Почти у всех коренных народов Севера год начинается с восходом солнца после полярной ночи. И в тот день и на той широте, где взошло светило над чумом или нартами кочевника.
Аборигены Таймыра исторически были язычниками и сравнительно недавно приняли не только уклад жизни русского человека, но и христианство, православный и русский светский календарь. Однако если городские жители или сельчане Таймыра вполне готовы отмечать наступление Нового года у ёлки и телевизора, то у кочевого народа собственные порядки. Времена года и месяцы ассоциированы с наиболее важными событиями и делами текущего времени.Долганы
У долган, когда поднимается солнце, люди говорят: «Дьэ, 4а8а дьылбыт кэллэ» — «Вот и наступил Новый год», а это чаще всего случается в январе. С этого момента и начинается новый жизненный цикл: люди едут проверять пасти для ловли песца, отправляются в гости на дальние стойбища, приезжают из других стойбищ свататься. У долган январь — к6н таксар ыйа (месяц, когда восходит солнце). И так далее до самого декабря, который называется «кара8а ыйа» — месяц полной темноты. В декабре долганы занимаются хозяйственными делами: плетут мауты разных видов — для ловли домашних оленей и для охоты на диких, готовят сети и так далее.Нганасаны
После полярной ночи происходит главнейший религиозный обряд нганасан — празднество чистого чума (мазуся) и обряд прохождения через «каменные ворота» (хуала–хуту). Празднество происходит в феврале. Строится особый чум, в котором от 2 до 9 дней с утра до вечера камлает шаман, испрашивая у божеств благополучия для всего народа в предстоящем году. Празднество чистого чума устраивают только большой и средний шаманы, имеющие сильных духов–помощников, способных подниматься в верхний мир.Ненцы
У ненцев календарь, начало года и весь последующий выглядят следующим образом. Январь — лимбя иры, «орлиное крыло». В середине января над горизонтом показывается солнечный свет в виде орлиного крыла. Ненцы говорят, в январе день удлиняется на один воробьиный присест. Февраль — яра иры (месяц появления проплешин на верхушках высоких сопок). С начала февраля у ненцев день становится длиннее на длину топорища. И декабрь у них — 2арка пэвдя иры (месяц большой темноты). В это время протянутого хорея перед собой не увидишь.Эвенки
Исключением среди коренных таймырцев может служить эвенкийский Новый год, который наступает в начале июня, когда зеленеет тайга и слышится первая кукушка. Люди собираются вместе и проходят семь этапов очищения, прежде чем вступить в следующий год. Первым делом выбирается дерево, на которое вешаются ленточки, загадываются желания, главным из которых является пожелание «мяса» — удачной охоты. В конце все без исключения члены эвенкийского сообщества проходят через очистительное кольцо из тальника — по ту сторону кольца начинается новый год с чистыми помыслами, без проблем и бед, остающихся позади.
В ранних этнографических исследованиях утверждалось, что у эвенков существовал календарь, в основе которого лежало тело человека. Такой календарь описал известный тунгусовед В. Туголуков. Согласно этим исследованиям, сонная голова — вершина года, эвримира (февраль) — левое плечо (год как бы начинает спускаться вниз), ичан (март) — левый локоть, билян (апрель) — запястье левой руки, унму (май) — суставы, образующие начало пальцев, чаратки (июнь) — средние суставы пальцев, очикта (июль) — последние, нижние суставы пальцев левой руки. Год прошёл половину своего пути и переходит на пальцы правой руки, начинает восхождение в обратном порядке по правому плечу: очикта, чаратки, унму, билян, ичан, туктиримира – согласно месяцам.Энцы
Свой языческий календарь имели и представители одного из самых малочисленных народов Таймыра — энцы. По материалам, собранным исследователями Таймырского дома народного творчества, январь у энцев — тука пог дири (месяц топорища). Ага тэчизахаз тука пог пери морьи2а — от сильного мороза рукоятка топора постоянно ломается. Февраль — тэчиза0 казу0 дири (месяц холодных пург). Пери тэчиза казу, с=х=ри0 чукчи0 толыз, кухуру канеда дягу — холодная пурга, все дороги замело, ездить невозможно. Март — сойза дюлла дири (месяц дальних поездок). Энчу0 кадязаш, мяззаш дязу2а0 — люди охотятся, в гости ездят. Апрель — ибби дири (месяц орла). Ибби то, пысыда камазагоо — орёл прилетел, гнездо готовит. Май — нэзы дири (месяц телят). Ортэ0 нэзы соягоо0 — рождаются первые телята.
При содействии специалистов Таймырского дома народного творчества (Дудинка) А. Барболиной, З. Болиной, Р. Яптунэ, А. Попова, С. Жовницкой.Денис Кожевников www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда