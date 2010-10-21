[Индекс номера 199 (30.12.2019)]



Право руля

Мороз–воевода

Полицейский Дед Мороз и журналист «Заполярки» отправились в новогодний рейд у городской ёлки.

Отличного 2020 года! В этот раз участники совместного проекта «Право руля» решили пожелать горожанам безопасного нового года и напомнить о том, что соблюдение правил дорожного движения — это путь к счастью, здоровью и благополучию. Прихватив новогодние открытки, которые специально для этого случая разработала дизайнер «Заполярки» Людмила Карманова, и наполнив мешок световозвращателями и чупа–чупсами, новогодняя бригада «Право руля» устремилась в люди. Светоотражатель — лучший друг детей Взрослым пешеходам объясняли, что соблюдение ПДД полезно для всех — от мала до велика, а Новый год как встретишь, так и проведёшь. Пап, мам, дядь, тёть, а также бабушек и дедушек одаривали праздничными открытками. Детвора для полицейского Деда Мороза и его помощницы читала стихи и пела песни, а в награду за старание и морозоустойчивость дети получали такие нужные в тёмное время суток светоотражатели, чтобы быть заметными на дороге, и чупа–чупсы — чтобы 2020 год был сладким. С радостью делились они с Дедом Морозом и своими знаниями. Оказалось, норильская ребятня прекрасно осведомлена не только о правилах поведения на дорогах, но и о правилах безопасного катания с горок. Например, после того как ты скатился с горки, нужно быстренько встать с ледянки и отойти в сторону, чтобы тебя не сбили. А ещё, перед тем как съехать с горы, лучше крикнуть «Поберегись!» — и тогда ты никого не свалишь с ног. Мальчишки и девчонки задавали вопросы про работу полицейского и Деда Мороза и интересовались, как же удаётся совмещать такие разные профессии. Новогодний волшебник с удовольствием отвечал и фотографировался с большими и маленькими норильчанами на память и на удачу. Деду Морозу все рады Не обошёл своим вниманием наш чародей и работников служб экстренного реагирования. У кого–то праздники, а у сотрудников скорой помощи — трудовые будни. В любой момент они должны быть готовы по первому звонку спасти чью–то жизнь. Полицейский Дед Мороз пожелал медикам поменьше вызовов на происшествия и побольше благодарных горожан. Не забыл он и своих коллег — сотрудников ГИБДД. Дорожные полицейские пожелали друг другу спокойных трудовых будней, ответственных автомобилистов и пешеходов на улицах города и вспомнили о новогодних курьёзах на дорогах. Например, историю о подброшенном бампере, которая произошла накануне Нового года несколько лет назад в Талнахе. Стандартное ДТП. Столкнулись две легковушки. Госавтоинспекторы оформляют протокол, выясняют, кто прав, кто виноват. Уже описано место происшествия, как вдруг один из водителей дёргает полицейского за рукав: «Как ты не заметил, что бампер отвалился?» — и показывает на лежащий около машины бампер. Сотрудник ГИБДД ему: «Регистрационный номер своей машины видишь? На чём он крепится?» Товарищ кивает головой, а гаишник продолжает: «У твоей машины, что, два передних бампера?» Была история и с другим Дедом Морозом, который так торопился поздравить норильчан с праздником, что превысил разрешённую скорость. Но поскольку превышение было незначительное, инспекторы ограничились профилактической беседой. На радостях новогодний волшебник обнял полицейских, поздравил с Новым годом, пожелал успехов в работе и сфотографировался с ними на память. Дед Мороз желает жителям Большого Норильска удачи на дорогах и без печальных историй.

Наталья Черкашина Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В этот раз участники совместного проекта «Право руля» решили пожелать горожанам безопасного нового года и напомнить о том, что соблюдение правил дорожного движения — это путь к счастью, здоровью и благополучию.Прихватив новогодние открытки, которые специально для этого случая разработала дизайнер «Заполярки» Людмила Карманова, и наполнив мешок световозвращателями и чупа–чупсами, новогодняя бригада «Право руля» устремилась в люди.Взрослым пешеходам объясняли, что соблюдение ПДД полезно для всех — от мала до велика, а Новый год как встретишь, так и проведёшь. Пап, мам, дядь, тёть, а также бабушек и дедушек одаривали праздничными открытками. Детвора для полицейского Деда Мороза и его помощницы читала стихи и пела песни, а в награду за старание и морозоустойчивость дети получали такие нужные в тёмное время суток светоотражатели, чтобы быть заметными на дороге, и чупа–чупсы — чтобы 2020 год был сладким. С радостью делились они с Дедом Морозом и своими знаниями. Оказалось, норильская ребятня прекрасно осведомлена не только о правилах поведения на дорогах, но и о правилах безопасного катания с горок. Например, после того как ты скатился с горки, нужно быстренько встать с ледянки и отойти в сторону, чтобы тебя не сбили. А ещё, перед тем как съехать с горы, лучше крикнуть «Поберегись!» — и тогда ты никого не свалишь с ног.Мальчишки и девчонки задавали вопросы про работу полицейского и Деда Мороза и интересовались, как же удаётся совмещать такие разные профессии. Новогодний волшебник с удовольствием отвечал и фотографировался с большими и маленькими норильчанами на память и на удачу.Не обошёл своим вниманием наш чародей и работников служб экстренного реагирования. У кого–то праздники, а у сотрудников скорой помощи — трудовые будни. В любой момент они должны быть готовы по первому звонку спасти чью–то жизнь. Полицейский Дед Мороз пожелал медикам поменьше вызовов на происшествия и побольше благодарных горожан.Не забыл он и своих коллег — сотрудников ГИБДД. Дорожные полицейские пожелали друг другу спокойных трудовых будней, ответственных автомобилистов и пешеходов на улицах города и вспомнили о новогодних курьёзах на дорогах. Например, историю о подброшенном бампере, которая произошла накануне Нового года несколько лет назад в Талнахе. Стандартное ДТП. Столкнулись две легковушки. Госавтоинспекторы оформляют протокол, выясняют, кто прав, кто виноват. Уже описано место происшествия, как вдруг один из водителей дёргает полицейского за рукав: «Как ты не заметил, что бампер отвалился?» — и показывает на лежащий около машины бампер. Сотрудник ГИБДД ему: «Регистрационный номер своей машины видишь? На чём он крепится?» Товарищ кивает головой, а гаишник продолжает: «У твоей машины, что, два передних бампера?»Была история и с другим Дедом Морозом, который так торопился поздравить норильчан с праздником, что превысил разрешённую скорость. Но поскольку превышение было незначительное, инспекторы ограничились профилактической беседой. На радостях новогодний волшебник обнял полицейских, поздравил с Новым годом, пожелал успехов в работе и сфотографировался с ними на память.Дед Мороз желает жителям Большого Норильска удачи на дорогах и без печальных историй.

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