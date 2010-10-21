[Индекс номера 197 (26.12.2019)]



Визит

Эксперимент удался

Капитальные ремонты в норильских домах в 2019 году министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев назвал настоящим прорывом в этой области. По сравнению с прошлым годом их объём вырос в четыре раза.

В зоне особого внимания Во время пребывания в Норильске делегация из Красноярска осмотрела объекты ЖКХ, где проводились ремонты за счёт регионального фонда. Министр Евгений Афанасьев присутствовал на приёмке ремонтно–строительных работ в доме № 4 на улице Таймырской в Талнахе. Именно он стал трёхтысячным в Красноярском крае объектом, где проводились работы из Фонда капитальных ремонтов с начала реализации программы в 2014 году. Именно благодаря этой программе в пятиэтажном доме, построенном в 1971 году, заменили кровлю, используя новые современные материалы. Кроме того, при участии управляющей компании здесь были отремонтированы подъезды с заменой электропроводки, освещения и почтовых ящиков, а также части инженерных коммуникаций. По словам жильцов, работы провели не только качественно и без задержек, но и без всяких неудобств для жильцов — аккуратно и тихо. – По сути, мы сейчас навёрстываем упущенное по ремонтам, — отметил Евгений Афанасьев. — Только краткосрочный план 2017–2019 годов насчитывал 3,5 тысячи домов. Так что талнахский дом, трёхтысячный по счёту, лишь свидетельствует о том, что работы впереди ещё много. Принятые в этой области темпы позволили Красноярскому краю занять шестое место в России и первое в Сибирском федеральном округе по объёму строительно–монтажных работ, выполняемых на многоквартирных домах по программе капитального ремонта. Главная задача теперь — не снижать темп и поддерживать заявленное качество. По словам министра, темпы капитальных ремонтов ускорились главным образом за счёт общего участия в решении проблемы: регионального оператора, управляющих компаний и органов местного самоуправления. В отрасли были предприняты шаги организационного характера и отдельные управленческие решения, которые позволили более эффективно и оперативно решать эти вопросы. В качестве примера Евгений Афанасьев привёл значительное ускорение процедуры приёмки работ как один из способов стимулирования подрядчика, а также расчёт с ними не в течение нескольких месяцев, а за несколько дней. Руководитель министерства разглядел за отдельными деталями общую картину и оценил качество строительных работ. Так, после осмотра кровли на Ленинском проспекте, 31, он с удовлетворением отметил отсутствие типичных ошибок, которые допускают строители. А именно: не обнаружил на стыках кровли следов воздействия наружного холодного воздуха, удостоверился и в герметичности соединений. Также он оценил высокое качество установки стропил, отметив, что работа выполнена даже с запасом, с некоторой избыточной прочностью, что позволило оценить работу строителей на отлично. Ещё одним объектом пристального внимания красноярской делегации стала система термостабилизации грунтов в районе домов № 26 и 28 на улице Бауманской в Талнахе. Нестабильность основания в результате растепления заставила привлечь к решению проблемы специализированное научно–производственное объединение «Фундаментстройаркос», которое смонтировало в районе этих талнахских домов систему термостабилизации грунтов. Это было сделано не только для сохранения девятиэтажек, но и в качестве эксперимента — в дальнейшем технология может быть включена в новое четырёхстороннее соглашение о реконструкции коммунальных систем Норильска. Дома на Бауманской были занесены в реестр особо наблюдаемых. Как заверил представителей краевого ведомства начальник участка «Фундаментстройаркоса» Иван Глухов, работы проведены успешно, системы проморозки грунтов установлены и запущены. Экспериментальный комплекс представляет собой систему технологических трубопроводов, связанных между собой сварными соединениями и подведённых к конденсаторному блоку для охлаждения за счёт естественных температур. Хладреагент в системе переходит из жидкого в газообразное состояние и таким образом отводит тепло от свай и несущих конструкций. «Фундаментстройаркос» в этой области работает более 28 лет, за это время по России им установлено свыше 2,5 тысячи систем, в том числе на всех нефтегазодобывающих месторождениях Ямала, Якутии, Тюмени и т. д. В жилых домах Норильска оборудование компании применено впервые, для чего проектировщикам фирмы пришлось адаптировать промышленную энергетическую систему к гражданскому объекту. — Сохранение жилого фонда — основная задача в условиях растепления многолетнемёрзлых грунтов, — отметил Евгений Афанасьев во время поездки по Талнаху. — Термостабилизация оснований на северных территориях особенно актуальна, учитывая, что затраты на возведение нового здания многократно превышают стоимость сохранения и ремонта существующей застройки города.

Денис Кожевников Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Во время пребывания в Норильске делегация из Красноярска осмотрела объекты ЖКХ, где проводились ремонты за счёт регионального фонда. Министр Евгений Афанасьев присутствовал на приёмке ремонтно–строительных работ в доме № 4 на улице Таймырской в Талнахе. Именно он стал трёхтысячным в Красноярском крае объектом, где проводились работы из Фонда капитальных ремонтов с начала реализации программы в 2014 году.Именно благодаря этой программе в пятиэтажном доме, построенном в 1971 году, заменили кровлю, используя новые современные материалы. Кроме того, при участии управляющей компании здесь были отремонтированы подъезды с заменой электропроводки, освещения и почтовых ящиков, а также части инженерных коммуникаций. По словам жильцов, работы провели не только качественно и без задержек, но и без всяких неудобств для жильцов — аккуратно и тихо.– По сути, мы сейчас навёрстываем упущенное по ремонтам, — отметил Евгений Афанасьев. — Только краткосрочный план 2017–2019 годов насчитывал 3,5 тысячи домов. Так что талнахский дом, трёхтысячный по счёту, лишь свидетельствует о том, что работы впереди ещё много. Принятые в этой области темпы позволили Красноярскому краю занять шестое место в России и первое в Сибирском федеральном округе по объёму строительно–монтажных работ, выполняемых на многоквартирных домах по программе капитального ремонта. Главная задача теперь — не снижать темп и поддерживать заявленное качество.По словам министра, темпы капитальных ремонтов ускорились главным образом за счёт общего участия в решении проблемы: регионального оператора, управляющих компаний и органов местного самоуправления. В отрасли были предприняты шаги организационного характера и отдельные управленческие решения, которые позволили более эффективно и оперативно решать эти вопросы. В качестве примера Евгений Афанасьев привёл значительное ускорение процедуры приёмки работ как один из способов стимулирования подрядчика, а также расчёт с ними не в течение нескольких месяцев, а за несколько дней.Руководитель министерства разглядел за отдельными деталями общую картину и оценил качество строительных работ. Так, после осмотра кровли на Ленинском проспекте, 31, он с удовлетворением отметил отсутствие типичных ошибок, которые допускают строители. А именно: не обнаружил на стыках кровли следов воздействия наружного холодного воздуха, удостоверился и в герметичности соединений. Также он оценил высокое качество установки стропил, отметив, что работа выполнена даже с запасом, с некоторой избыточной прочностью, что позволило оценить работу строителей на отлично.Ещё одним объектом пристального внимания красноярской делегации стала система термостабилизации грунтов в районе домов № 26 и 28 на улице Бауманской в Талнахе. Нестабильность основания в результате растепления заставила привлечь к решению проблемы специализированное научно–производственное объединение «Фундаментстройаркос», которое смонтировало в районе этих талнахских домов систему термостабилизации грунтов. Это было сделано не только для сохранения девятиэтажек, но и в качестве эксперимента — в дальнейшем технология может быть включена в новое четырёхстороннее соглашение о реконструкции коммунальных систем Норильска.Дома на Бауманской были занесены в реестр особо наблюдаемых. Как заверил представителей краевого ведомства начальник участка «Фундаментстройаркоса» Иван Глухов, работы проведены успешно, системы проморозки грунтов установлены и запущены. Экспериментальный комплекс представляет собой систему технологических трубопроводов, связанных между собой сварными соединениями и подведённых к конденсаторному блоку для охлаждения за счёт естественных температур. Хладреагент в системе переходит из жидкого в газообразное состояние и таким образом отводит тепло от свай и несущих конструкций.«Фундаментстройаркос» в этой области работает более 28 лет, за это время по России им установлено свыше 2,5 тысячи систем, в том числе на всех нефтегазодобывающих месторождениях Ямала, Якутии, Тюмени и т. д. В жилых домах Норильска оборудование компании применено впервые, для чего проектировщикам фирмы пришлось адаптировать промышленную энергетическую систему к гражданскому объекту.— Сохранение жилого фонда — основная задача в условиях растепления многолетнемёрзлых грунтов, — отметил Евгений Афанасьев во время поездки по Талнаху. — Термостабилизация оснований на северных территориях особенно актуальна, учитывая, что затраты на возведение нового здания многократно превышают стоимость сохранения и ремонта существующей застройки города.

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