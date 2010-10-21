[Индекс номера 198 (27.12.2019)]

 Проекты 
С комфортом круглый год

В АРН пройдёт стратегическая сессия по проектам развития территорий Красных Камней и базы отдыха «Оль–Гуль».
Сегодня на Кухне городских идей Агентства развития Норильска эксперт в области создания и продвижения туристических объектов Екатерина Брюханова представит концепции развития двух наиболее популярных природных мест отдыха горожан.
В конце ноября представители разных сообществ Норильска обозначили наиболее привлекательные для внутреннего и внешнего туризма локации на Красных Камнях, разработали маршруты для их сертификации, утвердили местоположение будущего визит–центра и провели зонирование территории.
До этого на стратегической сессии, которая была посвящена развитию «Оль–Гуля», жители делились идеями о том, как сделать базу отдыха комфортной и востребованной круглогодично.
Екатерина Брюханова озвучит планы, сформированные на основе предложений горожан. К обсуждению может присоединиться любой желающий. Для этого надо зарегистрироваться, пройдя по ссылке arnorilsk.timepad.ru/event/1223531/.
Как рассказали в АРН, итогом встречи станет выбор объектов для разработки проектно–сметной документации в 2020 году и дальнейшего участия в федеральных программах по привлечению финансирования.

Николай Кондрашов
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