[Индекс номера 197 (26.12.2019)]



Итоги

Проектная мощность

Вице–президент «Норникеля» — директор Заполярного филиала Николай Уткин в интервью телекомпании «Северный город» поделился итогами работы градообразующего предприятия в 2019 году и дальнейшими планами.



О производстве По словам Николая Уткина, в 2020 году инвестиционная программа Заполярного филиала планируется на уровне 96,5 млрд рублей. При этом основной упор будет сделан на реализацию проектов по утилизации выбросов диоксида серы, увеличение обогатительных мощностей Талнахской обогатительной фабрики и реализации горных проектов. Он отметил, что согласно стратегии развития компании до 2030 года добычу руды в Норильском промрайоне предполагается удвоить. Для этого расширится производство на всех рудниках Талнахского кластера, где уже проведена доразведка запасов. Также планируется вывести на проектную мощность «Скалистый». Этот рудник зарождался как проект, уникальный не только для России. Здесь строятся самые глубокие стволы в Евразии. Но он примечателен не только этим: у «Норникеля» есть амбициозная задача: к 2030 году в 2,5 раза увеличить объём добычи, и «Скалистый» уже сегодня вносит в программу заметный вклад, указал Николай Уткин. В первом квартале будущего года начнётся основной этап строительно–монтажных работ по «Серному проекту». Разработана необходимая документация, подготовлены площадки, выбраны подрядчики, контрактуется основное оборудование. Ожидается, что к 2023 году выбросы диоксида серы в Норильске сократятся на 45% по сравнению с 2015 годом, а к 2025–му — на 90%, то есть в десять раз. Стратегическая цель — снижение в 20 раз к 2030 году. Общий объём капитальных вложений в проект оценивается более чем в 150 млрд рублей. «У нас будет экологически чистое производство. На «Надежде» уже высаживается десант, там строят сернокислотные линии, в начальной стадии находится строительство гипсохранилища. Для меня очень важно, что мы приступили к реализации проекта, а не просто говорим о нём на совещаниях», — подчеркнул Николай Уткин.

Об эффективности Говоря о выполнении программы повышения эффективности и достижении целей, поставленных руководством компании, Николай Уткин сообщил, что в 2019 году в подразделениях Заполярного филиала активно внедрялись инструменты так называемого «бережливого» производства: система 6С, инструмент визуального менеджмента — доски решения проблем, организация деятельности малых инициативных групп для решения проблемных вопросов на производстве. Активными участниками программы производственных инициатив, стартовавшей в июле 2018 года, стали около пяти тысяч работников Заполярного филиала. Подано более 11,5 тысячи предложений, из них почти пять тысяч были одобрены как полезные, направленные на улучшение условий труда, промышленной безопасности и так далее. 216 инициатив с предполагаемым экономическим эффектом приняты к реализации, 143 из них реализованы, ожидаемый экономический эффект за 2018–2021 годы составляет 1,4 млрд рублей. Николай Уткин уточнил, что за подачу и использование производственных инициатив работникам начислено вознаграждение на сумму более 6,5 млн рублей. Кроме того, в подразделениях Заполярного филиала запущен процесс внедрения системы 6С, им охвачено 50 участков, вовлечено более 3,5 тысячи человек, в том числе более трёх тысяч представителей рабочих профессий. Проводится работа по автоматизации и организации процесса подачи и оценки производственных инициатив в сервисе «Личный кабинет работника». В конце ноября стартовала опытно–промышленная эксплуатация сервиса в пилотных подразделениях Заполярного филиала, в дальнейшем планируется внедрение этого программного продукта в других подразделениях компании и формирование единого реестра мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности компании.

О социальной сфере Сейчас на рудниках реализован проект по внедрению электронной системы медицинских осмотров. Установлено 63 терминала, оснащённых видеокамерой, приборами для измерения пульса, давления и температуры тела, а также алкотестером. Это сокращает время на медосмотр перед сменой и обеспечивает объективную оценку физического состояния каждого работника. В 2018 году, несмотря на крупные инвестиции в промышленное строительство, компания начала активное возведение непроизводственных объектов. Для обеспечения жильём приглашенных специалистов в Талнахе ведётся реконструкция и достройка двух домов. «Хорошо, что мы нашли средства и возможность запустить этот процесс: он полностью отвечает нуждам горняков Талнаха с учётом роста объёмов добычи и потребности в персонале», — подчеркнул директор ЗФ. Активно строится физкультурно–оздоровительный комплекс. «Строим, как мы умеем в Норильске, большой дружной семьёй. Мы набрали фактически крейсерскую скорость, за полтора года хотим ввести объект в эксплуатацию», — сообщил Николай Уткин. Сдача ФОК запланирована на третий квартал 2020 года. Уже закончено устройство свайного основания, железобетонных ростверков, балок и плит перекрытия. Смонтированы металлоконструкции. Заканчивается монтаж сэндвич–панелей и витражей. Параллельно ведутся работы по устройству инженерных систем вентиляции, отопления, водоснабжения и т. д. ФОК станет основной тренировочной базой и игровой площадкой МФК «Норильский никель». Суммарно на трибунах спортсооружения смогут разместиться 1700 зрителей. Кроме того, здесь планируется проводить спартакиады филиалов и РОКС компании и тренировки детских мини–футбольных команд города. В ФОК смогут также заниматься физкультурники, волейболисты, баскетболисты, любители других видов спорта. Объект будет доступным и для маломобильных групп населения. «Помимо основных направлений у «Норникеля» хватает программ в социальной сфере. В них задействованы не только работники компании, но и другие жители Норильска. Это, например, программы «Комбинат добра» и «Мир новых возможностей», — добавил Николай Уткин. Программа «Мир новых возможностей» реализуется с 2014 года, и за это время на реализацию её мероприятий в Норильске и Таймыре из бюджета Заполярного филиала было выделено более 525 млн рублей, 106 млн из которых — в 2019 году. Ежегодно участниками мероприятий и благополучателями программы становятся более 13,5 тысячи человек. Среди успешных проектов, реализованных в 2019 году, Николай Уткин назвал обустройство в городе первой дворовой хоккейной коробки, проведение национального праздника «Сабантой» и благоустройство туристического маршрута в районе водопада Красные Камни. Заметными событиями стали уже традиционные Форум социальных технологий, Фестиваль научных открытий Arctic Wave, общегородской ПИКNiК. «Сегодня любой человек может присоединиться к нашим проектам. Я считаю, это главное. Если человек вовлечён в общий процесс, делает что–то и видит, результат, ему, я уверен, это не только приятно, но и комфортно. У него уже будет другое отношение к городу и к компании. Поэтому всем желаю участвовать в наших проектах и смело смотреть вперёд», — подытожил Николай Уткин. В тему «Сегодня любой человек может присоединиться к нашим проектам», – говорит Николай Уткин • В мае для сотрудников предприятий «Норникеля», расположенных в НПР, стартовал проект по добровольному медицинскому страхованию. Количество застрахованных составило 53 тыс. человек. «Решение по ДМС, принятое Владимиром Потаниным, я считаю действительно качественным прорывом с точки зрения возможностей человека заботиться о своём здоровье», — подчеркнул директор ЗФ. В настоящее время на ВС–10 рудника «Скалистый» завершены проходка до глубины 2056 метров и его оснащение для дальнейшей эксплуатации. • По плану ВС–10 будет запущен в работу к новому году. Ствол СКС–1 пройден до отметки 2027,7 м, проектную отметку – 2050,5 м планируется достигнуть в январе 2020–го. В центрах обслуживания сотрудники «Норникеля» смогут получить целый комплекс услуг • В первом квартале 2020 года в Норильске откроются два фронт–офиса Общего центра обслуживания, будут благоустроены прилегающие к ним территории. • Программа корпоративного волонтёрства «Комбинат добра» действует с 2015 года, ежегодно в регионах присутствия компании проводится экологический марафон «Понеслось!». С 2019 года в Заполярном филиале заработала программа личных пожертвований, расширившая возможности личного участия работников в благотворительной деятельности.

