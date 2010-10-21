[Индекс номера 198 (27.12.2019)]

 Общество 
27 декабря — День спасателя

В Норильске первые спасатели, тогда ещё добровольцы–общественники, появились при Клубе туристов «Таймыр».
Мужественные люди
13 марта 1968 года был создан контрольно–спасательный отряд клуба, который возглавил Анатолий Молчанов. Отряд не только успешно выполнял свои прямые обязанности по обеспечению безопасности туристских походов и мероприятий, но и организовывал поиск попавших в беду людей. Когда нужна была помощь, туристов–спасателей отпрашивали с их основных рабочих мест.
27 декабря 1990 года было принято Постановление Совета Министров РСФСР № 606 «Об образовании Российского корпуса спасателей на правах Государственного комитета РСФСР». С 1995 года 27 декабря было объявлено Днём спасателя Российской Федерации.
Сделать из общественников профессионалов решили и в нашем городе. Это произошло в 1992 году, когда был создан норильский поисково–спасательный отряд, имевший федеральное подчинение. А 20 сентября 1999 года Постановление «О создании службы спасения НПР» приняла администрация г. Норильска. В феврале 2000 года при службе спасения был создан аварийно– спасательный отряд экстренного реагирования (АСОЭР).

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
От первого лица 
На традиционной ежегодной пресс–конференции глава Норильска Ринат Ахметчин подвёл итоги уходящего 2019 года, открывшего городу новые перспективы в самых разных сферах жизни.

Перспективы 
Тёплое, вечнозелёное, свободное. Таким после реконструкции предстанет многофункциональное общественное пространство на Ленинском проспекте, 1.

Проекты 
В АРН пройдёт стратегическая сессия по проектам развития территорий Красных Камней и базы отдыха «Оль–Гуль».

Общество 
В Норильске первые спасатели, тогда ещё добровольцы–общественники, появились при Клубе туристов «Таймыр».

Конкурс 
«Гидратная сладость», «Снежный лупинг», «Шоколадный керн» — такие названия блюд не найдёшь ни в одной поваренной книге. Традиционный конкурс кулинарного мастерства «Секрет гурмана» среди работников «Норильскгазпрома» и «Норильсктрансгаза» в очередной, 12–й, раз доказал, что на создание вкусных шедевров может вдохновить всё что угодно.

Итоги 
В декабре традиционно подводят итоги и строят планы на будущее. Причём не только люди, но и целые предприятия, где масштаб задач — нешуточный. Заполярная строительная компания уже определила стратегические цели на 2020–й. Какие — узнала «Заполярка», побеседовав с генеральным директором предприятия Алексеем Былковым.

Новости:
 27 декабря 2019 
16:21 Пособие в 322 тысячи рублей будут получать женщины по беременности и родам.
16:17 Сегодня в Норильске прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню спасателя.
16:11 Внимание: требуется помощь очевидцев ДТП.
16:07 На Таймыре завершился ремонт ледозащитной дамбы.
14:21 Игрок МФК «Норильский никель» Данил Кутузов из-за травмы выбыл до конца сезона.
14:17 На развитие системы образования в Красноярском крае потрачено в этом году 62 миллиарда рублей.
14:06 Норильчанка Полина Чуприна стала победительницей межрегионального турнира по дзюдо.
13:08 На автодорогах Красноярского края открылось больше 100 пунктов обогрева, из которых в Норильске - 23.
12:23 Инфляция в Красноярском крае замедлилась до 4%.
12:21 11-летняя Сафия Габдуллина из кайерканской гимназии № 11 получила подарок от президента России.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Шеф-редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх