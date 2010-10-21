[Индекс номера 199 (30.12.2019)]



Есть повод

Год блестящих идей

Под занавес уходящего года «Заполярная Правда» получила ценный подарок, который наверняка порадует и наших читателей: знак отличия «Золотой фонд прессы».

Мы и в самом деле немало потрудились, чтобы быть достойными столь почётной награды «Золотой фонд прессы» — это ежегодный всероссийский конкурс, который проводится уже восемь лет. Его организатор — редакция авторитетного профильного журнала «Журналист» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ. Цель проекта – повышение качества российских изданий, популяризация и содействие в применении новых медиатехнологий и успешного опыта отечественных и зарубежных СМИ. Критерии оценки изданий экспертами весьма широки — от актуальности и эксклюзивности журналистских материалов до их соответствия интересам целевой аудитории и жанрового разнообразия публикаций. Знак отличия «Золотой фонд прессы» — это мощный инструмент для продвижения и развития издания, привлечения внимания подписчиков, органов власти, рекламодателей. Издания– победители рекомендуются библиотекам для комплектования фондов. Их перечень направляется министрам и руководителям ведомств печати и информации администраций субъектов РФ, губернаторам, руководителям отраслевых министерств и ведомств. Так намечается вектор формирования современного информационного пространства. Председатель экспертного совета декан факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Елена Вартанова дала свою оценку текущей ситуации: – Регионы сильно отличаются друг от друга — и по уровню экономического и социального развития, и по культурным, лингвистическим особенностям, и по информационным структурам и пространствам. Безусловно, и структура медиарынка, и портрет аудитории в регионах России не могут быть одинаковыми. Однако регионы объединяет другое — интерес россиян к жизни вокруг них, к сообщениям о том, что происходит на их улице, в их городе или деревне, в их области. Мы понимаем, что это интерес к местной журналистике, к местным новостям. И всё указывает на то, что государственная поддержка СМИ должна быть в первую очередь направлена в сторону местной журналистики. Для журналистского сообщества знак отличия «Золотой фонд прессы» является мерилом профессиональной ответственности печатных изданий перед обществом. И в этом году мы немало потрудились, чтобы быть достойными столь почётной награды. В сентябре 2019 года «Заполярная Правда» впервые за всю свою историю — а это целых 66 лет — вышла в цвете. Благодаря администрации города была закуплена и установлена в нашей типографии современная печатная машина «Эколайн» производства Индии — единственная в России. Новое качество означает новые требования, и всем нам без исключения пришлось проникнуться теми веяниями, которые диктует медийная среда, фактически объединив печатную и электронную версии газеты. Одним из впечатляющих итогов стало то, что число наших подписчиков в Instagram возросло в пять раз — до 10 тысяч. Это солидный показатель для издания, специализирующегося на местной тематике. Радует нас и то, что количество читателей, которые будут получать обновлённую «Заполярную правду» в 2020 году, перевалило за шесть тысяч человек. И мы надеемся оправдать их ожидания в качестве источника, где они могут почерпнуть актуальную и достоверную информацию, поданную в живом доступном ключе. Желаем всем почаще заглядывать на страницы нашей газеты — как в роли вдумчивых читателей, так и в роли интересных героев. Желаем новых побед и новых открытий, которые вы совершите вместе с нами. С Новым годом!

Владимир Шиловский Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА

Январь Посетив 20 городов, в том числе и зарубежных, огонь Универсиады прибыл в Норильск. Фото Владимира МАКУШКИНА Общая протяжённость маршрута в нашем городе составила 2800 метров, факел по улицам города пронесли 18 человек. Эстафета стартовала на Надеждинском металлургическом заводе. Там огонь Всемирных студенческих игр «встретился» с пламенем металлургических печей. С «Надежды» объединённый огонь доставили в Центральный район Норильска, к спортивно–развлекательному комплексу «Арена», откуда эстафета отправилась по городу. Норильские организаторы придали проекту местный колорит — огонь везли на лыжах, на снегоходе и даже на собачьей упряжке, что особенно порадовало маленьких зрителей. Сотни горожан вышли на улицу, чтобы стать свидетелями этого события. Финишировал норильский этап эстафеты во Дворце спорта «Арктика». Зажгли городскую чашу огня глава Норильска Ринат Ахметчин и замыкающий факелоносец — вице–президент «Норникеля» по взаимодействию с органами власти и управления Владислав Гасумянов.

Февраль Общественные пространства стали ключевой темой форума социальных технологий «Город — это мы!». Фото Владимира МАКУШКИНА Урбанисты и архитекторы, теоретики и практики, эксперты из Москвы, Санкт–Петербурга, Перми, Норильска и Мурманской области, а также из совсем небольших городов и сёл собрались, чтобы обсудить обустройство общественных городских пространств. Говорили о «Городской среде»: как при непосредственном участии самих норильчан наполнить городские локации — подъезды, дворы и улицы — ярким содержанием и интересными событиями; о «Городской инфраструктуре» — развитии территорий и сервисов, которые помогают людям встречаться и взаимодействовать друг с другом; о «Локальных пространствах», а именно: как сделать так, чтобы школа и библиотека стали дополнительным местом притяжения и активности для горожан, помимо традиционных дома и работы. Для визуального оформления форума были использованы картины местных авторов, художественные произведения, в которых запечатлён Норильск и окрестности.

Март Самый крупный рудник «Норникеля» по добыче богатой, медистой и вкрапленной руд — «Октябрьский» — отметил 45–летие. Фото Владимира МАКУШКИНА Свою трудовую биографию рудник отсчитывает с 31 марта 1974 года, когда государственная комиссия приняла в эксплуатацию его первую очередь, причём более чем на два года раньше запланированного срока. Всего очередей было девять, последняя была пущена в работу 31 декабря 1985 года. С 1987–го «Октябрьский» работает на проектных объёмах добычи. Он и сегодня остаётся самым крупным горнодобывающим предприятием богатых, медистых и вкрапленных руд компании. Подсчитано, что даже при снижении добычи богатой руды и росте добычи вкрапленных руд «Октябрьский» обеспечен запасами по богатым рудам на 15 лет, медистым — на 30 и вкрапленным — на 60. Разработку «Октябрьский» сегодня ведёт от –500 горизонта до –950, в эксплуатации находится более 450 километров выработок — это в два раза превышает длину линий столичного метрополитена.

Апрель Первый Фестиваль подлёдной рыбалки на Енисее прошёл с северным размахом. На нём побывали около трёх тысяч человек. Фото Владимира МАКУШКИНА Рыба — главный атрибут нового для северян праздника — присутствовала в этот день на всех фестивальных площадках: на баннерах и тантамаресках, на парящих в небе воздушных змеях... Запах жареной, копчёной и солёной рыбки доносился от гастрономических зон. Дети рисовали водных обитателей, заезды на собаках проходили на участке, огороженном неводом с запутавшимися в нём деревянными рыбёшками. А сотня спортсменов–рыбаков мечтала, как Бонифаций, поймать заветную рыбку, чтобы получить приз и славу самого удачливого ловца. По правилам соревнований после сигнального выстрела участники должны были ручным ледобуром просверлить лунки и в течение двух часов с удочкой ждать удачи. В итоге приз достался Олегу Смирнову, который был отмечен и за первую добытую рыбу — килограммового налима, и за самый большой улов. Лучшими в обращении со снастями признаны Иван Жёлтиков и Дмитрий Чуприн.

Май В Дудинке прошёл самый северный турнир по кёрлингу, организованный под эгидой Curling Champions Tour. Фото Елены БЕЛАЛОВОЙ На Arctic Curling Cup — 2019 приехали десять женских команд, в том числе четыре российских. Компанию опытнейшим коллективам Анны Сидоровой и Алины Ковалёвой составили их соотечественницы, ведомые Анной Веневцевой (сборная Красноярского края) и Владой Румянцевой (юниорская сборная России). В делегацию зарубежных гостей вошли представители Канады (скип Керри Эйнарсон), Швеции (Изабелла Врана), Швейцарии (Биния Фельчер), Финляндии (Эстер Юхас), Шотландии (Ив Мюрхед) и Южной Кореи (Ким Чхо Хи). Обилие титулов многих участников впечатляет: среди них — победители и призёры Олимпийских игр, триумфаторы чемпионатов мира и Европы. В Дудинке победу праздновали родоначальники игры — шотландки. В финале они обыграли россиянок, ведомых Алиной Ковалёвой. Как и год назад, в рамках Arctic Curling Cup состоялся детский турнир с участием четырёх команд, состоящих из воспитанников таймырской школы кёрлинга.

Июнь Под Талнахом был замечен белый медведь. Для спасения краснокнижного хищника прилетели биологи из Красноярска. Фото Ирины ЯРИНСКОЙ Тот факт, что белый медведь дошёл от мест своего естественного обитания на побережье Карского моря до Норильска, — уникальное явление. Он прошагал на юг минимум 500 километров. По всей видимости, на путешествие его толкнула бескормица, связанная с таянием льдов и изменениями климата. С другой стороны, известно, что в поисках пищи белые медведи нередко преодолевают сотни километров, при этом средняя скорость хищника составляет 40 км в час. Кроме того, в истории Норильска это уже второй подобный случай. 23 апреля 1979 года белая медведица вышла к складу взрывчатых материалов рудника «Маяк» и напугала женщин–охранниц. Хотя белый медведь занесён в Красную книгу, тогда зверь был убит стрелком отдела милиции. Марфе, так позже назвали норильскую медведицу, повезло. К спасению путешественницы подключились местные и краевые специалисты. Белого хищника отправили в парк флоры и фауны «Роев ручей».

Июль Норильск отметил свои основные праздники — День города, День металлурга и День компании. Фото Владимира МАКУШКИНА Торжества начались с традиционных награждений лучших работников «Норникеля» и города. В субботу праздник развернулся не только на главной улице Норильска, но и на Гвардейской и Комсомольской площадях, на стадионе «Заполярник», улице Пушкина, в библиотечном дворике, на бульваре Влюблённых, в воскресенье он перекочевал в Талнах и Кайеркан. К празднику приурочили и некоторые события. Так, накануне на фасаде НГИИ обновили мемориальную доску минералогу Николаю Федоровскому; у АБК рудника «Комсомольский» открыли стелу с логотипом «Норникеля»; для будущего фестиваля на «Оль–Гуле» установили новый арт–объект в виде северной ягоды. Самые вкусные выходные в Норильске прошли также в июле. За два дня семейный фестиваль уличной еды «Север» посетили более 34 тысяч горожан. Ещё один июльский праздник — «ПикНик» — при поддержке «Норникеля» устроили инициативные горожане: свои площадки на нём представили 28 организаций.

Август Одним из значимых событий в День шахтёра стало открытие в рудной столице Таймыра скульптуры горняка. Фото Владимира МАКУШКИНА Этот символ уважения к героическому труду шахтёров появился в Талнахе благодаря инициативе горожан. в Норильск приехал архитектор Андрей Шипунов — он побывал на рудниках, познакомился с горняками, понаблюдал за их работой и представил три варианта памятника. Выбор эскиза зависел от жителей Норильска — на официальном сайте norilsk–city.ru прошло народное голосование. Желание видеть монумент таким, каким он стал сейчас, выразили более тысячи горожан. Андрей Шипунов рассказал, что перед ним стояла задача создать правдивый памятник: не формальный, а максимально живой. На изготовление монумента и благоустройство территории, где он разместился, потрачено около 7 млн рублей. Средства, выделенные муниципалитетом, — около миллиона рублей, — пошли на установку основания скульптуры и асфальтировку участка. Создание фигуры и её доставка были осуществлены на средства «Норникеля» и пожертвования горожан.

Сентябрь В районе Дудинки прошли межвидовые тактические учения Северного флота «Плато Путорана — 2019». Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА Основной этап учений состоялся в районе Ергалаха. В нём были задействованы силы Северного флота, подразделения Воздушно–десантных войск, авиация частей Центрального военного округа и командования дальней авиации ВКС России. В нашем регионе отрабатывались совместные практические действия морских пехотинцев и десантников по обороне важного промышленного объекта. Всего в учении были задействованы более тысячи военнослужащих, 9 самолётов и вертолётов, 85 единиц боевой и специальной техники. Как и в предыдущие визиты военных, кроме военно–тренировочных мероприятий была организована обширная культурная программа — экскурсии в Дудинке и Норильске, концерты ансамбля песни и танца Северного флота, хоккейный матч между командами североморцев и таймырцев с норильчанами. Одним из главных событий культурной программы пребывания военных на Енисее стало посвящение молодёжи в ряды Юнармии на борту боевых кораблей Северного флота.

Октябрь Сердце Кайеркана – символ района – зажгли на набережной ручья. Фото Елены Белаловой Благоустройство набережной ручья Кайерканского началось в 2010 году как многоэтапный проект. Вначале он развивался при поддержке губернатора Красноярского края, а также Норильского местного отделения «Единой России». В марте 2018 года эта территория была выбрана для благоустройства самими горожанами в рамках программы формирования комфортной городской среды. Этим летом работы достигли своего апогея. Рабочие трудились днём и ночью. На площади более чем в 8 000 квадратных метров появились прогулочные и велосипедные дорожки, две детские игровые площадки (для малышей и детей до семи лет), скамейки, фонари. Новой достопримечательностью района стала скульптурная композиция «Я люблю Кайеркан». В её центре — светодиодное сердце, достаточно лёгкое и продуваемое, чтобы конструкция могла устоять под напором ветра. При включённой подсветке возникает ощущение, что надпись парит над землёй. На благоустройство зоны отдыха было затрачено около 36 миллионов рублей. Ноябрь Прошла рабочая встреча участников Ассоциации глав зимних городов мира. Фото Владимира МАКУШКИНА В Норильск приехали делегации из 12 городов и семи стран мира. На встрече обсудили строительство и развитие экологического туризма территорий. По итогам переговоров Норильску предложили выступить инициатором двух рабочих групп, которые будут действовать по данным направлениям. Это даст возможность получить доступ к новым технологиям в профильных сферах, а также международную экспертную оценку реализуемых в нашем городе проектов. Параллельно в Дудинке и Норильске уже традиционно проходил «Большой Аргиш». Более четырёх тысяч гостей этнического фестиваля с головой окунулись в культуру коренных малочисленных народов Севера. Этностойбище расположилось на Комсомольской площади. Хозяйки чумов, представители всех таймырских этносов — нганасан, эвенков, ненцев, долган и энцев, гостеприимно встречали участников фестиваля и потчевали их национальными блюдами, согревали горячим ароматным чаем. Были организованы катания на оленьих упряжках.

Декабрь Рудники «Комсомольский» и «Скалистый» «встретились» друг с другом на глубине 950 метров. Фото дениса КОЖЕВНИКОВА Эта сбойка является одним из этапов большого проекта, реализуемого на «Комсомольском». Проект «Рудник «Комсомольский»: нижний горизонт» (РК–НГ) осуществляется в рамках стратегии развития «Норникеля» по внедрению новых технологий, повышения эффективности работы и наращивания объёмов добычи руды. Это многоэтапный проект, цель которого — вскрытие и отработка рудной залежи богатых руд «С–2» крупнейшего в России Октябрьского медно–никелевого месторождения. Его стоимость — 15 млрд рублей. Сейчас рудник отрабатывает медистые и вкрапленные руды: ближайшие залежи богатых истощились, однако они разведаны на более глубоких горизонтах. Залежь «С–2» как раз находится на отметке ниже 900 метров и представляет стратегический объект для разработки. Но для скипового ствола «Комсомольского» она расположена достаточно далеко, поэтому горняки приняли решение поднимать богатую руду «С–2» через более близкий ствол рудника «Скалистый».

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда «Золотой фонд прессы» — это ежегодный всероссийский конкурс, который проводится уже восемь лет. Его организатор — редакция авторитетного профильного журнала «Журналист» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ. Цель проекта – повышение качества российских изданий, популяризация и содействие в применении новых медиатехнологий и успешного опыта отечественных и зарубежных СМИ. Критерии оценки изданий экспертами весьма широки — от актуальности и эксклюзивности журналистских материалов до их соответствия интересам целевой аудитории и жанрового разнообразия публикаций.Знак отличия «Золотой фонд прессы» — это мощный инструмент для продвижения и развития издания, привлечения внимания подписчиков, органов власти, рекламодателей. Издания–победители рекомендуются библиотекам для комплектования фондов. Их перечень направляется министрам и руководителям ведомств печати и информации администраций субъектов РФ, губернаторам, руководителям отраслевых министерств и ведомств. Так намечается вектор формирования современного информационного пространства.Председатель экспертного совета декан факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Елена Вартанова дала свою оценку текущей ситуации:– Регионы сильно отличаются друг от друга — и по уровню экономического и социального развития, и по культурным, лингвистическим особенностям, и по информационным структурам и пространствам. Безусловно, и структура медиарынка, и портрет аудитории в регионах России не могут быть одинаковыми. Однако регионы объединяет другое — интерес россиян к жизни вокруг них, к сообщениям о том, что происходит на их улице, в их городе или деревне, в их области. Мы понимаем, что это интерес к местной журналистике, к местным новостям. И всё указывает на то, что государственная поддержка СМИ должна быть в первую очередь направлена в сторону местной журналистики.Для журналистского сообщества знак отличия «Золотой фонд прессы» является мерилом профессиональной ответственности печатных изданий перед обществом. И в этом году мы немало потрудились, чтобы быть достойными столь почётной награды.В сентябре 2019 года «Заполярная Правда» впервые за всю свою историю — а это целых 66 лет — вышла в цвете. Благодаря администрации города была закуплена и установлена в нашей типографии современная печатная машина «Эколайн» производства Индии — единственная в России.Новое качество означает новые требования, и всем нам без исключения пришлось проникнуться теми веяниями, которые диктует медийная среда, фактически объединив печатную и электронную версии газеты. Одним из впечатляющих итогов стало то, что число наших подписчиков в Instagram возросло в пять раз — до 10 тысяч. Это солидный показатель для издания, специализирующегося на местной тематике. Радует нас и то, что количество читателей, которые будут получать обновлённую «Заполярную правду» в 2020 году, перевалило за шесть тысяч человек. И мы надеемся оправдать их ожидания в качестве источника, где они могут почерпнуть актуальную и достоверную информацию, поданную в живом доступном ключе. Желаем всем почаще заглядывать на страницы нашей газеты — как в роли вдумчивых читателей, так и в роли интересных героев.Желаем новых побед и новых открытий, которые вы совершите вместе с нами. С Новым годом!

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