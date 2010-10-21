[Индекс номера 199 (30.12.2019)]



Уважаемые норильчане, от всей души поздравляю вас с наступающими

Этих дней мы ждём с особым трепетом и надеждой, ведь именно в новогодние каникулы у нас появляется больше времени на родных и близких, на общение с друзьями, на отдых от повседневной суеты.

Александр Пестряков, председатель Норильского городского Совета депутатов Наступающий 2020 год будет високосным, а это значит, что у всех нас будет на один день больше, чтобы реализовать всё задуманное, сделать окружающий мир чуточку лучше, покорить новые высоты в профессиональной деятельности. В преддверии новогодних торжеств мы, как правило, подводим итоги очередного жизненного этапа, вспоминаем основные события уходящего года, строим планы и с уверенностью смотрим в будущее, под бой кремлёвских курантов загадывая самые смелые желания. Наступающий год по восточному календарю пройдёт под покровительством Белой металлической крысы — весьма символично для нас, жителей металлургического города. Я искренне желаю вам и вашим близким, чтобы дни новогодних каникул были наполнены волшебством и теплом семейного очага, чтобы все невзгоды обходили ваш дом стороной, а удача и успех были верными спутниками на протяжении всех 366 дней 2020 года. Здоровья вам, воплощения в жизнь всех планов, неиссякаемого оптимизма, любви и добра! С Новым годом! www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Наступающий 2020 год будет високосным, а это значит, что у всех нас будет на один день больше, чтобы реализовать всё задуманное, сделать окружающий мир чуточку лучше, покорить новые высоты в профессиональной деятельности. В преддверии новогодних торжеств мы, как правило, подводим итоги очередного жизненного этапа, вспоминаем основные события уходящего года, строим планы и с уверенностью смотрим в будущее, под бой кремлёвских курантов загадывая самые смелые желания.Наступающий год по восточному календарю пройдёт под покровительством Белой металлической крысы — весьма символично для нас, жителей металлургического города. Я искренне желаю вам и вашим близким, чтобы дни новогодних каникул были наполнены волшебством и теплом семейного очага, чтобы все невзгоды обходили ваш дом стороной, а удача и успех были верными спутниками на протяжении всех 366 дней 2020 года.Здоровья вам, воплощения в жизнь всех планов, неиссякаемого оптимизма, любви и добра! С Новым годом!

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