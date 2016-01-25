Фото новости:

Эстафета огня 2019

[Индекс номера 20 (12.02.2019)]

 Подробно 
Процент учёта

Почти год назад норильчане начали получать платёжки за жилищно–коммунальные услуги, в которых появилась строчка об оплате общедомовых приборов учёта. Добавленная сумма разнилась, но всё равно впечатляла — до 20 тысяч рублей с квартиры. В феврале 2019–го вопрос оплаты счётчиков встал вновь. В редакцию посыпались звонки от жильцов, что связано с «оприбориванием» всё новых адресов. «Заполярка» возвращается к теме, отвечая на поступившие вопросы читателей.
Всё не сразу
Жительница дома на Ленинском пр., 43а, получила «обновлённую» платёжку, согласно которой должна будет оплатить свою долю за общедомовые приборы учёта (ОДПУ) в размере 17 тысяч рублей. Поскольку такой суммы единовременно у неё нет, платёж был разбит на 60 месяцев — по 283,3 рубля в месяц. Однако на остаток суммы, как ей объяснили в УК «Город», ей начисляется пеня в размере ставки рефинансирования. «Выходит, это всё же кредит?» — спрашивает она.
Закон № 261–ФЗ «Об энергосбережении...» обязал установить коллективные приборы учёта ресурсов самих собственников, причём в срок до 1 июля 2012 года. Жильцы этого по разным причинам не сделали, и закон возложил эту функцию на ресурсников, которые работы выполнили и выставили людям счета. И вот тут появились вопросы: почему выбраны конкретные счётчики; чем вызвана разница их стоимости и многие другие.
Как рассказали «Заполярке» в городской прокуратуре («ЗП» № 60 от 24.04.2018), Жилищный кодекс не позволяет людям отказаться от услуг РСО, установившей счётчики. Закон императивен и другого варианта не предлагает:
— Муниципальное предприятие «КОС» свою задачу выполнило, теперь собственники должны предоставить доступ к узлам учёта и возместить расходы РСО. Никакого согласования с жильцами, в том числе по стоимости ОДПУ, а также процедуры предоставления документов закон не предполагает.
Он же отметил, что в России цены на ОДПУ не являются регулируемыми. То есть нет нормативно установленного законом уровня, выше которого якобы «прыгнуло» муниципальное предприятие «КОС». Однако в случае имеющихся сомнений в правильности его действий можно «обратиться в суд, потребовать проведения ценовой экспертизы и уже в судебном порядке доказывать, что на вас пытаются возложить дополнительные расходы. Другого пути в рамках действующего законодательства не существует».
Разницу стоимости приборов в разных домах Евгений Борисевич, директор предприятия «КОС», поясняет рядом факторов: учитываются диаметр сечения вводного трубопровода; комплектация приборов; количество подъездов в доме и так далее. Он отмечает, что в каждом конкретном случае разрабатывался индивидуальный рабочий проект, который согласовывался и утверждался службой энергосбыта «НТЭК» (как ресурсоснабжающей организацией), управляющей компанией и «КОС» (как заказчиком).
Муниципальное предприятие «КОС» выставляет единовременную оплату за прибор учёта в первый месяц эксплуатации. Как уже рассказывал «Заполярке» Евгений Войник, начальник управления ЖКХ администрации Норильска, собственники помещений обязаны нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество («ЗП» № 56 от 17.04.2018):
— У квартиросъёмщика есть право выбрать схему расчётов: заплатить всё сразу, воспользоваться рассрочкой либо закрыть долг за год, за два и так далее. При рассрочке платёж делится на 60 равных частей (если с собственником не заключено соглашение о меньшем сроке погашения). Однако на остаток долга начисляется ставка рефинансирования (на сегодня — 7,75% годовых). Эта переплата будет зависеть от того, сколько лет потребуется жильцу на погашение долга. Кстати, расходы на поверку приборов, которая производится раз в пять лет, а также на текущее техническое обслуживание и эксплуатацию тоже ложатся на плечи собственников жилья — согласно Жилищному кодексу и действующему законодательству.
Невозможное возможно
Жительница дома на ул. Комсомольской, 18, спрашивает: как быть собственникам квартир в домах, где не могут быть технически установлены приборы учёта? «У нас, к примеру, вообще теплоцентра нет, а есть дома, где он один на всё здание, как там будут ставить счётчики и считать ресурс?»
Дома, где нет технической возможности смонтировать счётчики без реконструкции теплоцентров, в городе действительно есть, и их немало — 153 (чаще хрущёвки, сталинки). В них теоретически можно установить счётчики на воду, говорит Евгений Борисевич, директор предприятия «КОС», на тепло — нельзя:
— Но мы ничего монтировать не будем до решения собственников, потому что потом они могут не проголосовать за счётчики, и кто тогда возместит наши затраты? Так что сейчас мы ведём работу с УЖКХ и УК по поводу инициации таких собраний. Есть и юридические трудности с жилыми домами, которые являются конструктивно единым строением, имеют общую систему теплоснабжения, но отдельные почтовые адреса и самостоятельный статус многоквартирного дома (МКД). По ним мы сейчас ищем решение.
Евгений Борисевич также подтвердил, что во всех домах, где есть техническая возможность, приборы учёта установили. Они уже введены в коммерческую эксплуатацию и позволяют оценить экономическую эффективность собственной установки. Так, оказалось, что по факту норильчане тратят на 20% больше воды, чем предполагает норматив потребления.
— И сейчас это прямые убытки управляющих компаний, а до установки приборов учёта были убытками «КОС», — пояснил специалист.
Что же касается описанной читательницей ситуации, когда «теплоцентр один на весь дом», Евгений Борисевич отметил, что ресурс по тепловой энергии, независимо от количества теплоцентров (подъездов) в доме, суммируется и распределяется между всеми собственниками пропорционально занимаемой площади от общей жилой площади в МКД. Счёт за воду и водоотведение предъявляется по показаниям индивидуальных счётчиков или — при их отсутствии — по нормативу потребления.
Контроль должен быть
Я как собственник жилья хочу иметь возможность проконтролировать правильность предъявленных к оплате расходов за установку ОДПУ. Как это сделать?
Это действительно можно сделать, уверили нас в «КОС», направив запрос в ресурсоснабжающую компанию, которая занималась установкой прибора учёта и предъявила счёт на возмещение своих затрат. При несогласии с предложенными расходами можно обратиться с претензией туда же, а в дальнейшем обжаловать выставленный счёт в суде.
Техническую документацию (рабочий проект, технический отчёт, акт ввода в коммерческую эксплуатацию, паспорта на оборудование, входящее в ОДПУ, и другое) можно получить в управляющей организации, а также увидеть на официальном сайте муниципального предприятия «КОС» (http://www.mupkosnorilsk.ru) в профильном разделе, посвящённом общедомовым приборам учёта. Там в виде отсканированных документов размещена информация по каждому многоквартирному дому.
Расскажите, какой порядок расчётов за возмещение расходов на коллективные счётчики? Жильцы платят чистую сумму или сначала проценты?
В случае рассрочки в первую очередь погашаются проценты за текущий месяц, оставшаяся часть гасит основной долг (расчёт процентов производится ежедневно на остаток задолженности).
К примеру, в апреле абоненту выставлен счёт за установку счётчика, стоимость которого 10 000 рублей. При рассрочке на пять лет ежемесячный платёж составит 166,67 рубля (10 000/60). Желаемая сумма внесения в текущем месяце 5000 рублей. Пока у жильца пени не набежали, так как прибор учёта ему только установили, поэтому проценты начисляются на остаток основного долга, а именно на 5000 рублей.
В мае он оплатил ежемесячный платёж по основному долгу и процентам. В июне собственник не внёс деньги, в связи с чем остаток задолженности не изменился, а проценты за пользование денежными средствами увеличились и составили 58,56 рубля на дату следующего платежа.
В июле он решил внести 1000 рублей. Таким образом из внесённых денег: 58,56 рубля пойдут на погашение процентов, а 941,44 — на погашение основного долга.
В августе наш жилец опять погасил сумму ежемесячного платежа по основному долгу и процентам. А в сентябре решил заплатить сразу 2000. Из них 22,20 рубля пойдут на погашение процентов, а 1977,80 — на погашение основного долга.
В октябре у собственника появилась возможность полностью погасить задолженность, для чего он внёс платёж в размере 1758,18 рубля: 1747,42 и 10,76 рубля в счёт погашения основного долга и процентов соответственно.

Татьяна Сергеева
Фото Владимира МАКУШКИНА
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
С 15 по 24 февраля норильчане будут выбирать городские территории для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды».

Здравоохранение 
В Норильске в межрайонной больнице № 1 в 2020 году начнут проводиться хирургические операции на сердце.

Подробно 
Почти год назад норильчане начали получать платёжки за жилищно–коммунальные услуги, в которых появилась строчка об оплате общедомовых приборов учёта. Добавленная сумма разнилась, но всё равно впечатляла — до 20 тысяч рублей с квартиры. В феврале 2019–го вопрос оплаты счётчиков встал вновь. В редакцию посыпались звонки от жильцов, что связано с «оприбориванием» всё новых адресов. «Заполярка» возвращается к теме, отвечая на поступившие вопросы читателей.

БЫТЬ МОЛОДЫМ 
Сегодня шестеро десятиклассников норильской гимназии № 1 отправляются на Фестиваль добровольцев.

АНОНС 
«Путевые заметки» Андрея Урганта о волонтёрах «Норникеля»» норильчане увидят под занавес Форума социальных технологий «Город — это мы».

Учитель, которого ждут 
В Норильске на прошлой неделе завершился городской конкурс «Учитель года — 2019». В гостях у «Заполярки» — финалистка, абсолютный победитель муниципального этапа состязания, преподаватель биологии норильской гимназии № 1 Елена Чалова.

Подмостки 
Театр юного актера «Зазеркалье» ТДШИ за творческий год создал пять мини–спектаклей по сказкам северных народов и завершил оригинальный проект «Земля Таймыра».

Спорт-тайм 
В 12–м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» играл дома с БЛиКом из Нефтеюганска. Не встретив практически никакого сопротивления, норильчане одержали безоговорочную победу над дебютантом лиги — 5:0 и 9:2.

Конкурс 
Уважаемые читатели, у вас есть прекрасный шанс сделать оригинальный подарок для родных и близких и получить приз от спонсоров проекта:

Новости:
 12 февраля 2019 
16:04 Доставка сменного персонала НМЗ выполняется машинами повышенной проходимости.
16:00 Новый храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской отметил свой первый престольный праздник.
15:55 «Февраль добрых дел» продолжился постановкой «Фламенко ритм - биение сердец».
15:45 Открытая встреча памяти Сергея Панченко, бывшего руководителя Агентства развития Норильска, прошла вчера в медиакомпании «Северный город».
15:20 В Норильске выявили сильнейших стритлифтеров.
15:13 Между Центральным районом Норильска, районом Кайеркан и аэропортом полностью прекращено автотранспортное сообщение.
12:37 «Норникель» и СГУ научат студентов работать с SAP.
10:10 На рудники Заполярного филиала «Норникеля» поступит 105 единиц техники в 2019 году.
10:08 В городе прошёл шашечный турнир среди детсадовцев Кайеркана.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх