[Индекс номера 20 (12.02.2019)]



Решаешь ты

С 15 по 24 февраля норильчане будут выбирать городские территории для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды».

В управлении городского хозяйства администрации Норильска уже определили территории для благоустройства и места для проведения анкетирования горожан. Также разрабатываются бюллетени для голосования, в которых все желающие смогут выразить свои пожелания и идеи относительно улучшения городского пространства. Кроме того, рассматривается и вариант онлайн–голосования. Как пояснила Марина Чирич, главный специалист отдела экологии управления городского хозяйства, реализация федерального проекта у нас началась в 2017 году: — За это время по выбору норильчан уже благоустроены зоны отдыха в районе домов: Ленинский пр., 37, и ул. Озёрная, 15а, а также территория парка «Озеро Долгое». В этом году предполагается продолжить обустройство набережной ручья Кайерканский — территории между домами № 9 и № 15 на улице Победы. В Талнахе облагородим участок в зелёной зоне между улицами Маслова и Бауманской. От каждого из нас зависит, будет ли его территория проживания комфортной и благоустроенной. Марина Чирич, главный специалист отдела экологии управления городского хозяйства администрации Норильска главный специалист отдела экологии управления городского хозяйства администрации Норильска В прошедшую пятницу, 8 февраля, на заседании общественной комиссии по благоустройству городской среды в 2020 году разработчики представили свои проекты, за которые норильчанам и предстоит проголосовать с 15 по 24 февраля. В этот раз предлагается продолжить благоустройство зоны отдыха на ул. Озёрной, 15а (второй этап, первый был реализован в прошлом году), оборудовать детскую площадку в Кайеркане на ул. Первомайской во дворе домов № 12, 14 и № 16. В Талнахе на пустыре, в районе ул. Рудной, 35а, где сегодня, кроме мусора и брошенных автомобилей, нет ничего, предполагается создать зону отдыха, как и на пустыре в районе ул. Михайличенко, 6. По словам Марины Чирич, от каждого из нас зависит, будет ли его территория проживания комфортной и благоустроенной. Презентуя второй этап проекта благоустройства зоны отдыха на ул. Озерной, 15а, Данила Волгин, главный специалист отдела благоустройства управления городского хозяйства администрации, отметил, что жители района смогут там интересно проводить досуг, заниматься активными видами спорта и устраивать семейные праздники. Кстати, по итогам первого этапа на этой площадке, а это три тысячи квадратных метров, уже появились две игровые зоны для детей от трёх до 12 лет, которые украшают малые архитектурные формы, а видеонаблюдение обеспечивает контроль за происходящим. На втором этапе разработчики планируют озеленить округу, установить спортивное оборудование и даже беседку, а также обустроить ещё и тренажёрную площадку (воркаут). Таким образом, вместо заброшенного пустыря жители получат зелёный островок отдыха в городской черте. Кстати, этому не помешает даже коллектор, который находится на территории. По замыслу разработчиков его закроют зелёные насаждения. И ещё важно, что все эти тренажёры, беседки и площадки будут доступны и лицам с ограниченными физическими возможностями. Для кайерканских ребятишек настоящим подарком может стать многофункциональный спортивно–досуговый комплекс во дворе домов 12, 14, 16 на улице Первомайской. На территории в шесть с лишним тысяч квадратных метров предусмотрели две спортивные площадки и тренажёрную (воркаут), а также игровую — для ребят младшего возраста. Кроме того, планируется оборудовать полосу препятствий для сдачи норм ГТО. Кстати, здесь же могут проводить свои занятия и воспитанники детско–юношеской спортшколы, расположенной поблизости, и ученики школы № 40. Кроме того, для ребятишек с ограниченными физическими возможностями предусмотрен специальный детский комплекс «Качелька», где можно кататься прямо в коляске. Ещё один адрес, давно требующий благоустройства, — Михайличенко, 6. Сегодня это пустырь, кое–где покрытый асфальтом, куда несознательные граждане сваливают мусор. А между тем жителям этого района хочется, чтобы их дети могли поиграть во дворе, чтобы вид из окна радовал глаз, чтобы было, где совершить утреннюю пробежку. Поэтому этот адрес тоже в списке на благоустройство. И по замыслу проектировщиков, здесь вполне можно создать комфортные условия. Для этого планируются не только озеленение территории, освещение, установка скамеек и малых архитектурных форм, но и создание на старом ростверке современной и безопасной игровой площадки с малыми архитектурными формами и специальным детским оборудованием. Кстати, эта территория очень удобна для проведения массовых народных гуляний, уличных фестивалей и праздников, потому что движение автотранспорта здесь ограничено, что гарантирует безопасность отдыхающим. И, наконец, Рудная, 35а. По мнению проектировщиков, это один из самых сложных участков — весь пятый микрорайон был возведён на скале, а вместе с тем одно из красивейших мест рудной столицы, что и решено использовать. Михаил Волгин, председатель Норильской организации «Союз архитекторов России», отметил: – В Талнахе очень красивый ландшафт, и это изюминка города рударей, поэтому мы старались максимально использовать все элементы природной среды: деревья, кусты, возвышенности. То же касается и сформированных пешеходных тропинок — они стали элементами нашего проекта. Мы пытались дополнить то, что уже создано природой. И мне приятно, что талнахцы переживают за свой город и стараются сохранить его историю. На заседании общественной комиссии по благоустройству городской среды в 2020 году разработчики представили свои проекты, за которые норильчанам предстоит проголосовать с 15 по 24 февраля. До настоящего времени работы по благоустройству здесь не проводились, земельный участок пустует и портит архитектурный облик микрорайона, к тому же его стали использовать для складирования бытового мусора. В 2018 году «Творческая мастерская «АРХБЮРО» разработала проектно–сметную документацию по благоустройству этой территории. И теперь здесь планируются детская площадка с качелями, песочницами и горками, газоны и скамейки. Летом этого года за счёт средств местного бюджета будет выполнен первый этап по благоустройству территории: обустроят спортивную площадку, установят спортивное оборудование для разновозрастных групп, появятся и зона отдыха с беседкой. В следующем году планируются земляные работы (планировка территории, обустройство детских площадок), а также устройство монолитного железобетонного поребрика. Кроме того, закупят и установят детское игровое оборудование. Жители улицы Рудной, а это более пяти тысяч человек, настолько ждут эту площадку, что даже обещают присматривать там за порядком.

Лариса Стецевич Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В управлении городского хозяйства администрации Норильска уже определили территории для благоустройства и места для проведения анкетирования горожан. Также разрабатываются бюллетени для голосования, в которых все желающие смогут выразить свои пожелания и идеи относительно улучшения городского пространства. Кроме того, рассматривается и вариант онлайн–голосования.Как пояснила Марина Чирич, главный специалист отдела экологии управления городского хозяйства, реализация федерального проекта у нас началась в 2017 году:— За это время по выбору норильчан уже благоустроены зоны отдыха в районе домов: Ленинский пр., 37, и ул. Озёрная, 15а, а также территория парка «Озеро Долгое». В этом году предполагается продолжить обустройство набережной ручья Кайерканский — территории между домами № 9 и № 15 на улице Победы. В Талнахе облагородим участок в зелёной зоне между улицами Маслова и Бауманской.В прошедшую пятницу, 8 февраля, на заседании общественной комиссии по благоустройству городской среды в 2020 году разработчики представили свои проекты, за которые норильчанам и предстоит проголосовать с 15 по 24 февраля. В этот раз предлагается продолжить благоустройство зоны отдыха на ул. Озёрной, 15а (второй этап, первый был реализован в прошлом году), оборудовать детскую площадку в Кайеркане на ул. Первомайской во дворе домов № 12, 14 и № 16. В Талнахе на пустыре, в районе ул. Рудной, 35а, где сегодня, кроме мусора и брошенных автомобилей, нет ничего, предполагается создать зону отдыха, как и на пустыре в районе ул. Михайличенко, 6.По словам Марины Чирич, от каждого из нас зависит, будет ли его территория проживания комфортной и благоустроенной.Презентуя второй этап проекта благоустройства зоны отдыха на ул. Озерной, 15а, Данила Волгин, главный специалист отдела благоустройства управления городского хозяйства администрации, отметил, что жители района смогут там интересно проводить досуг, заниматься активными видами спорта и устраивать семейные праздники.Кстати, по итогам первого этапа на этой площадке, а это три тысячи квадратных метров, уже появились две игровые зоны для детей от трёх до 12 лет, которые украшают малые архитектурные формы, а видеонаблюдение обеспечивает контроль за происходящим.На втором этапе разработчики планируют озеленить округу, установить спортивное оборудование и даже беседку, а также обустроить ещё и тренажёрную площадку (воркаут). Таким образом, вместо заброшенного пустыря жители получат зелёный островок отдыха в городской черте. Кстати, этому не помешает даже коллектор, который находится на территории. По замыслу разработчиков его закроют зелёные насаждения. И ещё важно, что все эти тренажёры, беседки и площадки будут доступны и лицам с ограниченными физическими возможностями.Для кайерканских ребятишек настоящим подарком может стать многофункциональный спортивно–досуговый комплекс во дворе домов 12, 14, 16 на улице Первомайской. На территории в шесть с лишним тысяч квадратных метров предусмотрели две спортивные площадки и тренажёрную (воркаут), а также игровую — для ребят младшего возраста. Кроме того, планируется оборудовать полосу препятствий для сдачи норм ГТО. Кстати, здесь же могут проводить свои занятия и воспитанники детско–юношеской спортшколы, расположенной поблизости, и ученики школы № 40. Кроме того, для ребятишек с ограниченными физическими возможностями предусмотрен специальный детский комплекс «Качелька», где можно кататься прямо в коляске.Ещё один адрес, давно требующий благоустройства, — Михайличенко, 6. Сегодня это пустырь, кое–где покрытый асфальтом, куда несознательные граждане сваливают мусор. А между тем жителям этого района хочется, чтобы их дети могли поиграть во дворе, чтобы вид из окна радовал глаз, чтобы было, где совершить утреннюю пробежку. Поэтому этот адрес тоже в списке на благоустройство.И по замыслу проектировщиков, здесь вполне можно создать комфортные условия. Для этого планируются не только озеленение территории, освещение, установка скамеек и малых архитектурных форм, но и создание на старом ростверке современной и безопасной игровой площадки с малыми архитектурными формами и специальным детским оборудованием. Кстати, эта территория очень удобна для проведения массовых народных гуляний, уличных фестивалей и праздников, потому что движение автотранспорта здесь ограничено, что гарантирует безопасность отдыхающим.И, наконец, Рудная, 35а. По мнению проектировщиков, это один из самых сложных участков — весь пятый микрорайон был возведён на скале, а вместе с тем одно из красивейших мест рудной столицы, что и решено использовать.Михаил Волгин, председатель Норильской организации «Союз архитекторов России», отметил:– В Талнахе очень красивый ландшафт, и это изюминка города рударей, поэтому мы старались максимально использовать все элементы природной среды: деревья, кусты, возвышенности. То же касается и сформированных пешеходных тропинок — они стали элементами нашего проекта. Мы пытались дополнить то, что уже создано природой. И мне приятно, что талнахцы переживают за свой город и стараются сохранить его историю.До настоящего времени работы по благоустройству здесь не проводились, земельный участок пустует и портит архитектурный облик микрорайона, к тому же его стали использовать для складирования бытового мусора.В 2018 году «Творческая мастерская «АРХБЮРО» разработала проектно–сметную документацию по благоустройству этой территории. И теперь здесь планируются детская площадка с качелями, песочницами и горками, газоны и скамейки. Летом этого года за счёт средств местного бюджета будет выполнен первый этап по благоустройству территории: обустроят спортивную площадку, установят спортивное оборудование для разновозрастных групп, появятся и зона отдыха с беседкой.В следующем году планируются земляные работы (планировка территории, обустройство детских площадок), а также устройство монолитного железобетонного поребрика. Кроме того, закупят и установят детское игровое оборудование. Жители улицы Рудной, а это более пяти тысяч человек, настолько ждут эту площадку, что даже обещают присматривать там за порядком.

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