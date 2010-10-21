[Индекс номера 199 (30.12.2019)]



Уважаемые норильчане! Дорогие друзья!

Вот и подходит к концу 2019 год, который для каждого из нас был наполнен яркими впечатлениями и событиями. Невозможно за несколько минут описать всё, что произошло в Норильске в уходящем году. Он стал новой ступенькой в развитии нашего города.

Ринат Ахметчин, глава города Норильска Все вместе мы активно благоустраивали Норильск. Благодаря инициативе жителей было завершено строительство зоны отдыха в Кайеркане, а в Талнахе появилась скульптура «Горняк». Для создания комфортной жизни мы ремонтировали дороги и тротуары, обновляли фасады домов, модернизировали социальные и образовательные учреждения. Норильск достойно встретил эстафету огня зимней Универсиады и впервые за сорок лет провёл рабочую встречу Ассоциации глав зимних городов мира в России. Но, пожалуй, среди череды важных событий стоит выделить главное. Мы добились практически невозможного — впервые за долгие годы в Норильске должно возродиться жилое строительство. Это большая победа для каждого норильчанина. Новое десятилетие мы встречаем с оптимизмом. У нас множество амбициозных планов и задумок. Но добиться действительно впечатляющих результатов можно только сообща. Главное — действовать вместе. Пусть именно сплочённость станет главным лейтмотивом 2020 года. Обнимите своих родных, пожелайте здоровья близким, улыбнитесь коллегам. Простые мелочи жизни делают нас единой, крепкой и дружной командой, которой по плечу любые трудности. Дорогие норильчане! Я от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, процветания и благополучия. Пусть каждый день наступающего года приносит новые победы и достижения! С праздником! С Новым, 2020 годом! www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Все вместе мы активно благоустраивали Норильск. Благодаря инициативе жителей было завершено строительство зоны отдыха в Кайеркане, а в Талнахе появилась скульптура «Горняк». Для создания комфортной жизни мы ремонтировали дороги и тротуары, обновляли фасады домов, модернизировали социальные и образовательные учреждения. Норильск достойно встретил эстафету огня зимней Универсиады и впервые за сорок лет провёл рабочую встречу Ассоциации глав зимних городов мира в России. Но, пожалуй, среди череды важных событий стоит выделить главное. Мы добились практически невозможного — впервые за долгие годы в Норильске должно возродиться жилое строительство. Это большая победа для каждого норильчанина.Новое десятилетие мы встречаем с оптимизмом. У нас множество амбициозных планов и задумок. Но добиться действительно впечатляющих результатов можно только сообща. Главное — действовать вместе. Пусть именно сплочённость станет главным лейтмотивом 2020 года. Обнимите своих родных, пожелайте здоровья близким, улыбнитесь коллегам. Простые мелочи жизни делают нас единой, крепкой и дружной командой, которой по плечу любые трудности.Дорогие норильчане! Я от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, процветания и благополучия. Пусть каждый день наступающего года приносит новые победы и достижения!С праздником! С Новым, 2020 годом!

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