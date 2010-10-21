[Индекс номера 197 (26.12.2019)]



Дела духовные

Довериться Богу

В канун Нового года мы встретились с секретарём Норильской епархии, настоятелем храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской иеромонахом Германом (Мельниковым), чтобы поговорить о делах духовных и вспомнить о событиях уходящего года.

Иеромонах Герман (Мельников) • Норильская и Туруханская епархия основана 30 мая 2014 года. Находится в границах Норильска, Туруханского и Таймырского Долгано–Ненецкого районов Красноярского края. Входит в состав Красноярской митрополии. • На территории Норильской и Туруханской епархии насчитывается около 50 церковных помещений — храмов, часовен, домовых церквей, молитвенных комнат. • В храмовом комплексе Новомучеников и Исповедников Церкви Русской открыт музей, посвящённый истории православия на территории нашей епархии и пострадавшим за веру во времена репрессий.

Кафедральный собор «Всех скорбящих Радость» –главный храм Норильской епархии – Норильской и Туруханской епархии недавно исполнилось пять лет. Каковы итоги, сложившиеся традиции? – Важно отметить обширную деятельность Норильской епархии во всех её направлениях – в молодёжном, миссионерском служении, а также успешную работу отдела религиозного образования и катехизации. И социальную направленность в служении сестричества милосердия, в тюремном служении, нашем взаимодействии с правоохранительными органами, Вооружёнными силами России, представленными на территории нашего региона. Среди значимых традиций — архипастырские визиты нашего владыки Агафангела в отдалённые территории Норильской епархии, которая включает три больших района. Мы посетили в этом году Хатангу, освятили храм в честь иконы Божией Матери «Спасительница утопающих» в посёлке Хета. А в посёлке Новорыбная новый храм в честь Всех святых в Земле Российской просиявших увенчали купола. Добираться до таких мест сложно. Но есть хорошие помощники. Нам везде содействуют администрации районов, нашего города. В Снежногорск можно добраться только вертолётом. Там при поддержке «Норникеля» и НТЭК достроен замечательный храм в честь Сретения Господня. В Светлогорске возведён храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы – также при содействии «Норникеля» и НТЭК. Строим храм в честь Святого благоверного князя Александра Невского в Игарке. В новом храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской – Как дела с возведением храма в Талнахе в честь Святой великомученицы Варвары, которую считают небесной покровительницей горняков? – Завершена работа над проектной документацией, началось строительство, зима не помеха для передовых технологий. Подрядчик — компания «Сатори», которая возводила храм на улице Мира, 6. Курирует стройку «Норникель». Мы планируем завершить строительство в 2022 году. Храм будет каменным, пятикупольным, высотой более 30 метров. Особенность в том, что двухэтажный приходской дом будет примыкать к храму, и люди после богослужения могут пойти в воскресную школу, в библиотеку, на встречи и праздники. – А в Кайеркане будет второй храм? – В 2019 году здесь появился новый приход в честь Преображения Господня, временное помещение владыка Агафангел освятил на улице Шахтёрской, 11б. А летом 2020–го надеемся приступить к строительству деревянного храма из клеёного бруса на улице Первомайской, 20. И в Оганере, в перинатальном центре, планируем в новом храме–часовне в честь Святых Петра и Февронии освятить алтарь, чтобы можно было совершать богослужения. Сейчас там по средам проводится молебен с акафистом и по необходимости водосвятные молебны, священник приезжает и деток покрестить. Сохраним и ухоженную Свято–Ольгинскую часовню в здании старого роддома, которое сейчас передаётся другому медицинскому учреждению. Участники молодёжного съезда Норильской епархии – Каково мнение Норильской епархии о судьбе старого погоста на улице Нансена? – Наша общая задача — сохранить память о тех, кто погребён на том кладбище. И надо приложить максимальные усилия, чтобы собрать общественное мнение по этому вопросу. Конечно, было бы замечательно, если бы нашлась возможность реконструировать кладбище как место нашей общей памяти. Правильное решение мы сможем найти только коллективно, чтобы жителям города потом не было стыдно. Как православный священник я за то, чтобы на этом месте была возведена часовня, где бы норильчане в знаковые дни могли возносить свои молитвы о тех, кто погребён на этом кладбище. Каждый шаг должен быть согласован с совестью и с доброй памятью о тех, кто там похоронен, а это наши родные, земляки, которые создали наш город и комбинат. Таким будет храм в честь Святой великомученицы Варвары – небесной покровительницы горняков – Как складывается жизнь в новом храмовом комплексе на Мира, 6, где вы являетесь настоятелем? – Первая служба прошла 6 сентября 2018 года, в канун приезда Святейшего Патриарха Кирилла, который вскоре освятил наш храмовый комплекс в честь Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. Сейчас в храме идёт активная жизнь, появилось много новых прихожан, работает воскресная школа. Особой популярностью пользуется музей, посвящённый истории распространения православия в наших краях, а также памяти репрессированных священников и мирян, прошедших здесь заключение и ссылку, в музее ведётся большая исследовательская работа. – Недавно в епархии прошёл первый съезд молодёжи... – И я очень радуюсь его результатам. На съезде ребята узнали о том, что Церковь — это живой организм, который действует, развивается. У нас есть молодёжный отдел, куда можно прийти, задать свои вопросы и получить ответы. Ведь зачастую молодые люди не знают, где их получить, хотя двери храмов открыты, доступно Священное Писание. В православии есть ответы на все жизненные вопросы. После съезда молодёжь заметно потянулась к волонтёрскому служению в православных храмах. – Приходов становится всё больше, а хватит ли священников? – У нас теперь служит отец Александр Попов, которого владыка Агафангел перевёл из Светлогорска для строительства храма в Кайеркане. А отец Геннадий Дубинко переехал к нам из посёлка Бор Туруханского района, он теперь будет трудиться в кафедральном соборе. Надеемся, что выучатся на материке новые батюшки, решат у нас служить. Понятно, что блага материка трудно оставить и приехать в Заполярье. Наверное, будет легче тем, кто здесь родился и вырос. Слышал такие слова, что довериться Северу — это довериться Богу.

Ирина Даниленко Фото автора, Ирины Яринской, Владимира МАКУШКИНА и Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Важно отметить обширную деятельность Норильской епархии во всех её направлениях – в молодёжном, миссионерском служении, а также успешную работу отдела религиозного образования и катехизации. И социальную направленность в служении сестричества милосердия, в тюремном служении, нашем взаимодействии с правоохранительными органами, Вооружёнными силами России, представленными на территории нашего региона.Среди значимых традиций — архипастырские визиты нашего владыки Агафангела в отдалённые территории Норильской епархии, которая включает три больших района. Мы посетили в этом году Хатангу, освятили храм в честь иконы Божией Матери «Спасительница утопающих» в посёлке Хета. А в посёлке Новорыбная новый храм в честь Всех святых в Земле Российской просиявших увенчали купола. Добираться до таких мест сложно. Но есть хорошие помощники. Нам везде содействуют администрации районов, нашего города. В Снежногорск можно добраться только вертолётом. Там при поддержке «Норникеля» и НТЭК достроен замечательный храм в честь Сретения Господня. В Светлогорске возведён храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы – также при содействии «Норникеля» и НТЭК. Строим храм в честь Святого благоверного князя Александра Невского в Игарке.– Завершена работа над проектной документацией, началось строительство, зима не помеха для передовых технологий. Подрядчик — компания «Сатори», которая возводила храм на улице Мира, 6. Курирует стройку «Норникель». Мы планируем завершить строительство в 2022 году. Храм будет каменным, пятикупольным, высотой более 30 метров. Особенность в том, что двухэтажный приходской дом будет примыкать к храму, и люди после богослужения могут пойти в воскресную школу, в библиотеку, на встречи и праздники.– В 2019 году здесь появился новый приход в честь Преображения Господня, временное помещение владыка Агафангел освятил на улице Шахтёрской, 11б. А летом 2020–го надеемся приступить к строительству деревянного храма из клеёного бруса на улице Первомайской, 20. И в Оганере, в перинатальном центре, планируем в новом храме–часовне в честь Святых Петра и Февронии освятить алтарь, чтобы можно было совершать богослужения. Сейчас там по средам проводится молебен с акафистом и по необходимости водосвятные молебны, священник приезжает и деток покрестить. Сохраним и ухоженную Свято–Ольгинскую часовню в здании старого роддома, которое сейчас передаётся другому медицинскому учреждению.– Наша общая задача — сохранить память о тех, кто погребён на том кладбище. И надо приложить максимальные усилия, чтобы собрать общественное мнение по этому вопросу. Конечно, было бы замечательно, если бы нашлась возможность реконструировать кладбище как место нашей общей памяти. Правильное решение мы сможем найти только коллективно, чтобы жителям города потом не было стыдно. Как православный священник я за то, чтобы на этом месте была возведена часовня, где бы норильчане в знаковые дни могли возносить свои молитвы о тех, кто погребён на этом кладбище. Каждый шаг должен быть согласован с совестью и с доброй памятью о тех, кто там похоронен, а это наши родные, земляки, которые создали наш город и комбинат.– Первая служба прошла 6 сентября 2018 года, в канун приезда Святейшего Патриарха Кирилла, который вскоре освятил наш храмовый комплекс в честь Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. Сейчас в храме идёт активная жизнь, появилось много новых прихожан, работает воскресная школа. Особой популярностью пользуется музей, посвящённый истории распространения православия в наших краях, а также памяти репрессированных священников и мирян, прошедших здесь заключение и ссылку, в музее ведётся большая исследовательская работа.– И я очень радуюсь его результатам. На съезде ребята узнали о том, что Церковь — это живой организм, который действует, развивается. У нас есть молодёжный отдел, куда можно прийти, задать свои вопросы и получить ответы. Ведь зачастую молодые люди не знают, где их получить, хотя двери храмов открыты, доступно Священное Писание. В православии есть ответы на все жизненные вопросы. После съезда молодёжь заметно потянулась к волонтёрскому служению в православных храмах.– У нас теперь служит отец Александр Попов, которого владыка Агафангел перевёл из Светлогорска для строительства храма в Кайеркане. А отец Геннадий Дубинко переехал к нам из посёлка Бор Туруханского района, он теперь будет трудиться в кафедральном соборе. Надеемся, что выучатся на материке новые батюшки, решат у нас служить. Понятно, что блага материка трудно оставить и приехать в Заполярье. Наверное, будет легче тем, кто здесь родился и вырос. Слышал такие слова, что довериться Северу — это довериться Богу.

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