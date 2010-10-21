[Индекс номера 199 (30.12.2019)]



Почти серьёзно

Загадываем на год

Новый год — время исполнения желаний, настоящего волшебства и, конечно же, грандиозных планов. Что ждёт нас в 2020–м? Узнать это точно невозможно. Но получить интересные и полезные советы можно. Астрологи нам в помощь.

Восточный календарь По восточному, уже привычному для многих россиян, календарю 2020 год — это Год Белой металлической крысы. Астрологи утверждают, что он станет уникальным периодом вашей жизни, привнеся в неё массу новых неожиданных поворотов и перемен. Дело в том, что именно Крыса начинает новый 12–летний цикл восточного календаря. Её знак — это знак начала, а следовательно, надо быть готовым к тому, что в 2020 году вас ждёт много нового — событий, проектов, явлений, людей. В целом же тенденции грядущих 12 месяцев будут соответствовать характеру хозяйки года. Крыса — добродушна, галантна, щепетильна и честна в решении деловых и личных вопросов. Она помогает заработать деньги и накопить богатства, было бы желание. Крысе свойственна и борьба за власть. Она всегда замахивается на высоты, не доступные взору, а целей добивается уверенно и решительно. Славянский календарь По славянскому календарю, как и по восточному, каждый год сопоставляется с определённым животным. Однако цикл годичного круга в славянской астрологии составляет не 12, а 16 тотемов. 2020 год подпадает под руководство прядущего мизгиря (паука), который, несмотря на свою устрашающую и отталкивающую внешность, обладает особенными свойствами. Его тело имеет форму восьмёрки, которая обозначает бесконечность. Сила паука заключается в неиссякаемой творческой энергии. В его работе нет лишних движений. Каждый его шаг логичен и способствует продвижению к созданию качественного полотна паутины. По славянскому календарю год обещает быть полным событий, требующих сосредоточенности и верности выбранному делу. Однако труд будет очень высоко оценён и станет гарантом дальнейшего процветания. Зороастрийский календарь Его ещё иногда называют «солнечным». У нас в стране он куда менее известен, нежели восточный или зодиакальный. В нём полный повторяющийся цикл состоит из 32 лет, каждому году присвоен свой тотем. Зороастрийский гороскоп на 2020 год начнётся 21 марта, и пройдёт он под знаком слона. Характеризуется данный год как серьёзный и устойчивый. Всё, что сделается в этот период, будет иметь продолжение, обещают астрологи. Всё стремится к гармонии, но при встряске вернуть равновесие будет трудно. Волевым личностям 2020 год благоволит и помогает добиться своего, при этом они должны оставаться верными традициям и семейным устоям. Нумерологический календарь Поклонники точного счёта называют 2020 год примечательным с точки зрения нумерологии: гармоничное сочетание 20–20 обещает привести к балансу во многих сферах. Стоит решиться и сделать то, в чём вы сомневались. Привычная формула «50 на 50» в грядущие 12 месяцев обещает превратиться в выгодное для вас соотношение. В гору пойдут финансовые дела, но заработанное важно грамотно и своевременно вложить, иначе приобретённая выгода рискует раствориться уже в 2021 году. Особо нумерологи выделяют дату 20 февраля, считая этот день ключевым. Даже если не получится предпринять что–то важное в эту дату, стоит начать строить грандиозные планы уже 20.02.20. Календарь майя 2020 год согласно этому календарю будет проходить под знаком «ламат», что значит «восход». Однако начался он уже 15 ноября 2019–го, а значит, влияние этого знака будет ощущаться до середины ноября будущего года. Как отмечают астрологи, традиционно знак «восход» является знаком завершения, доведения до конца, быстрой реализации любых дел и планов. Главный его девиз — практичность и простота. Он не любит никаких сложностей, всегда и во всём предпочитая лёгкость, скорость и простоту. Так что не усложняйте своё мироощущение.

Подготовила Татьяна Зачупейко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда По восточному, уже привычному для многих россиян, календарю 2020 год — это Год Белой металлической крысы. Астрологи утверждают, что он станет уникальным периодом вашей жизни, привнеся в неё массу новых неожиданных поворотов и перемен. Дело в том, что именно Крыса начинает новый 12–летний цикл восточного календаря. Её знак — это знак начала, а следовательно, надо быть готовым к тому, что в 2020 году вас ждёт много нового — событий, проектов, явлений, людей. В целом же тенденции грядущих 12 месяцев будут соответствовать характеру хозяйки года. Крыса — добродушна, галантна, щепетильна и честна в решении деловых и личных вопросов. Она помогает заработать деньги и накопить богатства, было бы желание. Крысе свойственна и борьба за власть. Она всегда замахивается на высоты, не доступные взору, а целей добивается уверенно и решительно.По славянскому календарю, как и по восточному, каждый год сопоставляется с определённым животным. Однако цикл годичного круга в славянской астрологии составляет не 12, а 16 тотемов.2020 год подпадает под руководство прядущего мизгиря (паука), который, несмотря на свою устрашающую и отталкивающую внешность, обладает особенными свойствами. Его тело имеет форму восьмёрки, которая обозначает бесконечность.Сила паука заключается в неиссякаемой творческой энергии. В его работе нет лишних движений. Каждый его шаг логичен и способствует продвижению к созданию качественного полотна паутины. По славянскому календарю год обещает быть полным событий, требующих сосредоточенности и верности выбранному делу. Однако труд будет очень высоко оценён и станет гарантом дальнейшего процветания.Его ещё иногда называют «солнечным». У нас в стране он куда менее известен, нежели восточный или зодиакальный. В нём полный повторяющийся цикл состоит из 32 лет, каждому году присвоен свой тотем. Зороастрийский гороскоп на 2020 год начнётся 21 марта, и пройдёт он под знаком слона. Характеризуется данный год как серьёзный и устойчивый. Всё, что сделается в этот период, будет иметь продолжение, обещают астрологи. Всё стремится к гармонии, но при встряске вернуть равновесие будет трудно. Волевым личностям 2020 год благоволит и помогает добиться своего, при этом они должны оставаться верными традициям и семейным устоям.Поклонники точного счёта называют 2020 год примечательным с точки зрения нумерологии: гармоничное сочетание 20–20 обещает привести к балансу во многих сферах. Стоит решиться и сделать то, в чём вы сомневались. Привычная формула «50 на 50» в грядущие 12 месяцев обещает превратиться в выгодное для вас соотношение. В гору пойдут финансовые дела, но заработанное важно грамотно и своевременно вложить, иначе приобретённая выгода рискует раствориться уже в 2021 году.Особо нумерологи выделяют дату 20 февраля, считая этот день ключевым. Даже если не получится предпринять что–то важное в эту дату, стоит начать строить грандиозные планы уже 20.02.20.2020 год согласно этому календарю будет проходить под знаком «ламат», что значит «восход». Однако начался он уже 15 ноября 2019–го, а значит, влияние этого знака будет ощущаться до середины ноября будущего года. Как отмечают астрологи, традиционно знак «восход» является знаком завершения, доведения до конца, быстрой реализации любых дел и планов. Главный его девиз — практичность и простота. Он не любит никаких сложностей, всегда и во всём предпочитая лёгкость, скорость и простоту. Так что не усложняйте своё мироощущение.

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