[Индекс номера 199 (30.12.2019)]



Дорогие норильчане!

От имени Норильского местного отделения партии «Единая Россия» и от себя лично поздравляю вас с наступающими праздниками — Новым, 2020 годом и Рождеством Христовым!

Николай Жигулин, секретарь Норильского городского местного отделения партии «Единая Россия» Скоро наступит сказочный Новый год. С ним связаны самые светлые ожидания, а новогодние каникулы ждут и взрослые, и дети. Год уходящий запомнится нам важными изменениями, незабываемыми событиями, достижениями во многих сферах жизни. Немало было сделано и ещё больше предстоит сделать, чтобы перемены к лучшему заметил и почувствовал каждый житель нашего родного Норильска. Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто плодотворно трудился на производстве, делал научные открытия, воспитывал и учил наших детей, добросовестно лечил, приумножал культурное достояние города, поддерживал правопорядок, создавал новые товары и оказывал качественные услуги. Спасибо вам за ваш труд! «Единая Россия» и в следующем году будет планомерно работать над тем, чтобы жизнь каждой семьи, каждого человека в нашем городе становилась благополучнее и комфортнее. Для этого мы продолжим реализацию 13 федеральных проектов: «Городская среда», «Народный контроль», «Старшее поколение», «Здоровое будущее», «Крепкая семья» и других. В новом году желаю вам тепла и уюта, любви и радости в сердцах, заботы и понимания близких и друзей. Здоровья, мира, добра и благополучия. Пусть счастье будет частым гостем в ваших домах! Искренне желаю каждому верить в себя, в своих близких и в свою страну, а ещё — в новогоднее чудо!

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Скоро наступит сказочный Новый год. С ним связаны самые светлые ожидания, а новогодние каникулы ждут и взрослые, и дети. Год уходящий запомнится нам важными изменениями, незабываемыми событиями, достижениями во многих сферах жизни. Немало было сделано и ещё больше предстоит сделать, чтобы перемены к лучшему заметил и почувствовал каждый житель нашего родного Норильска.Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто плодотворно трудился на производстве, делал научные открытия, воспитывал и учил наших детей, добросовестно лечил, приумножал культурное достояние города, поддерживал правопорядок, создавал новые товары и оказывал качественные услуги. Спасибо вам за ваш труд!«Единая Россия» и в следующем году будет планомерно работать над тем, чтобы жизнь каждой семьи, каждого человека в нашем городе становилась благополучнее и комфортнее. Для этого мы продолжим реализацию 13 федеральных проектов: «Городская среда», «Народный контроль», «Старшее поколение», «Здоровое будущее», «Крепкая семья» и других.В новом году желаю вам тепла и уюта, любви и радости в сердцах, заботы и понимания близких и друзей. Здоровья, мира, добра и благополучия. Пусть счастье будет частым гостем в ваших домах! Искренне желаю каждому верить в себя, в своих близких и в свою страну, а ещё — в новогоднее чудо!

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