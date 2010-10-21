[Индекс номера 195 (24.12.2019)]



Мини–футбол

Всё по делу

В девятом туре мини–футбольной Суперлиги «Норильский никель» дома уступил «Газпром–Югре» — 1:3 и 0:3.

Лучший бомбардир «Норильского никеля» Руслан Кудзиев так и не смог поразить ворота югорчан Встреча старых соперников Один из лидеров российского мини–футбола последних лет — «Газпром–Югра» из Югорска — в регулярном чемпионате прошлого сезона хоть и занял почётное первое место, но неожиданно оступился уже на стадии 1/4 финала плей–офф. Наверняка в нынешнем розыгрыше подопечные Владимира Колесникова сделают всё возможное, чтобы поднять над головой заветный трофей. Начав сезон довольно неплохо, газовики по ходу чемпионата немного растеряли очки, но перед отчётным туром всё же расположились в числе лидеров — 26 очков и второе место. В свою очередь ведомый Евгением Куксевичем «Норильский никель», в отличие от своих конкурентов испытывающий определённый кадровый дефицит, к девятому туру тоже подошёл в приподнятом настроении, уступая югорчанам всего–то три очка и одну позицию в таблице. Очная встреча, в минувшие выходные прошедшая в Норильске, должна была подвести черту перед зимней паузой в чемпионате. Победителем в соперничестве вышли гости, запаса прочности норильчан хватило лишь на то, чтобы размочить счёт в одном из матчей. Хет–трик Нандо В футболе побеждает тот, кто обладает не только волей к победе, игроками высокого класса и квалифицированным тренерским штабом, но и расширенной скамейкой запасных. К сожалению, а может быть, и к счастью, когда команда не может похвастаться надёжным резервом, способным заменить собой выбывших по различным причинам футболистов, остаётся уповать на неопытность соперника. В нашем случае в гости к норильчанам пожаловал соперник опытный и сильный, чьи игроки «обстреляны» во многих игровых баталиях и по–спортивному безжалостны к мольбам о помощи. Впрочем, и «Норильский никель», несмотря на скромный по меркам грантов мини–футбола подбор состава, по зубам далеко не всем соперникам, а на родном паркете и вовсе способен на подвиги. Но, увы, чуда в этот раз не случилось... Лучший бомбардир прошлых двух сезонов и надежда всего мини–футбольного Норильска Руслан Кудзиев с первых минут встречи принялся за то, что у него получается лучше всего: за обострение игры. В одном из эпизодов мяч после его удара сотряс перекладину. Поначалу не блистали результативностью и игроки «Югры», чему отчасти способствовали уверенные действия вратаря норильчан Николая Балашова. Хорошая игра голкипера, по всей видимости, вдохновила его партнёров по команде, и на 15–й минуте счёт на табло изменился: вернувшийся в строй Болинья продемонстрировал свои бомбардирские навыки, прорвавшись к воротам и оставив позади опекунов, хладнокровно поразил цель — 1:0. К сожалению хозяев площадки, их радость длилась недолго: уже на 22–й минуте другой бразильский легионер, на этот раз из числа югорчан, Нандо не без ошибки защитных рядов соперника вышел на ударную позицию и оказался точен — 1:1. После перерыва «Норильский никель» предпринял шквал атак, но каждый раз на пути мяча вставал вратарь «Газпром–Югры» Звиад Купатадзе, ставший, пожалуй, лучшим игроком двухматчевой дуэли. На 39–й минуте Нандо, воспользовавшись грубейшей ошибкой обороны никельщиков, завладел мячом и ударом с не самой опасной дистанции довел счёт до 2:1 в пользу гостей. Незадолго до финальной сирены, понимая, что терять уже особо нечего и нужно зацепиться хотя бы за ничью, норильчане поменяли вратаря на пятого полевого, но, как часто бывает, сами же и пропустили мяч: за две минуты до конца хет–трик оформляет Нандо, поразив пустые ворота, — 1:3. Когда вратарь — молодец В ответной игре болельщики жаждали реванша. Но этого не произошло. Не помогло «Норильскому никелю» и появление Родригиньо, в предыдущей игре отбывавшего дисквалификацию. На 13–й минуте стараниями оставшегося без присмотра Данила Давыдова «Газпром–Югра» открыла счёт — 0:1. Никельщики ответили мощной позиционной атакой, однако, как и за день до этого, мяч летел куда угодно, но только не в ворота, которые защищал 40–летний ветеран Купатадзе, вновь демонстрируя чудеса мастерства. Впрочем, не остался без дела и молодой Балашов, которого, в отличие от его партнёров по команде, в этом соперничестве мало в чём можно было упрекнуть. Очередной гол югорчане забили во втором тайме, на 32–й минуте: буквально «продавив» оборону хозяев, своё имя в протокол вписал Эмилио — 0:2. Почти сразу после этого норильчане имели отличную возможность сократить отставание: судья назначил шестиметровый удар за игру рукой, к мячу подошёл Кудзиев, но в споре нападающего и вратаря победителем вышел последний. На 40–й минуте гости забили третий, заключительный, гол в игре, реализовав образцово–показательную атаку: мяч на свой счёт записал Ренат Шакиров. Под занавес встречи «Норильский никель» выпустил пятого полевого, но оборона газовиков осталась нетронутой. 3:0 — заслуженная победа «Газпром–Югры». «Норильский никель», имея в своём активе 23 очка, опустился на четвёртое место турнирной таблицы. В следующем туре, который состоится уже в будущем году, 9–10 января, норильчане на выезде сыграют против «Динамо—Самара». А уже на этой неделе — 27 декабря — «Норильский никель» в подмосковном Климовске проведёт ответный матч 1/4 финала Кубка России против «КПРФ».

Михаил Туаев Фото с сайта mfcnornik.ru www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Один из лидеров российского мини–футбола последних лет — «Газпром–Югра» из Югорска — в регулярном чемпионате прошлого сезона хоть и занял почётное первое место, но неожиданно оступился уже на стадии 1/4 финала плей–офф. Наверняка в нынешнем розыгрыше подопечные Владимира Колесникова сделают всё возможное, чтобы поднять над головой заветный трофей. Начав сезон довольно неплохо, газовики по ходу чемпионата немного растеряли очки, но перед отчётным туром всё же расположились в числе лидеров — 26 очков и второе место. В свою очередь ведомый Евгением Куксевичем «Норильский никель», в отличие от своих конкурентов испытывающий определённый кадровый дефицит, к девятому туру тоже подошёл в приподнятом настроении, уступая югорчанам всего–то три очка и одну позицию в таблице. Очная встреча, в минувшие выходные прошедшая в Норильске, должна была подвести черту перед зимней паузой в чемпионате. Победителем в соперничестве вышли гости, запаса прочности норильчан хватило лишь на то, чтобы размочить счёт в одном из матчей.В футболе побеждает тот, кто обладает не только волей к победе, игроками высокого класса и квалифицированным тренерским штабом, но и расширенной скамейкой запасных. К сожалению, а может быть, и к счастью, когда команда не может похвастаться надёжным резервом, способным заменить собой выбывших по различным причинам футболистов, остаётся уповать на неопытность соперника. В нашем случае в гости к норильчанам пожаловал соперник опытный и сильный, чьи игроки «обстреляны» во многих игровых баталиях и по–спортивному безжалостны к мольбам о помощи. Впрочем, и «Норильский никель», несмотря на скромный по меркам грантов мини–футбола подбор состава, по зубам далеко не всем соперникам, а на родном паркете и вовсе способен на подвиги. Но, увы, чуда в этот раз не случилось...Лучший бомбардир прошлых двух сезонов и надежда всего мини–футбольного Норильска Руслан Кудзиев с первых минут встречи принялся за то, что у него получается лучше всего: за обострение игры. В одном из эпизодов мяч после его удара сотряс перекладину. Поначалу не блистали результативностью и игроки «Югры», чему отчасти способствовали уверенные действия вратаря норильчан Николая Балашова. Хорошая игра голкипера, по всей видимости, вдохновила его партнёров по команде, и на 15–й минуте счёт на табло изменился: вернувшийся в строй Болинья продемонстрировал свои бомбардирские навыки, прорвавшись к воротам и оставив позади опекунов, хладнокровно поразил цель — 1:0. К сожалению хозяев площадки, их радость длилась недолго: уже на 22–й минуте другой бразильский легионер, на этот раз из числа югорчан, Нандо не без ошибки защитных рядов соперника вышел на ударную позицию и оказался точен — 1:1.После перерыва «Норильский никель» предпринял шквал атак, но каждый раз на пути мяча вставал вратарь «Газпром–Югры» Звиад Купатадзе, ставший, пожалуй, лучшим игроком двухматчевой дуэли. На 39–й минуте Нандо, воспользовавшись грубейшей ошибкой обороны никельщиков, завладел мячом и ударом с не самой опасной дистанции довел счёт до 2:1 в пользу гостей. Незадолго до финальной сирены, понимая, что терять уже особо нечего и нужно зацепиться хотя бы за ничью, норильчане поменяли вратаря на пятого полевого, но, как часто бывает, сами же и пропустили мяч: за две минуты до конца хет–трик оформляет Нандо, поразив пустые ворота, — 1:3.В ответной игре болельщики жаждали реванша. Но этого не произошло. Не помогло «Норильскому никелю» и появление Родригиньо, в предыдущей игре отбывавшего дисквалификацию. На 13–й минуте стараниями оставшегося без присмотра Данила Давыдова «Газпром–Югра» открыла счёт — 0:1. Никельщики ответили мощной позиционной атакой, однако, как и за день до этого, мяч летел куда угодно, но только не в ворота, которые защищал 40–летний ветеран Купатадзе, вновь демонстрируя чудеса мастерства. Впрочем, не остался без дела и молодой Балашов, которого, в отличие от его партнёров по команде, в этом соперничестве мало в чём можно было упрекнуть.Очередной гол югорчане забили во втором тайме, на 32–й минуте: буквально «продавив» оборону хозяев, своё имя в протокол вписал Эмилио — 0:2. Почти сразу после этого норильчане имели отличную возможность сократить отставание: судья назначил шестиметровый удар за игру рукой, к мячу подошёл Кудзиев, но в споре нападающего и вратаря победителем вышел последний. На 40–й минуте гости забили третий, заключительный, гол в игре, реализовав образцово–показательную атаку: мяч на свой счёт записал Ренат Шакиров. Под занавес встречи «Норильский никель» выпустил пятого полевого, но оборона газовиков осталась нетронутой. 3:0 — заслуженная победа «Газпром–Югры».«Норильский никель», имея в своём активе 23 очка, опустился на четвёртое место турнирной таблицы. В следующем туре, который состоится уже в будущем году, 9–10 января, норильчане на выезде сыграют против «Динамо—Самара». А уже на этой неделе — 27 декабря — «Норильский никель» в подмосковном Климовске проведёт ответный матч 1/4 финала Кубка России против «КПРФ».

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