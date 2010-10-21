[Индекс номера 198 (27.12.2019)]



От первого лица

Время строить

На традиционной ежегодной пресс–конференции глава Норильска Ринат Ахметчин подвёл итоги уходящего 2019 года, открывшего городу новые перспективы в самых разных сферах жизни.

Глава Норильска дал исчерпывающие ответы на все вопросы Реновация жилья, сохранение устойчивости зданий, продление программы переселения, подъёмные для медиков и программа их привлечения в Норильск — темы, которые интересовали журналистов разных СМИ, пересекались и касались наиболее насущных для города вопросов. Глава Норильска дал исчерпывающие ответы каждому, обозначив весьма позитивные перспективы по многим позициям. В частности, уже в 2020 году начнётся строительство двух домов на ростверках снесённых зданий на улице 50 лет Октября. При муниципалитете создадут отдельные учреждения, которые будут заниматься вопросами мерзлотного контроля и строительства в Норильске. А возведение зданий планируется в большом масштабе: и с нуля, и на ростверках, и на свайных полях. Работа будет вестись в рамках программы реновации жилья, в которую заложено введение в эксплуатацию 100 домов, 30 тысяч квадратных метров. Параллельно самым плотным образом ведётся работа по привлечению в Норильск медиков. Пока для Красноярского края адаптируется федеральная программа «Арктический доктор», Ринат Ахметчин принял решение выплачивать приглашённым в Норильск врачам по 500 тысяч рублей подъёмных. Об этих и других итогах уходящего года и планах на год будущий читайте в интервью главы Норильска. «Планируя реновацию жилья в Норильске, мы не зацикливаемся на одном направлении, это будет многоаспектный проект» Плюс сто домов – Этот год позволил нам заняться многими давно назревшими вопросами, касающимися улучшения жизни норильчан. В частности, существенно продвинулась тема реновации жилья. Надо отметить, что такого рода проекты для страны уникальны: ни в одном другом городе, кроме Москвы, реновацией жилья пока не занимаются. Поэтому нам пришлось брать за основу московскую программу, благо она находится в открытом доступе. Для создания чернового варианта основные её направления адаптировали под условия Крайнего Севера. Подходили к вопросам со всех сторон, – заверил глава Норильска. В частности, программа реновации предусматривает сдачу в эксплуатацию около ста домов — более 300 тысяч квадратных метров жилья. Мы при этом не зацикливаемся на одном направлении — это будет и строительство с нуля, и возведение домов на существующих ростверках, после детального исследования несущей способности свай. Есть и такие здания, как, например, дом № 20 на ул. Комсомольской, где из–за просадки одного подъезда пришлось расселить весь дом. Там мы предусматриваем обследование фундамента и, при положительном решении, сможем отсечь один подъезд и восстановить оставшуюся часть здания. Перспективным мне кажется строительство домов на основе имеющихся свай в Оганере: они монтировались на скальных грунтах, которые не подтоплялись, поэтому нулевой цикл для зданий должен быть в хорошем состоянии. Сваи, безусловно, нужно проверять, но именно там, я считаю, можно реализовать типовой проект будущего строительства. Есть дома, которые подходят к стадии признания их аварийными. И тогда людям нужно будет предоставлять новую жилплощадь. Чтобы этот «час Х» не наступил для нас внезапно и не оказалось, что переселять жильцов некуда, мы и пришли к теме реновации жилья. Через год–два будет поздно начинать эту работу, строить нужно уже сейчас, — отметил градоначальник. Для того чтобы запустить программу, подчеркнул Ринат Ахметчин, руководству города пришлось провести массу переговоров, встреч, совещаний — работа велась практически весь этот год. – Нам пришлось хорошо по-трудиться, чтобы свести все стороны, которые будут участвовать в проекте реновации. Перед тем как создавать концепцию, необходимо было обсудить с градообразующим предприятием его видение развития производства, понять, существует ли для «Норникеля» необходимость принятия настолько серьёзных мер для дальнейшего развития. С их стороны мы получили заверение, что планы компании очень масштабны, на десятки лет вперёд просчитывается качественное увеличение производства и, как следствие, — повышение уровня жизни работников компании. Затем мы провели переговоры с правительством Красноярска и заручились поддержкой краевых властей в этом направлении. Это были предварительные наброски, однако при правительстве края уже создана рабочая группа, занимающаяся вопросами реновации жилья в Норильске, которую возглавил губернатор Александр Усс, — сообщил Ринат Ахметчин. С февраля 2019 года Министерство Дальнего Востока было переименовано в Министерство Дальнего Востока и Арктики, получив соответствующие полномочия по развитию арктических территорий, благодаря чему Норильск получил возможность вести переговоры с четвёртой стороной — федеральной. – Я встретился с министром, который также выразил готовность сотрудничать с нами, – добавил градоначальник. – И при Министерстве Дальнего Востока и Арктики была создана ещё одна рабочая группа по реновации Норильска. Так мы объединили четыре стороны: федеральную, краевую, муниципальную власти и «Норникель», что даёт нам уверенность в успехе нового проекта реновации. «На Комсомольской, 20, мы предусматриваем обследование фундамента и, при положительном решении, сможем отсечь один подъезд и восстановить оставшуюся часть здания» Строительство и логистика От общих организационных вопросов глава города перешёл к обсуждению деталей, касающихся конкретных цифр финансирования и организации поставки в Норильск стройматериалов, а также создания собственных производственных мощностей. – Сегодня формируется пакет документов в министерство строительства края, которое займётся разработкой технических вопросов, касающихся того, что, как и где строить. Мы в самом начале говорили о том, что в Норильске нет строительной инфраструктуры, ни одного крупного предприятия, которое могло бы на себя взять такую задачу, в необходимых объёмах не производятся строительные материалы. Начало 2020 года будет связано с плотной работой с министерством строительства: определение схемы финансирования, объёмов работ, логистики доставки стройматериалов и собственного их изготовления. А пока параллельно в следующем году мы хотим начать строить опережающими темпами два дома на улице 50 лет Октября: на ростверках двух недостроенных и уже снесённых зданий. С этой работой УКРиС справится, но в дальнейшем, очевидно, придётся создавать некое учреждение, которое занималось бы только строительством, — сказал Ринат Ахметчин. «В следующем году мы хотим начать строить опережающими темпами два дома на улице 50 лет Октября» Цена вопроса Для того чтобы просчитать стоимость работ в рамках проекта реновации, руководство Норильска опиралось на прошлый опыт. Есть, например, готовые проекты реконструкции зданий на ул. Кирова, 1, и на ул. Б. Хмельницкого, 1, стоимость которых умножили на коэффициент инфляции. Для девятиэтажек бралась аналогичная схема, где за образец взяли строительство на Чукотке. Окончательная цена здания будет определяться только после создания проектно–сметной документации на конкретный дом. Период жизни проекта — три года, поэтому создавать их заранее на все планируемые дома нецелесообразно, считает Ринат Ахметчин. Прогнозируемая сумма, которая может потребоваться на строительство или реконструкцию запланированных ста домов, составляет порядка 80 миллиардов рублей. «Перспективным мне кажется строительство домов в Оганере» Три этапа мерзлотного контроля – Вот уже более двух лет мы занимаемся мерзлотным контролем зданий. Хотелось бы, чтобы служба, надзирающая за состоянием свайных оснований, была единой и централизованной, как это было раньше, — отметил градоначальник. — В конечном итоге мы решили разрабатывать три направления: создать муниципальное предприятие, которое будет контролировать состояние фундаментов на всей территории города. Второе: создать исследовательский центр при Норильском государственном индустриальном институте, чтобы заниматься вопросом с научной точки зрения. И третье — это привлечение работающих на территории предприятий, которые будут технически выполнять предписания и рекомендации первой организации на основе разработок второй, то есть вести заморозку свай и выполнять другие работы. Муниципальная организация будет создана в следующем году — это необходимо для контроля за состоянием как существующих домов, так и вновь построенных по программе реновации. В Талнахе сегодня экспериментальным промышленным способом заморожены фундаменты двух домов — на улице Бауманской, 26 и 28, где исследования показали плюсовую температуру по всей глубине свай. К концу весны уже будет виден результат. Но такая работа должна вестись системно, необходимо пробовать различные варианты, а сейчас каждая управляющая компания занимается вопросами локально, и руководство города не видит полной картины происходящего. «В Талнахе сегодня экспериментальным промышленным способом заморожены фундаменты двух домов — на улице Бауманской, 26 и 28» Путь на материк Как заверил Ринат Ахметчин, работа по пролонгированию программы переселения в рамках четырёхстороннего соглашения ведётся довольно давно. Однако далеко не всё находится в руках норильских властей. Во–первых, муниципалитет после упразднения Минрегионразвития неоднократно пытался вернуть федеральную составляющую финансирования программы. Во–вторых, ведутся переговоры по продолжению её действия. И основной аргумент здесь — из–за прекращения финансирования программы Федерацией не смогли переселиться на материк около трёх тысяч семей. – Работа ведётся на всех уровнях. Однако подход у государства здесь комплексный. Речь о том, что федеральная власть хотела бы решить вопрос для всех северных территорий, а не только для Норильска и Дудинки, — отметил Ахметчин. — Последний ответ, который мы получили из Государственной Думы, звучал так: «До настоящего времени предложения о комплексном решении вопроса, в том числе — с применением вопросов адресности и нуждаемости, вопроса обеспечения жильём граждан, выезжающих с территорий Крайнего Севера, не представлено». «Я предложил повысить сумму подъёмных для врачей до 500 тысяч рублей» Работа ждёт Немалое беспокойство горожан вызывает дефицит врачей в Норильске, и, как следствие, на особом контроле находится вопрос привлечения сюда узких специалистов. Возможно, федеральная программа «Арктический доктор» могла бы решить эту задачу. Как выяснилось, на её основе для Красноярского края создаётся более узкая программа. – Врачей не хватает везде, не только в Норильске, — сказал Ринат Ахметчин. — Это проблема масштабная. И мы предпринимаем самые разные меры по решению этого вопроса. Даже отправляли выпускников школ целевым набором в Красноярск на обучение. Думаете, хоть кто–нибудь вернулся?! Нет. Проблема с кадрами есть и в других городах. Мне кажется, дело в том, что студенты профилируются в нескольких популярных направлениях, таких как стоматология, например, или пластика. Терапевтами, педиатрами, окулистами, онкологами многие работать не хотят. Я буквально месяц назад собирал руководителей наших медицинских учреждений и просил сформулировать свои предложения по привлечению врачей. Правительство края говорит о создании программы «Заполярный доктор», которая предлагала бы для медиков привлекательные условия. Сегодня решается, какие именно условия там будут прописаны, а также — источники финансирования этой программы. Пока же я предложил повысить сумму подъёмных до 500 тысяч рублей. И мы ведём тут речь не о тысячах, а о необходимых единицах профильных специалистов, поэтому на эти цели и в городском бюджете средства изыщутся. «Найден подрядчик, который работает над новой концепцией благоустройства парка «Озеро Долгое» Озеро Долгое. Благоустроенное Несмотря на то, что в последнее время немало разговоров ведётся о переработке проекта благоустройства парка у озера Долгое, трёхэтапная схема осталась прежней. Первая очередь предполагает обустройство территории между Домом торговли и Центральным узлом связи, вторая — облагораживание Комсомольского парка, и, наконец, третья пройдёт в районе Октябрьской площади, вплоть до строящегося физкультурно–оздоровительного комплекса. – Время не стоит на месте, и разница между новым и старым проектом только в наполняемости, — отметил глава Норильска. — Вначале предлагалось просто избавиться от свайного поля практически в центре города, создать зону отдыха с дорожками и игровыми комплексами для детей. Затем на общественных слушаниях, которые проводились Агентством развития Норильска, было решено концептуально изменить наполняемость этого парка. Найден подрядчик, который работает над новой концепцией. Однако этапы благоустройства будут сохранены. В бюджете на эти цели средства заложены, и проект поддерживает «Норникель», что тоже очень важно. «Строительство ФОК – признак стабильного развития социальной сферы» Лучшие Подводя итоги года, глава Норильска отметил положительную динамику в социально–экономической сфере: – Несколько дней назад я вернулся из Красноярска с Губернаторского совета, где подводились итоги уходящего года по муниципальным образованиям. И в области экономического развития Норильск занимает лидирующую позицию — во многом благодаря градообразующему предприятию. Что касается социальной сферы, мы видим, что и здесь у Норильска дела обстоят благополучно. Благодаря «Норникелю» в городе строится новый физкультурно–оздоровительный комплекс. Мы ведём строительство парка на улице Комсомольской, Арктического музея, на который уже готова проектно–сметная документация. В городе активно развиваются торговые сети, что говорит о высокой покупательской способности горожан. На Губернаторском совете это тоже было отмечено. По многим позициям Норильск занимает лидирующие позиции, что, безусловно, не может не радовать.

Марина Андриюк Фото Елены БЕЛАЛОВОЙ, Ирины Яринской и Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Реновация жилья, сохранение устойчивости зданий, продление программы переселения, подъёмные для медиков и программа их привлечения в Норильск — темы, которые интересовали журналистов разных СМИ, пересекались и касались наиболее насущных для города вопросов. Глава Норильска дал исчерпывающие ответы каждому, обозначив весьма позитивные перспективы по многим позициям.В частности, уже в 2020 году начнётся строительство двух домов на ростверках снесённых зданий на улице 50 лет Октября. При муниципалитете создадут отдельные учреждения, которые будут заниматься вопросами мерзлотного контроля и строительства в Норильске. А возведение зданий планируется в большом масштабе: и с нуля, и на ростверках, и на свайных полях. Работа будет вестись в рамках программы реновации жилья, в которую заложено введение в эксплуатацию 100 домов, 30 тысяч квадратных метров.Параллельно самым плотным образом ведётся работа по привлечению в Норильск медиков. Пока для Красноярского края адаптируется федеральная программа «Арктический доктор», Ринат Ахметчин принял решение выплачивать приглашённым в Норильск врачам по 500 тысяч рублей подъёмных.Об этих и других итогах уходящего года и планах на год будущий читайте в интервью главы Норильска.– Этот год позволил нам заняться многими давно назревшими вопросами, касающимися улучшения жизни норильчан. В частности, существенно продвинулась тема реновации жилья. Надо отметить, что такого рода проекты для страны уникальны: ни в одном другом городе, кроме Москвы, реновацией жилья пока не занимаются. Поэтому нам пришлось брать за основу московскую программу, благо она находится в открытом доступе. Для создания чернового варианта основные её направления адаптировали под условия Крайнего Севера. Подходили к вопросам со всех сторон, – заверил глава Норильска.В частности, программа реновации предусматривает сдачу в эксплуатацию около ста домов — более 300 тысяч квадратных метров жилья. Мы при этом не зацикливаемся на одном направлении — это будет и строительство с нуля, и возведение домов на существующих ростверках, после детального исследования несущей способности свай. Есть и такие здания, как, например, дом № 20 на ул. Комсомольской, где из–за просадки одного подъезда пришлось расселить весь дом. Там мы предусматриваем обследование фундамента и, при положительном решении, сможем отсечь один подъезд и восстановить оставшуюся часть здания.Перспективным мне кажется строительство домов на основе имеющихся свай в Оганере: они монтировались на скальных грунтах, которые не подтоплялись, поэтому нулевой цикл для зданий должен быть в хорошем состоянии. Сваи, безусловно, нужно проверять, но именно там, я считаю, можно реализовать типовой проект будущего строительства.Есть дома, которые подходят к стадии признания их аварийными. И тогда людям нужно будет предоставлять новую жилплощадь. Чтобы этот «час Х» не наступил для нас внезапно и не оказалось, что переселять жильцов некуда, мы и пришли к теме реновации жилья. Через год–два будет поздно начинать эту работу, строить нужно уже сейчас, — отметил градоначальник.Для того чтобы запустить программу, подчеркнул Ринат Ахметчин, руководству города пришлось провести массу переговоров, встреч, совещаний — работа велась практически весь этот год.– Нам пришлось хорошо по-трудиться, чтобы свести все стороны, которые будут участвовать в проекте реновации. Перед тем как создавать концепцию, необходимо было обсудить с градообразующим предприятием его видение развития производства, понять, существует ли для «Норникеля» необходимость принятия настолько серьёзных мер для дальнейшего развития. С их стороны мы получили заверение, что планы компании очень масштабны, на десятки лет вперёд просчитывается качественное увеличение производства и, как следствие, — повышение уровня жизни работников компании.Затем мы провели переговоры с правительством Красноярска и заручились поддержкой краевых властей в этом направлении. Это были предварительные наброски, однако при правительстве края уже создана рабочая группа, занимающаяся вопросами реновации жилья в Норильске, которую возглавил губернатор Александр Усс, — сообщил Ринат Ахметчин.С февраля 2019 года Министерство Дальнего Востока было переименовано в Министерство Дальнего Востока и Арктики, получив соответствующие полномочия по развитию арктических территорий, благодаря чему Норильск получил возможность вести переговоры с четвёртой стороной — федеральной.– Я встретился с министром, который также выразил готовность сотрудничать с нами, – добавил градоначальник. – И при Министерстве Дальнего Востока и Арктики была создана ещё одна рабочая группа по реновации Норильска. Так мы объединили четыре стороны: федеральную, краевую, муниципальную власти и «Норникель», что даёт нам уверенность в успехе нового проекта реновации.От общих организационных вопросов глава города перешёл к обсуждению деталей, касающихся конкретных цифр финансирования и организации поставки в Норильск стройматериалов, а также создания собственных производственных мощностей.– Сегодня формируется пакет документов в министерство строительства края, которое займётся разработкой технических вопросов, касающихся того, что, как и где строить. Мы в самом начале говорили о том, что в Норильске нет строительной инфраструктуры, ни одного крупного предприятия, которое могло бы на себя взять такую задачу, в необходимых объёмах не производятся строительные материалы. Начало 2020 года будет связано с плотной работой с министерством строительства: определение схемы финансирования, объёмов работ, логистики доставки стройматериалов и собственного их изготовления.А пока параллельно в следующем году мы хотим начать строить опережающими темпами два дома на улице 50 лет Октября: на ростверках двух недостроенных и уже снесённых зданий. С этой работой УКРиС справится, но в дальнейшем, очевидно, придётся создавать некое учреждение, которое занималось бы только строительством, — сказал Ринат Ахметчин.Для того чтобы просчитать стоимость работ в рамках проекта реновации, руководство Норильска опиралось на прошлый опыт. Есть, например, готовые проекты реконструкции зданий на ул. Кирова, 1, и на ул. Б. Хмельницкого, 1, стоимость которых умножили на коэффициент инфляции. Для девятиэтажек бралась аналогичная схема, где за образец взяли строительство на Чукотке. Окончательная цена здания будет определяться только после создания проектно–сметной документации на конкретный дом. Период жизни проекта — три года, поэтому создавать их заранее на все планируемые дома нецелесообразно, считает Ринат Ахметчин.Прогнозируемая сумма, которая может потребоваться на строительство или реконструкцию запланированных ста домов, составляет порядка 80 миллиардов рублей.– Вот уже более двух лет мы занимаемся мерзлотным контролем зданий. Хотелось бы, чтобы служба, надзирающая за состоянием свайных оснований, была единой и централизованной, как это было раньше, — отметил градоначальник. — В конечном итоге мы решили разрабатывать три направления: создать муниципальное предприятие, которое будет контролировать состояние фундаментов на всей территории города. Второе: создать исследовательский центр при Норильском государственном индустриальном институте, чтобы заниматься вопросом с научной точки зрения. И третье — это привлечение работающих на территории предприятий, которые будут технически выполнять предписания и рекомендации первой организации на основе разработок второй, то есть вести заморозку свай и выполнять другие работы.Муниципальная организация будет создана в следующем году — это необходимо для контроля за состоянием как существующих домов, так и вновь построенных по программе реновации.В Талнахе сегодня экспериментальным промышленным способом заморожены фундаменты двух домов — на улице Бауманской, 26 и 28, где исследования показали плюсовую температуру по всей глубине свай. К концу весны уже будет виден результат. Но такая работа должна вестись системно, необходимо пробовать различные варианты, а сейчас каждая управляющая компания занимается вопросами локально, и руководство города не видит полной картины происходящего.Как заверил Ринат Ахметчин, работа по пролонгированию программы переселения в рамках четырёхстороннего соглашения ведётся довольно давно. Однако далеко не всё находится в руках норильских властей. Во–первых, муниципалитет после упразднения Минрегионразвития неоднократно пытался вернуть федеральную составляющую финансирования программы. Во–вторых, ведутся переговоры по продолжению её действия. И основной аргумент здесь — из–за прекращения финансирования программы Федерацией не смогли переселиться на материк около трёх тысяч семей.– Работа ведётся на всех уровнях. Однако подход у государства здесь комплексный. Речь о том, что федеральная власть хотела бы решить вопрос для всех северных территорий, а не только для Норильска и Дудинки, — отметил Ахметчин. — Последний ответ, который мы получили из Государственной Думы, звучал так:«До настоящего времени предложения о комплексном решении вопроса, в том числе — с применением вопросов адресности и нуждаемости, вопроса обеспечения жильём граждан, выезжающих с территорий Крайнего Севера, не представлено».Немалое беспокойство горожан вызывает дефицит врачей в Норильске, и, как следствие, на особом контроле находится вопрос привлечения сюда узких специалистов. Возможно, федеральная программа «Арктический доктор» могла бы решить эту задачу. Как выяснилось, на её основе для Красноярского края создаётся более узкая программа.– Врачей не хватает везде, не только в Норильске, — сказал Ринат Ахметчин. — Это проблема масштабная. И мы предпринимаем самые разные меры по решению этого вопроса. Даже отправляли выпускников школ целевым набором в Красноярск на обучение. Думаете, хоть кто–нибудь вернулся?! Нет.Проблема с кадрами есть и в других городах. Мне кажется, дело в том, что студенты профилируются в нескольких популярных направлениях, таких как стоматология, например, или пластика. Терапевтами, педиатрами, окулистами, онкологами многие работать не хотят. Я буквально месяц назад собирал руководителей наших медицинских учреждений и просил сформулировать свои предложения по привлечению врачей.Правительство края говорит о создании программы «Заполярный доктор», которая предлагала бы для медиков привлекательные условия. Сегодня решается, какие именно условия там будут прописаны, а также — источники финансирования этой программы. Пока же я предложил повысить сумму подъёмных до 500 тысяч рублей. И мы ведём тут речь не о тысячах, а о необходимых единицах профильных специалистов, поэтому на эти цели и в городском бюджете средства изыщутся.Несмотря на то, что в последнее время немало разговоров ведётся о переработке проекта благоустройства парка у озера Долгое, трёхэтапная схема осталась прежней. Первая очередь предполагает обустройство территории между Домом торговли и Центральным узлом связи, вторая — облагораживание Комсомольского парка, и, наконец, третья пройдёт в районе Октябрьской площади, вплоть до строящегося физкультурно–оздоровительного комплекса.– Время не стоит на месте, и разница между новым и старым проектом только в наполняемости, — отметил глава Норильска. — Вначале предлагалось просто избавиться от свайного поля практически в центре города, создать зону отдыха с дорожками и игровыми комплексами для детей. Затем на общественных слушаниях, которые проводились Агентством развития Норильска, было решено концептуально изменить наполняемость этого парка. Найден подрядчик, который работает над новой концепцией. Однако этапы благоустройства будут сохранены.В бюджете на эти цели средства заложены, и проект поддерживает «Норникель», что тоже очень важно.Подводя итоги года, глава Норильска отметил положительную динамику в социально–экономической сфере:– Несколько дней назад я вернулся из Красноярска с Губернаторского совета, где подводились итоги уходящего года по муниципальным образованиям. И в области экономического развития Норильск занимает лидирующую позицию — во многом благодаря градообразующему предприятию.Что касается социальной сферы, мы видим, что и здесь у Норильска дела обстоят благополучно. Благодаря «Норникелю» в городе строится новый физкультурно–оздоровительный комплекс. Мы ведём строительство парка на улице Комсомольской, Арктического музея, на который уже готова проектно–сметная документация. В городе активно развиваются торговые сети, что говорит о высокой покупательской способности горожан. На Губернаторском совете это тоже было отмечено. По многим позициям Норильск занимает лидирующие позиции, что, безусловно, не может не радовать.

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