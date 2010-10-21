[Индекс номера 199 (30.12.2019)]

 Искатели 
Белые и пушистые

«Заполярная Правда» продолжает цикл публикаций, посвящённых норильчанам, которые увлечены коллекционированием. Объектом собирательства может быть всё что угодно: от предметов старины до современной техники. Героиня нашего новогоднего выпуска — директор 8–й школы Маргарита Полоскова, собирающая фигурки снеговиков.
Маргарита Полоскова с любимыми снеговиками
Для одних Новый год — формальность, не лишённая хлопот и суеты. Для других — по–прежнему долгожданный праздник, полный надежд и доброты. И чем ближе к бою курантов, тем охотнее мы вспоминаем беззаботное детство, когда вместе с родителями доставали с верхних полок запыленные коробки с игрушками и украшали ими ёлку. А ещё Новый год — особая пора, время хорошего настроения, улыбок и счастья. Это сказка, в которой мы — главные герои.
В канун Нового года школа № 8, которой руководит Маргарита Кузьминична, по–особому преображается: нарядные ёлки, красочные украшения, интересные поделки — многие из них сделаны руками школьников. В такие моменты любой гость, побывавший в этой школе, неожиданно для себя проникается настроением волшебства. Нередко в эти дни там можно встретить и фигурки снеговиков, к которым директор учреждения испытывает особое тепло.
— Скоротечность и сиюминутность жизни символизирует снеговик. Он будто напоминает: нужно ценить то, что здесь и сейчас, — объясняет Маргарита Кузьминична.
Подарок от близких людей
В коллекции, которую она скромно называет небольшой подборкой, около 60 экспонатов: плюшевые, вязаные, керамические, стеклянные... разные — большие и малые. Одних наша героиня купила, других ей подарили друзья и коллеги, знающие о её увлечении. А есть и те, которыми она особо дорожит: сделанные вручную, например, связанные дочерью и внучкой.
— Я не фанатична в своём увлечении, поэтому не могу сказать, что целенаправленно собираю всех попавших под руку снеговиков. Но если игрушка мне действительно запала в душу, то, конечно же, стараюсь её приобрести. Главное, чтобы снеговик был милым и добрым, создавал атмосферу детства, — рассказывает Маргарита Кузьминична.
Игрушка, создающая атмосферу детства
Наверное, в северных областях России нет ни одного человека, который бы в детстве не лепил снежные фигуры. По мнению нашей собеседницы, сегодня уже не все дети знают, какое это удовольствие, просто потому что никогда этого не делали. Почему так происходит, понять несложно: компьютерные игры и интернет отнимают у подрастающего поколения всё больше времени и внимания, в то время как родители и сами не спешат прививать им добрые традиции из своего детства. Это не плохо и не хорошо, это факт, с которым нужно просто смириться.
— Когда я вижу ребят, которые играют во дворе в снежки и лепят снеговиков, мне становится радостно и приятно. Даже хочется присоединиться к ним, ведь все мы родом из детства. И, несмотря на то, что мы уже давно выросли, продолжаем верить, что снеговик — посланник неба, поскольку снег падает сверху. В такие моменты мы можем позволить себе снова стать детьми, в наших сердцах опять появляется место для сказки, — заключает Маргарита Кузьминична.

Михаил Туаев
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Искатели 
«Заполярная Правда» продолжает цикл публикаций, посвящённых норильчанам, которые увлечены коллекционированием. Объектом собирательства может быть всё что угодно: от предметов старины до современной техники. Героиня нашего новогоднего выпуска — директор 8–й школы Маргарита Полоскова, собирающая фигурки снеговиков.

 
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 30 декабря 2019 
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