[Индекс номера 199 (30.12.2019)]



Уважаемые норильчане, дорогие друзья!

В канун праздников я сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Уходящий год запомнится нам как время успешной реализации масштабных проектов: открытие Центра планирования и контроля горных работ на руднике «Октябрьский», испытания экзоскелета, успешная «сбойка» рудников «Скалистый» и «Комсомольский».

Николай Уткин, вице–президент «Норникеля», директор Заполярного филиала Немало в 2019 году реализовано и социальных проектов: старт добровольного медицинского страхования, внедрение электронной системы медицинских осмотров, реализация программы личных пожертвований... Всего не перечесть. Наступающий год обещает быть не менее ярким. «Норникель» в 2020 году отметит своё 85–летие. Уже в первом квартале на руднике «Скалистый» будут сданы в эксплуатацию два самых глубоких в Евразии ствола, заработают фронт–офисы Общего центра обслуживания, будут готовы к заселению дома для молодых специалистов компании и распахнёт свои двери физкультурно–оздоровительный комплекс «Айка». И, пожалуй, самое главное событие — старт основного этапа реализации «Серного проекта». Пусть Новый, 2020 год станет для всех годом процветания и благополучия, временем славных свершений и открытий. Счастья вам, удачи и успехов во всех начинаниях!

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Немало в 2019 году реализовано и социальных проектов: старт добровольного медицинского страхования, внедрение электронной системы медицинских осмотров, реализация программы личных пожертвований... Всего не перечесть.Наступающий год обещает быть не менее ярким. «Норникель» в 2020 году отметит своё 85–летие. Уже в первом квартале на руднике «Скалистый» будут сданы в эксплуатацию два самых глубоких в Евразии ствола, заработают фронт–офисы Общего центра обслуживания, будут готовы к заселению дома для молодых специалистов компании и распахнёт свои двери физкультурно–оздоровительный комплекс «Айка». И, пожалуй, самое главное событие — старт основного этапа реализации «Серного проекта».Пусть Новый, 2020 год станет для всех годом процветания и благополучия, временем славных свершений и открытий. Счастья вам, удачи и успехов во всех начинаниях!

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