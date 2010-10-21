[Индекс номера 199 (30.12.2019)]

 Почти серьёзно 
Загадываем на год

Новый год — время исполнения желаний, настоящего волшебства и, конечно же, грандиозных планов. Что ждёт нас в 2020–м? Узнать это точно невозможно. Но получить интересные и полезные советы можно. Астрологи нам в помощь.
Восточный календарь
По восточному, уже привычному для многих россиян, календарю 2020 год — это Год Белой металлической крысы. Астрологи утверждают, что он станет уникальным периодом вашей жизни, привнеся в неё массу новых неожиданных поворотов и перемен. Дело в том, что именно Крыса начинает новый 12–летний цикл восточного календаря. Её знак — это знак начала, а следовательно, надо быть готовым к тому, что в 2020 году вас ждёт много нового — событий, проектов, явлений, людей. В целом же тенденции грядущих 12 месяцев будут соответствовать характеру хозяйки года. Крыса — добродушна, галантна, щепетильна и честна в решении деловых и личных вопросов. Она помогает заработать деньги и накопить богатства, было бы желание. Крысе свойственна и борьба за власть. Она всегда замахивается на высоты, не доступные взору, а целей добивается уверенно и решительно.
Славянский календарь
По славянскому календарю, как и по восточному, каждый год сопоставляется с определённым животным. Однако цикл годичного круга в славянской астрологии составляет не 12, а 16 тотемов.
2020 год подпадает под руководство прядущего мизгиря (паука), который, несмотря на свою устрашающую и отталкивающую внешность, обладает особенными свойствами. Его тело имеет форму восьмёрки, которая обозначает бесконечность.
Сила паука заключается в неиссякаемой творческой энергии. В его работе нет лишних движений. Каждый его шаг логичен и способствует продвижению к созданию качественного полотна паутины. По славянскому календарю год обещает быть полным событий, требующих сосредоточенности и верности выбранному делу. Однако труд будет очень высоко оценён и станет гарантом дальнейшего процветания.
Зороастрийский календарь
Его ещё иногда называют «солнечным». У нас в стране он куда менее известен, нежели восточный или зодиакальный. В нём полный повторяющийся цикл состоит из 32 лет, каждому году присвоен свой тотем. Зороастрийский гороскоп на 2020 год начнётся 21 марта, и пройдёт он под знаком слона. Характеризуется данный год как серьёзный и устойчивый. Всё, что сделается в этот период, будет иметь продолжение, обещают астрологи. Всё стремится к гармонии, но при встряске вернуть равновесие будет трудно. Волевым личностям 2020 год благоволит и помогает добиться своего, при этом они должны оставаться верными традициям и семейным устоям.
Нумерологический календарь
Поклонники точного счёта называют 2020 год примечательным с точки зрения нумерологии: гармоничное сочетание 20–20 обещает привести к балансу во многих сферах. Стоит решиться и сделать то, в чём вы сомневались. Привычная формула «50 на 50» в грядущие 12 месяцев обещает превратиться в выгодное для вас соотношение. В гору пойдут финансовые дела, но заработанное важно грамотно и своевременно вложить, иначе приобретённая выгода рискует раствориться уже в 2021 году.
Особо нумерологи выделяют дату 20 февраля, считая этот день ключевым. Даже если не получится предпринять что–то важное в эту дату, стоит начать строить грандиозные планы уже 20.02.20.
Календарь майя
2020 год согласно этому календарю будет проходить под знаком «ламат», что значит «восход». Однако начался он уже 15 ноября 2019–го, а значит, влияние этого знака будет ощущаться до середины ноября будущего года. Как отмечают астрологи, традиционно знак «восход» является знаком завершения, доведения до конца, быстрой реализации любых дел и планов. Главный его девиз — практичность и простота. Он не любит никаких сложностей, всегда и во всём предпочитая лёгкость, скорость и простоту. Так что не усложняйте своё мироощущение.

Подготовила Татьяна Зачупейко
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
Есть повод 
Под занавес уходящего года «Заполярная Правда» получила ценный подарок, который наверняка порадует и наших читателей: знак отличия «Золотой фонд прессы».

 
Поздравляем вас с наступающим Новым годом!

Гость номера 
Заслуженный артист России Сергей Ребрий получил в финале Года театра премию «Зрительское признание». За 30 лет работы в Норильске он признан народом и как любимый Дед Мороз. В канун Нового года актёр рассказал «Заполярке» о своей роли волшебника.

 
Вот и подходит к концу 2019 год, который для каждого из нас был наполнен яркими впечатлениями и событиями. Невозможно за несколько минут описать всё, что произошло в Норильске в уходящем году. Он стал новой ступенькой в развитии нашего города.

Традиции 
Почти у всех коренных народов Севера год начинается с восходом солнца после полярной ночи. И в тот день и на той широте, где взошло светило над чумом или нартами кочевника.

 
Этих дней мы ждём с особым трепетом и надеждой, ведь именно в новогодние каникулы у нас появляется больше времени на родных и близких, на общение с друзьями, на отдых от повседневной суеты.

Искатели 
«Заполярная Правда» продолжает цикл публикаций, посвящённых норильчанам, которые увлечены коллекционированием. Объектом собирательства может быть всё что угодно: от предметов старины до современной техники. Героиня нашего новогоднего выпуска — директор 8–й школы Маргарита Полоскова, собирающая фигурки снеговиков.

 
От имени Норильского местного отделения партии «Единая Россия» и от себя лично поздравляю вас с наступающими праздниками — Новым, 2020 годом и Рождеством Христовым!

Право руля 
Полицейский Дед Мороз и журналист «Заполярки» отправились в новогодний рейд у городской ёлки.

 
Новолетие и праздник Рождества Христова для нас, жителей Крайнего Севера, связаны с ожиданием первых солнечных лучей, которые рассеют полярную ночь и возвестят нам о наступлении светлого дня.

Дела духовные 
7 января православные христиане отметят Рождество Христово. О том, как будет отмечаться светлый праздник в нашем городе, мы узнали в Норильской епархии.

 
В канун праздников я сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Уходящий год запомнится нам как время успешной реализации масштабных проектов: открытие Центра планирования и контроля горных работ на руднике «Октябрьский», испытания экзоскелета, успешная «сбойка» рудников «Скалистый» и «Комсомольский».

Почти серьёзно 
Новый год — время исполнения желаний, настоящего волшебства и, конечно же, грандиозных планов. Что ждёт нас в 2020–м? Узнать это точно невозможно. Но получить интересные и полезные советы можно. Астрологи нам в помощь.

Новости:
 30 декабря 2019 
15:51 Норильские греки устроили традиционную рождественскую ёлку для детей.
15:34 В праздничные дни о нарушении графиков вывоза мусора можно звонить региональным операторам.
13:22 «Норильский никель» одерживает волевую победу и выходит в полуфинал Кубка России по мини-футболу.
13:16 В каникулы мусор в Норильске будет вывозиться ежедневно.
11:52 Транссибирский арт-фестиваль в Красноярском крае стартует в Норильске.
11:38 Синод Русской православной церкви разрешил крестить детей под именами иностранных святых, почитаемых в любой из поместных православных церквей.
11:32 Свободное рыболовство: с 1 января вступает в силу новый закон.
11:20 Административная комиссия напоминает о правилах соблюдения тишины.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Шеф-редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх