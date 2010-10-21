Новый год — время исполнения желаний, настоящего волшебства и, конечно же, грандиозных планов. Что ждёт нас в 2020–м? Узнать это точно невозможно. Но получить интересные и полезные советы можно. Астрологи нам в помощь.
Восточный календарь
По восточному, уже привычному для многих россиян, календарю 2020 год — это Год Белой металлической крысы. Астрологи утверждают, что он станет уникальным периодом вашей жизни, привнеся в неё массу новых неожиданных поворотов и перемен. Дело в том, что именно Крыса начинает новый 12–летний цикл восточного календаря. Её знак — это знак начала, а следовательно, надо быть готовым к тому, что в 2020 году вас ждёт много нового — событий, проектов, явлений, людей. В целом же тенденции грядущих 12 месяцев будут соответствовать характеру хозяйки года. Крыса — добродушна, галантна, щепетильна и честна в решении деловых и личных вопросов. Она помогает заработать деньги и накопить богатства, было бы желание. Крысе свойственна и борьба за власть. Она всегда замахивается на высоты, не доступные взору, а целей добивается уверенно и решительно.Славянский календарь
По славянскому календарю, как и по восточному, каждый год сопоставляется с определённым животным. Однако цикл годичного круга в славянской астрологии составляет не 12, а 16 тотемов.
2020 год подпадает под руководство прядущего мизгиря (паука), который, несмотря на свою устрашающую и отталкивающую внешность, обладает особенными свойствами. Его тело имеет форму восьмёрки, которая обозначает бесконечность.
Сила паука заключается в неиссякаемой творческой энергии. В его работе нет лишних движений. Каждый его шаг логичен и способствует продвижению к созданию качественного полотна паутины. По славянскому календарю год обещает быть полным событий, требующих сосредоточенности и верности выбранному делу. Однако труд будет очень высоко оценён и станет гарантом дальнейшего процветания.Зороастрийский календарь
Его ещё иногда называют «солнечным». У нас в стране он куда менее известен, нежели восточный или зодиакальный. В нём полный повторяющийся цикл состоит из 32 лет, каждому году присвоен свой тотем. Зороастрийский гороскоп на 2020 год начнётся 21 марта, и пройдёт он под знаком слона. Характеризуется данный год как серьёзный и устойчивый. Всё, что сделается в этот период, будет иметь продолжение, обещают астрологи. Всё стремится к гармонии, но при встряске вернуть равновесие будет трудно. Волевым личностям 2020 год благоволит и помогает добиться своего, при этом они должны оставаться верными традициям и семейным устоям.Нумерологический календарь
Поклонники точного счёта называют 2020 год примечательным с точки зрения нумерологии: гармоничное сочетание 20–20 обещает привести к балансу во многих сферах. Стоит решиться и сделать то, в чём вы сомневались. Привычная формула «50 на 50» в грядущие 12 месяцев обещает превратиться в выгодное для вас соотношение. В гору пойдут финансовые дела, но заработанное важно грамотно и своевременно вложить, иначе приобретённая выгода рискует раствориться уже в 2021 году.
Особо нумерологи выделяют дату 20 февраля, считая этот день ключевым. Даже если не получится предпринять что–то важное в эту дату, стоит начать строить грандиозные планы уже 20.02.20.Календарь майя
2020 год согласно этому календарю будет проходить под знаком «ламат», что значит «восход». Однако начался он уже 15 ноября 2019–го, а значит, влияние этого знака будет ощущаться до середины ноября будущего года. Как отмечают астрологи, традиционно знак «восход» является знаком завершения, доведения до конца, быстрой реализации любых дел и планов. Главный его девиз — практичность и простота. Он не любит никаких сложностей, всегда и во всём предпочитая лёгкость, скорость и простоту. Так что не усложняйте своё мироощущение.Подготовила Татьяна Зачупейко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда