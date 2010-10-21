[Индекс номера 199 (30.12.2019)]



Дорогие норильчане!

Новолетие и праздник Рождества Христова для нас, жителей Крайнего Севера, связаны с ожиданием первых солнечных лучей, которые рассеют полярную ночь и возвестят нам о наступлении светлого дня.

Агафангел, епископ Норильский и Туруханский Это настроение как нельзя лучше соответствует настроению великого христианского праздника, когда мы переживанием радость пришествия в мир Спасителя, принёсшего нам заповедь любви как основу построения отношений между людьми. В эти праздничные дни желаю всем обрести свет евангельской истины, и пусть ваш путь к ней начнётся с малых дел милосердия и добра, которые, как небольшая тропа, рано или поздно выведут на путь веры и единения с Богом. Светлых вам праздничных дней!

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Это настроение как нельзя лучше соответствует настроению великого христианского праздника, когда мы переживанием радость пришествия в мир Спасителя, принёсшего нам заповедь любви как основу построения отношений между людьми.В эти праздничные дни желаю всем обрести свет евангельской истины, и пусть ваш путь к ней начнётся с малых дел милосердия и добра, которые, как небольшая тропа, рано или поздно выведут на путь веры и единения с Богом.Светлых вам праздничных дней!

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















