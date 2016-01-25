В Норильске в межрайонной больнице № 1 в 2020 году начнут проводиться хирургические операции на сердце.
Об этом стало известно из беседы губернатора Красноярского края Александра Усса с министром здравоохранения края Виталием Денисовым.
Министр доложил губернатору, что край приступил к реализации региональных составляющих нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».
— Основным направлением является борьба со смертностью, и в первую очередь с сердечно–сосудистыми заболеваниями, которые являются наиболее актуальной причиной снижения продолжительности жизни. Для этого в крае сформирована трехэтапная система оказания медицинской помощи: выявление заболеваний и диспансерное наблюдение в районных больницах, затем, если есть необходимость в оказании помощи на более высоком уровне, направление пациента в один из межрайонных центров, расположенных в Канске, Ачинске, Минусинске, Лесосибирске и Норильске. А высокотехнологичную медицинскую помощь жители края могут получить в Красноярске, в федеральном кардиоцентре или в краевой клинической больнице, — пояснил министр и поблагодарил губернатора за помощь в увеличении федеральных квот для красноярского кардиоцентра на дорогостоящие операции жителям региона.
Основной акцент в этой системе сделан на оказание специализированной помощи в межрайонных центрах, где организованы инвазивные сердечно–сосудистые центры для проведения хирургических операций, которые раньше делались только в Красноярске. Помимо краевой столицы такие центры действуют в Канске и Ачинске. По мнению Александра Усса, Красноярский край обладает достаточным техническим и кадровым потенциалом, чтобы увеличить сеть таких центров.
Губернатор поручил министру здравоохранения Виталию Денисову создать инвазивные сосудисто–сердечные центры: в Минусинске — в этом году, в Норильске и Лесосибирске — в следующем.
Как пояснил журналистам «Заполярной правды» руководитель территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе, сейчас в Норильске операции на сердце не проводятся в связи с отсутствием необходимого оборудования и специалистов, и норильчане, нуждающиеся в этом, отправляются в Красноярск.
— Сегодня мы получили информацию из министерства о том, что к 2020 году будет выделено финансирование на приобретение оборудования для проведения хирургических операций сердечно–сосудистого профиля на базе межрайонной больницы № 1, — сказал Коба Кавтеладзе, — также один из хирургов больницы, который и будет затем оказывать эту помощь, получит направление на обучение по специальности «кардиохирургия».Надежда Сидорwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда