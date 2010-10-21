[Индекс номера 198 (27.12.2019)]



Общество

27 декабря — День спасателя

В Норильске первые спасатели, тогда ещё добровольцы–общественники, появились при Клубе туристов «Таймыр».

Мужественные люди 13 марта 1968 года был создан контрольно–спасательный отряд клуба, который возглавил Анатолий Молчанов. Отряд не только успешно выполнял свои прямые обязанности по обеспечению безопасности туристских походов и мероприятий, но и организовывал поиск попавших в беду людей. Когда нужна была помощь, туристов–спасателей отпрашивали с их основных рабочих мест. 27 декабря 1990 года было принято Постановление Совета Министров РСФСР № 606 «Об образовании Российского корпуса спасателей на правах Государственного комитета РСФСР». С 1995 года 27 декабря было объявлено Днём спасателя Российской Федерации. Сделать из общественников профессионалов решили и в нашем городе. Это произошло в 1992 году, когда был создан норильский поисково–спасательный отряд, имевший федеральное подчинение. А 20 сентября 1999 года Постановление «О создании службы спасения НПР» приняла администрация г. Норильска. В феврале 2000 года при службе спасения был создан аварийно– спасательный отряд экстренного реагирования (АСОЭР).

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда 13 марта 1968 года был создан контрольно–спасательный отряд клуба, который возглавил Анатолий Молчанов. Отряд не только успешно выполнял свои прямые обязанности по обеспечению безопасности туристских походов и мероприятий, но и организовывал поиск попавших в беду людей. Когда нужна была помощь, туристов–спасателей отпрашивали с их основных рабочих мест.27 декабря 1990 года было принято Постановление Совета Министров РСФСР № 606 «Об образовании Российского корпуса спасателей на правах Государственного комитета РСФСР». С 1995 года 27 декабря было объявлено Днём спасателя Российской Федерации.Сделать из общественников профессионалов решили и в нашем городе. Это произошло в 1992 году, когда был создан норильский поисково–спасательный отряд, имевший федеральное подчинение. А 20 сентября 1999 года Постановление «О создании службы спасения НПР» приняла администрация г. Норильска. В феврале 2000 года при службе спасения был создан аварийно– спасательный отряд экстренного реагирования (АСОЭР).

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















