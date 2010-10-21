[Индекс номера 197 (26.12.2019)]



Конкурс

Узелок на память

Последний месяц уходящего года в «Норильскникельремонте» ознаменовался конкурсом профессионального мастерства среди стропальщиков.

Правильно закрепить груз — это целая наука Практически на каждом объекте рабочим этого предприятия приходится постоянно сталкиваться с необходимостью перемещения грузов при помощи подъёмно–транспортных механизмов. Поэтому ремонтники специальность стропальщика приобретают как вторую к основной. – Стропальщики востребованы на всех переделах компании. Их задействуют при перемещении грузов, монтаже оборудования, демонтаже, при строительных и отделочных работах, а также в случае других манипуляций. Это очень ответственная работа, связанная с безопасностью как самого производственного процесса, так и людей, задействованных в нём, — отмечает председатель конкурсной комиссии Вадим Мусин. Правильно закрепить или, как говорят специалисты, застропить груз — целая наука: нужно учесть его вес, габариты, конфигурацию, способы крепления строп, тросов и вспомогательных конструкций, центр тяжести и многое другое. Чтобы груз не сорвался, не повредил строительную площадку, оборудование или травмировал кого–нибудь. Навыки, приобретённые во время работы по этой специальности, необходимо регулярно подтверждать с учётом новых требований. Для их закрепления, а также в целях распространения передового опыта, повышения престижности рабочих профессий и поощрения лучших работников подразделений в «Норильскникельремонте» проводится конкурс профессионального мастерства. По традиции соревнование включает в себя проверку теоретических знаний в виде теста и практическую часть, где проверяется знание техники безопасности, наличие разрешающих документов на выполнение данного вида работ. В практический этап также входят демонстрация знаний знаковой сигнализации — умения руками показывать крановщику порядок работы с грузом, ознакомление со схемой строповки — как и каким образом безопасно его закрепить, выбор стропа и выполнение строповки груза, подъём и перемещение грузоподъёмным механизмом к месту установки, действия (или объяснение действий) стропальщика во время нештатной ситуации при работе. — Здесь важна каждая мелочь, — отмечает исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за грузоподъёмными механизмами РСТ, член конкурсной комиссии Сергей Шуринов. — Участники конкурса заранее знакомятся с маршрутом перемещения груза, схемой строповки, видом груза и стропа. Необходимо также осмотреть подкладки под груз, поскольку тут могут быть использованы нестандартные — как раз для проверки внимательности конкурсантов. Груз поднимается на небольшое расстояние и проверяется надёжность крепления. по команде оператора подъёмного механизма груз отправляется по маршруту с прохождением условного препятствия. На финише конкурсант должен точно опустить груз с учётом возможного раскачивания на подготовленные подкладки. . Случаются во время выполнения задания и спорные моменты, когда, например, участник соревнований ещё до начала работы с грузом сомневается в надлежащем состоянии тех или иных технических элементов. По мнению членов комиссии, это нормальная практика, лишь подтверждающая внимательность и требовательность конкурсанта к порученному делу. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки стропальщиков в подразделениях «Норильскникельремонта». По итогам конкурса первое место было присуждено Денису Нарольскому из «Норильскремонта», второе — Дмитрию Лепецкому из треста «Норильскэнергоремонт», на третьем месте представитель треста «Норильскшахтсервис» Григорий Кресов. Лучшим в практике признан Владимир Николаев («Норильскэнергоремонт»), а лучшим в теории — Сергей Дмитриев («Норильсктрансремонт»). Кроме признания высокого уровня квалификации в своих номинациях победители получат денежное вознаграждение от 20 до 50 тысяч рублей в зависимости от занятого места.

В тему Дело своё знают В «Норильскникельремонте» наградили лучших мастеров года. Победителями ежегодного конкурса среди линейных руководителей стали шестеро специалистов. В их числе — Игорь Жигайло, инженер по наладке и испытаниям 1 категории участка наладочных работ треста «Норильскшахтсервис». Он начал свою трудовую деятельность в «Норильскникельремонте» с июля 2010 года. Является разработчиком проектов оборудования, которое позволяет существенно снизить как финансовые, так и временные затраты при ремонте крупных узлов механического оборудования. Коллеги отмечают, что Игорь Жигайло — профессионал высокого уровня, умеет сплотить вокруг себя коллектив. Андрей Иванников, начальник участка № 32 ремонтно–строительного треста по антикоррозионной защите при ремонте основных производственных фондов предприятий Заполярного филиала. В «Норильскникельремонте» работает шесть лет: начинал футеровщиком, а сейчас возглавляет этот участок. Мастер года Владимир Татарчук — производитель работ прорабства № 1 по ремонту технологического оборудования плавильного цеха Надеждинского металлургического завода сервисного центра по ремонту технологического оборудования металлургических предприятий РМСТ «Норильскэнергоремонт». Пришёл работать в «Норильскникельремонт» 11 лет назад слесарем–ремонтником, в 2010 году назначен мастером по ремонту оборудования. Константин Зинчук трудится старшим мастером на участке по ремонту пути в «Норильсктрансремонте». Руководящая должность только подстёгивает его на пути повышения квалификации. Сейчас Константин получает дополнительное образование в НГИИ по специальности «промышленное и гражданское строительство» и уже в следующем году получит диплом. Он и другим помогает в обучении — консультирует работников по основной и смежной профессиям «монтёр пути», «стропальщик». Ещё одним мастером года был признан Владимир Долотов, ведущий инженер по метрологии бюро метрологического обеспечения прибороремонтного управления «Норильскавтоматика». Владимир — хороший организатор не только в производственных вопросах, но и в общественной жизни: он активно участвует в спортивных мероприятиях, деятельности движения молодых специалистов «Норильскникельремонт». Шестой мастер года — Владимир Ленков — всего месяц возглавляет участок № 124 по ремонту и техническому обслуживанию оборудования пылеулавливания и газоочистки медного завода ремонтно–монтажного управления «Норильскпылегазоочистка». Прежде занимал должность замначальника участка № 126. В «Норильскникельремонте» работает всего четыре года и за это время сумел добиться многого, пройдя путь от слесаря третьего разряда до начальника участка. Генеральный директор «Норильскникельремонта» Олег Вейде поздравил победителей и вручил им дипломы. Победным маршем В чемпионате Норильска по мини–футболу определился лидер. Уверенное первое место занимает «Ремонтник». В минувшем туре, заключительном в первом круге, команда «Норильскникельремонта» — «Ремонтник» в упорной борьбе со счётом 2:0 одолела ближайшего преследователя — «Медный завод», чем обеспечила себе первое место в турнирной таблице. Таким образом, у ремонтников после семи игр 19 набранных очков — шесть побед и одна ничья. На второй строчке по–прежнему остаётся «Медный завод» — 13 очков, следом идут «Океан» и «Надежда» (по 11 очков), «Норильский никель–М» и «Мотор» (по 10 очков), «Строитель» (6 очков). Замыкает турнирную таблицу «Арктика», потерпевшая семь поражений кряду. Впереди у команд ещё встречи второго круга — они стартуют в следующем году. Завершится сезон в апреле–мае. Во второй по значимости лиге — первенстве, которое проводится параллельно с Первой лигой, участвуют 14 команд. Там сильнейших выявят в один круг. После четырех туров лидируют сразу пять дружин, набравших по девять очков, — «Таймыргеофизика», «Спартак», «Механик», «Эверест» и «Кайеркан». У второй команды «Ремонтника» в активе пока что два очка и 12–е место в таблице. Напомним, что действующим чемпионом и обладателем Кубка Норильска является «Ремонтник». Серебро прошлого сезона досталось «Надежде», бронза — «Норильскому никелю–М». Лучшим бомбардиром стал игрок «Ремонтника» Наил Гусейнов, который, к слову, возглавляет список снайперов и в нынешнем розыгрыше.

Денис Кожевников Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Практически на каждом объекте рабочим этого предприятия приходится постоянно сталкиваться с необходимостью перемещения грузов при помощи подъёмно–транспортных механизмов. Поэтому ремонтники специальность стропальщика приобретают как вторую к основной.– Стропальщики востребованы на всех переделах компании. Их задействуют при перемещении грузов, монтаже оборудования, демонтаже, при строительных и отделочных работах, а также в случае других манипуляций. Это очень ответственная работа, связанная с безопасностью как самого производственного процесса, так и людей, задействованных в нём, — отмечает председатель конкурсной комиссии Вадим Мусин.Правильно закрепить или, как говорят специалисты, застропить груз — целая наука: нужно учесть его вес, габариты, конфигурацию, способы крепления строп, тросов и вспомогательных конструкций, центр тяжести и многое другое. Чтобы груз не сорвался, не повредил строительную площадку, оборудование или травмировал кого–нибудь. Навыки, приобретённые во время работы по этой специальности, необходимо регулярно подтверждать с учётом новых требований. Для их закрепления, а также в целях распространения передового опыта, повышения престижности рабочих профессий и поощрения лучших работников подразделений в «Норильскникельремонте» проводится конкурс профессионального мастерства.По традиции соревнование включает в себя проверку теоретических знаний в виде теста и практическую часть, где проверяется знание техники безопасности, наличие разрешающих документов на выполнение данного вида работ. В практический этап также входят демонстрация знаний знаковой сигнализации — умения руками показывать крановщику порядок работы с грузом, ознакомление со схемой строповки — как и каким образом безопасно его закрепить, выбор стропа и выполнение строповки груза, подъём и перемещение грузоподъёмным механизмом к месту установки, действия (или объяснение действий) стропальщика во время нештатной ситуации при работе.— Здесь важна каждая мелочь, — отмечает исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за грузоподъёмными механизмами РСТ, член конкурсной комиссии Сергей Шуринов. — Участники конкурса заранее знакомятся с маршрутом перемещения груза, схемой строповки, видом груза и стропа. Необходимо также осмотреть подкладки под груз, поскольку тут могут быть использованы нестандартные — как раз для проверки внимательности конкурсантов. Груз поднимается на небольшое расстояние и проверяется надёжность крепления. по команде оператора подъёмного механизма груз отправляется по маршруту с прохождением условного препятствия. На финише конкурсант должен точно опустить груз с учётом возможного раскачивания на подготовленные подкладки. .Случаются во время выполнения задания и спорные моменты, когда, например, участник соревнований ещё до начала работы с грузом сомневается в надлежащем состоянии тех или иных технических элементов. По мнению членов комиссии, это нормальная практика, лишь подтверждающая внимательность и требовательность конкурсанта к порученному делу. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки стропальщиков в подразделениях «Норильскникельремонта».По итогам конкурса первое место было присуждено Денису Нарольскому из «Норильскремонта», второе — Дмитрию Лепецкому из треста «Норильскэнергоремонт», на третьем месте представитель треста «Норильскшахтсервис» Григорий Кресов. Лучшим в практике признан Владимир Николаев («Норильскэнергоремонт»), а лучшим в теории — Сергей Дмитриев («Норильсктрансремонт»). Кроме признания высокого уровня квалификации в своих номинациях победители получат денежное вознаграждение от 20 до 50 тысяч рублей в зависимости от занятого места.

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