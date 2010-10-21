[Индекс номера 199 (30.12.2019)]

 Право руля 
Мороз–воевода

Полицейский Дед Мороз и журналист «Заполярки» отправились в новогодний рейд у городской ёлки.
Отличного 2020 года!
В этот раз участники совместного проекта «Право руля» решили пожелать горожанам безопасного нового года и напомнить о том, что соблюдение правил дорожного движения — это путь к счастью, здоровью и благополучию.
Прихватив новогодние открытки, которые специально для этого случая разработала дизайнер «Заполярки» Людмила Карманова, и наполнив мешок световозвращателями и чупа–чупсами, новогодняя бригада «Право руля» устремилась в люди.
Светоотражатель — лучший друг детей
Взрослым пешеходам объясняли, что соблюдение ПДД полезно для всех — от мала до велика, а Новый год как встретишь, так и проведёшь. Пап, мам, дядь, тёть, а также бабушек и дедушек одаривали праздничными открытками. Детвора для полицейского Деда Мороза и его помощницы читала стихи и пела песни, а в награду за старание и морозоустойчивость дети получали такие нужные в тёмное время суток светоотражатели, чтобы быть заметными на дороге, и чупа–чупсы — чтобы 2020 год был сладким. С радостью делились они с Дедом Морозом и своими знаниями. Оказалось, норильская ребятня прекрасно осведомлена не только о правилах поведения на дорогах, но и о правилах безопасного катания с горок. Например, после того как ты скатился с горки, нужно быстренько встать с ледянки и отойти в сторону, чтобы тебя не сбили. А ещё, перед тем как съехать с горы, лучше крикнуть «Поберегись!» — и тогда ты никого не свалишь с ног.
Мальчишки и девчонки задавали вопросы про работу полицейского и Деда Мороза и интересовались, как же удаётся совмещать такие разные профессии. Новогодний волшебник с удовольствием отвечал и фотографировался с большими и маленькими норильчанами на память и на удачу.
Деду Морозу все рады
Не обошёл своим вниманием наш чародей и работников служб экстренного реагирования. У кого–то праздники, а у сотрудников скорой помощи — трудовые будни. В любой момент они должны быть готовы по первому звонку спасти чью–то жизнь. Полицейский Дед Мороз пожелал медикам поменьше вызовов на происшествия и побольше благодарных горожан.
Не забыл он и своих коллег — сотрудников ГИБДД. Дорожные полицейские пожелали друг другу спокойных трудовых будней, ответственных автомобилистов и пешеходов на улицах города и вспомнили о новогодних курьёзах на дорогах. Например, историю о подброшенном бампере, которая произошла накануне Нового года несколько лет назад в Талнахе. Стандартное ДТП. Столкнулись две легковушки. Госавтоинспекторы оформляют протокол, выясняют, кто прав, кто виноват. Уже описано место происшествия, как вдруг один из водителей дёргает полицейского за рукав: «Как ты не заметил, что бампер отвалился?» — и показывает на лежащий около машины бампер. Сотрудник ГИБДД ему: «Регистрационный номер своей машины видишь? На чём он крепится?» Товарищ кивает головой, а гаишник продолжает: «У твоей машины, что, два передних бампера?»
Была история и с другим Дедом Морозом, который так торопился поздравить норильчан с праздником, что превысил разрешённую скорость. Но поскольку превышение было незначительное, инспекторы ограничились профилактической беседой. На радостях новогодний волшебник обнял полицейских, поздравил с Новым годом, пожелал успехов в работе и сфотографировался с ними на память.
Дед Мороз желает жителям Большого Норильска удачи на дорогах и без печальных историй.

Наталья Черкашина
Фото Владимира МАКУШКИНА
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
Есть повод 
Под занавес уходящего года «Заполярная Правда» получила ценный подарок, который наверняка порадует и наших читателей: знак отличия «Золотой фонд прессы».

 
Поздравляем вас с наступающим Новым годом!

Гость номера 
Заслуженный артист России Сергей Ребрий получил в финале Года театра премию «Зрительское признание». За 30 лет работы в Норильске он признан народом и как любимый Дед Мороз. В канун Нового года актёр рассказал «Заполярке» о своей роли волшебника.

 
Вот и подходит к концу 2019 год, который для каждого из нас был наполнен яркими впечатлениями и событиями. Невозможно за несколько минут описать всё, что произошло в Норильске в уходящем году. Он стал новой ступенькой в развитии нашего города.

Традиции 
Почти у всех коренных народов Севера год начинается с восходом солнца после полярной ночи. И в тот день и на той широте, где взошло светило над чумом или нартами кочевника.

 
Этих дней мы ждём с особым трепетом и надеждой, ведь именно в новогодние каникулы у нас появляется больше времени на родных и близких, на общение с друзьями, на отдых от повседневной суеты.

Искатели 
«Заполярная Правда» продолжает цикл публикаций, посвящённых норильчанам, которые увлечены коллекционированием. Объектом собирательства может быть всё что угодно: от предметов старины до современной техники. Героиня нашего новогоднего выпуска — директор 8–й школы Маргарита Полоскова, собирающая фигурки снеговиков.

 
От имени Норильского местного отделения партии «Единая Россия» и от себя лично поздравляю вас с наступающими праздниками — Новым, 2020 годом и Рождеством Христовым!

Право руля 
Полицейский Дед Мороз и журналист «Заполярки» отправились в новогодний рейд у городской ёлки.

 
Новолетие и праздник Рождества Христова для нас, жителей Крайнего Севера, связаны с ожиданием первых солнечных лучей, которые рассеют полярную ночь и возвестят нам о наступлении светлого дня.

Дела духовные 
7 января православные христиане отметят Рождество Христово. О том, как будет отмечаться светлый праздник в нашем городе, мы узнали в Норильской епархии.

 
В канун праздников я сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Уходящий год запомнится нам как время успешной реализации масштабных проектов: открытие Центра планирования и контроля горных работ на руднике «Октябрьский», испытания экзоскелета, успешная «сбойка» рудников «Скалистый» и «Комсомольский».

Почти серьёзно 
Новый год — время исполнения желаний, настоящего волшебства и, конечно же, грандиозных планов. Что ждёт нас в 2020–м? Узнать это точно невозможно. Но получить интересные и полезные советы можно. Астрологи нам в помощь.

Новости:
 30 декабря 2019 
15:51 Норильские греки устроили традиционную рождественскую ёлку для детей.
15:34 В праздничные дни о нарушении графиков вывоза мусора можно звонить региональным операторам.
13:22 «Норильский никель» одерживает волевую победу и выходит в полуфинал Кубка России по мини-футболу.
13:16 В каникулы мусор в Норильске будет вывозиться ежедневно.
11:52 Транссибирский арт-фестиваль в Красноярском крае стартует в Норильске.
11:38 Синод Русской православной церкви разрешил крестить детей под именами иностранных святых, почитаемых в любой из поместных православных церквей.
11:32 Свободное рыболовство: с 1 января вступает в силу новый закон.
11:20 Административная комиссия напоминает о правилах соблюдения тишины.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Шеф-редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх