[Индекс номера 195 (24.12.2019)]

 Актуально 
Временная мера

Для маршрутов 27«К» и 30«К» временно вернут автобусную остановку на прежнее место к тц «Аквариум».
Решение о временном возвращении автобусной остановки на улице Строителей, 4а, (ТЦ «Аквариум») было принято транспортной комиссией, в состав которой вошли представители «Норильскавтодора», ГИБДД и НПОПАТ. Изначально строительство перрона и перенос автобусной остановки от торгового центра были сделаны для того, чтобы предотвратить нарушения ПДД, а также по многочисленным жалобам горожан. Остановка возле торгового центра «Аквариум» не отвечает нормативным требованиям безопасности пассажирских перевозок и обустройства остановок для посадки и высадки пассажиров. Длина самой остановки не достаточна для того количества автобусов, которые тут останавливались в пиковое время. Таким образом, возле ТЦ «Аквариум» необходимо пересматривать схему. Однако новшество вызвало недовольство у жителей Талнаха, и транспортная комиссия приняла альтернативное решение: временно вернуть остановку на прежнее место возле ул. Строителей, 4а, не для всех маршрутов, а только для двух.
По словам начальника отдела транспорта управления городского хозяйства администрации Норильска Павла Пискунова, на прежнем месте возле «Аквариума» будут останавливаться маршруты 27«К» и 30«К», на которых работают автобусы среднего класса — марки ПАЗ, выполняющие пассажирские перевозки по району Талнах.
– Протяжённость остановочной площадки — 22 метра, а длина автобуса среднего класса — восемь метров, а значит, требования безопасности по посадке и высадке пассажиров будут соблюдены. Кроме того, даже для временного возврата остановки здесь необходимо установить дорожные знаки и комплекс камер видеонаблюдения и фиксации нарушений ПДД. В настоящий момент договор с подрядчиком уже подписан, ожидается поставка оборудования. Крайний срок его доставки и установки — 15 февраля 2020 года. Возможно, это случится и раньше, — рассказал Павел Пискунов.
Место посадки и высадки пассажиров маршрутов № 23 и № 24, на которых используются автобусы большого класса — например, 12–метровые МАЗы, — остаётся без изменений, то есть на перроне привокзальной площади.
Летом площадь перед талнахским автовокзалом дополнительно обустроят: тут появятся тёплые остановочные павильоны. После чего транспортная комиссия повторно рассмотрит вопрос организации движения транспорта в этом районе.

Наталья Черкашина
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