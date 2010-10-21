[Индекс номера 195 (24.12.2019)]



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Общество полных тарелок

Впереди новогодние праздники, а это значит – нас ждёт череда обильных застолий. Врач–терапевт норильского Центра здоровья Валерий Потапов рассказал, как побороть неумеренный аппетит и не набрать вес.

— Период очень сложный для всех. На новогодних столах, как правило, много калорийной еды, да ещё и в больших объёмах. Плюс алкоголь, а это огромное количество чистых калорий, которые легко усваиваются. Кроме того, малоподвижные каникулы, в итоге — лишние килограммы. Чтобы после праздников вещи не трещали по швам, следует придерживаться несложных правил. Первое, и самое важное, говорит наш эксперт, — соблюдать умеренность в еде. – Всё дело в том, что чувство насыщения приходит с опозданием на 10 минут. Чтобы не переесть, надо через каждые пять минут приёма пищи устраивать активные пятиминутные перерывы. Кстати, такой метод использовали в советские времена. В праздничную программу обязательно входили танцы или какие–либо подвижные конкурсы. Вот ещё одна хитрость: вместо парадно–выходных больших белых тарелок используйте те, что поменьше, например, десертные. И лучше цветные — они, в отличие от белых, даже при небольшом количестве еды на них, кажутся наполненными. Так визуально вы обманете своего внутреннего «обжору». Естественно, за новогодним столом хочется попробовать всё. Но специалист советует не накладывать все блюда сразу. Наш мозг воспринимает это как сигнал, что надо съесть всё содержимое тарелки. И здесь как раз кроется главная опасность переедания. – Угощения следует накладывать на тарелку не по чуть–чуть каждого, а по очереди. Съели, например, один салат, как раз прошло пять минут, ещё пять отдыхаем, и можно приступить к дегустации другого блюда. Гарантирую: переесть, следуя таким несложным рекомендациям, вам не удастся, — уверен Валерий Потапов. Ещё один совет: ни в коем случае нельзя голодать перед новогодним застольем. Это увеличивает шанс быстрого переедания. Следует в течение дня просто сократить порции, так пищеварительной системе будет проще справиться с праздничным ужином. Во время самого пиршества, рекомендует доктор, представьте себя настоящим гурманом: пережевывайте пищу долго и тщательно. Кстати, так насыщение придёт быстрее. И наслаждаться не только вкусом еды, но и её ароматом. Запомните: риск переедания велик, если вы едите стоя. Так сложно контролировать объём съеденного. То же касается и подходов к шведскому столу. Надумали покушать — присядьте, так проще отследить, что оказалось в вашей тарелке, что отправилось в рот и в каких количествах. Как видите, грустить с голодными глазами за новогодним столом совсем не обязательно. Главное — соблюдать все эти нехитрые правила. И ещё наш эксперт рекомендует в новогодние каникулы застолья с друзьями заменить встречами на катке, лыжными вылазками и катанием на снегоходах. Если всё же вам не удалось уберечь себя от переедания — хорошо помогут разгрузиться бассейн или баня. Но лучше всего — обычная ходьба. 10 тысяч шагов или час прогулки позволят похудеть легко, комфортно и с пользой для здоровья. Удачных праздников! И ни грамма лишнего веса.

Оленина с брусничным соусом Ингредиенты: • Филе оленя, бедро — 400 г • Брусника замороженная — 150 г • Розмарин — 2 веточки • Соль — 1 чайная ложка • Перец — по вкусу. Филе оленины промыть в холодной воде, очистить от жил, вырезать два медальона. Замариновать с помощью соли, перца и розмарина. Жарить медальоны с двух сторон до золотистой корочки на разогретой сковородке с растительным маслом. Запекать в духовке при температуре 190 градусов 5–7 минут. Соус Бруснику разморозить, бросить в кипящую воду и варить 10 минут. Воду слить, перетереть ягоды через сито либо взбить в блендере. Выложить смесь на сковороду, добавить вино, сахар. Готовить на слабом огне 10–15 минут.

Тёплый салат с курицей, сыром «Маасдам» и брусникой Ингредиенты: • Салатный микс — 75 г • Куриное филе — 250–300 г • Сыр «Маасдам» — 100 г • Горсть грецких орехов • Немного замороженной брусники • Оливковое масло. Куриное филе отварить до готовности, слегка остудить и произвольно нарезать. Сыр измельчить, грецкие орехи при желании слегка поджарить на сухой сковороде. Соединить все ингредиенты, заправить оливковым маслом и размешать. Украсить предварительно размороженными ягодами.

В тему В Красноярском крае новогодний стол подорожал на 2,3%.Средняя стоимость праздничного стола на семью с одним ребёнком в этом году составит 5362,44 рубля. В прошлом году — на 132,85 рубля меньше. В новогоднее меню аналитики включили 1 кг бескостной говядины — 506 рублей и курицы — 164 рубля, колбасу, рыбу и копчёности по 483, 217 и 315 рублей за 0,5 кг соответственно. Икру по цене 607 рублей за 200 граммов, сыры, овощи и фрукты, конфеты, спиртное, газировку и другие продукты. Как сообщили в Красноярскстате, в 2019 году в крае продолжает дешеветь икра лососевых рыб. А подорожали больше всего апельсины и бананы, а также солёная, маринованная и копчёная рыба. Новогодний стол Специалисты краевого Роспотребнадзора рассказали, каких правил питания стоит придерживаться во время морозов. Во–первых, из–за холодов организм потребляет больше энергии, и его необходимо обеспечивать большим количеством калорий. Для этого нужно включить в рацион источники «полезных» жиров и углеводов: жирную рыбу, растительные масла, зерновые, сезонные овощи, зелень, фрукты и орехи. Также эксперты рекомендуют обратить внимание на имбирь, корицу и гвоздику. Напитки и пища с их добавлением помогают согреться. Для поддержания работы иммунной системы необходимо употреблять нежирное мясо, курицу, индейку, молочные продукты, бобовые. Все эти продукты — источники незаменимых аминокислот. Отдельно специалисты отмечают важность соблюдения питьевого режима. Необходимо употреблять не менее 1,5–2 литра жидкости в день: компоты, кисели, травяные чаи, морсы. В 2020–м по китайскому календарю наступит год белой Мыши. Есть небольшой список продуктов, которые для новогоднего стола лучше не использовать. Символ Нового года не слишком жалует свежую капусту, очень жирную пищу вроде говяжьего холодца, заливное из свинины, сала, буженины и копчёностей, крепкий алкоголь, особенно домашнего изготовления — самогон точно под запретом. Также не стоит готовить малознакомые, экзотические и очень острые блюда, Мышь этого не любит и не приветствует на праздничном столе. Белая Крыса любит украшения в экостиле, декор из природных материалов, веток, мешковины, живые ветви ели, светлые тона в интерьере. Скатерть должна быть белой или серой, салфетки — полотняные, лучше — льняные, посуда — фарфоровая, белая. Стоит поставить в центре стола букет из сухоцветов, еловых или сосновых веток, колосков. Бутылки лучше убрать, а свободное место между блюдами и приборами украсить композициями из ягод, поделок с зерном и шишками. Украшения в экостиле

Галина Навроцкая Фото с сайта smi.today и с сайта lachat.ru www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Период очень сложный для всех. На новогодних столах, как правило, много калорийной еды, да ещё и в больших объёмах. Плюс алкоголь, а это огромное количество чистых калорий, которые легко усваиваются. Кроме того, малоподвижные каникулы, в итоге — лишние килограммы.Чтобы после праздников вещи не трещали по швам, следует придерживаться несложных правил. Первое, и самое важное, говорит наш эксперт, — соблюдать умеренность в еде.– Всё дело в том, что чувство насыщения приходит с опозданием на 10 минут. Чтобы не переесть, надо через каждые пять минут приёма пищи устраивать активные пятиминутные перерывы. Кстати, такой метод использовали в советские времена. В праздничную программу обязательно входили танцы или какие–либо подвижные конкурсы.Вот ещё одна хитрость: вместо парадно–выходных больших белых тарелок используйте те, что поменьше, например, десертные. И лучше цветные — они, в отличие от белых, даже при небольшом количестве еды на них, кажутся наполненными. Так визуально вы обманете своего внутреннего «обжору».Естественно, за новогодним столом хочется попробовать всё. Но специалист советует не накладывать все блюда сразу. Наш мозг воспринимает это как сигнал, что надо съесть всё содержимое тарелки. И здесь как раз кроется главная опасность переедания.– Угощения следует накладывать на тарелку не по чуть–чуть каждого, а по очереди. Съели, например, один салат, как раз прошло пять минут, ещё пять отдыхаем, и можно приступить к дегустации другого блюда. Гарантирую: переесть, следуя таким несложным рекомендациям, вам не удастся, — уверен Валерий Потапов.Ещё один совет: ни в коем случае нельзя голодать перед новогодним застольем. Это увеличивает шанс быстрого переедания. Следует в течение дня просто сократить порции, так пищеварительной системе будет проще справиться с праздничным ужином. Во время самого пиршества, рекомендует доктор, представьте себя настоящим гурманом: пережевывайте пищу долго и тщательно. Кстати, так насыщение придёт быстрее. И наслаждаться не только вкусом еды, но и её ароматом.Запомните: риск переедания велик, если вы едите стоя. Так сложно контролировать объём съеденного. То же касается и подходов к шведскому столу. Надумали покушать — присядьте, так проще отследить, что оказалось в вашей тарелке, что отправилось в рот и в каких количествах.Как видите, грустить с голодными глазами за новогодним столом совсем не обязательно. Главное — соблюдать все эти нехитрые правила. И ещё наш эксперт рекомендует в новогодние каникулы застолья с друзьями заменить встречами на катке, лыжными вылазками и катанием на снегоходах. Если всё же вам не удалось уберечь себя от переедания — хорошо помогут разгрузиться бассейн или баня. Но лучше всего — обычная ходьба. 10 тысяч шагов или час прогулки позволят похудеть легко, комфортно и с пользой для здоровья. Удачных праздников! И ни грамма лишнего веса.В Красноярском крае новогодний стол подорожал на 2,3%.Средняя стоимость праздничного стола на семью с одним ребёнком в этом году составит 5362,44 рубля. В прошлом году — на 132,85 рубля меньше. В новогоднее меню аналитики включили 1 кг бескостной говядины — 506 рублей и курицы — 164 рубля, колбасу, рыбу и копчёности по 483, 217 и 315 рублей за 0,5 кг соответственно. Икру по цене 607 рублей за 200 граммов, сыры, овощи и фрукты, конфеты, спиртное, газировку и другие продукты. Как сообщили в Красноярскстате, в 2019 году в крае продолжает дешеветь икра лососевых рыб. А подорожали больше всего апельсины и бананы, а также солёная, маринованная и копчёная рыба.Специалисты краевого Роспотребнадзора рассказали, каких правил питания стоит придерживаться во время морозов. Во–первых, из–за холодов организм потребляет больше энергии, и его необходимо обеспечивать большим количеством калорий. Для этого нужно включить в рацион источники «полезных» жиров и углеводов: жирную рыбу, растительные масла, зерновые, сезонные овощи, зелень, фрукты и орехи. Также эксперты рекомендуют обратить внимание на имбирь, корицу и гвоздику. Напитки и пища с их добавлением помогают согреться. Для поддержания работы иммунной системы необходимо употреблять нежирное мясо, курицу, индейку, молочные продукты, бобовые. Все эти продукты — источники незаменимых аминокислот. Отдельно специалисты отмечают важность соблюдения питьевого режима. Необходимо употреблять не менее 1,5–2 литра жидкости в день: компоты, кисели, травяные чаи, морсы.В 2020–м по китайскому календарю наступит год белой Мыши. Есть небольшой список продуктов, которые для новогоднего стола лучше не использовать. Символ Нового года не слишком жалует свежую капусту, очень жирную пищу вроде говяжьего холодца, заливное из свинины, сала, буженины и копчёностей, крепкий алкоголь, особенно домашнего изготовления — самогон точно под запретом. Также не стоит готовить малознакомые, экзотические и очень острые блюда, Мышь этого не любит и не приветствует на праздничном столе.Белая Крыса любит украшения в экостиле, декор из природных материалов, веток, мешковины, живые ветви ели, светлые тона в интерьере. Скатерть должна быть белой или серой, салфетки — полотняные, лучше — льняные, посуда — фарфоровая, белая. Стоит поставить в центре стола букет из сухоцветов, еловых или сосновых веток, колосков. Бутылки лучше убрать, а свободное место между блюдами и приборами украсить композициями из ягод, поделок с зерном и шишками.

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