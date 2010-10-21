[Индекс номера 195 (24.12.2019)]



Событие

«Если вспомнятся вновь севера...»

В Международный день авторской песни известный норильский бард и геолог Юрий Костров устроил свою «Прощальную гастроль».

Два барда: Юрий Костров (справа) и Алексей Ширяев, прилетевший на гастроли из Минска Трудно поверить, но наш товарищ всё же решился вернуться на родные ленинградские просторы после 42 ярких лет в Норильске. На прощальном творческом вечере в публичной библиотеке он о многом искренне вспомнил, да и ему не дали забыть о пережитом и сотворённом его друзья по Союзу писателей Таймыра. Выпускник Ленинградского горного института, Юрий приехал в Норильск молодым геологом в 1977 году, работал в ЦАГРЭ рабочим, техником–геологом, инженером, начальником отряда, был главным геологом партии... Однажды встречался с первооткрывателем Норильска Николаем Урванцевым. Помню, как он неожиданно поведал об этом ребятам в Первом домике Норильска. О том, что Юрий Костров ещё и отличный наставник молодёжи, способный повлиять на формирование художественного вкуса, рассказала на встрече одна из его коллег по геологии. Горожане больше знают Кострова, обладателя седой шевелюры и приверженца красных рубах, по выступлениям с нашими бардами на Таймырском фестивале авторской песни, концертах КСП на разных городских площадках. Поклонник творчества Владимира Высоцкого, он всегда был с теми, кто приходил поклониться памяти великого актёра и барда в КДЦ имени В. Высоцкого, написал немало посвящений своему любимцу. Его, истинного и дер-зкого мыслителя, всегда вдохновляли на творчество высокие стихи и лучшие песни мастеров разных времён. Позади у Юрия Кострова незабываемые годы непростой работы в экспедициях в далёкой тундре. Норильские впечатления легли в основу его стихов и песен. В 2012 году наш земляк выпустил своеобразный сборник из трёх книжиц «Точка росы», который назвал «отчётом о проделанной работе». «Прощальная гастроль» Юрия Кострова подвела итог его мужской и очень достойной северной жизни и стала точкой отсчёта на пути в любимый Питер, где ждут его родные люди. Он спел нам на прощанье немало своих отличных произведений, среди которых – и песня много испытавшего мудреца «Копытечко», вдохновлённая стихами Виктора Шендеровича, и собственная версия «Дальнобойщика» Натальи Дудкиной, и тревожная песнь «последнего язычника» на стихи его любимого Наума Коржавина. Юрий Костров много пишет и поёт о любви, и нам не забыть спетые им строки: «Я – как город. Тебе в нём всегда светло. Как на выезде из тоннеля...» Об особенном исполнении этого неисправимого норильского романтика точно сказала Лариса Лешкова, лидер песенного клуба «Созвучие», в фестивале которого «Талнахская капель» Юрий Костров постоянно участвовал: — Его творчество пробирает до нутра. Отсутствие напрочь вокала как такового рождает особую экспрессию и веру, убеждёность и убедительность каждого слова! Он поёт в таком контрасте со многими сладостными песнопениями! Добавляет остроты, жизни и личностного отношения к миру, чего не добиться никаким многоголосием. Юрий Костров, прощаясь с земляками, признался, что именно Норильск стал для него второй Родиной, как и для многих приехавших на Север, тех, кто сумел стать здесь специалистами, завести семьи, родить детей... А ещё — проводить в последний путь дорогих сердцу людей. Депутат Леонид Соломаха, вспомнив о первой встрече с талантливым геологом Юрием Костровым в Клубе полуночников, сказал об удивительном качестве Норильска, в который отовсюду приезжают люди, чей талант со временем становится общим достоянием. Наш бард и геолог как раз из таких. За многолетнее сотрудничество Юрия Кострова особо поблагодарили сотрудники публичной библиотеки Норильска. А литературный театр подготовил чтение его замечательного рассказа «Про иголки» о репрессированных танкистах, который разместили на сайте общества «Мемориал». Произведения Юрия Кострова хранятся и в Государственной российской библиотеке. Трогательным было и видеообращение к другу–барду известной исполнительницы авторских песен Юлии Лисичкиной, которая сейчас находится в отпуске. Сердечно присоединяемся к её пожеланиям: «Вот и кончилось твоё зимованье, отпускает тебя Таймыр, помни, пиши, твори...» А мы выбрали из его «Точки росы» одно из ранних стихотворений, написанное под впечатлением от первых встреч с Севером: Над Невою плывут облака. Южный ветер уносит их вдаль. Облака уплывают туда, Где не знают тоску и печаль. Где озёра, как блюдца, лежат, И где Красные горы встают. Облака уплывают туда И с собою в дорогу зовут. И не будет покоя в душе, Если вспомнятся вновь севера, Облака не вернутся уже, Ну, а мы возвратимся сюда...

Ирина Даниленко Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Трудно поверить, но наш товарищ всё же решился вернуться на родные ленинградские просторы после 42 ярких лет в Норильске. На прощальном творческом вечере в публичной библиотеке он о многом искренне вспомнил, да и ему не дали забыть о пережитом и сотворённом его друзья по Союзу писателей Таймыра. Выпускник Ленинградского горного института, Юрий приехал в Норильск молодым геологом в 1977 году, работал в ЦАГРЭ рабочим, техником–геологом, инженером, начальником отряда, был главным геологом партии... Однажды встречался с первооткрывателем Норильска Николаем Урванцевым. Помню, как он неожиданно поведал об этом ребятам в Первом домике Норильска. О том, что Юрий Костров ещё и отличный наставник молодёжи, способный повлиять на формирование художественного вкуса, рассказала на встрече одна из его коллег по геологии. Горожане больше знают Кострова, обладателя седой шевелюры и приверженца красных рубах, по выступлениям с нашими бардами на Таймырском фестивале авторской песни, концертах КСП на разных городских площадках. Поклонник творчества Владимира Высоцкого, он всегда был с теми, кто приходил поклониться памяти великого актёра и барда в КДЦ имени В. Высоцкого, написал немало посвящений своему любимцу. Его, истинного и дер-зкого мыслителя, всегда вдохновляли на творчество высокие стихи и лучшие песни мастеров разных времён.Позади у Юрия Кострова незабываемые годы непростой работы в экспедициях в далёкой тундре. Норильские впечатления легли в основу его стихов и песен. В 2012 году наш земляк выпустил своеобразный сборник из трёх книжиц «Точка росы», который назвал «отчётом о проделанной работе». «Прощальная гастроль» Юрия Кострова подвела итог его мужской и очень достойной северной жизни и стала точкой отсчёта на пути в любимый Питер, где ждут его родные люди. Он спел нам на прощанье немало своих отличных произведений, среди которых – и песня много испытавшего мудреца «Копытечко», вдохновлённая стихами Виктора Шендеровича, и собственная версия «Дальнобойщика» Натальи Дудкиной, и тревожная песнь «последнего язычника» на стихи его любимого Наума Коржавина. Юрий Костров много пишет и поёт о любви, и нам не забыть спетые им строки: «Я – как город. Тебе в нём всегда светло. Как на выезде из тоннеля...»Об особенном исполнении этого неисправимого норильского романтика точно сказала Лариса Лешкова, лидер песенного клуба «Созвучие», в фестивале которого «Талнахская капель» Юрий Костров постоянно участвовал:— Его творчество пробирает до нутра. Отсутствие напрочь вокала как такового рождает особую экспрессию и веру, убеждёность и убедительность каждого слова! Он поёт в таком контрасте со многими сладостными песнопениями! Добавляет остроты, жизни и личностного отношения к миру, чего не добиться никаким многоголосием.Юрий Костров, прощаясь с земляками, признался, что именно Норильск стал для него второй Родиной, как и для многих приехавших на Север, тех, кто сумел стать здесь специалистами, завести семьи, родить детей... А ещё — проводить в последний путь дорогих сердцу людей. Депутат Леонид Соломаха, вспомнив о первой встрече с талантливым геологом Юрием Костровым в Клубе полуночников, сказал об удивительном качестве Норильска, в который отовсюду приезжают люди, чей талант со временем становится общим достоянием. Наш бард и геолог как раз из таких.За многолетнее сотрудничество Юрия Кострова особо поблагодарили сотрудники публичной библиотеки Норильска. А литературный театр подготовил чтение его замечательного рассказа «Про иголки» о репрессированных танкистах, который разместили на сайте общества «Мемориал». Произведения Юрия Кострова хранятся и в Государственной российской библиотеке.Трогательным было и видеообращение к другу–барду известной исполнительницы авторских песен Юлии Лисичкиной, которая сейчас находится в отпуске. Сердечно присоединяемся к её пожеланиям: «Вот и кончилось твоё зимованье, отпускает тебя Таймыр, помни, пиши, твори...»А мы выбрали из его «Точки росы» одно из ранних стихотворений, написанное под впечатлением от первых встреч с Севером:Над Невою плывут облака.Южный ветер уносит их вдаль.Облака уплывают туда,Где не знают тоску и печаль.Где озёра, как блюдца, лежат,И где Красные горы встают.Облака уплывают тудаИ с собою в дорогу зовут.И не будет покоя в душе,Если вспомнятсявновь севера,Облака не вернутся уже,Ну, а мы возвратимся сюда...

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