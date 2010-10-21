[Индекс номера 198 (27.12.2019)]



Итоги

Первопроходчики недр

В декабре традиционно подводят итоги и строят планы на будущее. Причём не только люди, но и целые предприятия, где масштаб задач — нешуточный. Заполярная строительная компания уже определила стратегические цели на 2020–й. Какие — узнала «Заполярка», побеседовав с генеральным директором предприятия Алексеем Былковым.

Ты помнишь, как всё начиналось... Днём рождения Заполярной строительной компании принято считать 1 октября 2006 года, когда в связи с проводимыми структурными преобразованиями в Заполярном филиале трест «Норильскшахтстрой» был переведён в ЗСК. 1 февраля 2014 года в тресте «Норильскшахтстрой» было создано специализированное шахтостроительное монтажное управление (СШМУ), а 28 декабря 2017–го — из состава ЗСК выделено структурное подразделение управление строительства. С этой даты ЗСК ориентировано на производство строительно–монтажных работ на объектах минерально–сырьевого комплекса ЗФ, выполняет специальные виды ремонтов на действующих производствах ЗФ. Основной стратегический партнёр и заказчик на производстве строительных и ремонтных работ — Заполярный филиал «Норникеля», среди других заказчиков и партнёров общества — «Норильскгазпром», НТЭК, «Норильск–Телеком», Таймырская нефтяная компания, администрации Норильска и Дудинки. – Наши стратегические цели всегда чётки и понятны: выполнение основного заказа, снижение итоговой стоимости строительного продукта в действующих условиях, сохранение социальной стабильности коллектива, повышение уровня вовлечённости персонала. Также мы выступаем за укрепление позиций генерального подрядчика ЗСК на территории Норильска, — не скрывает Алексей Былков. Вызов принят Прошедший год Алексей Былков считает в целом удачным. Вызовы по повышению темпов проходки, улучшению культуры производства и другим задачам компания приняла и справилась с ними. Все проекты, заявленные заказчиком, были выполнены. Алексей Былков перечисляет основные инвестиционные проекты года: вентиляционно–закладочный горизонт –350 метров и транспортный горизонт –500 метров в рамках второго пускового комплекса проекта РО–ФЗ на руднике «Октябрьский»; насосная транспортного горизонта и вентиляционно–закладочный горизонт 520 метров в составе второго этапа четвёртого пускового комплекса проекта РК–РМВ рудника «Комсомольский»; вентиляционно–закладочный горизонт –750 метров и откаточный горизонт –850 метров первого пускового проекта РС–ФЗ на «Скалистом». Ещё один крупный проект — транспортный горизонт 45 метров и насосная главного водоотлива на руднике «Заполярный». Все эти работы уже завершены. Но помимо инвестпроектов были и плановые, и здесь показатели также на высоте. Они сопоставимы с данными прошлого года, при этом на следующий год перед ЗСК поставлена задача увеличить объёмы горно–строительных работ. – Знаковым событием для нас стала так называемая сбойка рудников. В последних числах ноября рудники «Комсомольский» и «Скалистый» соединились друг с другом на глубине 950 метров, — говорит наш собеседник. В ходе строительства двухкилометровой выработки к откаточному горизонту –950 метров, на котором и произошла сбойка, шахтопроходчикам пришлось непросто. – Уклон в выработке доставил нам определённые проблемы, — рассказывает Алексей Былков. — Это сложности с откачкой технологической воды, откаткой горной массы, подготовкой взрывных работ. Не менее серьёзным стал вопрос проветривания выработок в условиях больших тупиков, но благодаря грамотности персонала в итоге нам удалось выстроить свои действия и не потерять темп работ. Отлично потрудились специалисты маркшейдерской службы. Это позволило нам соединиться со своими коллегами под землёй практически с нулевым отклонением, сечение в сечение, как говорят горняки. Кадровые успехи Безусловно, успех любого предприятия — его люди. Они совершают порой, кажется, невозможные дела, настоящие прорывы в работе. Алексей Былков говорит, что хотя сегодня между различными управлениями происходит ротация кадров как в рабочих звеньях, так и среди управленцев, общий уровень квалификации персонала высок, и предприятие достигает поставленных задач. – На будущий год у нас заложен серьёзный рост объёмов и производительности — амбициозные цели, которые мы планируем достигнуть. К слову, второе полугодие 2019 года мы отработали с хорошей динамикой роста объёмов, потому с уверенностью входим в будущий год, — отмечает он. Перечислять проекты можно долго, для них есть ресурсы, есть и готовность работников. И главную задачу руководства гендиректор видит в том, чтобы отработать без травм и аварий. — К сожалению, — переходит к грустной теме собеседник, — этот год омрачился для нас одним смертельным случаем. В прошлом таких не было. Надо стремиться к нулю по всем показателям — смертности и травматизма. Для этого в ЗСК пересмотрели подход к безопасности и дали старт ряду мероприятий для минимизации рисков. – Мы пересмотрели проекты производства работ, взаимодействия между внутриструктурными подразделениями, а также подразделениями рудника, провели встречи с коллективами, с бригадирами. Так мы получили обратную связь, поняли насущные проблемы коллектива и проработали их. Встречи теперь проводятся на регулярной основе, руководство отчитывается перед людьми о том, как движется работа. Причём как перед всем коллективом, так и перед отдельными подразделениями, бригадирами, — рассказывает Алексей Былков. А это значит — взаимодействие есть. Есть силы и уверенность в будущем. Значит, будет и результат, уверен он, главное — не снижать привычных темпов. В тему Алексей Былков, гендиректор ЗСК – Наше предприятие всегда опиралось на крепкое технологическое основание, в котором мы можем похвастаться новинками. Например, в области горных работ для крепления горных выработок широко внедряется замена железобетонных анкеров на анкеры сталеполимерные (СПА) с более высокой несущей способностью. Для проведения буровзрывных работ широко внедряется вместо электродетонаторов более безопасная и экономичная система СИНВ — неэлектрическая система взрывания на основе трубки волновода и капсюля–детонатора. Собственными силами выполняется комплекс проходки вертикальных горных выработок буровыми установками. В общестроительных работах опробована и готова к применению технология ремонта устройства кровель материалом на основе пенополиуретановых смол типа «Випур»; в проработке вопрос внедрения защитных и лакокрасочных материалов для фасадных работ, изготовленных на основе нанотехнологий. Освоены и новые виды работ — монтаж волоконно–оптических кабелей связи, охранно–пожарной сигнализации, средств видеонаблюдения, связи и контроля доступа; освоено изготовление элементов и монтаж систем вентиляции; собственными силами выполняется комплекс буровых работ. Но везде и всегда за технологиями стоят люди, чьё трудолюбие, усердие, знания и опыт позволяют предприятию реализовывать всё возрастающие планы. У нас есть разные возможности поощрения, в том числе мы отмечаем лучших работников по итогам кварталов, года. Но хочется, чтобы каждый мог ощутить, что он может влиять на свой уровень заработка. Чтобы мотивировать производственные участки трудиться эффективно, мы внедрили в этом году пилотный проект по увеличению скоростей проходки. На участке, где достигнуты максимальные скорости, вручается премия начальнику участка за достижение показателей. А рядовой состав забойщиков предприятие перевело на сдельную оплату труда, что позитивно сказалось на тех, кто привык трудиться усердно. Теперь каждый понимает, что от его вклада зависит его зарплата. Если прежде она отличалась на 5–10% у тех, кто выполнил, и тех, кто не выполнил план, то теперь разница может быть двукратной. Это, конечно, стимулирует людей. Проект уже показал свою эффективность, работа стала лучше двигаться, и рост показателей во втором полугодии — лучшее тому подтверждение. В преддверии Нового года я хочу поздравить всех горняков, каждого, кто связан с горным производством, и пожелать, чтобы следующий год был лучше этого, и показатели по травматизму мы показывали стабильный ноль. Желаю, чтобы каждый с позитивом приходил на работу, сложную, трудную, но любимую, понимая, что трудится в стабильном предприятии, где может вырасти карьерно и личностно. И, конечно, от души поздравляю всех норильчан: здоровья вам, и пусть удача сопутствует в каждом начинании!

Татьяна Зачупейко Фото предоставлено ЗСК www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Днём рождения Заполярной строительной компании принято считать 1 октября 2006 года, когда в связи с проводимыми структурными преобразованиями в Заполярном филиале трест «Норильскшахтстрой» был переведён в ЗСК. 1 февраля 2014 года в тресте «Норильскшахтстрой» было создано специализированное шахтостроительное монтажное управление (СШМУ), а 28 декабря 2017–го — из состава ЗСК выделено структурное подразделение управление строительства.С этой даты ЗСК ориентировано на производство строительно–монтажных работ на объектах минерально–сырьевого комплекса ЗФ, выполняет специальные виды ремонтов на действующих производствах ЗФ. Основной стратегический партнёр и заказчик на производстве строительных и ремонтных работ — Заполярный филиал «Норникеля», среди других заказчиков и партнёров общества — «Норильскгазпром», НТЭК, «Норильск–Телеком», Таймырская нефтяная компания, администрации Норильска и Дудинки.– Наши стратегические цели всегда чётки и понятны: выполнение основного заказа, снижение итоговой стоимости строительного продукта в действующих условиях, сохранение социальной стабильности коллектива, повышение уровня вовлечённости персонала. Также мы выступаем за укрепление позиций генерального подрядчика ЗСК на территории Норильска, — не скрывает Алексей Былков.Прошедший год Алексей Былков считает в целом удачным. Вызовы по повышению темпов проходки, улучшению культуры производства и другим задачам компания приняла и справилась с ними. Все проекты, заявленные заказчиком, были выполнены.Алексей Былков перечисляет основные инвестиционные проекты года: вентиляционно–закладочный горизонт –350 метров и транспортный горизонт –500 метров в рамках второго пускового комплекса проекта РО–ФЗ на руднике «Октябрьский»; насосная транспортного горизонта и вентиляционно–закладочный горизонт 520 метров в составе второго этапа четвёртого пускового комплекса проекта РК–РМВ рудника «Комсомольский»; вентиляционно–закладочный горизонт –750 метров и откаточный горизонт –850 метров первого пускового проекта РС–ФЗ на «Скалистом». Ещё один крупный проект — транспортный горизонт 45 метров и насосная главного водоотлива на руднике «Заполярный». Все эти работы уже завершены. Но помимо инвестпроектов были и плановые, и здесь показатели также на высоте. Они сопоставимы с данными прошлого года, при этом на следующий год перед ЗСК поставлена задача увеличить объёмы горно–строительных работ.– Знаковым событием для нас стала так называемая сбойка рудников. В последних числах ноября рудники «Комсомольский» и «Скалистый» соединились друг с другом на глубине 950 метров, — говорит наш собеседник.В ходе строительства двухкилометровой выработки к откаточному горизонту –950 метров, на котором и произошла сбойка, шахтопроходчикам пришлось непросто.– Уклон в выработке доставил нам определённые проблемы, — рассказывает Алексей Былков. — Это сложности с откачкой технологической воды, откаткой горной массы, подготовкой взрывных работ. Не менее серьёзным стал вопрос проветривания выработок в условиях больших тупиков, но благодаря грамотности персонала в итоге нам удалось выстроить свои действия и не потерять темп работ. Отлично потрудились специалисты маркшейдерской службы. Это позволило нам соединиться со своими коллегами под землёй практически с нулевым отклонением, сечение в сечение, как говорят горняки.Безусловно, успех любого предприятия — его люди. Они совершают порой, кажется, невозможные дела, настоящие прорывы в работе. Алексей Былков говорит, что хотя сегодня между различными управлениями происходит ротация кадров как в рабочих звеньях, так и среди управленцев, общий уровень квалификации персонала высок, и предприятие достигает поставленных задач.– На будущий год у нас заложен серьёзный рост объёмов и производительности — амбициозные цели, которые мы планируем достигнуть. К слову, второе полугодие 2019 года мы отработали с хорошей динамикой роста объёмов, потому с уверенностью входим в будущий год, — отмечает он.Перечислять проекты можно долго, для них есть ресурсы, есть и готовность работников. И главную задачу руководства гендиректор видит в том, чтобы отработать без травм и аварий.— К сожалению, — переходит к грустной теме собеседник, — этот год омрачился для нас одним смертельным случаем. В прошлом таких не было. Надо стремиться к нулю по всем показателям — смертности и травматизма.Для этого в ЗСК пересмотрели подход к безопасности и дали старт ряду мероприятий для минимизации рисков.– Мы пересмотрели проекты производства работ, взаимодействия между внутриструктурными подразделениями, а также подразделениями рудника, провели встречи с коллективами, с бригадирами. Так мы получили обратную связь, поняли насущные проблемы коллектива и проработали их. Встречи теперь проводятся на регулярной основе, руководство отчитывается перед людьми о том, как движется работа. Причём как перед всем коллективом, так и перед отдельными подразделениями, бригадирами, — рассказывает Алексей Былков.А это значит — взаимодействие есть. Есть силы и уверенность в будущем. Значит, будет и результат, уверен он, главное — не снижать привычных темпов.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















