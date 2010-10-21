[Индекс номера 198 (27.12.2019)]



Перспективы

Для всех и каждого

Тёплое, вечнозелёное, свободное. Таким после реконструкции предстанет многофункциональное общественное пространство на Ленинском проспекте, 1.

Норильчане давно мечтали о вечном лете посреди суровой зимы Окончательный проект был представлен инжиниринговой фирмой Aurora на основании исследования «Социальный портрет горожанина». По данным опроса, норильчане испытывают дефицит общественных пространств, где можно было бы комфортно проводить время круглый год. Также при разработке учитывался статус здания как объекта культурного наследия. Предстояло не только вдохнуть в него жизнь, но и сделать его удобным для маломобильных групп населения и привести к современным требованиям пожарной безопасности. В результате на двух тысячах квадратных метров разместятся лектории, медиазоны, кафе, антикафе, детский игровой центр, фотозона и сувенирный магазин. На втором и третьем этажах поселятся Агентство развития Норильска и туристический информационный центр. С четвёртого по седьмой — коворкинг, актовый и конференц–зал. Но это лишь малая часть, отданная под постоянный функционал. По задумке новое пространство должно стать свободной, просторной, легко трансформируемой зоной, способной подстраиваться под разнообразные мероприятия. Например, на первом этаже можно организовать лекторий на 50 человек или, убрав стулья, – выставочный зал. Барная стойка кафе с лёгкостью превращается в трибуну, и даже избыточные площади лестничного пролёта можно использовать как амфитеатр. Дизайн нового пространства отражает в себе давнюю мечту жителей Норильска о вечном лете посреди суровой зимы. Рассеянный свет даст ощущение глубокого неба. Его поддерживают прозрачные колонны–оранжереи, внутри которых для живых растений будет создан комфортный микроклимат. Сквозь пять этажей лестничного пролёта прорастёт «дерево жизни», покрытое стабилизированным мхом. В отделке помещений преобладают деревянные панели и пробковые материалы. Предполагается, что вся жизнь общественного пространства будет организована при поддержке интернет–портала. Там можно ознакомиться с мероприятиями, зарегистрироваться как участник, узнать новости города и края, а также подать заявку на использование помещений. Портал послужит и основой информационного наполнения интерактивных стендов. Для удобства и большей вместимости гардероб сделают двухуровневым и автоматизированным. Большую доступность для населения обеспечит лифт. При всей современности и ориентированности на актуальные тенденции в дизайне разработчики всё же попытались отдать дань уважения бывшей технической библиотеке, сохранив элементы исторической балюстрады.

Надежда Петрова Эскиз предоставлен АРН www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Окончательный проект был представлен инжиниринговой фирмой Aurora на основании исследования «Социальный портрет горожанина». По данным опроса, норильчане испытывают дефицит общественных пространств, где можно было бы комфортно проводить время круглый год. Также при разработке учитывался статус здания как объекта культурного наследия. Предстояло не только вдохнуть в него жизнь, но и сделать его удобным для маломобильных групп населения и привести к современным требованиям пожарной безопасности. В результате на двух тысячах квадратных метров разместятся лектории, медиазоны, кафе, антикафе, детский игровой центр, фотозона и сувенирный магазин. На втором и третьем этажах поселятся Агентство развития Норильска и туристический информационный центр. С четвёртого по седьмой — коворкинг, актовый и конференц–зал.Но это лишь малая часть, отданная под постоянный функционал. По задумке новое пространство должно стать свободной, просторной, легко трансформируемой зоной, способной подстраиваться под разнообразные мероприятия. Например, на первом этаже можно организовать лекторий на 50 человек или, убрав стулья, – выставочный зал. Барная стойка кафе с лёгкостью превращается в трибуну, и даже избыточные площади лестничного пролёта можно использовать как амфитеатр.Дизайн нового пространства отражает в себе давнюю мечту жителей Норильска о вечном лете посреди суровой зимы. Рассеянный свет даст ощущение глубокого неба. Его поддерживают прозрачные колонны–оранжереи, внутри которых для живых растений будет создан комфортный микроклимат. Сквозь пять этажей лестничного пролёта прорастёт «дерево жизни», покрытое стабилизированным мхом. В отделке помещений преобладают деревянные панели и пробковые материалы.Предполагается, что вся жизнь общественного пространства будет организована при поддержке интернет–портала. Там можно ознакомиться с мероприятиями, зарегистрироваться как участник, узнать новости города и края, а также подать заявку на использование помещений. Портал послужит и основой информационного наполнения интерактивных стендов.Для удобства и большей вместимости гардероб сделают двухуровневым и автоматизированным. Большую доступность для населения обеспечит лифт.При всей современности и ориентированности на актуальные тенденции в дизайне разработчики всё же попытались отдать дань уважения бывшей технической библиотеке, сохранив элементы исторической балюстрады.

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