[Индекс номера 199 (30.12.2019)]



Дела духовные

Рождественские встречи

7 января православные христиане отметят Рождество Христово. О том, как будет отмечаться светлый праздник в нашем городе, мы узнали в Норильской епархии.

Традиция украшать город к Рождеству началась в родильном доме 31 декабря в Свято–Скорбященском кафедральном соборе в 18.00 состоится торжественный молебен, посвящённый началу Новолетия. Православные будут благодарить Бога за прошедший год и просить благословения на новый. Рождественский пост завершится 6 января Крещенским сочельником. Праздничная служба в кафедральном соборе в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» начнётся в полночь 7 января. В соборном дворе по традиции появится снежная пещера — вертеп с изображением Богомладенца в яслях в окружении Пресвятой Богородицы и Праведного Иосифа. Здесь можно будет поставить свечи, помолиться, пропеть Рождественские колядки. Впервые вертеп установят и во дворе нового храмового комплекса Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на ул. Мира, 6. Снежные вертепы очень любят дети, здесь можно доходчиво рассказать им о Рождестве, это замечательное место для доброй проповеди. К празднику готовятся во всех православных приходах, которых 15 в нашей епархии. В Духовно–просветительском центре Норильской епархии на ул. Пушкина, 11, пройдут утренники у Рождественской ёлки. 7 января — для детей, родителей и педагогов воскресной школы, а 8 ноября — для прихожан. Здесь уже открылись выставки рисунков учеников воскресной школы и городского конкурса творческих работ «Рождественская история», в котором самое активное участие приняли воспитанники детских садов и их наставники. Вторая праздничная служба на Рождество начнётся 7 января в 9.00 в малом крестильном храме Рождества Иоанна Предтечи. Это праздничная служба для детей. Ребята из воскресной школы будут петь на клиросе под руководством регента Владиславы Лебедевой. Секретарь епархии иеромонах Герман (Мельников) советует: — Те, кто не соблюдал Рождественский пост, могут постараться в последнюю неделю перед светлым праздником попоститься, чтобы подготовиться к встрече Христа, для того чтобы прожить с ним весь следующий год. А праздник Рождества напоминает нам о том, что Христос пришёл в наш мир, и теперь нам надо Его впустить. Приглашаем всех поучаствовать не только в ночном Богослужении 7 января, но и в богослужениях Сочельника. Такая служба, как Царские часы, совершается только раз в год, она начнётся 6 января в 8.00, а в 17.00 пройдёт всенощное Рождественское бдение. В нашей епархии сложилась традиция 7 января в 17 часов перед великой Рождественской вечерей выносить из алтаря икону Пресвятой Богородицы «Всемилостивая Заступница». 8 января Православная церковь отмечает Собор Пресвятой Богородицы, и в этот день в соборе можно будет поклониться святыне, привезённой со святой горы Афон. Норильчанам шлёт свои поздравления и Благотворительный фонд Святого Мученика Вонифатия, который в уходящем году одарил Норильскую епархию несколькими святынями, в том числе для тюремного храма Святой Мученицы Анастасии Узорешительницы в ОИК–30. Икона, созданная в Греции, с частицей мощей этой святой по благословению владыки Агафангела 4 января, в день её памяти, будет на время принесена в кафедральный собор для совершения торжественного молебна с чтением акафиста. В новом году для строящегося храма в Талнахе фонд намерен передать икону Святой Варвары с частицей её мощей. С праздника Рождества Христова начнутся Рождественские святки, которые продлятся до Крещения Господня, 19 января. Не забывайте, что это время не только зимнего веселья, но и для добрых дел во славу Божию.

Ирина Даниленко Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда 31 декабря в Свято–Скорбященском кафедральном соборе в 18.00 состоится торжественный молебен, посвящённый началу Новолетия. Православные будут благодарить Бога за прошедший год и просить благословения на новый. Рождественский пост завершится 6 января Крещенским сочельником. Праздничная служба в кафедральном соборе в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» начнётся в полночь 7 января. В соборном дворе по традиции появится снежная пещера — вертеп с изображением Богомладенца в яслях в окружении Пресвятой Богородицы и Праведного Иосифа. Здесь можно будет поставить свечи, помолиться, пропеть Рождественские колядки.Впервые вертеп установят и во дворе нового храмового комплекса Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на ул. Мира, 6. Снежные вертепы очень любят дети, здесь можно доходчиво рассказать им о Рождестве, это замечательное место для доброй проповеди. К празднику готовятся во всех православных приходах, которых 15 в нашей епархии.В Духовно–просветительском центре Норильской епархии на ул. Пушкина, 11, пройдут утренники у Рождественской ёлки. 7 января — для детей, родителей и педагогов воскресной школы, а 8 ноября — для прихожан. Здесь уже открылись выставки рисунков учеников воскресной школы и городского конкурса творческих работ «Рождественская история», в котором самое активное участие приняли воспитанники детских садов и их наставники.Вторая праздничная служба на Рождество начнётся 7 января в 9.00 в малом крестильном храме Рождества Иоанна Предтечи. Это праздничная служба для детей. Ребята из воскресной школы будут петь на клиросе под руководством регента Владиславы Лебедевой.Секретарь епархии иеромонах Герман (Мельников) советует:— Те, кто не соблюдал Рождественский пост, могут постараться в последнюю неделю перед светлым праздником попоститься, чтобы подготовиться к встрече Христа, для того чтобы прожить с ним весь следующий год. А праздник Рождества напоминает нам о том, что Христос пришёл в наш мир, и теперь нам надо Его впустить. Приглашаем всех поучаствовать не только в ночном Богослужении 7 января, но и в богослужениях Сочельника. Такая служба, как Царские часы, совершается только раз в год, она начнётся 6 января в 8.00, а в 17.00 пройдёт всенощное Рождественское бдение.В нашей епархии сложилась традиция 7 января в 17 часов перед великой Рождественской вечерей выносить из алтаря икону Пресвятой Богородицы «Всемилостивая Заступница». 8 января Православная церковь отмечает Собор Пресвятой Богородицы, и в этот день в соборе можно будет поклониться святыне, привезённой со святой горы Афон.Норильчанам шлёт свои поздравления и Благотворительный фонд Святого Мученика Вонифатия, который в уходящем году одарил Норильскую епархию несколькими святынями, в том числе для тюремного храма Святой Мученицы Анастасии Узорешительницы в ОИК–30. Икона, созданная в Греции, с частицей мощей этой святой по благословению владыки Агафангела 4 января, в день её памяти, будет на время принесена в кафедральный собор для совершения торжественного молебна с чтением акафиста. В новом году для строящегося храма в Талнахе фонд намерен передать икону Святой Варвары с частицей её мощей.С праздника Рождества Христова начнутся Рождественские святки, которые продлятся до Крещения Господня, 19 января. Не забывайте, что это время не только зимнего веселья, но и для добрых дел во славу Божию.

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