 1990–х годах была 200–300%, а сейчас 3,25%. При этом Путин подчеркнул, что в экономике ещё осталось много нерешённых проблем.– Самое важное сейчас — это повышение производительности труда, и на этой базе увеличение темпов экономического роста. Но всё–таки ситуацию не сравнить с тем, что было раньше, — отметил президент.Одной из масштабных тем, затронутых на пресс–конференции, стало здравоохранение. Владимир Путин оценил развитие этой области как удовлетворительное, однако отметил, что здесь есть возможности для дальнейшего роста и проблемы, требующие решения. По его мнению, следует избавиться от несправедливой дифференциации зарплат главврачей и рядовых врачей, ввести единый подход по стране по базовой ставке постоянного оклада и стимулирующим выплатам. Нельзя также снижать надбавки для медиков за работу в праздничные и ночные часы, подчеркнул глава государства.Президент также напомнил, что на медицину дополнительно выделены средства в размере 550 млрд рублей, помимо тех, что предусмотрены в нацпроекте «Здравоохранение». Деньги в основном пойдут на приведение в порядок основных фондов, приобретение техники и транспорта. Предполагается привести в нормативное состояние или построить 10 тысяч учреждений, приобрести 37 тысяч транспортных средств и до 10 тысяч единиц оборудования, пояснил Путин.Продолжая тему медицины, Владимир Путин высказался за регистрацию импортных лекарств от редких заболеваний. Людей, страдающими редкими — орфанными — заболеваниями, нельзя оставлять без лекарств, необходимые им импортные медикаменты нужно регистрировать, считает он. Президент отметил, что эти лекарства самые дорогие и требуют высокой степени дотации. Одновременно он указал на достаточно высокое качество российских препаратов и необходимость поддерживать отечественное производство. Однако к этим вопросам нужно подходить тонко, добавил глава государства.– Люди привыкают к определённым препаратам, в том числе иностранного производства, надо иметь это в виду и дать возможность людям пользоваться этими лекарствами. У Минздрава есть здесь определённые предложения, и я думаю, что в ближайшее время они будут реализованы, — заявил Владимир Путин.Владимир Путин заверил журналистов об отсутствии у российских властей планов по запуску новой пенсионной реформы. Все решения в этом плане приняты и закреплены законом, и ничего нового не обсуждают ни в правительстве, ни в Кремле, сказал он. По словам президента, предложения Минфина в этой сфере касаются только накопительной части пенсии. Они относятся к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями, и речь идёт об их защите.Напомним, что в начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе — «О гарантированном пенсионном продукте» (ГПП). Документ подготовили взамен разработанной в 2016 году концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая так и не нашла поддержки в правительстве из–за разногласий финансового и социального блока Кабинета министров по ключевому вопросу — автоматической подписке граждан.Новая система, как предполагается, будет строиться на ранее представленной концепции, однако будет полностью добровольной.Один из заданных на пресс–конференции вопросов касался авиаперевозок. Журналист с Камчатки сообщила, что жителей полуострова беспокоит то, что плоские тарифы на авиабилеты могут отменить, и из–за дороговизны перелётов регион окажется отрезанным от Большой земли. В ответ Владимир Путин пообещал, что в отношении авиасообщения «Аэрофлота» с Дальним Востоком изменений не произойдёт, а сама программа будет расширена на другие регионы.«Аэрофлот» ввёл плоские тарифы в 2015 году, в 2018 году в программу вошла его дочерняя структура «Россия». Сейчас такие тарифы действуют для рейсов из Москвы во Владивосток, Южно–Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск–Камчатский, Магадан,Симферополь и Калининград. Сейчас цена билета в города Дальнего Востока и обратно у «Аэрофлота» составляет 25 000 рублей, у «России» — 22 000 рублей, в 2020 году они будут проиндексированы до 26 100 рублей и 22 950 рублей соответственно. Убытки от этих перевозок покрываются за счёт более доходных маршрутов «Аэрофлота». Тем не менее в августе генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев сказал, что перевозчик должен постепенно уходить от плоских тарифов, поскольку эта программа в целом является нерыночной.Россия не собирается закрывать интернет, подтвердил глава государства. Закон о «суверенном интернете» направлен на функционирование Рунета, если страну попробуют отключить от глобальной сети, пояснил он и добавил, что понятия «свободный интернет» и «суверенный интернет» не противоречат друг другу.Напомним, что Закон об устойчивом Рунете вступил в силу 1 ноября 2019 года. Документ был подписан Владимиром Путиным в мае. Закон предусматривает создание в РФ независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам.В разговоре с журналистами Владимир Путин сказал, что считает логичной идею объявить 31 декабря выходным днём, однако сомневается, что это надо сделать уже в этом году. Подобные инициативы работодателей президент только приветствует. Однако, по его словам, не следует при этом забирать рабочие дни в мае у огородников и садоводов.Официально канун Нового года не является выходным днём в РФ, однако Владимир Путин предложил региональным властям самим решить этот вопрос. Ряд регионов уже последовал его совету, в частности, Татарстан, Бурятия и Магаданская область, Карелия и другие субъекты РФ.

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