[Индекс номера 198 (27.12.2019)]



Проекты

С комфортом круглый год

В АРН пройдёт стратегическая сессия по проектам развития территорий Красных Камней и базы отдыха «Оль–Гуль».

Сегодня на Кухне городских идей Агентства развития Норильска эксперт в области создания и продвижения туристических объектов Екатерина Брюханова представит концепции развития двух наиболее популярных природных мест отдыха горожан. В конце ноября представители разных сообществ Норильска обозначили наиболее привлекательные для внутреннего и внешнего туризма локации на Красных Камнях, разработали маршруты для их сертификации, утвердили местоположение будущего визит–центра и провели зонирование территории. До этого на стратегической сессии, которая была посвящена развитию «Оль–Гуля», жители делились идеями о том, как сделать базу отдыха комфортной и востребованной круглогодично. Екатерина Брюханова озвучит планы, сформированные на основе предложений горожан. К обсуждению может присоединиться любой желающий. Для этого надо зарегистрироваться, пройдя по ссылке Как рассказали в АРН, итогом встречи станет выбор объектов для разработки проектно–сметной документации в 2020 году и дальнейшего участия в федеральных программах по привлечению финансирования.

Николай Кондрашов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Сегодня на Кухне городских идей Агентства развития Норильска эксперт в области создания и продвижения туристических объектов Екатерина Брюханова представит концепции развития двух наиболее популярных природных мест отдыха горожан.В конце ноября представители разных сообществ Норильска обозначили наиболее привлекательные для внутреннего и внешнего туризма локации на Красных Камнях, разработали маршруты для их сертификации, утвердили местоположение будущего визит–центра и провели зонирование территории.До этого на стратегической сессии, которая была посвящена развитию «Оль–Гуля», жители делились идеями о том, как сделать базу отдыха комфортной и востребованной круглогодично.Екатерина Брюханова озвучит планы, сформированные на основе предложений горожан. К обсуждению может присоединиться любой желающий. Для этого надо зарегистрироваться, пройдя по ссылке arnorilsk.timepad.ru/event/1223531/ Как рассказали в АРН, итогом встречи станет выбор объектов для разработки проектно–сметной документации в 2020 году и дальнейшего участия в федеральных программах по привлечению финансирования.

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