Подготовил Михаил Туаев Фото Ирины ЯРИНСКОЙ, Марины ПЕШКОВОЙ и с презентации градосторительного совета www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда По словам Николая Уткина, в 2020 году инвестиционная программа Заполярного филиала планируется на уровне 96,5 млрд рублей. При этом основной упор будет сделан на реализацию проектов по утилизации выбросов диоксида серы, увеличение обогатительных мощностей Талнахской обогатительной фабрики и реализации горных проектов. Он отметил, что согласно стратегии развития компании до 2030 года добычу руды в Норильском промрайоне предполагается удвоить. Для этого расширится производство на всех рудниках Талнахского кластера, где уже проведена доразведка запасов.Также планируется вывести на проектную мощность «Скалистый». Этот рудник зарождался как проект, уникальный не только для России. Здесь строятся самые глубокие стволы в Евразии. Но он примечателен не только этим: у «Норникеля» есть амбициозная задача: к 2030 году в 2,5 раза увеличить объём добычи, и «Скалистый» уже сегодня вносит в программу заметный вклад, указал Николай Уткин.В первом квартале будущего года начнётся основной этап строительно–монтажных работ по «Серному проекту». Разработана необходимая документация, подготовлены площадки, выбраны подрядчики, контрактуется основное оборудование. Ожидается, что к 2023 году выбросы диоксида серы в Норильске сократятся на 45% по сравнению с 2015 годом, а к 2025–му — на 90%, то есть в десять раз. Стратегическая цель — снижение в 20 раз к 2030 году. Общий объём капитальных вложений в проект оценивается более чем в 150 млрд рублей.«У нас будет экологически чистое производство. На «Надежде» уже высаживается десант, там строят сернокислотные линии, в начальной стадии находится строительство гипсохранилища. Для меня очень важно, что мы приступили к реализации проекта, а не просто говорим о нём на совещаниях», — подчеркнул Николай Уткин.Говоря о выполнении программы повышения эффективности и достижении целей, поставленных руководством компании, Николай Уткин сообщил, что в 2019 году в подразделениях Заполярного филиала активно внедрялись инструменты так называемого «бережливого» производства: система 6С, инструмент визуального менеджмента — доски решения проблем, организация деятельности малых инициативных групп для решения проблемных вопросов на производстве.Активными участниками программы производственных инициатив, стартовавшей в июле 2018 года, стали около пяти тысяч работников Заполярного филиала. Подано более 11,5 тысячи предложений, из них почти пять тысяч были одобрены как полезные, направленные на улучшение условий труда, промышленной безопасности и так далее. 216 инициатив с предполагаемым экономическим эффектом приняты к реализации, 143 из них реализованы, ожидаемый экономический эффект за 2018–2021 годы составляет 1,4 млрд рублей.Николай Уткин уточнил, что за подачу и использование производственных инициатив работникам начислено вознаграждение на сумму более 6,5 млн рублей.Кроме того, в подразделениях Заполярного филиала запущен процесс внедрения системы 6С, им охвачено 50 участков, вовлечено более 3,5 тысячи человек, в том числе более трёх тысяч представителей рабочих профессий. Проводится работа по автоматизации и организации процесса подачи и оценки производственных инициатив в сервисе «Личный кабинет работника». В конце ноября стартовала опытно–промышленная эксплуатация сервиса в пилотных подразделениях Заполярного филиала, в дальнейшем планируется внедрение этого программного продукта в других подразделениях компании и формирование единого реестра мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности компании.Сейчас на рудниках реализован проект по внедрению электронной системы медицинских осмотров. Установлено 63 терминала, оснащённых видеокамерой, приборами для измерения пульса, давления и температуры тела, а также алкотестером. Это сокращает время на медосмотр перед сменой и обеспечивает объективную оценку физического состояния каждого работника.В 2018 году, несмотря на крупные инвестиции в промышленное строительство, компания начала активное возведение непроизводственных объектов. Для обеспечения жильём приглашенных специалистов в Талнахе ведётся реконструкция и достройка двух домов. «Хорошо, что мы нашли средства и возможность запустить этот процесс: он полностью отвечает нуждам горняков Талнаха с учётом роста объёмов добычи и потребности в персонале», — подчеркнул директор ЗФ.Активно строится физкультурно–оздоровительный комплекс. «Строим, как мы умеем в Норильске, большой дружной семьёй. Мы набрали фактически крейсерскую скорость, за полтора года хотим ввести объект в эксплуатацию», — сообщил Николай Уткин.Сдача ФОК запланирована на третий квартал 2020 года. Уже закончено устройство свайного основания, железобетонных ростверков, балок и плит перекрытия. Смонтированы металлоконструкции. Заканчивается монтаж сэндвич–панелей и витражей. Параллельно ведутся работы по устройству инженерных систем вентиляции, отопления, водоснабжения и т. д. ФОК станет основной тренировочной базой и игровой площадкой МФК «Норильский никель». Суммарно на трибунах спортсооружения смогут разместиться 1700 зрителей. Кроме того, здесь планируется проводить спартакиады филиалов и РОКС компании и тренировки детских мини–футбольных команд города. В ФОК смогут также заниматься физкультурники, волейболисты, баскетболисты, любители других видов спорта. Объект будет доступным и для маломобильных групп населения.«Помимо основных направлений у «Норникеля» хватает программ в социальной сфере. В них задействованы не только работники компании, но и другие жители Норильска. Это, например, программы «Комбинат добра» и «Мир новых возможностей», — добавил Николай Уткин.Программа «Мир новых возможностей» реализуется с 2014 года, и за это время на реализацию её мероприятий в Норильске и Таймыре из бюджета Заполярного филиала было выделено более 525 млн рублей, 106 млн из которых — в 2019 году. Ежегодно участниками мероприятий и благополучателями программы становятся более 13,5 тысячи человек. Среди успешных проектов, реализованных в 2019 году,Николай Уткин назвал обустройство в городе первой дворовой хоккейной коробки, проведение национального праздника «Сабантой» и благоустройство туристического маршрута в районе водопада Красные Камни. Заметными событиями стали уже традиционные Форум социальных технологий, Фестиваль научных открытий Arctic Wave, общегородской ПИКNiК.«Сегодня любой человек может присоединиться к нашим проектам. Я считаю, это главное. Если человек вовлечён в общий процесс, делает что–то и видит, результат, ему, я уверен, это не только приятно, но и комфортно. У него уже будет другое отношение к городу и к компании. Поэтому всем желаю участвовать в наших проектах и смело смотреть вперёд», — подытожил Николай Уткин.

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