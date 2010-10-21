[Индекс номера 197 (26.12.2019)]



От первого лица

Этот год мы были вместе

Губернатор Красноярского края Александр Усс провёл традиционную предновогоднюю пресс–конференцию.

На финише года недосказанностей быть не должно Встреча главы региона с журналистами ведущих краевых СМИ в канун боя курантов уже стала традицией. Как и формат мероприятия — открытый, честный, доверительный. Почти два часа Александр Усс отвечал на вопросы, которые касались самых разных тем, волнующих красноярцев. К каким–то он готовился, на другие отвечал, что называется, с листа — диалог изначально не предполагал ограничений. Чувствовался подход губернатора — на финише года недомолвок и недосказанностей быть не должно. – Александр Викторович, сейчас самое время подводить итоги. Назовите главные достижения края в уходящем году. – Для каждого красноярца было своё самое масштабное и значимое событие. Например, для студентов Сибирского федерального университета — победа в финале КВН. Для тех, кто работает на Таймыре, — старт освоения Пайяхского месторождения. Для тех, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков, главным событием стало начало выплаты денег за недостроенное жильё. Для меня же важными являются сразу три, и все они начинаются с буквы «у» — Универсиада, урожай и управление финансами. Универсиада стала большим испытанием для всех нас, для страны и, естественно, для красноярцев. И тот факт, что она признана лучшей за всю историю проведения состязаний такого уровня, говорит сам за себя. Если говорить о завершившейся уборочной кампании, то в этом году у нас самые высокие показатели урожайности от Урала и до Дальнего Востока. Это характеризует прежде всего высокую аграрную культуру наших селян. Что касается управления финансами — исполнение бюджета оказалось лучшим за последние десять лет. И если при его планировании я осторожно прогнозировал, что прирост наших доходов составит 30 миллиардов рублей, то сейчас эта цифра увеличилась и оценивается уже в 40 миллиардов. — Александр Викторович, следующий год вы вновь объявили Годом территорий. Какие направления развития городов и районов края должны стать первоочередными? — Большинство глав муниципалитетов — очень ответственные люди. Стремятся идти вперёд. И бюджеты у них на местах сбалансированны, дефицита там нет. Конечно, эта сбалансированность находится на минимально достаточном уровне. В то время как в Красноярск было очень много вложено в связи с подготовкой Универсиады. Поэтому сегодня надо отдавать долги нашим районам. В предстоящий бюджетный период мы намерены именно в территориях края построить порядка ста объектов социальной направленности. Речь идёт о больницах, физкультурно–спортивных объектах, библиотеках, школах и многом другом. Такого количества недостаточно, чтобы закрыть все потребности. Тем не менее произойдёт серьёзный сдвиг в этом направлении. Очень важным является и развитие деловой активности — то, что мы называем локальной экономикой. Расскажу только об одном нашем начинании — качественном изменении подхода к потребительской кооперации. У нас на юге есть великолепный опыт, когда один предприниматель обеспечивает сбор молока с более чем тысячи личных подсобных хозяйств. Три коровы на подворье дают возможность зарабатывать семье около 40 тысяч рублей. Это неплохо, скажем мягко, для сельской местности. Но почему только на юге? Поэтому перед министром сельского хозяйства, его коллегами поставлена задача — создать либо на районном, либо на межрайонном уровнях аналогичные возможности во всех территориях, где есть хотя бы минимальная сельскохозяйственная активность. — Локальная экономика предполагает и хорошую подготовку кадров, — продолжил Александр Усс. — Мы пошли на создание современных колледжей в Уяре и в Шушенском. И, скорее всего, в ближайшие годы их будет четыре. Это оживит деловую активность не только в тех пунктах, о которых я сказал, но и на прилегающей территории. И я очень надеюсь, что в обозримом будущем (максимум от года до трёх) мы продемонстрируем первые результаты — осязаемые и понятные для всех. — Во время недавней поездки в Канск вы сказали, что нужно навести порядок в лесной отрасли. О чём идёт речь? — Ситуация здесь выглядит двояко. С одной стороны, есть крупные предприятия, прежде всего лесосибирские, которые демонстрируют высочайшую производственную культуру. И есть малый и средний бизнес, где производственная деятельность зачастую не удовлетворяет даже минимальным современным стандартам. Плохие условия труда, несоблюдение технологии, заваленные отходами посёлки и города. С этим нужно кончать. Что уже начали делать? Прежде всего в министерство лесного хозяйства вводим производственное управление. Оно будет заниматься соблюдением производственно–технологической дисциплины на всех предприятиях. Далее, создание в четырёх основных зонах — Канск, Лесосибирск, Ангарская группа и юг — ассоциаций лесозаготовителей. С ними мы сможем работать лучше и качественнее. Производство в лесной сфере должно быть безотходным. То, что является отходами лесопиления, должно идти на пеллеты, на отопление малых котельных и другие цели. Рассчитываю, что в ближайшие годы лесная отрасль края станет модельной применительно к наведению порядка на аналогичных предприятиях по всей стране. — Какова ваша оценка мусорной реформы, которая проводится в крае? — Начиналось всё сложно, даже драматично, особенно в Красноярске. Однако ситуацию удалось взять под контроль, и к концу января всё уже практически наладилось. Где–то хуже, где–то лучше, но работа идёт. Мы сегодня очень внимательно следим за тарифами. Недавно я ещё раз приглашал и председателя правительства, и региональных операторов, для того чтобы получить ответ на вопрос: как будут выглядеть тарифы? Это главное, что волнует население. Где–то произойдёт снижение цен — например, в Абанском районе. Он теперь присоединён к Канской технологической зоне. В других территориях повышения не ожидается практически нигде. Второй момент — там, где мусор не убирается (такие исключения, к сожалению, есть), мы не можем заставлять людей платить. Поэтому главам районов дано абсолютно категоричное указание: контролировать платежи населения и работу региональных операторов в связке. Реформа идёт и будет продолжаться. Кстати, за этот год, если говорить о результатах, убрано около 40 крупных свалок в нашем крае. Это немало. В следующем году будет оборудовано около 900 площадок для временного накопления мусора, приобретено около пяти тысяч современных контейнеров. Следующий шаг — раздельный сбор и переработка твёрдых бытовых отходов. Так что в целом я бы оценил ход реформы в крае где–то на четыре с минусом. — В крае растёт число направлений полётов, но ценовая составляющая отсекает бoльшую часть жителей от неба. Когда мы вернём людям крылья? — Не стал бы эту ситуацию совсем уж драматизировать. Цены определяет рынок, и, к сожалению, краевая власть здесь практически никаких возможностей регулирования не имеет. Тем не менее мы дотируем наши региональные перевозки, для того чтобы хоть немного приблизить цену к себестоимости и не делать её слишком обременительной для наших граждан. Оставляет желать лучшего и состояние наших аэропортов. Они были закрыты больше 20 лет назад, но мне очень хочется их восстановить. Часть северных аэропортов мы уже передали в федеральный бюджет, есть программа их ремонта, реновации. Аэропорты Красноярск и Черемшанка объединены под управлением одного оператора. На следующий год выделяется 1 миллиард рублей, чтобы на региональных линиях у нас появились современные самолёты. На фоне некоторой финансовой стабилизации нашей краевой авиакомпании мы намерены расширять географию полётов в близлежащие города и все заработанные деньги направлять на снижение тарифов в крае. — Юбилей Красноярья завершился на высокой ноте — грандиозным концертом «Дети одной реки». Правда ли, что именно вы были его идеологом? — Концерт стал для меня таким большим открытием! Это действо заслуживает того, чтобы его периодически повторять. Это некая вершина хорошей организации, сценических решений и многого другого. Что касается ответа на вопрос, скажу откровенно: к концерту никакого отношения не имел. Но вот термины «Енисейская Сибирь» и «дети одной реки» введены в оборот мной. Ещё когда зашла речь о строительстве нового терминала аэропорта, у меня возникло желание придать ему наше, сибирское, лицо. То, что называется региональной идентичностью. Вот есть Красноярский край, Тыва, Хакасия — с многовековой культурой, малыми народами с их особенностями, яркими самобытными вещами. Как это всё соединить? Не хватало объединяющего термина. И я даже помню этот момент: ехал в сторону Дивногорска, проезжал Столбы. Как вдруг — вот же — Енисейская Сибирь! И я удовлетворён тем, что без какой–то пропаганды это явление легло на душу людям и теперь уже обрело собственное бытие. Теперь даже в песнях. И «дети одной реки» — тоже помню творческий спор с художественным директором дизайн–группы «АртСтиль» Александром Шинкаренко. Он говорил: «Нас объединяет река, значит, дети великой реки». Нет, не так: «дети одной реки». До сих пор считаю — я был прав. — У вас есть своя новогодняя история из детства? Может, не совсем волшебная, но честная и душевная? — Тогда же искусственных ёлок не было — только настоящие. Пошёл я в лес выбирать ёлочку — получше, повыше. С одной стороны зашёл — хорошо, а с другой — веток не хватает, ствол кривой. В общем, доходился до того, что уже стемнело, и потом чуть ли не полдеревни меня искало. Хотя я уже двигался в сторону дома и был, честно говоря, обескуражен: почему меня никто за эту красивую ёлку даже не похвалил? На следующий день атмосфера в доме, правда, потеплела. Конечно, Новый год — один из самых долгожданных любимых праздников, когда мы вспоминаем детство и сами ощущаем себя немного детьми. Я хочу поблагодарить всех красноярцев за их солидарность и терпение, которые они проявляли в самых сложных ситуациях. Спасибо, что вы были с нами!

На следующий год выделяется 1 млрд рублей на то, чтобы на региональных линиях появились современные самолёты. Мы намерены расширять географию полётов, а заработанные деньги направлять на снижение тарифов.

Подготовил Андрей Курочкин Фото предоставлено Агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Встреча главы региона с журналистами ведущих краевых СМИ в канун боя курантов уже стала традицией. Как и формат мероприятия — открытый, честный, доверительный. Почти два часа Александр Усс отвечал на вопросы, которые касались самых разных тем, волнующих красноярцев. К каким–то он готовился, на другие отвечал, что называется, с листа — диалог изначально не предполагал ограничений. Чувствовался подход губернатора — на финише года недомолвок и недосказанностей быть не должно.– Для каждого красноярца было своё самое масштабное и значимое событие. Например, для студентов Сибирского федерального университета — победа в финале КВН. Для тех, кто работает на Таймыре, — старт освоения Пайяхского месторождения. Для тех, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков, главным событием стало начало выплаты денег за недостроенное жильё. Для меня же важными являются сразу три, и все они начинаются с буквы «у» — Универсиада, урожай и управление финансами.Универсиада стала большим испытанием для всех нас, для страны и, естественно, для красноярцев. И тот факт, что она признана лучшей за всю историю проведения состязаний такого уровня, говорит сам за себя.Если говорить о завершившейся уборочной кампании, то в этом году у нас самые высокие показатели урожайности от Урала и до Дальнего Востока. Это характеризует прежде всего высокую аграрную культуру наших селян.Что касается управления финансами — исполнение бюджета оказалось лучшим за последние десять лет. И если при его планировании я осторожно прогнозировал, что прирост наших доходов составит 30 миллиардов рублей, то сейчас эта цифра увеличилась и оценивается уже в 40 миллиардов.— Большинство глав муниципалитетов — очень ответственные люди. Стремятся идти вперёд. И бюджеты у них на местах сбалансированны, дефицита там нет. Конечно, эта сбалансированность находится на минимально достаточном уровне. В то время как в Красноярск было очень много вложено в связи с подготовкой Универсиады. Поэтому сегодня надо отдавать долги нашим районам.В предстоящий бюджетный период мы намерены именно в территориях края построить порядка ста объектов социальной направленности. Речь идёт о больницах, физкультурно–спортивных объектах, библиотеках, школах и многом другом. Такого количества недостаточно, чтобы закрыть все потребности. Тем не менее произойдёт серьёзный сдвиг в этом направлении.Очень важным является и развитие деловой активности — то, что мы называем локальной экономикой. Расскажу только об одном нашем начинании — качественном изменении подхода к потребительской кооперации. У нас на юге есть великолепный опыт, когда один предприниматель обеспечивает сбор молока с более чем тысячи личных подсобных хозяйств. Три коровы на подворье дают возможность зарабатывать семье около 40 тысяч рублей. Это неплохо, скажем мягко, для сельской местности. Но почему только на юге? Поэтому перед министром сельского хозяйства, его коллегами поставлена задача — создать либо на районном, либо на межрайонном уровнях аналогичные возможности во всех территориях, где есть хотя бы минимальная сельскохозяйственная активность.— Локальная экономика предполагает и хорошую подготовку кадров, — продолжил Александр Усс. — Мы пошли на создание современных колледжей в Уяре и в Шушенском. И, скорее всего, в ближайшие годы их будет четыре. Это оживит деловую активность не только в тех пунктах, о которых я сказал, но и на прилегающей территории. И я очень надеюсь, что в обозримом будущем (максимум от года до трёх) мы продемонстрируем первые результаты — осязаемые и понятные для всех.— Ситуация здесь выглядит двояко. С одной стороны, есть крупные предприятия, прежде всего лесосибирские, которые демонстрируют высочайшую производственную культуру. И есть малый и средний бизнес, где производственная деятельность зачастую не удовлетворяет даже минимальным современным стандартам. Плохие условия труда, несоблюдение технологии, заваленные отходами посёлки и города. С этим нужно кончать.Что уже начали делать? Прежде всего в министерство лесного хозяйства вводим производственное управление. Оно будет заниматься соблюдением производственно–технологической дисциплины на всех предприятиях. Далее, создание в четырёх основных зонах — Канск, Лесосибирск, Ангарская группа и юг — ассоциаций лесозаготовителей. С ними мы сможем работать лучше и качественнее. Производство в лесной сфере должно быть безотходным. То, что является отходами лесопиления, должно идти на пеллеты, на отопление малых котельных и другие цели. Рассчитываю, что в ближайшие годы лесная отрасль края станет модельной применительно к наведению порядка на аналогичных предприятиях по всей стране.— Начиналось всё сложно, даже драматично, особенно в Красноярске. Однако ситуацию удалось взять под контроль, и к концу января всё уже практически наладилось. Где–то хуже, где–то лучше, но работа идёт.Мы сегодня очень внимательно следим за тарифами. Недавно я ещё раз приглашал и председателя правительства, и региональных операторов, для того чтобы получить ответ на вопрос: как будут выглядеть тарифы? Это главное, что волнует население. Где–то произойдёт снижение цен — например, в Абанском районе. Он теперь присоединён к Канской технологической зоне. В других территориях повышения не ожидается практически нигде.Второй момент — там, где мусор не убирается (такие исключения, к сожалению, есть), мы не можем заставлять людей платить. Поэтому главам районов дано абсолютно категоричное указание: контролировать платежи населения и работу региональных операторов в связке.Реформа идёт и будет продолжаться. Кстати, за этот год, если говорить о результатах, убрано около 40 крупных свалок в нашем крае. Это немало. В следующем году будет оборудовано около 900 площадок для временного накопления мусора, приобретено около пяти тысяч современных контейнеров. Следующий шаг — раздельный сбор и переработка твёрдых бытовых отходов. Так что в целом я бы оценил ход реформы в крае где–то на четыре с минусом.— Не стал бы эту ситуацию совсем уж драматизировать. Цены определяет рынок, и, к сожалению, краевая власть здесь практически никаких возможностей регулирования не имеет. Тем не менее мы дотируем наши региональные перевозки, для того чтобы хоть немного приблизить цену к себестоимости и не делать её слишком обременительной для наших граждан.Оставляет желать лучшего и состояние наших аэропортов. Они были закрыты больше 20 лет назад, но мне очень хочется их восстановить. Часть северных аэропортов мы уже передали в федеральный бюджет, есть программа их ремонта, реновации. Аэропорты Красноярск и Черемшанка объединены под управлением одного оператора. На следующий год выделяется 1 миллиард рублей, чтобы на региональных линиях у нас появились современные самолёты. На фоне некоторой финансовой стабилизации нашей краевой авиакомпании мы намерены расширять географию полётов в близлежащие города и все заработанные деньги направлять на снижение тарифов в крае.— Концерт стал для меня таким большим открытием! Это действо заслуживает того, чтобы его периодически повторять. Это некая вершина хорошей организации, сценических решений и многого другого. Что касается ответа на вопрос, скажу откровенно: к концерту никакого отношения не имел. Но вот термины «Енисейская Сибирь» и «дети одной реки» введены в оборот мной.Ещё когда зашла речь о строительстве нового терминала аэропорта, у меня возникло желание придать ему наше, сибирское, лицо. То, что называется региональной идентичностью. Вот есть Красноярский край, Тыва, Хакасия — с многовековой культурой, малыми народами с их особенностями, яркими самобытными вещами. Как это всё соединить? Не хватало объединяющего термина. И я даже помню этот момент: ехал в сторону Дивногорска, проезжал Столбы. Как вдруг — вот же — Енисейская Сибирь! И я удовлетворён тем, что без какой–то пропаганды это явление легло на душу людям и теперь уже обрело собственное бытие. Теперь даже в песнях.И «дети одной реки» — тоже помню творческий спор с художественным директором дизайн–группы «АртСтиль» Александром Шинкаренко. Он говорил: «Нас объединяет река, значит, дети великой реки». Нет, не так: «дети одной реки». До сих пор считаю — я был прав.— Тогда же искусственных ёлок не было — только настоящие. Пошёл я в лес выбирать ёлочку — получше, повыше. С одной стороны зашёл — хорошо, а с другой — веток не хватает, ствол кривой. В общем, доходился до того, что уже стемнело, и потом чуть ли не полдеревни меня искало. Хотя я уже двигался в сторону дома и был, честно говоря, обескуражен: почему меня никто за эту красивую ёлку даже не похвалил? На следующий день атмосфера в доме, правда, потеплела.Конечно, Новый год — один из самых долгожданных любимых праздников, когда мы вспоминаем детство и сами ощущаем себя немного детьми. Я хочу поблагодарить всех красноярцев за их солидарность и терпение, которые они проявляли в самых сложных ситуациях. Спасибо, что вы были с нами!

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