[Индекс номера 199 (30.12.2019)]

 Гость номера 
В роли волшебника

Заслуженный артист России Сергей Ребрий получил в финале Года театра премию «Зрительское признание». За 30 лет работы в Норильске он признан народом и как любимый Дед Мороз. В канун Нового года актёр рассказал «Заполярке» о своей роли волшебника.
Есть ли Дед Мороз на самом деле? По мне – так есть!
– Первого Деда Мороза я увидел в детском саду в украинском Жданове, где мы жили. Мои новогодние костюмчики — Зайчика или Матроса, из них мог получиться и Заяц–матрос. Я очень ждал подарки, а это в начале 1960–х были скромные леденцы, шоколадки. Дома мама с папой украшали живую ёлку шарами, конфетами, венчал её стеклянный шпиль, а под ней стоял Дед Мороз из ваты.
Сам я впервые стал Дедом Морозом, когда приехал в Норильск. Другой артист попросил заменить его на утреннике — он по всем ёлкам просто не успевал. Дело было в 72–м садике, сейчас там ресторан «Европа». Я в начале 1990–х был совсем худой, новогодний костюм на мне висел. Перед выступлением очень волновался, но отработал так, что всем понравилось. Позвали и в 14–й садик, где в Снегурочки дали дочку одной из сотрудниц. Спустя годы она как–то пришла ко мне на утренник, уже будучи мамой, с малышом. Иногда ребятишки начинали хныкать, я таких брал на руки, и они сразу успокаивались. Сын Антон, когда я пришёл к нему в детсад на утренник, с ходу меня узнал и заплакал: «Папа, папа–а–а!» Я тихо подошёл, утешил, и он потом лихо водил хороводы.
С интересом я наблюдал, как работают коллеги, — известные норильские Деды Морозы. Владимир Тягичев много лет открывал городскую ёлку на площади Металлургов с актрисами–Снегурочками Галиной Галкиной и Ларисой Потехиной. Народ любил и Василия Решетникова, а самым сказочным и весёлым был Олег Фёдоров. Я у них многому научился, но пошёл своим путём. Любил импровизировать, общаться с детками, что там сухой сценарий! Казусы, конечно, случались. То девочка порывалась «взрослый» стишок про Деда Мороза прочитать, то борода у меня сползала из–за слабой резинки. Но выход всегда находил, работал мягко и честно, как бы ни уставал, и после утренников всегда был мокрый. Иногда «дедморозил» на новогодних праздниках перед сказками в театре. Звали и в дома, но мне это не очень нравилось, особенно когда к подросткам приглашали, ведь в этом возрасте уже другие персонажи волнуют их сердце.
Сегодня я бы попросил у Деда Мороза, чтобы можно было встретиться с ушедшим отцом, так хочу с ним по душам поговорить, так много недосказано... Есть ли Дед Мороз на самом деле? По мне — так есть! Часто видел, как здоровенные мужики, словно малые дети, искренне радовались приходу Дедушки Мороза. Наверное, магия актёрства срабатывала.
Последние три года актёров в детские сады не зовут, говорят, что так борются с коррупцией. И теперь там в роли новогодних волшебников чинные папы или весёлые воспитательницы, которых дети сразу вычисляют. Знаю, что наш бывший артист Саша Черкашин сейчас успешно «морозит» в Питере, с большой душой работает, эксклюзивно... Мой же личный костюм Деда Мороза отдыхает в шкафу, пока только ради «Заполярки» его достал. Буду ли нынче Дедом Морозом — пусть это останется секретом.

Ирина Даниленко
Фото Владимира МАКУШКИНА
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