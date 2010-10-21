[Индекс номера 197 (26.12.2019)]

 Визит 
Эксперимент удался

Капитальные ремонты в норильских домах в 2019 году министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев назвал настоящим прорывом в этой области. По сравнению с прошлым годом их объём вырос в четыре раза.
В зоне особого внимания
Во время пребывания в Норильске делегация из Красноярска осмотрела объекты ЖКХ, где проводились ремонты за счёт регионального фонда. Министр Евгений Афанасьев присутствовал на приёмке ремонтно–строительных работ в доме № 4 на улице Таймырской в Талнахе. Именно он стал трёхтысячным в Красноярском крае объектом, где проводились работы из Фонда капитальных ремонтов с начала реализации программы в 2014 году.
Именно благодаря этой программе в пятиэтажном доме, построенном в 1971 году, заменили кровлю, используя новые современные материалы. Кроме того, при участии управляющей компании здесь были отремонтированы подъезды с заменой электропроводки, освещения и почтовых ящиков, а также части инженерных коммуникаций. По словам жильцов, работы провели не только качественно и без задержек, но и без всяких неудобств для жильцов — аккуратно и тихо.
– По сути, мы сейчас навёрстываем упущенное по ремонтам, — отметил Евгений Афанасьев. — Только краткосрочный план 2017–2019 годов насчитывал 3,5 тысячи домов. Так что талнахский дом, трёхтысячный по счёту, лишь свидетельствует о том, что работы впереди ещё много. Принятые в этой области темпы позволили Красноярскому краю занять шестое место в России и первое в Сибирском федеральном округе по объёму строительно–монтажных работ, выполняемых на многоквартирных домах по программе капитального ремонта. Главная задача теперь — не снижать темп и поддерживать заявленное качество.
По словам министра, темпы капитальных ремонтов ускорились главным образом за счёт общего участия в решении проблемы: регионального оператора, управляющих компаний и органов местного самоуправления. В отрасли были предприняты шаги организационного характера и отдельные управленческие решения, которые позволили более эффективно и оперативно решать эти вопросы. В качестве примера Евгений Афанасьев привёл значительное ускорение процедуры приёмки работ как один из способов стимулирования подрядчика, а также расчёт с ними не в течение нескольких месяцев, а за несколько дней.
Руководитель министерства разглядел за отдельными деталями общую картину и оценил качество строительных работ. Так, после осмотра кровли на Ленинском проспекте, 31, он с удовлетворением отметил отсутствие типичных ошибок, которые допускают строители. А именно: не обнаружил на стыках кровли следов воздействия наружного холодного воздуха, удостоверился и в герметичности соединений. Также он оценил высокое качество установки стропил, отметив, что работа выполнена даже с запасом, с некоторой избыточной прочностью, что позволило оценить работу строителей на отлично.
Ещё одним объектом пристального внимания красноярской делегации стала система термостабилизации грунтов в районе домов № 26 и 28 на улице Бауманской в Талнахе. Нестабильность основания в результате растепления заставила привлечь к решению проблемы специализированное научно–производственное объединение «Фундаментстройаркос», которое смонтировало в районе этих талнахских домов систему термостабилизации грунтов. Это было сделано не только для сохранения девятиэтажек, но и в качестве эксперимента — в дальнейшем технология может быть включена в новое четырёхстороннее соглашение о реконструкции коммунальных систем Норильска.
Дома на Бауманской были занесены в реестр особо наблюдаемых. Как заверил представителей краевого ведомства начальник участка «Фундаментстройаркоса» Иван Глухов, работы проведены успешно, системы проморозки грунтов установлены и запущены. Экспериментальный комплекс представляет собой систему технологических трубопроводов, связанных между собой сварными соединениями и подведённых к конденсаторному блоку для охлаждения за счёт естественных температур. Хладреагент в системе переходит из жидкого в газообразное состояние и таким образом отводит тепло от свай и несущих конструкций.
«Фундаментстройаркос» в этой области работает более 28 лет, за это время по России им установлено свыше 2,5 тысячи систем, в том числе на всех нефтегазодобывающих месторождениях Ямала, Якутии, Тюмени и т. д. В жилых домах Норильска оборудование компании применено впервые, для чего проектировщикам фирмы пришлось адаптировать промышленную энергетическую систему к гражданскому объекту.
— Сохранение жилого фонда — основная задача в условиях растепления многолетнемёрзлых грунтов, — отметил Евгений Афанасьев во время поездки по Талнаху. — Термостабилизация оснований на северных территориях особенно актуальна, учитывая, что затраты на возведение нового здания многократно превышают стоимость сохранения и ремонта существующей застройки города.

Денис Кожевников
Фото Владимира МАКУШКИНА
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
От первого лица 
Губернатор Красноярского края Александр Усс провёл традиционную предновогоднюю пресс–конференцию.

Визит 
Капитальные ремонты в норильских домах в 2019 году министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев назвал настоящим прорывом в этой области. По сравнению с прошлым годом их объём вырос в четыре раза.

Итоги 
Вице–президент «Норникеля» — директор Заполярного филиала Николай Уткин в интервью телекомпании «Северный город» поделился итогами работы градообразующего предприятия в 2019 году и дальнейшими планами.

Конкурс 
Последний месяц уходящего года в «Норильскникельремонте» ознаменовался конкурсом профессионального мастерства среди стропальщиков.

Дела духовные 
В канун Нового года мы встретились с секретарём Норильской епархии, настоятелем храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской иеромонахом Германом (Мельниковым), чтобы поговорить о делах духовных и вспомнить о событиях уходящего года.

Новости:
 26 декабря 2019 
17:25 Никотиновые леденцы и жвачки запретят законом. Работа над документом начнётся уже в январе, сообщил сенатор Андрей Клишас.
17:22 В Музее Норильска открылась семейная новогодняя выставка.
17:20 Правительство утвердило новый порядок госрегистрации автомобилей.
17:05 Молодая женщина лишилась 380 тысяч рублей по одной из распространённых мошеннических схем.
16:48 В чемпионате Норильска по мини-футболу определился лидер. Уверенное первое место занимает «Ремонтник».
16:48 Сегодня начался плановый ремонт магистрального коллектора на Богдана Хмельницкого.
16:01 Норильский предприниматель оштрафован за просрочку, а также за отсутствие овоскопов для проверки яиц и термометров в холодильниках.
16:00 Скорректирован график выплат пенсий через почту в новогодние праздники.
14:58 Суд арестовал на два месяца и.о. прокурора Норильска, подозреваемого в коррупции.
13:16 Красноярская ёлка стала самой высокой и самой дорогой в России и Евразии.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Шеф-редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх