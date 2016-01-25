[Индекс номера 20 (12.02.2019)]



Подробно

Процент учёта

Почти год назад норильчане начали получать платёжки за жилищно–коммунальные услуги, в которых появилась строчка об оплате общедомовых приборов учёта. Добавленная сумма разнилась, но всё равно впечатляла — до 20 тысяч рублей с квартиры. В феврале 2019–го вопрос оплаты счётчиков встал вновь. В редакцию посыпались звонки от жильцов, что связано с «оприбориванием» всё новых адресов. «Заполярка» возвращается к теме, отвечая на поступившие вопросы читателей.

Всё не сразу — Жительница дома на Ленинском пр., 43а, получила «обновлённую» платёжку, согласно которой должна будет оплатить свою долю за общедомовые приборы учёта (ОДПУ) в размере 17 тысяч рублей. Поскольку такой суммы единовременно у неё нет, платёж был разбит на 60 месяцев — по 283,3 рубля в месяц. Однако на остаток суммы, как ей объяснили в УК «Город», ей начисляется пеня в размере ставки рефинансирования. «Выходит, это всё же кредит?» — спрашивает она. Закон № 261–ФЗ «Об энергосбережении...» обязал установить коллективные приборы учёта ресурсов самих собственников, причём в срок до 1 июля 2012 года. Жильцы этого по разным причинам не сделали, и закон возложил эту функцию на ресурсников, которые работы выполнили и выставили людям счета. И вот тут появились вопросы: почему выбраны конкретные счётчики; чем вызвана разница их стоимости и многие другие. Как рассказали «Заполярке» в городской прокуратуре («ЗП» № 60 от 24.04.2018), Жилищный кодекс не позволяет людям отказаться от услуг РСО, установившей счётчики. Закон императивен и другого варианта не предлагает: — Муниципальное предприятие «КОС» свою задачу выполнило, теперь собственники должны предоставить доступ к узлам учёта и возместить расходы РСО. Никакого согласования с жильцами, в том числе по стоимости ОДПУ, а также процедуры предоставления документов закон не предполагает. Он же отметил, что в России цены на ОДПУ не являются регулируемыми. То есть нет нормативно установленного законом уровня, выше которого якобы «прыгнуло» муниципальное предприятие «КОС». Однако в случае имеющихся сомнений в правильности его действий можно «обратиться в суд, потребовать проведения ценовой экспертизы и уже в судебном порядке доказывать, что на вас пытаются возложить дополнительные расходы. Другого пути в рамках действующего законодательства не существует». Разницу стоимости приборов в разных домах Евгений Борисевич, директор предприятия «КОС», поясняет рядом факторов: учитываются диаметр сечения вводного трубопровода; комплектация приборов; количество подъездов в доме и так далее. Он отмечает, что в каждом конкретном случае разрабатывался индивидуальный рабочий проект, который согласовывался и утверждался службой энергосбыта «НТЭК» (как ресурсоснабжающей организацией), управляющей компанией и «КОС» (как заказчиком). Муниципальное предприятие «КОС» выставляет единовременную оплату за прибор учёта в первый месяц эксплуатации. Как уже рассказывал «Заполярке» Евгений Войник, начальник управления ЖКХ администрации Норильска, собственники помещений обязаны нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество («ЗП» № 56 от 17.04.2018): — У квартиросъёмщика есть право выбрать схему расчётов: заплатить всё сразу, воспользоваться рассрочкой либо закрыть долг за год, за два и так далее. При рассрочке платёж делится на 60 равных частей (если с собственником не заключено соглашение о меньшем сроке погашения). Однако на остаток долга начисляется ставка рефинансирования (на сегодня — 7,75% годовых). Эта переплата будет зависеть от того, сколько лет потребуется жильцу на погашение долга. Кстати, расходы на поверку приборов, которая производится раз в пять лет, а также на текущее техническое обслуживание и эксплуатацию тоже ложатся на плечи собственников жилья — согласно Жилищному кодексу и действующему законодательству. Невозможное возможно — Жительница дома на ул. Комсомольской, 18, спрашивает: как быть собственникам квартир в домах, где не могут быть технически установлены приборы учёта? «У нас, к примеру, вообще теплоцентра нет, а есть дома, где он один на всё здание, как там будут ставить счётчики и считать ресурс?» Дома, где нет технической возможности смонтировать счётчики без реконструкции теплоцентров, в городе действительно есть, и их немало — 153 (чаще хрущёвки, сталинки). В них теоретически можно установить счётчики на воду, говорит Евгений Борисевич, директор предприятия «КОС», на тепло — нельзя: — Но мы ничего монтировать не будем до решения собственников, потому что потом они могут не проголосовать за счётчики, и кто тогда возместит наши затраты? Так что сейчас мы ведём работу с УЖКХ и УК по поводу инициации таких собраний. Есть и юридические трудности с жилыми домами, которые являются конструктивно единым строением, имеют общую систему теплоснабжения, но отдельные почтовые адреса и самостоятельный статус многоквартирного дома (МКД). По ним мы сейчас ищем решение. Евгений Борисевич также подтвердил, что во всех домах, где есть техническая возможность, приборы учёта установили. Они уже введены в коммерческую эксплуатацию и позволяют оценить экономическую эффективность собственной установки. Так, оказалось, что по факту норильчане тратят на 20% больше воды, чем предполагает норматив потребления. — И сейчас это прямые убытки управляющих компаний, а до установки приборов учёта были убытками «КОС», — пояснил специалист. Что же касается описанной читательницей ситуации, когда «теплоцентр один на весь дом», Евгений Борисевич отметил, что ресурс по тепловой энергии, независимо от количества теплоцентров (подъездов) в доме, суммируется и распределяется между всеми собственниками пропорционально занимаемой площади от общей жилой площади в МКД. Счёт за воду и водоотведение предъявляется по показаниям индивидуальных счётчиков или — при их отсутствии — по нормативу потребления. Контроль должен быть — Я как собственник жилья хочу иметь возможность проконтролировать правильность предъявленных к оплате расходов за установку ОДПУ. Как это сделать? Это действительно можно сделать, уверили нас в «КОС», направив запрос в ресурсоснабжающую компанию, которая занималась установкой прибора учёта и предъявила счёт на возмещение своих затрат. При несогласии с предложенными расходами можно обратиться с претензией туда же, а в дальнейшем обжаловать выставленный счёт в суде. Техническую документацию (рабочий проект, технический отчёт, акт ввода в коммерческую эксплуатацию, паспорта на оборудование, входящее в ОДПУ, и другое) можно получить в управляющей организации, а также увидеть на официальном сайте муниципального предприятия «КОС» (http://www.mupkosnorilsk.ru) в профильном разделе, посвящённом общедомовым приборам учёта. Там в виде отсканированных документов размещена информация по каждому многоквартирному дому. — Расскажите, какой порядок расчётов за возмещение расходов на коллективные счётчики? Жильцы платят чистую сумму или сначала проценты? В случае рассрочки в первую очередь погашаются проценты за текущий месяц, оставшаяся часть гасит основной долг (расчёт процентов производится ежедневно на остаток задолженности). К примеру, в апреле абоненту выставлен счёт за установку счётчика, стоимость которого 10 000 рублей. При рассрочке на пять лет ежемесячный платёж составит 166,67 рубля (10 000/60). Желаемая сумма внесения в текущем месяце 5000 рублей. Пока у жильца пени не набежали, так как прибор учёта ему только установили, поэтому проценты начисляются на остаток основного долга, а именно на 5000 рублей. В мае он оплатил ежемесячный платёж по основному долгу и процентам. В июне собственник не внёс деньги, в связи с чем остаток задолженности не изменился, а проценты за пользование денежными средствами увеличились и составили 58,56 рубля на дату следующего платежа. В июле он решил внести 1000 рублей. Таким образом из внесённых денег: 58,56 рубля пойдут на погашение процентов, а 941,44 — на погашение основного долга. В августе наш жилец опять погасил сумму ежемесячного платежа по основному долгу и процентам. А в сентябре решил заплатить сразу 2000. Из них 22,20 рубля пойдут на погашение процентов, а 1977,80 — на погашение основного долга. В октябре у собственника появилась возможность полностью погасить задолженность, для чего он внёс платёж в размере 1758,18 рубля: 1747,42 и 10,76 рубля в счёт погашения основного долга и процентов соответственно.

Татьяна Сергеева Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Закон № 261–ФЗ «Об энергосбережении...» обязал установить коллективные приборы учёта ресурсов самих собственников, причём в срок до 1 июля 2012 года. Жильцы этого по разным причинам не сделали, и закон возложил эту функцию на ресурсников, которые работы выполнили и выставили людям счета. И вот тут появились вопросы: почему выбраны конкретные счётчики; чем вызвана разница их стоимости и многие другие.Как рассказали «Заполярке» в городской прокуратуре («ЗП» № 60 от 24.04.2018), Жилищный кодекс не позволяет людям отказаться от услуг РСО, установившей счётчики. Закон императивен и другого варианта не предлагает:— Муниципальное предприятие «КОС» свою задачу выполнило, теперь собственники должны предоставить доступ к узлам учёта и возместить расходы РСО. Никакого согласования с жильцами, в том числе по стоимости ОДПУ, а также процедуры предоставления документов закон не предполагает.Он же отметил, что в России цены на ОДПУ не являются регулируемыми. То есть нет нормативно установленного законом уровня, выше которого якобы «прыгнуло» муниципальное предприятие «КОС». Однако в случае имеющихся сомнений в правильности его действий можно «обратиться в суд, потребовать проведения ценовой экспертизы и уже в судебном порядке доказывать, что на вас пытаются возложить дополнительные расходы. Другого пути в рамках действующего законодательства не существует».Разницу стоимости приборов в разных домах Евгений Борисевич, директор предприятия «КОС», поясняет рядом факторов: учитываются диаметр сечения вводного трубопровода; комплектация приборов; количество подъездов в доме и так далее. Он отмечает, что в каждом конкретном случае разрабатывался индивидуальный рабочий проект, который согласовывался и утверждался службой энергосбыта «НТЭК» (как ресурсоснабжающей организацией), управляющей компанией и «КОС» (как заказчиком).Муниципальное предприятие «КОС» выставляет единовременную оплату за прибор учёта в первый месяц эксплуатации. Как уже рассказывал «Заполярке» Евгений Войник, начальник управления ЖКХ администрации Норильска, собственники помещений обязаны нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество («ЗП» № 56 от 17.04.2018):— У квартиросъёмщика есть право выбрать схему расчётов: заплатить всё сразу, воспользоваться рассрочкой либо закрыть долг за год, за два и так далее. При рассрочке платёж делится на 60 равных частей (если с собственником не заключено соглашение о меньшем сроке погашения). Однако на остаток долга начисляется ставка рефинансирования (на сегодня — 7,75% годовых). Эта переплата будет зависеть от того, сколько лет потребуется жильцу на погашение долга. Кстати, расходы на поверку приборов, которая производится раз в пять лет, а также на текущее техническое обслуживание и эксплуатацию тоже ложатся на плечи собственников жилья — согласно Жилищному кодексу и действующему законодательству.Дома, где нет технической возможности смонтировать счётчики без реконструкции теплоцентров, в городе действительно есть, и их немало — 153 (чаще хрущёвки, сталинки). В них теоретически можно установить счётчики на воду, говорит Евгений Борисевич, директор предприятия «КОС», на тепло — нельзя:— Но мы ничего монтировать не будем до решения собственников, потому что потом они могут не проголосовать за счётчики, и кто тогда возместит наши затраты? Так что сейчас мы ведём работу с УЖКХ и УК по поводу инициации таких собраний. Есть и юридические трудности с жилыми домами, которые являются конструктивно единым строением, имеют общую систему теплоснабжения, но отдельные почтовые адреса и самостоятельный статус многоквартирного дома (МКД). По ним мы сейчас ищем решение.Евгений Борисевич также подтвердил, что во всех домах, где есть техническая возможность, приборы учёта установили. Они уже введены в коммерческую эксплуатацию и позволяют оценить экономическую эффективность собственной установки. Так, оказалось, что по факту норильчане тратят на 20% больше воды, чем предполагает норматив потребления.— И сейчас это прямые убытки управляющих компаний, а до установки приборов учёта были убытками «КОС», — пояснил специалист.Что же касается описанной читательницей ситуации, когда «теплоцентр один на весь дом», Евгений Борисевич отметил, что ресурс по тепловой энергии, независимо от количества теплоцентров (подъездов) в доме, суммируется и распределяется между всеми собственниками пропорционально занимаемой площади от общей жилой площади в МКД. Счёт за воду и водоотведение предъявляется по показаниям индивидуальных счётчиков или — при их отсутствии — по нормативу потребления.Это действительно можно сделать, уверили нас в «КОС», направив запрос в ресурсоснабжающую компанию, которая занималась установкой прибора учёта и предъявила счёт на возмещение своих затрат. При несогласии с предложенными расходами можно обратиться с претензией туда же, а в дальнейшем обжаловать выставленный счёт в суде.Техническую документацию (рабочий проект, технический отчёт, акт ввода в коммерческую эксплуатацию, паспорта на оборудование, входящее в ОДПУ, и другое) можно получить в управляющей организации, а также увидеть на официальном сайте муниципального предприятия «КОС» (http://www.mupkosnorilsk.ru) в профильном разделе, посвящённом общедомовым приборам учёта. Там в виде отсканированных документов размещена информация по каждому многоквартирному дому.В случае рассрочки в первую очередь погашаются проценты за текущий месяц, оставшаяся часть гасит основной долг (расчёт процентов производится ежедневно на остаток задолженности).К примеру, в апреле абоненту выставлен счёт за установку счётчика, стоимость которого 10 000 рублей. При рассрочке на пять лет ежемесячный платёж составит 166,67 рубля (10 000/60). Желаемая сумма внесения в текущем месяце 5000 рублей. Пока у жильца пени не набежали, так как прибор учёта ему только установили, поэтому проценты начисляются на остаток основного долга, а именно на 5000 рублей.В мае он оплатил ежемесячный платёж по основному долгу и процентам. В июне собственник не внёс деньги, в связи с чем остаток задолженности не изменился, а проценты за пользование денежными средствами увеличились и составили 58,56 рубля на дату следующего платежа.В июле он решил внести 1000 рублей. Таким образом из внесённых денег: 58,56 рубля пойдут на погашение процентов, а 941,44 — на погашение основного долга.В августе наш жилец опять погасил сумму ежемесячного платежа по основному долгу и процентам. А в сентябре решил заплатить сразу 2000. Из них 22,20 рубля пойдут на погашение процентов, а 1977,80 — на погашение основного долга.В октябре у собственника появилась возможность полностью погасить задолженность, для чего он внёс платёж в размере 1758,18 рубля: 1747,42 и 10,76 рубля в счёт погашения основного долга и процентов соответственно.

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