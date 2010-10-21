[Индекс номера 199 (30.12.2019)]



Уважаемые жители Красноярского края!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом!

Александр Усс, губернатор Красноярского края Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного собрания края Этот праздник каждый из нас ждёт с радостным волнением и особой надеждой. На рубеже времён мы по–новому осмысливаем пройденный путь, вспоминаем самое важное, думаем о будущем. Юбилейный для края 2019 год останется в нашей памяти как время ярких событий и масштабных свершений. Встретив первую для России Белую универсиаду, красноярцы на отлично выдержали экзамен как одна большая, слаженная команда. Мы показали миру лицо современной Сибири, гостеприимство и щедрость нашей земли, её богатый потенциал. Всемирные студенческие игры в краевой столице признаны лучшими за всю историю зимних универсиад. Мощный импульс обновления получил не только Красноярск — весь край. И мы будем следовать намеченным планам, обустраивая наши города и районы. В этом году мы добились уверенного роста во всех отраслях экономики. Аграрии собрали самый богатый урожай от Урала до Тихого океана. Нефтяники приступили к освоению крупного месторождения на Таймыре — ему суждено определить будущее важнейшей отрасли страны. В культуре знаковым событием стал первый фестиваль Дмитрия Хворостовского, собравший в Красноярске оперных звёзд мировой величины. В 2020–м вместе со всей страной нам предстоит достойно встретить 75–ю годовщину Великой Победы, решить немало задач, связанных с новым освоением Енисейской Сибири, реализацией национальных проектов. Год будет таким, каким мы сделаем его сами. Желаем всем землякам счастливых событий, здоровья, удачи и благополучия! Мира и добра каждому дому, каждой семье!

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Этот праздник каждый из нас ждёт с радостным волнением и особой надеждой. На рубеже времён мы по–новому осмысливаем пройденный путь, вспоминаем самое важное, думаем о будущем. Юбилейный для края 2019 год останется в нашей памяти как время ярких событий и масштабных свершений. Встретив первую для России Белую универсиаду, красноярцы на отлично выдержали экзамен как одна большая, слаженная команда. Мы показали миру лицо современной Сибири, гостеприимство и щедрость нашей земли, её богатый потенциал. Всемирные студенческие игры в краевой столице признаны лучшими за всю историю зимних универсиад. Мощный импульс обновления получил не только Красноярск — весь край. И мы будем следовать намеченным планам, обустраивая наши города и районы.В этом году мы добились уверенного роста во всех отраслях экономики. Аграрии собрали самый богатый урожай от Урала до Тихого океана. Нефтяники приступили к освоению крупного месторождения на Таймыре — ему суждено определить будущее важнейшей отрасли страны. В культуре знаковым событием стал первый фестиваль Дмитрия Хворостовского, собравший в Красноярске оперных звёзд мировой величины.В 2020–м вместе со всей страной нам предстоит достойно встретить 75–ю годовщину Великой Победы, решить немало задач, связанных с новым освоением Енисейской Сибири, реализацией национальных проектов. Год будет таким, каким мы сделаем его сами.Желаем всем землякам счастливых событий, здоровья, удачи и благополучия! Мира и добра каждому дому, каждой семье!

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