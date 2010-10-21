[Индекс номера 195 (24.12.2019)]



Ремонты

С новым залом!

После ремонта зрителей принял обновлённый зал талнахского КДЦ им. В. Высоцкого.

Срок полного окончания работ – август 2020 года Полностью отремонтированный центр станет подарком району к 55–летию, которое Талнах отметит в 2020 году. Как рассказал Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства, ремонт был долгожданным: здание с момента постройки ни разу капитально не обновляли. А в этом году город заключил муниципальный контракт между компанией «СМЭП плюс» и УКРиС на выполнение комплекса работ в два этапа. – Первый этап — ремонт зрительного зала — завершён, работы велись около трёх месяцев — достаточно короткий срок для Норильска с учётом доставки материалов. Подрядчик справился, на мой взгляд, хорошо, — рассказал Дмитрий Самородов. Напомним, в зале полностью заменили отделку, использовав новые звукопоглощающие конструкции и материалы, которые улучшили динамику звука в зале, смонтировали звукоизоляционные потолочные плиты, освещение, напольное покрытие, гребёнку под кресла. Прежние материалы износились, устарели морально, имеющиеся панели не давали нужного звукопоглощения, которое требуется для таких помещений. Также в обновлённом зале установлены кресла тёмно–бордового цвета, стандартные — с держателем для бутылок. Учитывая, что габариты новых кресел больше прежних и расстояние между рядами увеличено, число мест в кинозале сократилось с 328 до 270. Второй этап работ начнётся ближе к лету, обновление ждёт первый и второй этажи, гардеробную, вестибюль, лестничные клетки, киноаппаратную, в здании полностью заменят окна. Кроме того, отремонтируют все туалетные комнаты с учётом удобства для инвалидов. На это запланировано потратить 4,8 млн рублей, срок окончания всего комплекса работ — 21 августа 2020 года.

Татьяна Зачупейко Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Полностью отремонтированный центр станет подарком району к 55–летию, которое Талнах отметит в 2020 году.Как рассказал Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства, ремонт был долгожданным: здание с момента постройки ни разу капитально не обновляли. А в этом году город заключил муниципальный контракт между компанией «СМЭП плюс» и УКРиС на выполнение комплекса работ в два этапа.– Первый этап — ремонт зрительного зала — завершён, работы велись около трёх месяцев — достаточно короткий срок для Норильска с учётом доставки материалов. Подрядчик справился, на мой взгляд, хорошо, — рассказал Дмитрий Самородов.Напомним, в зале полностью заменили отделку, использовав новые звукопоглощающие конструкции и материалы, которые улучшили динамику звука в зале, смонтировали звукоизоляционные потолочные плиты, освещение, напольное покрытие, гребёнку под кресла. Прежние материалы износились, устарели морально, имеющиеся панели не давали нужного звукопоглощения, которое требуется для таких помещений. Также в обновлённом зале установлены кресла тёмно–бордового цвета, стандартные — с держателем для бутылок. Учитывая, что габариты новых кресел больше прежних и расстояние между рядами увеличено, число мест в кинозале сократилось с 328 до 270.Второй этап работ начнётся ближе к лету, обновление ждёт первый и второй этажи, гардеробную, вестибюль, лестничные клетки, киноаппаратную, в здании полностью заменят окна. Кроме того, отремонтируют все туалетные комнаты с учётом удобства для инвалидов. На это запланировано потратить 4,8 млн рублей, срок окончания всего комплекса работ — 21 августа 2020 года.

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