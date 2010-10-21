[Индекс номера 198 (27.12.2019)]



Конкурс

О вкусах спорят

«Гидратная сладость», «Снежный лупинг», «Шоколадный керн» — такие названия блюд не найдёшь ни в одной поваренной книге. Традиционный конкурс кулинарного мастерства «Секрет гурмана» среди работников «Норильскгазпрома» и «Норильсктрансгаза» в очередной, 12–й, раз доказал, что на создание вкусных шедевров может вдохновить всё что угодно.

Повара—любители создали шедевры, достойные профессионалов Фирменное меню Нынешняя тема — «К встрече первого газа в Норильске готовы». Дело в том, что 50 лет назад, а точнее 27 декабря 1969 года, был запущен газопровод Мессояха — Дудинка — Норильск. И эта основополагающая дата в газовой отрасли на Таймыре сегодня подвигла на кулинарные подвиги 25 сотрудников предприятий газового комплекса «Норникеля». На суд жюри во главе с председателем профсоюзных организаций «Норильскгазпрома» и «Норильск-трансгаза» Юрием Ликиновым участники гастрономического состязания представили 40 блюд. Но какой бы ни была основная тема конкурса, его участники не забывают и о том, что скоро Новый год. Снеговики и снежки из сыра с чесноком, ёлочки из теста, салаты в виде символа года традиционно украшают блюда конкурсантов. Интересна идея оператора газораспределительной станции «Норильсктрансгаза» Елены Вороховой к встрече года Крысы оформить слоёный салат в виде тыквы, обложив его отварной мелконатёртой морковкой, и сверху посадить мышек из отварных яиц. А кактусы из маринованных огурчиков, украшенные цветочками из красного болгарского перца, которые смастерила начальник бюро организации закупочных процедур «Норильсктрансгаза» Ульяна Рудник, удивят гостей в любое время года. Жюри же больше всего понравился салат «Берёзовая роща» инженера по транспорту «Норильсктрансгаза» Лидии Дьяченко. Звания «Мастер сладкой выпечки» удостоен ведущий экономист «Норильскгазпрома» Ксения Агронова за «Шоколадный керн». Лучшей выпечкой с мясной, рыбной и овощной начинками признан рулет «Снежный лупинг» главного специалиста геологического отдела геолога «Норильскгазпрома» Елены Исаевой. Первого места в номинации «Лучшее основное блюдо» удостоилась техник «Норильск-трансгаза» Светлана Пилявец за «Привет из морских глубин». «Гидратная сладость» принесла победу в номинации «Лучший десерт» экономисту «Норильскгазпрома» Кристине Ларсон. Пир на весь мир Независимым экспертом конкурса стал Денис Кашапов, член национальной гильдии шеф–поваров. В Норильск приезжает из Красноярска по приглашению владельцев заведений общественного питания, желающих провести ребрендинг. И сегодня он помогает ресторану «Кавказ», где и проходил кулинарный поединок газовиков. В номинации «Выбор эксперта» шеф особо выделил бисквитный рулет «Газопровод: углеводородная сила Сибири» главного специалиста по разработке месторождений «Норильскгазпрома» Олеси Поповой и пирог «Осётр» диспетчера Дудинского участка управления складского хозяйства и доставки грузов «Норильсктрансгаза» Оксаны Фисун. Его удивило, насколько креативно они подошли к приготовлению и подаче выпечки и создали шедевры, достойные профессионалов. По итогам «кастрюльного» голосования (листочки с названием понравившегося угощения зрители складывали в кастрюлю) блюдом года стали «Новогодние забавы» руководителя 1С–группы Виталия Илюхина. Молодой человек признался, что это его кулинарный дебют, и готовил он под чутким руководством супруги. По традиции во время дегустации блюд членами жюри гости и участники «Секрета гурмана» отвечали на вопросы кулинарной викторины, а затем су–шеф ресторана «Кавказ» Вилдан Фахрисламов поделился с ними секретами приготовления методом «су–вид» оленины с картофельным капучино, можжевеловым мхом из бисквита и икрой из брусники. Конкурент оливье А у «Заполярной Правды» своя кулинарная традиция. Начиная с 2007 года, мы выносим с конкурса «Секрет гурмана» интересный рецепт закуски для праздничного стола взамен приевшегося оливье. На этот раз выбор редакции — «Склад трубной продукции». Несмотря на сложное и не слишком аппетитное название, это блюдо — палочка–выручалочка для тех, кто любит экспериментировать на кухне, но при этом не желает тратить много сил, времени и продуктов. Инженер отдела промышленной экологии «Норильсктрансгаза» Ольга Белова рассказала, что главное — правильно приготовить основу, в которую заворачивается начинка, а дальше уже кто во что горазд. Основа: кусок сыра «Гауда» или «Эдам», граммов 300, помещаем в два полиэтиленовых пакета и опускаем в кипящую воду минут на 10–15. Когда продукт станет, как мягкое тесто, достаём пакет из воды и раскатываем сыр скалкой, можно прямо в пакете. Начинка может быть любой: Ольга, например, взяла творожный сыр и слабосолёную сёмгу. Если хотите, чтобы получились трубочки, как на конкурсе, пласт нужно заворачивать понемногу, обрезая его по длине и разрезая получившийся рулетик на несколько частей. А можно сделать большой рулет, по типу бисквитного, и нарезать его перед подачей. В тему Развиваем Сибирь Дмитрий Пристансков обсудил с депутатами Заксобрания Красноярского края проект «Южный кластер». Представляя парламентариям новую стратегию компании до 2030 года, статс–секретарь — вице–президент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель» Дмитрий Пристансков отметил, что этот проект стоит под № 1 в комплексном инвестиционном проекте «Енисейская Сибирь». «Сам по себе тренд, заложенный проектом «Енисейская Сибирь», уникален и масштабен. Он даёт новые силы для развития Сибири. Наша часть в нём — это проект «Южный кластер», — сказал Пристансков. Проект предусматривает освоение запасов северной части месторождения «Норильск–1», строительство новых добывающих мощностей под отработку карьерным способом, расширение рудника «Заполярный», модернизацию Норильской обогатительной фабрики. Также в рамках его реализации будет создан абсолютно новый минерально–сырьевой центр. Реализация этого проекта, по словам вице–президента «Норникеля», предусматривает к 2027 году суммарное увеличение добывающих мощностей с 2 до 9 миллионов тонн. Мощности рудника вырастут с 1,2 до 2 миллионов тонн. Будут построены и новые добывающие мощности под отработку карьерным способом мощностью до 7 миллионов тонн. «Основные фонды Южного кластера по добыче и переработке будут обновлены на 80–90%. Инвестиции в развитие горной добычи с учётом модернизации обогатительных мощностей и инфраструктуры составят около 70 млрд рублей. Реализация Южного кластера обеспечит порядка двух тысяч рабочих мест, — сообщил Дмитрий Пристансков. — Реализация проекта также создаст хороший мультипликативный налоговый эффект. В течение 10 лет мы планируем, что налоговые поступления в региональный бюджет только от этого проекта составят порядка 30 млрд рублей». Топ–менеджер «Норникеля», говоря о реализации Южного кластера, также подчеркнул, что компания ожидает и от Красноярского края шагов навстречу: «Наиболее эффективно Южный кластер может быть реализован с предоставлением преференций и господдержки. Среди таких мер — включение в реестр участников региональных инвестиционных проектов, а также применение региональных налоговых ставок». Медосмотр за минуту На всех рудниках ЗФ «Норникеля» установили аппараты экспресс–диагностики. Электронная система предсменных медицинских осмотров сотрудников рудников Заполярного филиала, работающих под землёй, не только экономит время, но и обеспечивает достоверность результатов. Например, с ней невозможно пройти обследование «за того парня», потому как личность диагностируемого идентифицируется с помощью пропуска, прикладываемого к считывателю, и электронной подписи, которую человек ставит на экране. К тому же в аппарат вмонтирована видеокамера, фиксирующая весь процесс прохождения медосмотра. Большой плюс электронной системы и в том, что по каждому работнику собирается статистика, и врачи создаваемой «Норникелем» корпоративной медицинской службы могут использовать её для предупреждения развития ряда хронических заболеваний, например, гипертонии. Состояние здоровья работников оценивается исходя из показателей артериального давления, пульса и температуры. Также с помощью аппарата проводится тестирование на алкогольное, токсическое и наркотическое опьянение. И если, к примеру, фиксируется систематическое, свыше пяти раз, изменение зрачков, то человек будет направлен к наркологу для проведения дополнительных анализов. По результатам осмотра автоматически выдаётся талон, на котором может быть написано: «Медосмотр пройден», «Пройдите повторно через 15–20 минут», «Пройдите к врачу». Отметим, что, несмотря на внедрение электронной системы, медработников на предприятиях никто не отменял. Всего на пяти рудниках Заполярного филиала смонтировано 63 таких аппарата. Больше всего — 18 — на «Октябрьском». И для того чтобы их разместить, пришлось увеличить площадь медпункта за счёт пустующего помещения и провести там ремонт. К слову, в сутки через здравпункт «Октябрьского» проходят 826 горняков и работников подрядных организаций. Мастер–взрывник Иван Мазняк поделился, что к новому способу прохождения медосмотров он адаптировался быстро. И отметил, что новая система диагностики подвигла его и многих коллег более внимательно относиться к своему здоровью.

Надежда Сидор Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Нынешняя тема — «К встрече первого газа в Норильске готовы». Дело в том, что 50 лет назад, а точнее 27 декабря 1969 года, был запущен газопровод Мессояха — Дудинка — Норильск. И эта основополагающая дата в газовой отрасли на Таймыре сегодня подвигла на кулинарные подвиги 25 сотрудников предприятий газового комплекса «Норникеля». На суд жюри во главе с председателем профсоюзных организаций «Норильскгазпрома» и «Норильск-трансгаза» Юрием Ликиновым участники гастрономического состязания представили 40 блюд. Но какой бы ни была основная тема конкурса, его участники не забывают и о том, что скоро Новый год. Снеговики и снежки из сыра с чесноком, ёлочки из теста, салаты в виде символа года традиционно украшают блюда конкурсантов.Интересна идея оператора газораспределительной станции «Норильсктрансгаза» Елены Вороховой к встрече года Крысы оформить слоёный салат в виде тыквы, обложив его отварной мелконатёртой морковкой, и сверху посадить мышек из отварных яиц. А кактусы из маринованных огурчиков, украшенные цветочками из красного болгарского перца, которые смастерила начальник бюро организации закупочных процедур «Норильсктрансгаза» Ульяна Рудник, удивят гостей в любое время года.Жюри же больше всего понравился салат «Берёзовая роща» инженера по транспорту «Норильсктрансгаза» Лидии Дьяченко. Звания «Мастер сладкой выпечки» удостоен ведущий экономист «Норильскгазпрома» Ксения Агронова за «Шоколадный керн». Лучшей выпечкой с мясной, рыбной и овощной начинками признан рулет «Снежный лупинг» главного специалиста геологического отдела геолога «Норильскгазпрома» Елены Исаевой. Первого места в номинации «Лучшее основное блюдо» удостоилась техник «Норильск-трансгаза» Светлана Пилявец за «Привет из морских глубин». «Гидратная сладость» принесла победу в номинации «Лучший десерт» экономисту «Норильскгазпрома» Кристине Ларсон.Независимым экспертом конкурса стал Денис Кашапов, член национальной гильдии шеф–поваров. В Норильск приезжает из Красноярска по приглашению владельцев заведений общественного питания, желающих провести ребрендинг. И сегодня он помогает ресторану «Кавказ», где и проходил кулинарный поединок газовиков. В номинации «Выбор эксперта» шеф особо выделил бисквитный рулет «Газопровод: углеводородная сила Сибири» главного специалиста по разработке месторождений «Норильскгазпрома» Олеси Поповой и пирог «Осётр» диспетчера Дудинского участка управления складского хозяйства и доставки грузов «Норильсктрансгаза» Оксаны Фисун. Его удивило, насколько креативно они подошли к приготовлению и подаче выпечки и создали шедевры, достойные профессионалов.По итогам «кастрюльного» голосования (листочки с названием понравившегося угощения зрители складывали в кастрюлю) блюдом года стали «Новогодние забавы» руководителя 1С–группы Виталия Илюхина. Молодой человек признался, что это его кулинарный дебют, и готовил он под чутким руководством супруги. По традиции во время дегустации блюд членами жюри гости и участники «Секрета гурмана» отвечали на вопросы кулинарной викторины, а затем су–шеф ресторана «Кавказ» Вилдан Фахрисламов поделился с ними секретами приготовления методом «су–вид» оленины с картофельным капучино, можжевеловым мхом из бисквита и икрой из брусники.А у «Заполярной Правды» своя кулинарная традиция. Начиная с 2007 года, мы выносим с конкурса «Секрет гурмана» интересный рецепт закуски для праздничного стола взамен приевшегося оливье. На этот раз выбор редакции — «Склад трубной продукции». Несмотря на сложное и не слишком аппетитное название, это блюдо — палочка–выручалочка для тех, кто любит экспериментировать на кухне, но при этом не желает тратить много сил, времени и продуктов. Инженер отдела промышленной экологии «Норильсктрансгаза» Ольга Белова рассказала, что главное — правильно приготовить основу, в которую заворачивается начинка, а дальше уже кто во что горазд. Основа: кусок сыра «Гауда» или «Эдам», граммов 300, помещаем в два полиэтиленовых пакета и опускаем в кипящую воду минут на 10–15. Когда продукт станет, как мягкое тесто, достаём пакет из воды и раскатываем сыр скалкой, можно прямо в пакете. Начинка может быть любой: Ольга, например, взяла творожный сыр и слабосолёную сёмгу. Если хотите, чтобы получились трубочки, как на конкурсе, пласт нужно заворачивать понемногу, обрезая его по длине и разрезая получившийся рулетик на несколько частей. А можно сделать большой рулет, по типу бисквитного, и нарезать его перед подачей.

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